Отставка команды модераторов NixOS из-за разногласий с управляющим комитетом

30.09.2025 07:28

Команда модераторов, отвечавшая за поддержание порядка в форумах и репозиториях проекта NixOS, объявила о снятии с себя полномочий в знак протеста против действий управляющего комитета (SC - Steering Committee), вмешивающегося в работу модераторов и пытающегося влиять на принимаемые решения. Действия комитета рассматриваются модераторами как превышение полномочий и, так как правила проекта не регламентируют подобные ситуации, команда модераторов решила, что в сложившихся условиях не может добросовестно выполнять свою работу.

Разногласия возникли из-за того, что управляющий комитет и сложившийся состав модераторов придерживаются разных взглядов на управление сообществом. Комитет болезненно относится к критике и не приветствует обсуждение назревших в сообществе фундаментальных конфликтов. Модераторы же считают, что подобные обсуждения необходимы для роста проекта и нужно не избегать острых тем и не подавлять их, а поддерживать ход дискуссий в здоровом и конструктивном русле, без перехода на личности.

Среди примеров недопустимых действий управляющего комитета упоминаются попытки отменить некоторые решения модераторов, оказание давления на модераторов для совершения действий против отдельных участников и тем обсуждений, требование отчётности и обоснований действий от модераторов, попытки назначения и удаления модераторов без голосования (комитет пояснял свои действия попыткой добиться разнообразия мнений и исключения предвзятости в команде модераторов).

Протестующие модераторы призвали управляющий комитет подать в отставку, не дожидаясь выборов, которые должны пройти с 15 октября по 1 ноября, и уступить свои места новым членам, выбранным сообществом в ходе голосования. Сообществу рекомендовано добиваться прозрачности и подотчётности в работе управляющего совета, а также введения механизмов сдержек и противовесов для недопущения превышения полномочий.

Дополнение: Роберт Хенсинг (Robert Hensing) из управляющего комитета пояснил, что комитет пытался сотрудничать с командой модераторов для понимания модераторских решений, чтобы направить поведение модераторов в объективное русло, а также сделать модерацию справедливой. Основное недовольство модераторами было связано с тем, что модерация проводилась не на основе кодекса поведения, а на личных мнениях и компромиссах. Более решительные меры были предприняты так как модераторы не хотели отчитываться перед управляющим комитетом, которому они напрямую подчинены в иерархии проекта.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63967-nixos
Ключевые слова: nixos
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:19, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > требование отчётности и обоснований действий от модераторов

    Какой ужас требовать не банить без повода.

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:20, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На что будем переходить после смерти проекта?
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:21, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проет не первый скандал с модераторами переживает. Для разработки они не нужны, как оказалось.
     
  • 2.23, нагнуссл (?), 12:00, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунту?
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:10, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GNU Guix
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:25, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Готов стать админом вашей репы.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:28, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "комитет пояснял свои действия попыткой добиться разнообразия мнений и исключения предвзятости в команде модераторов"
    Хорошо, что реальных коней не кооптировал под таким предлогом, как Калигула. Тот тоже имел "железные основания".
     
  • 1.7, Аноним (-), 11:30, 30/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.8, ояебу (?), 11:33, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни хрена себе, у ноунейм дистра где полторы калеки пользователей целый синдикат, ояебу.
     
     
  • 2.15, Fracta1L (ok), 11:38, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, там комитет вместе с модераторами это один человек XD
     
     
  • 3.21, нагнуссл (?), 11:58, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Человек и его бот. Сидят у окошка и ждут, когда к ним приедет доктор. Как в песне.
     
  • 2.22, Вася (??), 11:59, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    нонейм он исключительно потому что ты видимо не особо интересовался чего нового произошло в мире линуксов.
    концептуально он задает два вопроса: почему это считай единственный дистрибутив, который может то, что должно было быть сделано лет десять назад и второе - почему его еще никто не повторил на нормальном уровне из больших корпов.
     
     
  • 3.26, нагнуссл (?), 12:02, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути, ваш вопрос уже содержит в себе ответ:

    >почему его еще никто не повторил на нормальном уровне

     
  • 3.27, Аноним (1), 12:10, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что декларативно описать все варианты императивных конфигов без их конфликтов практически невозможно. На практике получается часть декларативно, часть через императивные портянки в configuration.nix.
     

  • 1.10, Fracta1L (ok), 11:33, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничоси, наверное впервые вижу, как модераторы выступают против вахтёрства))
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 11:35, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так наоборот же, комитет требует модераторов отчитываться в своём вахтёрстве, а им это не нравится.
     
     
  • 3.14, Fracta1L (ok), 11:37, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где ты это увидел в новости?
     
     
  • 4.17, Аноним (1), 11:41, 30/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.18, Аноним (-), 11:43, 30/09/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:37, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве?
    Из новости выходит, что они под предлогом "мы за все хорошее и разнобразие мнений" хотят продвинуть своих чуваков в управляющий комитет.

    > "управляющий комитет подать в отставку, не дожидаясь выборов" ... "и уступить свои места новым членам, выбранным сообществом в ходе голосования"

    Выглядит как банальный дистро-переворот)

     
  • 2.24, my_name_is_Mud (ok), 12:02, 30/09/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > где полторы калеки

    Это очень и очень громкие калеки. Мне кажется, они умудрились переплюнуть "I use Arch, btw"

     

  • 1.19, Аноним (4), 11:45, 30/09/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нахрена нужны модеры-то и вся эта бюрократия? Поскольку проект технический, то и обсуждения должны быть техническими: ревью кода, баг-репорты, фиче-реквесты. Оскорбления -- банить, нетехнический оффтопик -- скрывать. Даже ИИ справится. Нахрена модеры и почему они считают модерство привилегией, а не обязанностью?
     
  • 1.20, нагнуссл (?), 11:56, 30/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (25), 12:02, 30/09/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

