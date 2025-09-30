Отставка команды модераторов NixOS из-за разногласий с управляющим комитетом

Команда модераторов, отвечавшая за поддержание порядка в форумах и репозиториях проекта NixOS, объявила о снятии с себя полномочий в знак протеста против действий управляющего комитета (SC - Steering Committee), вмешивающегося в работу модераторов и пытающегося влиять на принимаемые решения. Действия комитета рассматриваются модераторами как превышение полномочий и, так как правила проекта не регламентируют подобные ситуации, команда модераторов решила, что в сложившихся условиях не может добросовестно выполнять свою работу.

Разногласия возникли из-за того, что управляющий комитет и сложившийся состав модераторов придерживаются разных взглядов на управление сообществом. Комитет болезненно относится к критике и не приветствует обсуждение назревших в сообществе фундаментальных конфликтов. Модераторы же считают, что подобные обсуждения необходимы для роста проекта и нужно не избегать острых тем и не подавлять их, а поддерживать ход дискуссий в здоровом и конструктивном русле, без перехода на личности.

Среди примеров недопустимых действий управляющего комитета упоминаются попытки отменить некоторые решения модераторов, оказание давления на модераторов для совершения действий против отдельных участников и тем обсуждений, требование отчётности и обоснований действий от модераторов, попытки назначения и удаления модераторов без голосования (комитет пояснял свои действия попыткой добиться разнообразия мнений и исключения предвзятости в команде модераторов).

Протестующие модераторы призвали управляющий комитет подать в отставку, не дожидаясь выборов, которые должны пройти с 15 октября по 1 ноября, и уступить свои места новым членам, выбранным сообществом в ходе голосования. Сообществу рекомендовано добиваться прозрачности и подотчётности в работе управляющего совета, а также введения механизмов сдержек и противовесов для недопущения превышения полномочий.

Дополнение: Роберт Хенсинг (Robert Hensing) из управляющего комитета пояснил, что комитет пытался сотрудничать с командой модераторов для понимания модераторских решений, чтобы направить поведение модераторов в объективное русло, а также сделать модерацию справедливой. Основное недовольство модераторами было связано с тем, что модерация проводилась не на основе кодекса поведения, а на личных мнениях и компромиссах. Более решительные меры были предприняты так как модераторы не хотели отчитываться перед управляющим комитетом, которому они напрямую подчинены в иерархии проекта.



