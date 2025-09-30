Отставка команды модераторов NixOS из-за разногласий с управляющим комитетом

|
1.1, Аноним (1), 11:19, 30/09/2025
> требование отчётности и обоснований действий от модераторов
Какой ужас требовать не банить без повода.
2.3, Аноним (1), 11:21, 30/09/2025
|
Проет не первый скандал с модераторами переживает. Для разработки они не нужны, как оказалось.
1.6, Аноним (6), 11:28, 30/09/2025
|
"комитет пояснял свои действия попыткой добиться разнообразия мнений и исключения предвзятости в команде модераторов"
Хорошо, что реальных коней не кооптировал под таким предлогом, как Калигула. Тот тоже имел "железные основания".
1.8, ояебу (?), 11:33, 30/09/2025
|
Ни хрена себе, у ноунейм дистра где полторы калеки пользователей целый синдикат, ояебу.
3.21, нагнуссл (?), 11:58, 30/09/2025
|
Человек и его бот. Сидят у окошка и ждут, когда к ним приедет доктор. Как в песне.
2.22, Вася (??), 11:59, 30/09/2025
|
нонейм он исключительно потому что ты видимо не особо интересовался чего нового произошло в мире линуксов.
концептуально он задает два вопроса: почему это считай единственный дистрибутив, который может то, что должно было быть сделано лет десять назад и второе - почему его еще никто не повторил на нормальном уровне из больших корпов.
3.26, нагнуссл (?), 12:02, 30/09/2025
|
По сути, ваш вопрос уже содержит в себе ответ:
>почему его еще никто не повторил на нормальном уровне
3.27, Аноним (1), 12:10, 30/09/2025
|
Потому что декларативно описать все варианты императивных конфигов без их конфликтов практически невозможно. На практике получается часть декларативно, часть через императивные портянки в configuration.nix.
2.11, Аноним (1), 11:35, 30/09/2025
|
Так наоборот же, комитет требует модераторов отчитываться в своём вахтёрстве, а им это не нравится.
2.13, Аноним (-), 11:37, 30/09/2025
Разве?
Из новости выходит, что они под предлогом "мы за все хорошее и разнобразие мнений" хотят продвинуть своих чуваков в управляющий комитет.
> "управляющий комитет подать в отставку, не дожидаясь выборов" ... "и уступить свои места новым членам, выбранным сообществом в ходе голосования"
Выглядит как банальный дистро-переворот)
2.24, my_name_is_Mud (ok), 12:02, 30/09/2025
|
> где полторы калеки
Это очень и очень громкие калеки. Мне кажется, они умудрились переплюнуть "I use Arch, btw"
1.19, Аноним (4), 11:45, 30/09/2025
|
Нахрена нужны модеры-то и вся эта бюрократия? Поскольку проект технический, то и обсуждения должны быть техническими: ревью кода, баг-репорты, фиче-реквесты. Оскорбления -- банить, нетехнический оффтопик -- скрывать. Даже ИИ справится. Нахрена модеры и почему они считают модерство привилегией, а не обязанностью?
