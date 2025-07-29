The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск системной библиотеки Glibc 2.42 и набора утилит GNU Binutils 2.45

29.07.2025 11:11

После шести месяцев разработки опубликован релиз системной библиотеки GNU C Library 2.42 (glibc), которая полностью следует требованиям стандартов ISO C23 и POSIX.1-2024. В создании нового выпуска приняли участие 70 разработчиков.

Из реализованных в Glibc 2.42 улучшений можно отметить:

  • В функцию pthread_create добавлена поддержка легковесных сторожевых страниц для защиты стека (stack guard page), обращение к которым вызывает исключение и аварийное завершение процесса (SIGSEGV). Реализация основана на появившемся в системном вызове madvise флаге MADV_GUARD_INSTALL, поддерживаемом начиная с ядра Linux 6.13. По сравнению с маппингом в режиме PROT_NONE сторожевые страницы позволяют более эффективно блокировать выполнение кода за пределами выделенной области памяти, так как их создание не требует выделения новой области виртуальной памяти.
  • Добавлены и отражены в заголовочном файле math.h новые функции возведения в степень и вычислений корней compoundn, pown и powr, rootn и rsqrt, определённые в стандарте ISO C23. Варианты функций реализованы для типов float, double, long double, _FloatN и _FloatNx, а также для обобщённого типа из tgmath.h.
  • На платформе Linux реализована функция pthread_gettid_np, которая как и функция gettid() возвращает уникальный идентификатор потока, но отличается расширенной проверкой ошибок (при возникновении неопределённого поведения процесс завершается).
  • Добавлены функции для вычисления абсолютных значений, работающие с беззнаковыми типами: uabs, ulabs, ullabs и uimaxabs. Данные функции войдут в состав будущего стандарта Си.
  • На платформе Linux в программном интерфейсе termios.h реализована поддержка произвольных значений скорости передачи. Тип speed_t переопределён и теперь соответствует типу "unsigned int", как в ядре Linux.
  • В локальный для потоков кэш (tcache), используемый в функции malloc, добавлена поддержка кэширования больших блоков памяти. Максимальный размер блока может быть переопределён через настройку glibc.malloc.tcache_max, которая может принимать значения вплоть до 4194304. Ускорена работа кэша для блоков небольшого размера.
  • В сборочный скрипт configure добавлена опция "--enable-sframe", включающая поддержку формата SFrame, применяемого для представления информации о трассировке стека и поддерживаемого функцией backtrace. Для использования SFrame требуется как минимум версия binutils 2.45.
  • Из проекта CORE-MATH перенесены оптимизированные варианты математических функций acospif, asinpif, atanpif, atan2pif, cospif, sinpif и tanpif.
  • Значительно расширен тестовый набор, который теперь охватывает работу различных вариантов семейств функций printf и scanf.
  • Добавлен код для определения процессоров Intel на базе микроархитектуры Arrow Lake, Panther Lake, Clearwater Forest и Diamond Rapids.
  • Добавлена поддержка платформы z17 (новое поколение мейнфреймов IBM Z/S390).
  • В настройку glibc.rtld.execstack добавлена поддержка режима совместимости для поддержки программ, требующих исполняемого стека через динамически загружаемые библиотеки.
  • Удалены заголовочный файл termio.h и определение структуры termio из sys/ioctl.h. Программный интерфейс termio.h объявлен устаревшим ещё в POSIX.1 (1988 год) и заменён на termios.h.
  • Для сборки Glibc теперь требуются как минимум выпуски GCC 12.1 и GNU Binutils 2.39.
  • Устранены уязвимости:
    • CVE-2025-0395 - переполнение буфера при выполнении функции assert(). Переполнение возникает при указании слишком большого имени программы (argv[0]). Проблема рассматривается как неопасная, так как за пределы буфера записывается 4 байта, содержимое которых не может контролировать атакующий. При этом интересен сам факт появления в отладочных функциях уязвимости, возникающей из-за ошибки при выводе имени текущего приложения.
    • CVE-2025-5702, CVE-2025-5745 - уязвимости в реализации функций strcmp и strncmp для процессоров Power10, приводящие к сбою при сохранении и восстановлении векторных регистров v20-v31, которые должны сохраняться между вызовами функций. Уязвимость может использоваться для перезаписи или определения содержимого данных регистров, исопльзуемых дугой функцией.
    • CVE-2025-8058 - уязвимость в функции regcomp, приводящая к двойному освобождению памяти (double-free).

Дополнительно можно отметить выпуск набора системных утилит GNU Binutils 2.45, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, strings, strip.

В новой версии Binutils:

  • В GNU assembler:
    • Добавлена поддержка последних расширений для архитектур RISC-V, LoongArch и AArch64. Для x86 добавлена поддержка инструкций XMODX, реализованных в процессорах Zhaoxin PadLock. Для RISC-V добавлена поддержка инструкций ssqosid v1.0, ssnpm v1.0, smnpm v1.0, smmpm v1.0, sspm v1.0, supm v1.0, sha v1.0, zce v1.0, smcdeleg v1.0, ssccfg v1.0, svvptc v1.0, zilsd v1.0, zclsd v1.0, smrnmi v1.0, xtheadvdot v1.0, xmipscbop v1.0, xmipscmov v1.0, xmipsexectl v1.0 и xmipslsp v1.0.
    • Обеспечена совместимость генерации данных в формате SFrame со спецификацией SFrame V2. Добавлена поддержка генерации информации о трассировке стека (.sframe) из директив CFI на 64-разрядных системах s390 (s390x).
    • Добавлена поддержка директив .errif и .warnif для вывода диагностических сообщений при срабатывании определённых условий.
  • В компоновщике в опции "--stats" реализована поддержка опционального аргумента, через который можно указать имя файла для сохранения информации о потреблении ресурсов на разных стадиях компоновки. Имя файла также можно указать через переменную окружения LD_STATS. Для систем RISC-V в компоновщик добавлена поддержка новых форматов PLT (Procedure Linkage Table).
  • Внесены разнообразные улучшения, связанные с поддержкой формата SFrame. Функции для работы с SFrame вынесены в версионированную библиотеку libsframe.so.2.
  • В дизассемблере и утилите readelf расширена поддержка архитектуры RISC-V.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/piperma...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Glibc, затрагивающая статически собранные suid-файлы с dlopen
  3. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.41
  4. OpenNews: Уязвимость в OpenSSH, позволяющая удалённо выполнить код с правами root на серверах с Glibc
  5. OpenNews: Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP
  6. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.44
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63639-glibc
Ключевые слова: glibc, binutils
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:58, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я пропустил, давно Glibc не Red Hat, а Gentoo сопровождает? Мэйнтейнер сейчас "Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> Gentoo Linux developer". Кстати, матёрый учёный. С его сайта http://www.akhuettel.de/

    Research interests

        Transport spectroscopy of novel low-dimensional quantum materials
        Hybrid mesoscopic semiconductor / superconductor devices
        Nano-electromechanics, single electron effects in mechanics, and the mechanical quantum limit
        Microwave optomechanics, quantum information processing, GHz / mK technology
        Low temperature physics

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это объясняет, почему каждое обновление всё разлетается во все стороны. Ну вон то крипта, то электроны.
     
  • 2.9, Аноним (-), 12:27, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Glibc-ом занамаются академики. Горжусь.
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:46, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эдуард, залогинтесь!
     
  • 2.24, axel_manning (?), 13:15, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    да это же просто akhuettelno!
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:22, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > uabs

    Ладно.

     
  • 1.7, Аноним (-), 12:24, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ядро Linux + GNU libc + GNU binutils + GCC + GNU coreutils - великолепная пятёрка, основа операционной системы GNU/Linux.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:32, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Великолепен тут только линукс. Все остальное успешно заменяется. Проект GNU можно считать провалившимся: ядро сделать не смогли, а теперь еще и остальные проекты под большой угрозой замещения более современными альтернативами.
     
     
  • 3.12, alexanderzhirov (ok), 12:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А кто постановил, что проект GNU провалился? Есть экспертиза, заключение? Где можно об этом почитать? Ссылку на авторитетных IT-шников можно?
     
     
  • 4.16, Анонизм (?), 12:53, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попытался понастольгировать, открыл https://www.gnu.org/software/hurd/, а он мне "Too Many Requests". Ну разве это не провал...
     
     
  • 5.17, alexanderzhirov (ok), 12:55, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сошлись на заключение, где написано "Проект GNU можно считать провалившимся".
     
  • 4.22, Аноним (10), 13:10, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто постановил, что проект GNU провалился?

    А разве кто-то сказал, что "вышло постановление, что проект провалился"? Вроде никто про такое не писал. Вот что написано в комменте:

    "можно считать провалившимся"

    Вот если бы там было написано "вышло постановление", тогда да, тогда было бы разумно требовать номер постановления, дату постановления, адрес инстанции, выпустившей постановление, набор печатей, и так далее. Но в комменте написано:

    "можно считать"

    Уже догадываешься, в чем именно ты лопухнулся?

     
     
  • 5.25, alexanderzhirov (ok), 13:15, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> А кто постановил, что проект GNU провалился?
    > А разве кто-то сказал, что "вышло постановление, что проект провалился"? Вроде никто
    > про такое не писал. Вот что написано в комменте:
    > "можно считать провалившимся"
    > Вот если бы там было написано "вышло постановление", тогда да, тогда было
    > бы разумно требовать номер постановления, дату постановления, адрес инстанции, выпустившей
    > постановление, набор печатей, и так далее. Но в комменте написано:
    > "можно считать"
    > Уже догадываешься, в чем именно ты лопухнулся?

    Ты выставляешь критерии о том что "можно" считать или "нельзя". Твое мнение меня мало интересует. Сошлись на тех, кто вынес решение о том, что проект провалился.

    Линус, к примеру, утверждает изменения в ядре. По аналогии - кто в таком случае должен решать о провале и/или не провале GNU проекта.

    Пока я не получил ответ на свой вопрос.

     
     
  • 6.26, Аноним (10), 13:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты выставляешь критерии о том что "можно" считать или "нельзя".

    Я выразил свое мнение. Коммент-то мой, правильно? В моем комменте я выражаю свое мнение. Если мое мнение лично тебе не интересно -- пройди мимо.

    > Сошлись на тех, кто вынес решение о том, что проект провалился.

    А где я писал о том, что было "вынесено решение", "подписано постановление" и прочие вещи? Нигде я такого не говорил. Это ты сам выдумал, будто кто-то упоминает какое-то "постановление".

    > кто в таком случае должен решать о провале и/или не провале GNU проекта

    То есть ты и правда думаешь, что существует "должность", которая это определяет? И наверное такая "должность" время от времени выписывает "постановления" о том, провалился или не провалился ли ГНУ. Предлагаю тебе создать юрлицо с такой должностью и занять эту должность лично.

     
     
  • 7.27, alexanderzhirov (ok), 13:27, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 8.31, Аноним (10), 13:34, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 8.38, Fyjy (-), 13:45, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.28, Аноним (-), 13:28, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А кто постановил, что проект GNU провалился?  Есть экспертиза, заключение?

    А ты поищи успешные проекты, которые делает именно GNU.

    Linux? Они послали гнутиков с GPLv3.
    GCC? Послалили их с требованиями передачи прав на код еще в 2021 году.
    glibc + binutils + coreutils - успешно заменяются другими, хотя признаю что пользуются популярностью
    GNU Taler - невероятный успех, использует по последним новостям аж нигде
    GNU Guile - за 32 года так и остался никому не нужным нишевым йазычком
    GNU HURD - лудшая ОСь ever! Нужно чуток потерпеть и для нее запилят поддержку 64бит))

    и так далее

     
     
  • 5.29, alexanderzhirov (ok), 13:29, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не оправдывайся
     
     
  • 6.32, Fyjy (-), 13:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ему оправдываться?
    Это лучше пусть GNUтики оправдываются, почему донаты стабильно собирают, а результат просто смешной.
    Неужели фурри-сьют антилопы настолько дорогой?
     
     
  • 7.34, Аноним (34), 13:40, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ему-то, конечно, оправдываться незачем. Он свою зарплату хорошо отбивает, в каждой новости куча помоев на форуме.
     
     
  • 8.39, Аноним (-), 13:46, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.30, Аноним (34), 13:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >GCC? Послалили их с требованиями передачи прав на код еще в 2021 году.

    Ссылку на буквально послали или балабол.
    То, что не требуют, вовсе не означает, что кто-то кого-то посылал. Всё может быть согласовано.

     
     
  • 6.35, Аноним (-), 13:40, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ссылку на буквально послали или балабол.

    Тебя что  ̶в̶ ̶г̶у̶г̶л̶е̶ на опеннете забанили?
    "Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код"
    opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55260

    > То, что не требуют, вовсе не означает, что кто-то кого-то посылал.

    Ну, там сидит не совсем 6ыdlo, которое прямым текстом посылает.
    Ведь послать можно очень-очень вежливо.

    > Всё может быть согласовано.

    Ну-ну, разумеется все было согласовано))

    "Некоторые разработчики выступили с критикой действий управляющего комитета GCC, который утвердил решение без предварительной дискуссии в сообществе."

    "К слову, дискуссия была, но она сосредоточилась на целесообразности продолжения прежнего взаимодействия GCC с проектом GNU и Фондом СПО. Отголоски данной дискуссии прослеживаются в упомянутой в анонсе фразе "GCC был создан как часть проекта GNU, но дорос до того, чтобы действовать как автономный проект"

    GNU уже не нужен GCC. Скоро, если не уже, от GNU в GCC останется только первая буква.

     
     
  • 7.36, Аноним (34), 13:43, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 8.42, Аноним (-), 13:51, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 7.44, alexanderzhirov (ok), 13:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей, чувак. Раз ты такой матёрый тертый калач, который "может считать" о провалах или не провалах.
    Давай на уровне текущей дискуссии представим, что мы соглашаяемся с твоими тезисами.

    Тогда объясни, в какой момент времени мы определяем, что GNU провалилось? За какой промежуток времени, на каком конкретно временном отрезке своего существования как организации GNU дала слабину и стала просаживаться, чтобы сделать вывод о её провале?

    При этом, учитываем:
    1. GNU существует более 40 лет.
    2. Несчетное количество проектов под лицензией GNU, в том числе и самого ядра Linux
    3. Сформирована как философия распространения открытого исходного кода при создании организации, которая декларировала основной целью своей деятельности и приверженности ей
    4. Своей деятельностью привлекла корпорации, которые инвестировали в открытые проекты под лицензией GNU (гугл в помощь)
    5. Такие организации, как, например, Software Freedom Conservancy, на уровне интересов GNU (свободы ПО) защищает такие проекты как git, qemu, wine и т.п.

    и этот список можно продолжать бесконечно.

    На каком конкретно этапе мы можем явно определить, что "вот именно тут" мы говорим о "провале" проекта, а то, что было сделано ДО "провала" - об этом мы не станем говорить?

     
  • 5.33, Аноним (34), 13:37, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чуток потерпеть нужно для ужепочтисовсем говового Вяленда.
     
  • 4.43, Аноним (43), 13:57, 29/07/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.37, Аноним (37), 13:44, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для сборки Glibc теперь требуются как минимум выпуски GCC 12.1

    Они там оптолбились?!

     
     
  • 2.41, Fyjy (-), 13:47, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Для сборки Glibc теперь требуются как минимум выпуски GCC 12.1
    > Они там оптолбились?!

    Погоди.
    Лет через пять-десять сборка ЖЛибС потребует раст, вот тогда мы будем наблюдать пожары пятых точек)

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру