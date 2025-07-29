Выпуск системной библиотеки Glibc 2.42 и набора утилит GNU Binutils 2.45

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|1.1, Аноним (1), 11:58, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Я пропустил, давно Glibc не Red Hat, а Gentoo сопровождает? Мэйнтейнер сейчас "Andreas K. Huettel <dilfridge@gentoo.org> Gentoo Linux developer". Кстати, матёрый учёный. С его сайта http://www.akhuettel.de/
Research interests
Transport spectroscopy of novel low-dimensional quantum materials
Hybrid mesoscopic semiconductor / superconductor devices
Nano-electromechanics, single electron effects in mechanics, and the mechanical quantum limit
Microwave optomechanics, quantum information processing, GHz / mK technology
Low temperature physics
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|2.5, Аноним (5), 12:08, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это объясняет, почему каждое обновление всё разлетается во все стороны. Ну вон то крипта, то электроны.
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|1.7, Аноним (-), 12:24, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ядро Linux + GNU libc + GNU binutils + GCC + GNU coreutils - великолепная пятёрка, основа операционной системы GNU/Linux.
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|2.10, Аноним (10), 12:32, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Великолепен тут только линукс. Все остальное успешно заменяется. Проект GNU можно считать провалившимся: ядро сделать не смогли, а теперь еще и остальные проекты под большой угрозой замещения более современными альтернативами.
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|3.12, alexanderzhirov (ok), 12:43, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А кто постановил, что проект GNU провалился? Есть экспертиза, заключение? Где можно об этом почитать? Ссылку на авторитетных IT-шников можно?
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|4.22, Аноним (10), 13:10, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто постановил, что проект GNU провалился?
А разве кто-то сказал, что "вышло постановление, что проект провалился"? Вроде никто про такое не писал. Вот что написано в комменте:
"можно считать провалившимся"
Вот если бы там было написано "вышло постановление", тогда да, тогда было бы разумно требовать номер постановления, дату постановления, адрес инстанции, выпустившей постановление, набор печатей, и так далее. Но в комменте написано:
"можно считать"
Уже догадываешься, в чем именно ты лопухнулся?
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|5.25, alexanderzhirov (ok), 13:15, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> А кто постановил, что проект GNU провалился?
> А разве кто-то сказал, что "вышло постановление, что проект провалился"? Вроде никто
> про такое не писал. Вот что написано в комменте:
> "можно считать провалившимся"
> Вот если бы там было написано "вышло постановление", тогда да, тогда было
> бы разумно требовать номер постановления, дату постановления, адрес инстанции, выпустившей
> постановление, набор печатей, и так далее. Но в комменте написано:
> "можно считать"
> Уже догадываешься, в чем именно ты лопухнулся?
Ты выставляешь критерии о том что "можно" считать или "нельзя". Твое мнение меня мало интересует. Сошлись на тех, кто вынес решение о том, что проект провалился.
Линус, к примеру, утверждает изменения в ядре. По аналогии - кто в таком случае должен решать о провале и/или не провале GNU проекта.
Пока я не получил ответ на свой вопрос.
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|6.26, Аноним (10), 13:21, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ты выставляешь критерии о том что "можно" считать или "нельзя".
Я выразил свое мнение. Коммент-то мой, правильно? В моем комменте я выражаю свое мнение. Если мое мнение лично тебе не интересно -- пройди мимо.
> Сошлись на тех, кто вынес решение о том, что проект провалился.
А где я писал о том, что было "вынесено решение", "подписано постановление" и прочие вещи? Нигде я такого не говорил. Это ты сам выдумал, будто кто-то упоминает какое-то "постановление".
> кто в таком случае должен решать о провале и/или не провале GNU проекта
То есть ты и правда думаешь, что существует "должность", которая это определяет? И наверное такая "должность" время от времени выписывает "постановления" о том, провалился или не провалился ли ГНУ. Предлагаю тебе создать юрлицо с такой должностью и занять эту должность лично.
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|4.28, Аноним (-), 13:28, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А кто постановил, что проект GNU провалился? Есть экспертиза, заключение?
А ты поищи успешные проекты, которые делает именно GNU.
Linux? Они послали гнутиков с GPLv3.
GCC? Послалили их с требованиями передачи прав на код еще в 2021 году.
glibc + binutils + coreutils - успешно заменяются другими, хотя признаю что пользуются популярностью
GNU Taler - невероятный успех, использует по последним новостям аж нигде
GNU Guile - за 32 года так и остался никому не нужным нишевым йазычком
GNU HURD - лудшая ОСь ever! Нужно чуток потерпеть и для нее запилят поддержку 64бит))
и так далее
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|6.32, Fyjy (-), 13:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего ему оправдываться?
Это лучше пусть GNUтики оправдываются, почему донаты стабильно собирают, а результат просто смешной.
Неужели фурри-сьют антилопы настолько дорогой?
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|7.34, Аноним (34), 13:40, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ему-то, конечно, оправдываться незачем. Он свою зарплату хорошо отбивает, в каждой новости куча помоев на форуме.
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|5.30, Аноним (34), 13:34, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>GCC? Послалили их с требованиями передачи прав на код еще в 2021 году.
Ссылку на буквально послали или балабол.
То, что не требуют, вовсе не означает, что кто-то кого-то посылал. Всё может быть согласовано.
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|6.35, Аноним (-), 13:40, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ссылку на буквально послали или балабол.
Тебя что ̶в̶ ̶г̶у̶г̶л̶е̶ на опеннете забанили?
"Проект GCC разрешил приём изменений без передачи Фонду СПО прав на код"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55260
> То, что не требуют, вовсе не означает, что кто-то кого-то посылал.
Ну, там сидит не совсем 6ыdlo, которое прямым текстом посылает.
Ведь послать можно очень-очень вежливо.
> Всё может быть согласовано.
Ну-ну, разумеется все было согласовано))
"Некоторые разработчики выступили с критикой действий управляющего комитета GCC, который утвердил решение без предварительной дискуссии в сообществе."
"К слову, дискуссия была, но она сосредоточилась на целесообразности продолжения прежнего взаимодействия GCC с проектом GNU и Фондом СПО. Отголоски данной дискуссии прослеживаются в упомянутой в анонсе фразе "GCC был создан как часть проекта GNU, но дорос до того, чтобы действовать как автономный проект"
GNU уже не нужен GCC. Скоро, если не уже, от GNU в GCC останется только первая буква.
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|7.44, alexanderzhirov (ok), 13:59, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Окей, чувак. Раз ты такой матёрый тертый калач, который "может считать" о провалах или не провалах.
Давай на уровне текущей дискуссии представим, что мы соглашаяемся с твоими тезисами.
Тогда объясни, в какой момент времени мы определяем, что GNU провалилось? За какой промежуток времени, на каком конкретно временном отрезке своего существования как организации GNU дала слабину и стала просаживаться, чтобы сделать вывод о её провале?
При этом, учитываем:
1. GNU существует более 40 лет.
2. Несчетное количество проектов под лицензией GNU, в том числе и самого ядра Linux
3. Сформирована как философия распространения открытого исходного кода при создании организации, которая декларировала основной целью своей деятельности и приверженности ей
4. Своей деятельностью привлекла корпорации, которые инвестировали в открытые проекты под лицензией GNU (гугл в помощь)
5. Такие организации, как, например, Software Freedom Conservancy, на уровне интересов GNU (свободы ПО) защищает такие проекты как git, qemu, wine и т.п.
и этот список можно продолжать бесконечно.
На каком конкретно этапе мы можем явно определить, что "вот именно тут" мы говорим о "провале" проекта, а то, что было сделано ДО "провала" - об этом мы не станем говорить?
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|1.37, Аноним (37), 13:44, 29/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Для сборки Glibc теперь требуются как минимум выпуски GCC 12.1
Они там оптолбились?!
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|2.41, Fyjy (-), 13:47, 29/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Для сборки Glibc теперь требуются как минимум выпуски GCC 12.1
> Они там оптолбились?!
Погоди.
Лет через пять-десять сборка ЖЛибС потребует раст, вот тогда мы будем наблюдать пожары пятых точек)
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