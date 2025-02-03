Выпуск GNU Binutils 2.44

Опубликован релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.44, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, dlltool, readelf, size, strings и strip. Проектом также развивается сервис debuginfod для динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера. В новой версии: В GNU assembler добавлена поддержка расширенных инструкций: x86_64: AVX10.2, SM4 AVX10.2, AMX-AVX512, AMX-FP8, AMX-MOVRS, AMX-TF32, AMX-TRANSPOSE, MOVRS, Zhaoxin PadLock PHE2, RNG2, MSR_IMM, Zhaoxin GMI. AArch64: SVE_B16B16, SME_B16B16. RISC-V: Zicfiss 1.0, Zicfilp 1.0, Zcmp 1.0 (cm.mva01s, cm.mvsa01), Zcmt 1.0, Smrnmi 1.0, S[sm]dbltrp 1.0, S[sm]ctr 1.0, xcvbitmanip 1.0, xcvsimd 1.0, xsfvqmaccdod 1.0, xsfvqmaccqoq 1.0 и xsfvfnrclipxfqf 1.0.

В компоновщик добавлены опции: "--image-base=<ADDR> для совместимости с LLD и "--build-id=xx" для использования 128-разрядных хэшей xxHash, которые 2-4 раза быстрее md5 и sha1. В опции "--package-metadata" добавлена поддержка кодирования "%[string]" и "%xx" в блоках JSON. При формировании перемещаемого результирующего файла (relocatable output) реализована поддержка использования смешанных объектных файлов с LTO и без LTO оптимизаций.

В дизассемблер для архитектуры RISC-V добавлена опция "-M,max" для вывода дампа инструкций без проверки их соответствия заданной архитектуре.

В профилировщик gprofng добавлена поддержка аппаратных счётчиков событий, доступных в процессорах ARM Neoverse-N1, Ampere-1 и Appliedmicro.

Удалена поддержка архитектуры Nios II, сопровождение которой прекращено компанией Intel.



