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Выпуск GNU Binutils 2.44

03.02.2025 10:19

Опубликован релиз набора системных утилит GNU Binutils 2.44, в состав которого входят такие программы, как GNU linker, GNU assembler, nm, objdump, dlltool, readelf, size, strings и strip. Проектом также развивается сервис debuginfod для динамической загрузки отладочных символов с внешнего сервера.

В новой версии:

  • В GNU assembler добавлена поддержка расширенных инструкций:
    • x86_64: AVX10.2, SM4 AVX10.2, AMX-AVX512, AMX-FP8, AMX-MOVRS, AMX-TF32, AMX-TRANSPOSE, MOVRS, Zhaoxin PadLock PHE2, RNG2, MSR_IMM, Zhaoxin GMI.
    • AArch64: SVE_B16B16, SME_B16B16.
    • RISC-V: Zicfiss 1.0, Zicfilp 1.0, Zcmp 1.0 (cm.mva01s, cm.mvsa01), Zcmt 1.0, Smrnmi 1.0, S[sm]dbltrp 1.0, S[sm]ctr 1.0, xcvbitmanip 1.0, xcvsimd 1.0, xsfvqmaccdod 1.0, xsfvqmaccqoq 1.0 и xsfvfnrclipxfqf 1.0.
  • В компоновщик добавлены опции: "--image-base=<ADDR> для совместимости с LLD и "--build-id=xx" для использования 128-разрядных хэшей xxHash, которые 2-4 раза быстрее md5 и sha1. В опции "--package-metadata" добавлена поддержка кодирования "%[string]" и "%xx" в блоках JSON. При формировании перемещаемого результирующего файла (relocatable output) реализована поддержка использования смешанных объектных файлов с LTO и без LTO оптимизаций.
  • В дизассемблер для архитектуры RISC-V добавлена опция "-M,max" для вывода дампа инструкций без проверки их соответствия заданной архитектуре.
  • В профилировщик gprofng добавлена поддержка аппаратных счётчиков событий, доступных в процессорах ARM Neoverse-N1, Ampere-1 и Appliedmicro.
  • Удалена поддержка архитектуры Nios II, сопровождение которой прекращено компанией Intel.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск GNU Binutils 2.43
  3. OpenNews: Выпуск GNU inetutils 2.5 с устранением уязвимости в suid-приложениях
  4. OpenNews: Выпуск набора утилит GNU Coreutils 9.6
  5. OpenNews: Выпуск uutils 0.0.29, варианта GNU Coreutils на языке Rust
  6. OpenNews: Выпуск системной библиотеки Glibc 2.41
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62665-binutils
Ключевые слова: binutils
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Обсуждение (2) RSS
  • 4, Аноним (4), 10:37, 03/02/2025 [ответить]  
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    У Чирикова опять критические дни.
     

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