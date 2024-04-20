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Уязвимость в Glibc, эксплуатируемая через скрипты на PHP

20.04.2024 21:29

В стандартной Си-библиотеке Glibc выявлена уязвимость (CVE-2024-2961), приводящая к переполнению буфера при преобразовании специально оформленных строк в кодировке ISO-2022-CN-EXT функцией iconv(). Выявивший проблему исследователь планирует 10 мая выступить на конференции OffensiveCon с докладом, в анонсе которого упоминается возможность эксплуатации уязвимости через приложения на языке PHP. Заявлено, что проблема затрагивает всю экосистему PHP и некоторые приложения.

При преобразовании строк в кодировке UCS4, в соответствии с требованиями RFC 1922, библиотека добавляет некоторые escape-символы, выделяющие части строки, в которых кодировка была изменена. Уязвимость вызвана некорректной проверкой границ внутренних буферов функцией iconv(), что может привести к переполнению буфера максимум на 4 байта. При переполнении за границу буфера могут быть записаны определённые фиксированные значения, такие как '$+I', '$+J', '$+K', '$+L', '$+M' и '$*H'. Несмотря на то, что эксплуатация подобной уязвимости для выполнения кода кажется маловероятной, по заявлению выявившего проблему исследователя этого оказалось достаточно для подготовки нескольких прототипов эксплоитов для удалённой атаки на PHP-приложения, приводящей к выполнению кода.

Уязвимость проявляется с 2000 года и устранена в находящейся в разработке ветке Glibc 2.40. Исправление также доступно в виде патчей для выпусков Glibc с 2.32 по 2.39. В дистрибутивах проследить за исправлением уязвимости можно на страницах: Debian, Ubuntu, Gentoo, RHEL, SUSE, Fedora, Arch.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в glibc, позволяющая получить root-доступ в системе
  3. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая получить права root в большинстве дистрибутивов Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая вызвать крах чужого процесса
  5. OpenNews: Уязвимость в Glibc, позволяющая поднять привилегии в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61033-glibc
Ключевые слова: glibc, iconv
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Си и PHP -- CVE-братья на век!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 21:43, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    JS: Вы куда без меня? Нас же трое братьев!
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 23:13, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Javascript is just C done well (c)
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:10, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    проблему изучал озабоченный php. если ты не озабочен, тебе волноваться не о чём
     
  • 2.24, Аноним (24), 22:43, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое смешное, что php тут вообще никаким боком, это просто удобный вектор атаки.
     

  • 1.2, tailznic (?), 21:38, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    круто
     
  • 1.15, Аноним (15), 22:17, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и почему нет расследования какой китаец на какой праздник что накоммитил? Где теории заговора где пяток новостей только про один этот случай с разными разборами и вычиткой каждого сообщения от автора коммита как в хз. Двойные стандарты и отрациние очевидного.
     
  • 1.19, Аноним (19), 22:25, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Красивое.
    >библиотека добавляет некоторые escape-символы, выделяющие части строки,

    Сомнительная функциональность, конечно, надо бы посмотреть, кто это добавлял, и не позаботился о сайд-эффектах.

     
     
  • 2.23, нах. (?), 22:40, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    че там смотреть - там rfc актуальный только для узкоглазых.

    Этого кода вообще не должно быть ни в одной нормальной системе. Но нельзя жеж, нетолерастненько.

     

  • 1.20, Аноним (20), 22:26, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Arch - https://security.archlinux.org/CVE-2024-2961 - "404: Not Found"
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:01, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пэхэпэ уже атакуют, не дождались?
     

  • 1.21, Аноним (20), 22:31, 20/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Который раз уже замечаю, что в новостях о какой-то CVE, ссылка на федору ведёт на какую-то всратую страницу с рандомной свалкой всего что только можно, но не того что нужно.

    У Дебиана самая наглядная сводка статуса починки, сразу видно, что не инопланетные наркоты составляли.

     
     
  • 2.30, Аноним (35), 23:02, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ссылка на федору ведёт на какую-то всратую страницу с рандомной свалкой всего что только можно, но не того что нужно.

    Федора — корпоративный продукт, соответственно, поиск по  CVE в багзилле может быть ограничен, если этого пожелают сотрудники корпорации.

     
  • 2.34, Аноним (35), 23:08, 20/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уязвимость проявляется с 2000 года

    И машину времени угнал.

    А ещё растофили слетали в 1969 год и придумали сишку, чтобы было надо кем глумиться.

     

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