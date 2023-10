Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая получить права root в системе

За один месяц:

Remote: webp, vpx

Local root: glibc - и оно ещё даже не пофикшено и это не всё!

CVE-2023-4806: When an NSS plugin only implements the _gethostbyname2_r and _getcanonname_r callbacks, getaddrinfo could use memory that was freed during buffer resizing, potentially causing a crash or read or write to arbitrary memory.

CVE-2023-4527: If the system is configured in no-aaaa mode via /etc/resolv.conf, getaddrinfo is called for the AF_UNSPEC address family, and a DNS response is received over TCP that is larger than 2048 bytes, getaddrinfo may potentially disclose stack contents via the returned address data, or crash.

Пользователям Fedora:

sudo dnf upgrade --enablerepo=updates-testing glibc

Спать, скоро солнце встанет, ну и день поганый. Работал до 4 утра, потом опсос снимает деньги все со счёта по ошибке, я чуть не остался на работе из-за этого.