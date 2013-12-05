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Уязвимость в подсистеме ядра Linux Netfilter

15.07.2021 12:57

В Netfilter, подсистеме ядра Linux, используемой для фильтрации и модификации сетевых пакетов, выявлена уязвимость (CVE-2021-22555), позволяющая локальному пользователю получить привилегии root в системе, в том числе находясь в изолированном контейнере. Для тестирования подготовлен рабочий прототип эксплоита, обходящий механизмы защиты KASLR, SMAP и SMEP. Исследователь, выявивший уязвимость, получил от Google вознаграждение, размером 20 тысяч долларов, за выявление метода обхода изоляции контейнеров Kubernetes в кластере kCTF.

Проблема проявляется начиная с ядра 2.6.19, выпущенного 15 лет назад, и вызвана ошибкой в обработчиках IPT_SO_SET_REPLACE и IP6T_SO_SET_REPLACE, приводящей к переполнению буфера при отправке специально оформленных параметров через вызов setsockopt в режиме compat. В обычных условиях вызов compat_setsockopt() может выполнить только пользователь root, но необходимые для совершения атаки полномочия также могут быть получены непривилегированным пользователем в системах с включённой поддержкой пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces).

Пользователь может создать контейнер с отдельным пользователем root и из него эксплуатировать уязвимость. Например, "user namespaces" по умолчанию включён в Ubuntu и Fedora, но не активирован в Debian и RHEL. Патч с исправлением уязвимости принят в состав ядра Linux 13 апреля. Обновления пакетов уже сформированы проектами Debian, Arch Linux и Fedora. В Ubuntu, RHEL и SUSE обновления на стадии подготовки.

Проблема возникает в функции xt_compat_target_from_user() из-за некорректного расчёта размера памяти при сохранении структур ядра после преобразования из 32- в 64-разрядное представление. Ошибка позволяет записать четыре нулевых байта в любую позицию за границей выделенного буфера, ограниченную смещением 0x4C. Указанной возможности оказалось достаточно для создания эксплоита, позволяющего добиться получения прав root - через очистку указателя m_list->next в структуре msg_msg создавались условия для обращения к данным после освобождения памяти (use-after-free), что затем использовалось для получения сведений об адресах и изменения других структур через манипуляцию с системным вызовом msgsnd().

  1. Главная ссылка к новости (https://google.github.io/secur...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, затрагивающая сетевой протокол CAN BCM
  3. OpenNews: Уязвимость в eBPF, позволяющая выполнить код на уровне ядра Linux
  4. OpenNews: Разработчики Netfilter официально объявили инструментарий iptables устаревшим
  5. OpenNews: Бывший лидер Netfilter прекратил дело о нарушении GPL и выплатит судебные издержки
  6. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая выйти из изолированного контейнера
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55488-linux
Ключевые слова: linux, netfilter
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Хан (?), 13:41, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Одна новость лучше другой((
     
  • 1.2, Анонимъ (?), 13:41, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надо на Rust переписать.
     
     
  • 2.6, Хан (?), 13:42, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из под WSL юзать
     
     
  • 3.13, Анонимъ (?), 13:51, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В офтопике свои дырени.
     

  • 1.3, Хан (?), 13:42, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ни дня без дыры
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:46, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вчера не было
     
     
  • 3.14, Хан (?), 13:51, 15/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недоработка, значит сегодня две дырени должны быть
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:42, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А будь оно на расте такого б не случилось
     
  • 1.5, Аноним (5), 13:42, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Горшочек не вари.
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:45, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Непонятно когда оно в mainline исправлено.

    Под 5.12.13:

    $ ./exploit
    [+] Linux Privilege Escalation by theflow@ - 2021

    [+] STAGE 0: Initialization
    [*] Setting up namespace sandbox...
    [*] Initializing sockets and message queues...

    [+] STAGE 1: Memory corruption
    [*] Spraying primary messages...
    [*] Spraying secondary messages...
    [*] Creating holes in primary messages...
    [*] Triggering out-of-bounds write...
    [*] Searching for corrupted primary message...
    [-] msgrcv: Function not implemented

    // b.

     
  • 1.9, КО (?), 13:46, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В общем, как обычно чтобы даже уязвимость заработала, надо поипаться с установкой.
    Типичный линух.
     
  • 1.10, pin (??), 13:49, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > user namespaces

    Без них никак, очень полезная фича.

     
  • 1.11, InuYasha (??), 13:49, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока читал заголовок, ждал уязвимостей в eBPF :)
     
  • 1.12, Хан (?), 13:50, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ачотакова?
     
  • 1.15, Хан (?), 13:52, 15/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Linux это безопасно, не то что дырявая винда... говорили они
     
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