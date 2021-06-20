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Уязвимость в ядре Linux, затрагивающая сетевой протокол CAN BCM

20.06.2021 08:39

В ядре Linux выявлена уязвимость (CVE-2021-3609), позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Проблема вызвана состоянием гонки в реализации протокола CAN BCM и проявляется в выпусках ядра Linux с 2.6.25 по 5.13-rc6. В дистрибутивах проблема пока остаётся неисправленной (RHEL, Fedora, Debian, Ubuntu, SUSE, Arch).

Выявивший уязвимость исследователь смог подготовить эксплоит для получения прав root на системах с ядрами Linux 5.4 и новее, в том числе показана возможность успешного проведения атаки в Ubuntu 20.04.02 LTS. Не исключена возможность переработки эксплоита и для работы с более старыми ядрами (в ядре 5.4 код CAN BCM (net/can/bcm.c) был переведён с hrtimer_tasklet на HRTIMER_MODE_SOFT).

Протокол CAN BCM позволяет зарегистрировать собственный обработчик сообщений, поступающих через шину CAN (controller area network), и прикрепить его к определённому сетевому сокету. При поступлении входящего сообщения вызывается функция bcm_rx_handler(). Атакующий может воспользоваться состоянием гонки и добиться закрытия сетевого сокета одновременно с выполнением bcm_rx_handler(). При закрытии сокета вызывается функция bcm_release(), в которой освобождается память, выделенная для структур bcm_op и bcm_sock, которые продолжают использоваться в ещё выполняемом обработчике bcm_rx_handler(). Возникает ситуация, приводящая к обращению к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free).

Атака сводится к открытию двух сокетов CAN BCM и привязке их к интерфейсу vcan. В первом сокете выполняется вызов sendmsg() с флагом RX_SETUP для настройки обработчика поступающих сообщений CAN, а во втором сокете совершается вызов sendmsg() для отправки сообщения в первый сокет. После поступления сообщения срабатывает вызов bcm_rx_handler(), а атакующий подбирает нужный момент и закрывает первый сокет, что приводит к запуску bcm_release() и освобождению структур bcm_op и bcm_sock, хотя работа bcm_rx_handler() ещё не завершена.

Через манипуляции с содержимым bcm_sock атакующий может переопределить указатель на функцию sk->sk_data_ready(sk), перенаправить выполнение и при помощи приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP - Return-Oriented Programming) организовать перезапись параметра modprobe_path и добиться выполнения своего кода с правами root. При использовании техники ROP атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа эксплоита сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности.

Для атаки требуется наличие доступа для создания сокетов CAN и настроенный сетевой интерфейс vcan. Необходимые для совершения атаки полномочия могут быть получены непривилегированным пользователем в контейнерах, создаваемых в системах с включённой поддержкой пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces). Например, user namespaces по умолчанию включён в Ubuntu и Fedora, но не активирован в Debian и RHEL.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимости в подсистеме eBPF, позволяющие выполнить код на уровне ядра Linux
  3. OpenNews: Уязвимость в подсистеме iSCSI ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии
  4. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring
  5. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
  6. OpenNews: Уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55359-linux
Ключевые слова: linux, kernel, can
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, мирмик (?), 09:34, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, спасибо.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:45, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Для атаки требуется наличие доступа для создания сокетов CAN и настроенный сетевой интерфейс vcan

    Опять нужен рут, чтобы юзнуть эксплоит?

     
     
  • 2.7, InuYasha (??), 10:53, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Скорее - фабрика. Или автомобиль. С дебианом. )
     
     
  • 3.8, InuYasha (??), 10:54, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. наоборот - с Убунтой или Рхелем.
     
  • 2.20, anonymous (??), 12:54, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, достаточно не-root-а с сетевыми capabilities, даже если доступ есть только к другому сетевому namespace-у.
     
  • 2.23, 123 (??), 13:07, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    статью не читай, быстрей отвечай
     

  • 1.3, Аноним (3), 09:50, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –11 +/
    Скорее бы уже Раст запилили в ядро, чтоб искоренить такое непотребство!
     
     
  • 2.10, СеменСеменыч777 (?), 10:59, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    предлагю сделать "раст" и "rust" стоп-словами.
    кто за - жмите зеленый "+" на этом комменте.
     
     
  • 3.13, n00by (ok), 11:41, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > жмите зеленый "+" на этом комменте.

    Еще можно самому себе ставить плюсики ;-)

     
     
  • 4.14, СеменСеменыч777 (?), 11:45, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Еще можно самому себе ставить плюсики ;-)

    можно. но больше одного не нажимается.

    вы не согласны с тем, что около 30% треш-комментов здесь крутится вокруг раста ?

     
     
  • 5.17, n00by (ok), 12:00, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Еще можно самому себе ставить плюсики ;-)
    > можно. но больше одного не нажимается.

    Как легко получить признание. ;-)

    > вы не согласны с тем, что около 30% треш-комментов здесь крутится вокруг
    > раста ?

    Я не согласен, когда голосование подменяется имитацией и подаётся пример завуалированного попрошайничества.

     
     
  • 6.25, Какаянахренразница (ok), 13:15, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пример завуалированного попрошайничества

    А какую ценность имеют опеннетовские плюсики? Их можно где-то обменять на вкусный обед?

     
  • 5.18, Петр (??), 12:07, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нажимается! Я так "+" в новостях о своем редакторе накручивал ;)
     
  • 5.24, Аноним (-), 13:10, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > вы не согласны с тем, что около 30% треш-комментов здесь крутится вокруг раста ?

    И чо? Станет лучше, если это будет опять питон?
    А не растаман ли ты противоестественный, таким образом пытающийся защитить свой фетиш?

     
  • 3.15, Аноним (15), 11:47, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это допустимый срач в угоду роста активности
     
  • 3.21, anonymous (??), 12:56, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да это тролль какой-то запретят раст, будет как-то иначе пытаться вызвать эмоции. Просто не ведитесь.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:57, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Звучит достаточно трудно-реализуемо на практике. Это эксплойт для локальной эскалации привелегий? Где скачать?
     
  • 1.5, Аноним (5), 10:17, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вчера в Debian прилетело исправление ядра 4.19, это оно?
     
  • 1.6, СеменСеменыч777 (?), 10:45, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    кто в самосборных ядрах убирает CAN, X.25, WiMAX и т.п. чешую - тот я.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:56, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не один кто считает что надо использовать только самосборные и желательно монолитные ядра.
     
     
  • 3.11, СеменСеменыч777 (?), 11:05, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > монолитные ядра.

    до такого экстремизма я еще не дошел.
    жаба душит расходовать ядерную RAM на ненужное.

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:25, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Монолитные микроядра
     
  • 2.16, n00by (ok), 11:53, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > кто в самосборных ядрах убирает CAN, X.25, WiMAX и т.п. чешую -
    > тот я.

    staging: wimax: delete from the tree.

    https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=

     

  • 1.19, Аноним (19), 12:32, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Автор новости и доморощенный хакер написавший эксплоит это IMHO два долбозавра. По дефолту в ядре не собираются протухшие девайсы CONFIG_CAN.

    Писяйте кипятком дальше. ;)

     
     
  • 2.22, Аноним (-), 13:02, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у многих ожидаемо модулем, иногда работающим, в nuclear physics, например.
     
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