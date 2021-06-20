Уязвимость в ядре Linux, затрагивающая сетевой протокол CAN BCM

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|1.2, Аноним (2), 09:45, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> Для атаки требуется наличие доступа для создания сокетов CAN и настроенный сетевой интерфейс vcan
Опять нужен рут, чтобы юзнуть эксплоит?
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|2.20, anonymous (??), 12:54, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, достаточно не-root-а с сетевыми capabilities, даже если доступ есть только к другому сетевому namespace-у.
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|1.3, Аноним (3), 09:50, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–11 +/–
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Скорее бы уже Раст запилили в ядро, чтоб искоренить такое непотребство!
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|3.13, n00by (ok), 11:41, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> жмите зеленый "+" на этом комменте.
Еще можно самому себе ставить плюсики ;-)
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|4.14, СеменСеменыч777 (?), 11:45, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Еще можно самому себе ставить плюсики ;-)
можно. но больше одного не нажимается.
вы не согласны с тем, что около 30% треш-комментов здесь крутится вокруг раста ?
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|5.17, n00by (ok), 12:00, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Еще можно самому себе ставить плюсики ;-)
> можно. но больше одного не нажимается.
Как легко получить признание. ;-)
> вы не согласны с тем, что около 30% треш-комментов здесь крутится вокруг
> раста ?
Я не согласен, когда голосование подменяется имитацией и подаётся пример завуалированного попрошайничества.
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|6.25, Какаянахренразница (ok), 13:15, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> пример завуалированного попрошайничества
А какую ценность имеют опеннетовские плюсики? Их можно где-то обменять на вкусный обед?
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|5.18, Петр (??), 12:07, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нажимается! Я так "+" в новостях о своем редакторе накручивал ;)
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|5.24, Аноним (-), 13:10, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> вы не согласны с тем, что около 30% треш-комментов здесь крутится вокруг раста ?
И чо? Станет лучше, если это будет опять питон?
А не растаман ли ты противоестественный, таким образом пытающийся защитить свой фетиш?
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|3.21, anonymous (??), 12:56, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да это тролль какой-то запретят раст, будет как-то иначе пытаться вызвать эмоции. Просто не ведитесь.
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|1.4, Аноним (4), 09:57, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Звучит достаточно трудно-реализуемо на практике. Это эксплойт для локальной эскалации привелегий? Где скачать?
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|2.9, Аноним (9), 10:56, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не один кто считает что надо использовать только самосборные и желательно монолитные ядра.
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|3.11, СеменСеменыч777 (?), 11:05, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> монолитные ядра.
до такого экстремизма я еще не дошел.
жаба душит расходовать ядерную RAM на ненужное.
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|1.19, Аноним (19), 12:32, 20/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Автор новости и доморощенный хакер написавший эксплоит это IMHO два долбозавра. По дефолту в ядре не собираются протухшие девайсы CONFIG_CAN.
Писяйте кипятком дальше. ;)
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|2.22, Аноним (-), 13:02, 20/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у многих ожидаемо модулем, иногда работающим, в nuclear physics, например.
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