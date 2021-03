2.20 , Аноним ( 20 ), 22:18, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – RHEL же типа самый самый. И по уязвимостяж видимо тоже. И вообще скази мало где используется. Собирай ядро самостоятельно и не будет эксплоита, ибо нужного для этого куска в ядре может и не быть.

3.21 , Онаним ( ? ), 22:19, 13/03/2021 Мало где?

Не, ну на локалхостах да, почти не встретишь.

А так - сплошь и рядом.

4.29 , Аноним ( 29 ), 22:25, 13/03/2021 В отличии от локалхостов там люди зряплдату получают и все шишки при этом на красношляпых сливают. Локалхостом рулить может только отважный герой.)

4.31 , Аноним ( 20 ), 22:30, 13/03/2021 А так в каких-нибудь ЦОДах могут быть да. Но почти всем местным это по барабану. Если сплошь и рядом админы неспособные собрать ядро для RHELа, то увольнять таких надо. Ядро же исходники имеет и плевать насколько медленно чешется шапка.

4.49 , kissmyass ( ? ), 23:49, 13/03/2021 угу, а rmda-core к примеру является зависимостью fio

3.28 , Онаним ( ? ), 22:24, 13/03/2021 А подгорает у меня потому, что додумались @#$%^ выложить готовый @#$%^ эксплоит с запуском шела из /tmp. Из /tmp, @#$%^, в который кто угодно писать может. Любой школьник может взять и пользовать...

4.32 , Аноним ( 20 ), 22:32, 13/03/2021 Семеро одного не ждут знаешь ли. Когда главный в OpenBSD выложил заплатку для процессоров и на него наехали за то, что он не был извещен об общем сговоре тоже было много шуму. Но он хороший человек. Выложил заплатку раньше. Тут также. Потому что все несут угрозу безопасности на страых ядрах.

5.35 , Онаним ( ? ), 22:40, 13/03/2021 Не знаю. Накомплейнили гитхабу чтобы убрали хотя бы на неделю (нарушение п.2 политик приемлемого использования), но вряд ли уберут кмк.

6.41 , Аноним ( 41 ), 22:52, 13/03/2021 Фу, ябеда

4.46 , анонн ( ok ), 23:39, 13/03/2021 > Из /tmp, @#$%^, в который кто угодно писать может. Любой школьник может взять и пользовать... смотрим, чего они там хотят







#!/bin/bash echo "owned by root" > /tmp/proof

chmod +x /tmp/proof

chmod u+s /tmp/proof $ cp a.sh /tmp/

$ chmod +x /tmp/a.sh

$ ./exploit







... Ну вот лично меня вот этим эксплоитом не пронять (Ералаш №45) ... Дарю идею:

man fstab

tmpfs /tmp tmpfs rw,noexec,nosuid 3.40 , msgod ( ok ), 22:51, 13/03/2021 Школотрон не палится.

Скази во всех серверах

Скази во всех серверах

2.33 , Alen ( ?? ), 22:32, 13/03/2021 >Плин, молодцы ребята, живой рут-сплойт выложить до исправления Только что собрал в генте 5.11.6 - что может быть мейнстримней?! В общем отставить панику. :)

3.34 , Онаним ( ? ), 22:36, 13/03/2021 С локалхостами проще, а мне чтобы кастомное ядро на продакшн выкатить - надо десять кругов ада пройти.

Впрочем да, это личные половые проблемы... :D

Впрочем да, это личные половые проблемы... :D

2.36 , пох. ( ? ), 22:43, 13/03/2021 Пиши жалобу в MS - возможно, после истории с эксченджем они стали более проворны в этом вопросе. Тем более что все, кто хотел, уже склонировали. 3.37 , Онаним ( ? ), 22:44, 13/03/2021 Уже напряг, да, народ комплейн послал, но честно говоря уже поздно.