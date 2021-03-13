Уязвимость в подсистеме iSCSI ядра Linux, позволяющая поднять свои привилегии

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|1.2, Онаним (?), 21:53, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Плин, молодцы ребята, живой рут-сплойт выложить до исправления хотя бы в мейнстримных билдах...
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|2.20, Аноним (20), 22:18, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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RHEL же типа самый самый. И по уязвимостяж видимо тоже. И вообще скази мало где используется. Собирай ядро самостоятельно и не будет эксплоита, ибо нужного для этого куска в ядре может и не быть.
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|3.21, Онаним (?), 22:19, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мало где?
Не, ну на локалхостах да, почти не встретишь.
А так - сплошь и рядом.
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|4.29, Аноним (29), 22:25, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В отличии от локалхостов там люди зряплдату получают и все шишки при этом на красношляпых сливают. Локалхостом рулить может только отважный герой.)
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|4.31, Аноним (20), 22:30, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А так в каких-нибудь ЦОДах могут быть да. Но почти всем местным это по барабану. Если сплошь и рядом админы неспособные собрать ядро для RHELа, то увольнять таких надо. Ядро же исходники имеет и плевать насколько медленно чешется шапка.
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|3.28, Онаним (?), 22:24, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А подгорает у меня потому, что додумались @#$%^ выложить готовый @#$%^ эксплоит с запуском шела из /tmp. Из /tmp, @#$%^, в который кто угодно писать может. Любой школьник может взять и пользовать...
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|4.32, Аноним (20), 22:32, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Семеро одного не ждут знаешь ли. Когда главный в OpenBSD выложил заплатку для процессоров и на него наехали за то, что он не был извещен об общем сговоре тоже было много шуму. Но он хороший человек. Выложил заплатку раньше. Тут также. Потому что все несут угрозу безопасности на страых ядрах.
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|5.35, Онаним (?), 22:40, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю. Накомплейнили гитхабу чтобы убрали хотя бы на неделю (нарушение п.2 политик приемлемого использования), но вряд ли уберут кмк.
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|4.46, анонн (ok), 23:39, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из /tmp, @#$%^, в который кто угодно писать может. Любой школьник может взять и пользовать...
смотрим, чего они там хотят
#!/bin/bash
echo "owned by root" > /tmp/proof
chmod +x /tmp/proof
chmod u+s /tmp/proof
$ cp a.sh /tmp/
$ chmod +x /tmp/a.sh
$ ./exploit
...
Ну вот лично меня вот этим эксплоитом не пронять (Ералаш №45) ...
Дарю идею:
man fstab
tmpfs /tmp tmpfs rw,noexec,nosuid
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|2.33, Alen (??), 22:32, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Плин, молодцы ребята, живой рут-сплойт выложить до исправления
Только что собрал в генте 5.11.6 - что может быть мейнстримней?! В общем отставить панику. :)
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|3.34, Онаним (?), 22:36, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С локалхостами проще, а мне чтобы кастомное ядро на продакшн выкатить - надо десять кругов ада пройти.
Впрочем да, это личные половые проблемы... :D
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|2.36, пох. (?), 22:43, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пиши жалобу в MS - возможно, после истории с эксченджем они стали более проворны в этом вопросе. Тем более что все, кто хотел, уже склонировали.
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|3.37, Онаним (?), 22:44, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже напряг, да, народ комплейн послал, но честно говоря уже поздно.
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|2.8, Аноним (29), 22:02, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он правильный пользователь - современен и политкорректен. Мастер это неугодный термин как вы знаете.)
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|3.22, Аноним (20), 22:20, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Masterpiece (шедевр) забыли запретить. Он к английскому языку больше не относится. Напоминает не создателям шедевра об их обычности.
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|4.51, Амоним (?), 23:50, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мастер как "профессионал" своего дела и мастер как "хозяин" это два разных по значению слова в английском. Синонимы, можно сказать, хотя небольшие пересечения есть. Но мастер, который зовется так потому что у него есть подмастерья, это вовсе не мастер кисти или пера. Так что если у вас случайно есть диплом мастера - можете смело его оставить себе, переименовывать его никто не собирается, ибо это фактически другое слово.
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|1.4, Онаним (?), 21:55, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"В качестве обходного пути защиты можно запретить автоматическую загрузку модуля libiscsi"
Ага. На системах с подключенными по iSCSI хранилками особенно.
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|1.5, Аноним (29), 21:57, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В Генту уже три дня как точно есть 5.11.4.
Как страшно жить. На десяточке и БСД такого нет - Ни дня без уязвимости, не в ядре так в массово используемых аппликухах. (:
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|2.6, Аноним (6), 21:59, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>БСД
Если их не выявили, это не значит, что их там нет. Пользователей и тестеров меньше. Меньше шансов, что найдут.
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|2.7, Онаним (?), 22:00, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Твоя божественная десяточка при попыточках напечатать документик в последние пару дней просто выпадает в синьку. Потому, что там заткнули дыру с поднятием привилегий при печати в специфичные устройства. Заткнули настолько качественно, что с рядом драйверов теперь просто вся система ложится при попытке печати :D в силу чего ни один эксплоит наверняка больше не сработает. Ну а в божественно БСДМ вообще не известно что там - его исследуют полтора землекопа.
Это тем не менее не отменяет бегов кругами с криком "а-а-а!!!" согласно плану эвакуации. Задница у меня на тему этой д(ы|у)ры подгорает, потому что есть машины с iSCSI и массированным непривилигерованным доступом...
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|4.12, Онаним (?), 22:07, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну я блджад надеюсь на то, что шелла таки нет, и выполнить что-то достаточно сложно.
Но блин. В RHEL затычки нет. В CentOS затычки нет. В OEL/UEK затычки нет.
Догадались блин эксплойт выложить ровно через 5 дней от затычке в мейнстриме, чтобы уж точно любой скрипт-кидди наигрался.
Слов нет. @#$%&
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|5.13, Онаним (?), 22:08, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если до завтра не заткнут - пойду самостоятельно UEK перебирать.
@#*@Y&^$*&@$
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|2.19, Аноним (29), 22:15, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Действительно, уже имеются две версии выше. Ждём новые неожиданности.
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|1.43, Аноним (43), 23:09, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Проблема вызвана ошибкой в функции iscsi_host_get_param() из состава модуля libiscsi
Каким тут боком юзерспейсная либа, если уязвимость - в ядре?
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|2.48, Аноним (48), 23:47, 13/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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libiscsi - это базовый модуль ядра для iSCSI, так же как libata.
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|1.44, Аноним (44), 23:27, 13/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Для RHEL исправления пока не выпущены.
Centos ненужно? Тогда сам, всё сам.
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|1.52, Msk (?), 00:00, 14/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Что и говорилось, в Лин десятки заложенных закладок. Которые еще кто-то будет находить десятками лет.
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