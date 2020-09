Уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux

2.8 , Lex ( ?? ), 09:46, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW.

> Ну то есть "почти рут" - процесс, которому разрешили делать все что

> угодно с сетью, может стать "совсем рутом" - процессом, могущим творить

> что угодно с машиной.

> С одной стороны - не сильно страшно - таких процессов с гулькин

> нос и атакующему еще их нужно начать контролировать, с другой -

> хорошо, что нашли. С третьей - интересно будет посмотреть сколько времени

> уйдет у производителей всяческих сетевых железок на то, чтобы это подтянуть. .. с четвертой - 12 лет "искали"

> .. с четвертой - 12 лет "искали" С дивана оно удобно обсуждать, но реально копаться в ядерном C - та еще задача. И хотя есть довольно много народу, который это делает, утверждать что каждая функция ядра прочитана и проверена много раз - по меньшей мере наивно. Открою "тайну" - оно так с любым софтом. Мотивация на "давайте сделаем, чтоб работало и приносило нам бабки прямщас" куда сильнее чем на "давайте сделаем так, чтобы оно никогда не приносило бабки кому не надо".

А разве нету какой-то системы "доверия" коду, типо пометки "прочитали -цать раз, всё перепроверили, этот код ошибок не содержит"?

5.52 , пох. ( ? ), 13:59, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – stable api nonsense же ж.

Капы как раз нужны, чтобы не было возможности делать что угодно.

проблема, что у вас последние годы стало очень много этих почти рутов , причем ...
> К сожалению для модных девляпсов, любителей докера в докере в докере, их любимая мантра "обмажем все контейнерами, нейспейсами и запустим рутовое приложение от непривиллегированного юзера" в очередной раз лажанулась.

> от непривиллегированного юзера

> Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW. А вы и есть тот самый "девляпс"? Очень подходящее для вас слово. Ляпаете только так)

Что, опять мозгов не хватило понять написанное? Ну не плачь, на твоей работе они и не требуются.
> Что, опять мозгов не хватило понять написанное? Не проецируйте на других свои проблемы)

"Непревелеггированый юзер" у вас каким-то образом имеет "превеллегию" CAP_NET_RAW.

Непривилегированный юзер получает эту привилегию, запуская привилегированный бинарь, например. Скажем, ping.

От ping он получает всё, что только возможно. Там суицидный бит.

Эксперт опеннета во всей красе, нет там суида ...
Ping давно SUID в большинстве дистрибутивов не использует, а пользует capabiliti...
В указанном якобы неуязвимом Debian и RH бит CAP_NET_RAW стоит у ping а ...
A че это у тя подгорает то, назапускал кучу докер-говна, теперь хз. как патчить?

Там как раз понятно как патчить. Вот когда у тебя вся безопасТность держится на том что "ну вот тут для нашего нескучного впнчика понадобился AF_PACKET, но мы всех обманули, и хотя для него нужен рут, он у нас не рут" - вот тут будет смешно. Особенно если программа написана старорежимным программистом, или просто юникс-совместимая, и проверяет факт uid 0, правильно его сбрасывая, но не проверяет линyпс-онли фичи.
Если вы думаете, что user namespaces широко используются в Docker, спешу вас разочаровать: нет.

Их использование требует правки конфига докера. Это напрочь убивает главное достоинство докера: возможность запустить что угодно без плясок с бубном.

Это где ты такие нескучные впнчики видел?

Вы уж определитесь, кто у вас дурак — производители сетевых железок, пользующиеся «устаревшим юниксом» и чётко понимающие, что рут - это рут, и к нему доступ без вмешательства человека с консолью заварен найух, или любители дерьмонасов, которые даже не пытались вникнуть в то, почему существует так много разных "пользователей" и групп почти под каждую задачу.

> это рут, и к нему доступ без вмешательства человека с консолью заварен найух причем бы тут - сонсоль? Достаточно найти уязвимость даже в "безопасной" "нерутовой" программе, позволяющую даже не произвольный код выполнить, а просто использовать уже созданный ей для чего-то сокет.

Остается надеяться, что на сетевых железках таких немного - просто потому что их там любых немного, а тут надо ж еще и особо постараться. > или любители дерьмонасов, которые даже не пытались вникнуть в то, почему существует так много

> разных "пользователей" и групп почти под каждую задачу. как это то есть не пытались? Пытались, тот же omv в основном тем и отличается от немодного freenas, что там докер ехал через докер. Просто попытка изначально провальная.

Я бы больше боялся за миллионы Android устройств без поддержки, потому что > В Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость. Mediaserver довольно известное сито само по себе, а теперь ему ещё и универсальный эксплойт подвезли.

> Я бы больше боялся за миллионы Android устройств без поддержки чего их бояться, им все равно ничего не светит - хоть свинцовой фольгой оберни, хоть еще и в презерватив засунь - все равно поимеют. Ну и потом - твои данные уже и так читают гугль с клаудфлерей, не отстают китайцы, выпустившие телефон, а тебе для пацанов жалко?