Уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux

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|2.21, n80 (?), 10:42, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо бы, но вряд ли: сначала нужно найти, например, ранее неизвестную дыру в mediaserver, позволяющую выполнять произвольный код (такое бывало конечно, но известные-то уже давно закрыты), а потом ещё запастись большим везением.
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|1.4, Аноним (4), 09:14, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хорошо хоть не удаленная уязвимость. Было бы весело. Да и локально это далеко не каждому грозит, как я понял.
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|3.14, пох. (?), 10:02, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там s stands for "security", так что только самые глупые.
Любители обмазываться неймспейсами, заменять виртуалки контейнеризацией "так дешевле и я так привык", они и вне докера расплодились в неимоверном количестве.
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|4.31, Аноним (31), 11:58, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да я бы не сказал, что контейнеры проще настраивать, чем виртуалки.
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|3.27, Аноним (27), 11:42, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> любители доскеров пострадают
Ну да. Профессионалы-то умеют запускать в нём процессы не от рута.
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|1.5, Fracta1L (ok), 09:27, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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> вызовет переполнение
> неверной последующей установке указателя на буфер
Ахахахахаха
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|2.26, Аноним (26), 11:12, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну то есть даже если разработчик знает о том, в каком месте постоянно возникают такие ошибки он не в состоянии безопасно работать с указателями. Это говорит многое о языке.
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|2.32, Аноним (31), 12:02, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для особо одарённых - уязвимость вызвана ошибкой вычисления переменной netoff, т.е. это алгоритмическая ошибка. Твой, пииии, Rust не способен угадывать правильность алгоритма.
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|3.35, Аноним (26), 12:07, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, от ошибки в вычислении раст не спасёт. Но будет ли происходить запись в память за пределами выделенного буфера?
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|5.47, Аноним (47), 13:25, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это код ядра, в этом месте потребовалось бы unsafe.
Анонимный эксперд намба ван.
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|4.40, Аноним (40), 13:03, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Предлагаешь разрешить выполняться сборщику мусора на OSI 2 lvl?
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|5.48, Аноним (47), 13:25, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предлагаешь разрешить выполняться сборщику мусора на OSI 2 lvl?
Анонимный эксперд намба ту.
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|1.6, mickvav (?), 09:30, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW.
Ну то есть "почти рут" - процесс, которому разрешили делать все что угодно с сетью, может стать "совсем рутом" - процессом, могущим творить что угодно с машиной.
С одной стороны - не сильно страшно - таких процессов с гулькин нос и атакующему еще их нужно начать контролировать, с другой - хорошо, что нашли. С третьей - интересно будет посмотреть сколько времени уйдет у производителей всяческих сетевых железок на то, чтобы это подтянуть.
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|2.8, Lex (??), 09:46, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW.
> Ну то есть "почти рут" - процесс, которому разрешили делать все что
> угодно с сетью, может стать "совсем рутом" - процессом, могущим творить
> что угодно с машиной.
> С одной стороны - не сильно страшно - таких процессов с гулькин
> нос и атакующему еще их нужно начать контролировать, с другой -
> хорошо, что нашли. С третьей - интересно будет посмотреть сколько времени
> уйдет у производителей всяческих сетевых железок на то, чтобы это подтянуть.
.. с четвертой - 12 лет "искали"
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|3.25, mickvav (?), 11:04, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> .. с четвертой - 12 лет "искали"
С дивана оно удобно обсуждать, но реально копаться в ядерном C - та еще задача. И хотя есть довольно много народу, который это делает, утверждать что каждая функция ядра прочитана и проверена много раз - по меньшей мере наивно. Открою "тайну" - оно так с любым софтом. Мотивация на "давайте сделаем, чтоб работало и приносило нам бабки прямщас" куда сильнее чем на "давайте сделаем так, чтобы оно никогда не приносило бабки кому не надо".
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|4.41, Аноним (40), 13:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А разве нету какой-то системы "доверия" коду, типо пометки "прочитали -цать раз, всё перепроверили, этот код ошибок не содержит"?
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|5.52, пох. (?), 13:59, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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stable api nonsense же ж.
Сегодня прочитали, завтра бросились переделывать. Послезавтра еще раз.
Я вот попробовал применить этот патч к любимому 3.0 - как и следовало ожидать, код вообще ни разу не похож. Проверки, тем не менее, нет.
Патч добавляет АЖ ТРИ СТРОКИ. Одна из них не то что не работает в 3.0, а даже непонятно, чем заменять - управляющие структуры ядра совершенно не те.
Ну ладно, подождем - авось редхат починит в 6.
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|2.9, Аноним (9), 09:48, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Капы как раз нужны, чтобы не было возможности делать что угодно.
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|2.10, пох. (?), 09:49, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
проблема, что у вас последние годы стало очень много этих почти рутов , причем ... большой текст свёрнут, показать
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|3.11, Аноним (11), 09:55, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> К сожалению для модных девляпсов, любителей докера в докере в докере, их любимая мантра "обмажем все контейнерами, нейспейсами и запустим рутовое приложение от непривиллегированного юзера" в очередной раз лажанулась.
> от непривиллегированного юзера
> Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW.
А вы и есть тот самый "девляпс"? Очень подходящее для вас слово. Ляпаете только так)
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|4.12, пох. (?), 09:57, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что, опять мозгов не хватило понять написанное? Ну не плачь, на твоей работе они и не требуются.
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|5.19, Аноним (11), 10:41, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Что, опять мозгов не хватило понять написанное?
Не проецируйте на других свои проблемы)
"Непревелеггированый юзер" у вас каким-то образом имеет "превеллегию" CAP_NET_RAW.
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|6.29, Аноним (27), 11:47, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Непривилегированный юзер получает эту привилегию, запуская привилегированный бинарь, например. Скажем, ping.
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|7.38, Аноним (31), 12:54, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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От ping он получает всё, что только возможно. Там суицидный бит.
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|5.15, пох. (?), 10:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Там как раз понятно как патчить. Вот когда у тебя вся безопасТность держится на том что "ну вот тут для нашего нескучного впнчика понадобился AF_PACKET, но мы всех обманули, и хотя для него нужен рут, он у нас не рут" - вот тут будет смешно. Особенно если программа написана старорежимным программистом, или просто юникс-совместимая, и проверяет факт uid 0, правильно его сбрасывая, но не проверяет линyпс-онли фичи.
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|6.17, Аноним (11), 10:19, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если вы думаете, что user namespaces широко используются в Docker, спешу вас разочаровать: нет.
Их использование требует правки конфига докера. Это напрочь убивает главное достоинство докера: возможность запустить что угодно без плясок с бубном.
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|3.42, Аноним (40), 13:12, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы уж определитесь, кто у вас дурак — производители сетевых железок, пользующиеся «устаревшим юниксом» и чётко понимающие, что рут - это рут, и к нему доступ без вмешательства человека с консолью заварен найух, или любители дерьмонасов, которые даже не пытались вникнуть в то, почему существует так много разных "пользователей" и групп почти под каждую задачу.
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|4.53, пох. (?), 14:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это рут, и к нему доступ без вмешательства человека с консолью заварен найух
причем бы тут - сонсоль? Достаточно найти уязвимость даже в "безопасной" "нерутовой" программе, позволяющую даже не произвольный код выполнить, а просто использовать уже созданный ей для чего-то сокет.
Остается надеяться, что на сетевых железках таких немного - просто потому что их там любых немного, а тут надо ж еще и особо постараться.
> или любители дерьмонасов, которые даже не пытались вникнуть в то, почему существует так много
> разных "пользователей" и групп почти под каждую задачу.
как это то есть не пытались? Пытались, тот же omv в основном тем и отличается от немодного freenas, что там докер ехал через докер. Просто попытка изначально провальная.
И если программе нужен зачем-то af_packet - этому докеру будет выдан нужный capability. Не, ну а чо, изоляция жеж.
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|2.34, НяшМяш (ok), 12:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я бы больше боялся за миллионы Android устройств без поддержки, потому что
> В Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость.
Mediaserver довольно известное сито само по себе, а теперь ему ещё и универсальный эксплойт подвезли.
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|3.54, пох. (?), 14:18, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я бы больше боялся за миллионы Android устройств без поддержки
чего их бояться, им все равно ничего не светит - хоть свинцовой фольгой оберни, хоть еще и в презерватив засунь - все равно поимеют.
Ну и потом - твои данные уже и так читают гугль с клаудфлерей, не отстают китайцы, выпустившие телефон, а тебе для пацанов жалко?
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|1.18, Michael Shigorin (ok), 10:20, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ну вот, вчера как раз за USER_NS говорили (и почему отключаю в "своих" ядрах)...
PS: только оно с подчёркиванием, ага.
PPS для альтернативно одарённых(tm): нет, это не серебряная пуля.
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|2.22, Аноним (11), 10:45, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Боюсь, Михаил, вы тоже ничего не поняли, как и ваш протеже.
Для выдающихся умов повторяю: в докере user namespaces по умолчанию отключены, и 95% пользователей докера вообще не знают, что это такое и как их включить.
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|3.23, Аноним (11), 10:57, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно поэтому основной вектор атаки - эксплуатация уязвимостей в программах, которым выдана привилегия cap_net_raw. И отключения в ядре USER_NS никак от этого не поможет.
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|3.24, Xasd6 (?), 11:02, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> в докере user namespaces по умолчанию отключены
а в web-браузерах?
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|3.55, пох. (?), 14:28, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Для выдающихся умов повторяю: в докере user namespaces по умолчанию отключены
ваш выдающийся ум так и не понял, что в данном случае не уязвимость при их использовании, а уязвимость, от которой и они (в очередной раз) бесполезны, недорут становится настоящим рутом.
> 95% пользователей докера вообще не знают, что это такое и как их включить.
95% пользователей докера просто копируют из кем-то наспех написанной инструкции - "этой нужной и полезной хрени нужен параметр --cap-add=SYS_ВАЩЕВСЕ " Я тоже так делаю - раз написано, значит, все равно без него не работает.
За остальных, продвинутых, 5% это сделал готовый конфижек для composer. Они его даже не открывали.
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|1.20, solardiz (ok), 10:42, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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> Проблема присутствует в ядре с июля 2008 года, т.е. проявляется во всех актуальных ядрах.
Отправил модераторам исправление на вот такое:
Ошибка вычисления (баг) присутствует в ядре с июля 2008 года, т.е. во всех актуальных ядрах, однако известная сейчас возможность применить ее для записи в область за границей выделенного буфера (уязвимость) предположительно была привнесена в феврале 2016 (ядра 4.6-rc1 и новее), с развитием поддержки virtio_net.
Чуть подробнее об этом написал в oss-security.
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|2.44, гугель (?), 13:15, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что это за медиасервер, который использует немодные и устаревшие протоколы, может еще скажете - tcp?
Современный медиасервер ОБЯЗАН изобрести ни с чем несовместимый собственный tcp, желательно уязвимый к relay-attacks, а в идеале еще к точечным dos.
Разумеется, при его реализации без raw sockets никак не обойтись!
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|2.49, n80 (?), 13:30, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Забавно: попытался я найти ответ на этот вопрос, а вместо этого нашлись новости за 2016 и 2017 г. почти слово-в-слово совпадающие с этой.
Вообще, похоже что для всякого изврата типа AVTP.
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