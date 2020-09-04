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Уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux

04.09.2020 08:29

Спустя три года с момента волны уязвимостей (1, 2, 3, 4, 5) в подсистеме AF_PACKET ядра Linux выявлена ещё одна проблема (CVE-2020-14386), позволяющая локальному непривилегированному пользователю выполнить код с правами root или выйти из изолированных контейнеров, при наличии в них root-доступа.

Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW. Тем не менее, указанное полномочие может быть получено непривилегированным пользователем в контейнерах, создаваемых в системах с включённой поддержкой пространств имён идентификаторов пользователей (user namespaces). Например, user namespaces по умолчанию включён в Ubuntu и Fedora, но не активирован в Debian и RHEL. В Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость.

Уязвимость присутствует в функции tpacket_rcv и вызвана ошибкой вычисления переменной netoff. Атакующий может создать условия, при которых в переменную netoff будет записано значение меньше переменной maclen, что вызовет переполнение при вычислении "macoff = netoff - maclen" и неверной последующей установке указателя на буфер для поступающих данных. В итоге, атакующим может быть инициирована запись от 1 до 10 байт в область за границей выделенного буфера. Отмечается, что в разработке находится эксплоит, позволяющий получить root-права в системе.

Ошибка вычисления присутствует в ядре с июля 2008 года, т.е. во всех актуальных ядрах, однако известная сейчас возможность применить ее для записи в область за границей выделенного буфера (уязвимость) предположительно была привнесена в феврале 2016 (ядра 4.6-rc1 и новее), с развитием поддержки virtio_net. Исправление пока доступно в виде патча. Отследить появление обновлений пакетов в дистрибутивах можно на следующих страницах: Ubuntu, Fedora, SUSE, Debian, RHEL, Arch.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Пятая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  3. OpenNews: Четвёртая уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимости в реализации сокетов AF_PACKET и UDP-стеке ядра Linux
  5. OpenNews: Локальная root-уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET в ядре Linux
  6. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53656-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (54) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:45, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Значит может появиться рут патчинг для андроид?
     
     
  • 2.21, n80 (?), 10:42, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хорошо бы, но вряд ли: сначала нужно найти, например, ранее неизвестную дыру в mediaserver, позволяющую выполнять произвольный код (такое бывало конечно, но известные-то уже давно закрыты), а потом ещё запастись большим везением.
     

  • 1.2, Lex (??), 08:56, 04/09/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     
     
  • 2.3, Анонимъ (?), 09:03, 04/09/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:14, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хорошо хоть не удаленная уязвимость. Было бы весело. Да и локально это далеко не каждому грозит, как я понял.
     
     
  • 2.7, Онаним (?), 09:43, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В основном опять любители доскеров пострадают.
     
     
  • 3.14, пох. (?), 10:02, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там s stands for "security", так что только самые глупые.

    Любители обмазываться неймспейсами, заменять виртуалки контейнеризацией "так дешевле и я так привык", они и вне докера расплодились в неимоверном количестве.

     
     
  • 4.31, Аноним (31), 11:58, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да я бы не сказал, что контейнеры проще настраивать, чем виртуалки.
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:42, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > любители доскеров пострадают

    Ну да. Профессионалы-то умеют запускать в нём процессы не от рута.

     

  • 1.5, Fracta1L (ok), 09:27, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > вызовет переполнение
    > неверной последующей установке указателя на буфер

    Ахахахахаха

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 11:12, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну то есть даже если разработчик знает о том, в каком месте постоянно возникают такие ошибки он не в состоянии безопасно работать с указателями. Это говорит многое о языке.
     
  • 2.32, Аноним (31), 12:02, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для особо одарённых - уязвимость вызвана ошибкой вычисления переменной netoff, т.е. это алгоритмическая ошибка. Твой, пииии, Rust не способен угадывать правильность алгоритма.
     
     
  • 3.35, Аноним (26), 12:07, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, от ошибки в вычислении раст не спасёт. Но будет ли происходить запись в память за пределами выделенного буфера?
     
     
  • 4.37, Аноним (31), 12:50, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это код ядра, в этом месте потребовалось бы unsafe.
     
     
  • 5.47, Аноним (47), 13:25, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это код ядра, в этом месте потребовалось бы unsafe.

    Анонимный эксперд намба ван.

     
  • 5.51, Аноним (51), 13:49, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты просто иначе не умеешь, сменись с этим сишный ушлепок.
     
  • 4.40, Аноним (40), 13:03, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Предлагаешь разрешить выполняться сборщику мусора на OSI 2 lvl?
     
     
  • 5.48, Аноним (47), 13:25, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Предлагаешь разрешить выполняться сборщику мусора на OSI 2 lvl?

    Анонимный эксперд намба ту.

     

  • 1.6, mickvav (?), 09:30, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW.

    Ну то есть "почти рут" - процесс, которому разрешили делать все что угодно с сетью, может стать "совсем рутом" - процессом, могущим творить что угодно с машиной.

    С одной стороны - не сильно страшно - таких процессов с гулькин нос и атакующему еще их нужно начать контролировать, с другой - хорошо, что нашли. С третьей - интересно будет посмотреть сколько времени уйдет у производителей всяческих сетевых железок на то, чтобы это подтянуть.

     
     
  • 2.8, Lex (??), 09:46, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW.
    > Ну то есть "почти рут" - процесс, которому разрешили делать все что
    > угодно с сетью, может стать "совсем рутом" - процессом, могущим творить
    > что угодно с машиной.
    > С одной стороны - не сильно страшно - таких процессов с гулькин
    > нос и атакующему еще их нужно начать контролировать, с другой -
    > хорошо, что нашли. С третьей - интересно будет посмотреть сколько времени
    > уйдет у производителей всяческих сетевых железок на то, чтобы это подтянуть.

    .. с четвертой - 12 лет "искали"

     
     
  • 3.25, mickvav (?), 11:04, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > .. с четвертой - 12 лет "искали"

    С дивана оно удобно обсуждать, но реально копаться в ядерном C - та еще задача. И хотя есть довольно много народу, который это делает, утверждать что каждая функция ядра прочитана и проверена много раз - по меньшей мере наивно. Открою "тайну" - оно так с любым софтом. Мотивация на "давайте сделаем, чтоб работало и приносило нам бабки прямщас" куда сильнее чем на "давайте сделаем так, чтобы оно никогда не приносило бабки кому не надо".

     
     
  • 4.41, Аноним (40), 13:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разве нету какой-то системы "доверия" коду, типо пометки "прочитали -цать раз, всё перепроверили, этот код ошибок не содержит"?
     
     
  • 5.52, пох. (?), 13:59, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    stable api nonsense же ж.
    Сегодня прочитали, завтра бросились переделывать. Послезавтра еще раз.

    Я вот попробовал применить этот патч к любимому 3.0  - как и следовало ожидать, код вообще ни разу не похож. Проверки, тем не менее, нет.

    Патч добавляет АЖ ТРИ СТРОКИ. Одна из них не то что не работает в 3.0, а даже непонятно, чем заменять - управляющие структуры ядра совершенно не те.

    Ну ладно, подождем - авось редхат починит в 6.

     
  • 2.9, Аноним (9), 09:48, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Капы как раз нужны, чтобы не было возможности делать что угодно.
     
  • 2.10, пох. (?), 09:49, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    проблема, что у вас последние годы стало очень много этих почти рутов , причем ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 09:55, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > К сожалению для модных девляпсов, любителей докера в докере в докере, их любимая мантра "обмажем все контейнерами, нейспейсами и запустим рутовое приложение от непривиллегированного юзера" в очередной раз лажанулась.
    > от непривиллегированного юзера
    > Для создания сокета AF_PACKET и эксплуатации уязвимости требуется наличие полномочий CAP_NET_RAW.

    А вы и есть тот самый "девляпс"? Очень подходящее для вас слово. Ляпаете только так)

     
     
  • 4.12, пох. (?), 09:57, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, опять мозгов не хватило понять написанное? Ну не плачь, на твоей работе они и не требуются.

     
     
  • 5.19, Аноним (11), 10:41, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Что, опять мозгов не хватило понять написанное?

    Не проецируйте на других свои проблемы)
    "Непревелеггированый юзер" у вас каким-то образом имеет "превеллегию" CAP_NET_RAW.

     
     
  • 6.29, Аноним (27), 11:47, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Непривилегированный юзер получает эту привилегию, запуская привилегированный бинарь, например. Скажем, ping.
     
     
  • 7.38, Аноним (31), 12:54, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От ping он получает всё, что только возможно. Там суицидный бит.
     
     
  • 8.39, Аноним (39), 13:01, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эксперт опеннета во всей красе, нет там суида ... текст свёрнут, показать
     
  • 8.45, timur.davletshin (ok), 13:21, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ping давно SUID в большинстве дистрибутивов не использует, а пользует capabiliti... текст свёрнут, показать
     
  • 8.50, timur.davletshin (ok), 13:31, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В указанном якобы неуязвимом Debian и RH бит CAP_NET_RAW стоит у ping а ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.13, исчо_адын_гентушнег (?), 10:01, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    A че это у тя подгорает то, назапускал кучу докер-говна, теперь хз. как патчить?
     
     
  • 5.15, пох. (?), 10:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Там как раз понятно как патчить. Вот когда у тебя вся безопасТность держится на том что "ну вот тут для нашего нескучного впнчика понадобился AF_PACKET, но мы всех обманули, и хотя для него нужен рут, он у нас не рут" - вот тут будет смешно. Особенно если программа написана старорежимным программистом, или просто юникс-совместимая, и проверяет факт uid 0, правильно его сбрасывая, но не проверяет линyпс-онли фичи.

     
     
  • 6.17, Аноним (11), 10:19, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если вы думаете, что user namespaces широко используются в Docker, спешу вас разочаровать: нет.
    Их использование требует правки конфига докера. Это напрочь убивает главное достоинство докера: возможность запустить что угодно без плясок с бубном.
     
  • 6.30, Аноним (27), 11:48, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это где ты такие нескучные впнчики видел?
     
  • 3.42, Аноним (40), 13:12, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы уж определитесь, кто у вас дурак — производители сетевых железок, пользующиеся «устаревшим юниксом» и чётко понимающие, что рут - это рут, и к нему доступ без вмешательства человека с консолью заварен найух, или любители дерьмонасов, которые даже не пытались вникнуть в то, почему существует так много разных "пользователей" и групп почти под каждую задачу.
     
     
  • 4.53, пох. (?), 14:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это рут, и к нему доступ без вмешательства человека с консолью заварен найух

    причем бы тут - сонсоль? Достаточно найти уязвимость даже в "безопасной" "нерутовой" программе, позволяющую даже не произвольный код выполнить, а просто использовать уже созданный ей для чего-то сокет.
    Остается надеяться, что на сетевых железках таких немного - просто потому что их там любых немного, а тут надо ж еще и особо постараться.

    > или любители дерьмонасов, которые даже не пытались вникнуть в то, почему существует так много
    > разных "пользователей" и групп почти под каждую задачу.

    как это то есть не пытались? Пытались, тот же omv в основном тем и отличается от немодного freenas, что там докер ехал через докер. Просто попытка изначально провальная.
    И если программе нужен зачем-то af_packet - этому докеру будет выдан нужный capability. Не, ну а чо, изоляция жеж.

     
  • 2.34, НяшМяш (ok), 12:06, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я бы больше боялся за миллионы Android устройств без поддержки, потому что

    > В Android право создавать сокеты AF_PACKET имеет процесс mediaserver, через который может быть эксплуатирована уязвимость.

    Mediaserver довольно известное сито само по себе, а теперь ему ещё и универсальный эксплойт подвезли.

     
     
  • 3.54, пох. (?), 14:18, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я бы больше боялся за миллионы Android устройств без поддержки

    чего их бояться, им все равно ничего не светит - хоть свинцовой фольгой оберни, хоть еще и в презерватив засунь - все равно поимеют.

    Ну и потом - твои данные уже и так читают гугль с клаудфлерей, не отстают китайцы, выпустившие телефон, а тебе для пацанов жалко?

     

  • 1.18, Michael Shigorin (ok), 10:20, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ну вот, вчера как раз за USER_NS говорили (и почему отключаю в "своих" ядрах)...

    PS: только оно с подчёркиванием, ага.
    PPS для альтернативно одарённых(tm): нет, это не серебряная пуля.

     
     
  • 2.22, Аноним (11), 10:45, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Боюсь, Михаил, вы тоже ничего не поняли, как и ваш протеже.
    Для выдающихся умов повторяю: в докере user namespaces по умолчанию отключены, и 95% пользователей докера вообще не знают, что это такое и как их включить.
     
     
  • 3.23, Аноним (11), 10:57, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно поэтому основной вектор атаки - эксплуатация уязвимостей в программах, которым выдана привилегия cap_net_raw. И отключения в ядре USER_NS никак от этого не поможет.
     
  • 3.24, Xasd6 (?), 11:02, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > в докере user namespaces по умолчанию отключены

    а в web-браузерах?

     
  • 3.28, Michael Shigorin (ok), 11:46, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для выдающихся умов повторяю: в докере

    Спасибо, о великий гуру, но докером мир не ограничивается.

     
  • 3.46, timur.davletshin (ok), 13:23, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://docs.docker.com/engine/security/rootless/ - перепроверь официальное руководство.

    По статистике Mozilla USER_NS включен у 85% пользователей.

     
  • 3.55, пох. (?), 14:28, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для выдающихся умов повторяю: в докере user namespaces по умолчанию отключены

    ваш выдающийся ум так и не понял, что в данном случае не уязвимость при их использовании, а уязвимость, от которой и они (в очередной раз) бесполезны, недорут становится настоящим рутом.

    > 95% пользователей докера вообще не знают, что это такое и как их включить.

    95% пользователей докера просто копируют из кем-то наспех написанной инструкции - "этой нужной и полезной хрени нужен параметр --cap-add=SYS_ВАЩЕВСЕ " Я тоже так делаю - раз написано, значит, все равно без него не работает.

    За остальных, продвинутых, 5% это сделал готовый конфижек для composer. Они его даже не открывали.

     

  • 1.20, solardiz (ok), 10:42, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    > Проблема присутствует в ядре с июля 2008 года, т.е. проявляется во всех актуальных ядрах.

    Отправил модераторам исправление на вот такое:

    Ошибка вычисления (баг) присутствует в ядре с июля 2008 года, т.е. во всех актуальных ядрах, однако известная сейчас возможность применить ее для записи в область за границей выделенного буфера (уязвимость) предположительно была привнесена в феврале 2016 (ядра 4.6-rc1 и новее), с развитием поддержки virtio_net.

    Чуть подробнее об этом написал в oss-security.

     
  • 1.33, Аноним (31), 12:04, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот накуя андрюшиному медиасерверу доступ к RAW-сокетам?
     
     
  • 2.43, Аноним (40), 13:14, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дудосить пацанской музыкой наушники в метро?
     
  • 2.44, гугель (?), 13:15, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что это за медиасервер, который использует немодные и устаревшие протоколы, может еще скажете - tcp?

    Современный медиасервер ОБЯЗАН изобрести ни с чем несовместимый собственный tcp, желательно уязвимый к relay-attacks, а в идеале еще к точечным dos.

    Разумеется, при его реализации без raw sockets никак не обойтись!

     
  • 2.49, n80 (?), 13:30, 04/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забавно: попытался я найти ответ на этот вопрос, а вместо этого нашлись новости за 2016 и 2017 г. почти слово-в-слово совпадающие с этой.

    Вообще, похоже что для всякого изврата типа AVTP.

     

  • 1.36, EnemyOfDemocracy (?), 12:21, 04/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Reshetix.
     

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