Microsoft открыл код гипервизора OpenVMM и платформы паравиртуализации OpenHCL

|
|
|
|2.7, Аноним (7), 11:32, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну это как virt-manager, только кросплатформенный и на хрусте.
|
|2.8, anonymmmeer (?), 11:33, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
|
Матёрый проприетарщик что-то открыл... очевидно, насколько это нужно
нвидия куду открывать не спишит
|
|
|
|3.13, Аноним (-), 11:37, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Матерый проприетарщик просто хочет, чтобы народ ему доку и дрова для мышки сделал.
У него уже оно работает и денежки зарабатывает.
Т.к лицензия правильная - то он может на своих машинах использовать "дополнительные возможности" или продавать их.
|
|
|
|
|
|5.61, Аноним (-), 16:02, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Так сделаем же им поддержку мышки под более правильной AGPL.
Можно, делай!
Если мышку не примут в репозиторий, можешь написать в центральную прачечную.
Или найдется умелец, который перепишет код на раст со сменой лицензии на человеческую.
|
|
|
|6.86, Аноним (86), 19:05, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Или найдется умелец, который перепишет код на раст со сменой лицензии на человеческую.
Это нарушение GPL.
|
|3.49, Аноним (49), 14:24, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
"...При этом связка из OpenVMM и OpenHCL уже достигла уровня промышленного внедрения и задействована Microsoft в платформе Azure (Azure Boost SKU) для обеспечения работы более 1.5 млн. виртуальных машин..."
Ога, так и запишем - "мыкрософту савсем нинужна (патамушта РАСТ!!!)"
|
|2.9, Аноним (9), 11:33, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Расскажите больше про виртуализации и про эксплойты для сбегания из окружения
|
|
|
|3.12, Аноним (-), 11:35, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Зачем? Тут и так все понятно.
Просто в поиске на этом сайте пишешь "уязвимость гипервайзер" и получаешь целый список дыреней на любой вкус и цвет.
|
|
|
|4.15, Аноним (9), 11:38, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Гипервизор. Думаю теперь как это можно для себя на локалхосте использовать
|
|
|
|5.20, Аноним (-), 11:43, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Думаю сходу не получится.
В статье прямо пишется "Отдельно отмечается, что проект OpenVMM сфокусирован на использование с OpenHCL и пока не готов для обособленного применения на хост-системах для рабочих внедрений конечными пользователями."
Но если вдруго попробуешь - напиши впечатления.
|
|
|
|6.27, Аноним (9), 11:50, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Мне пока надо понимание области знаний виртуализации в целом поднять
|
|
|
|7.32, Аноним (32), 12:07, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Этой виртуализации уже столько придумали что мимо сабжа можно смело проходить мимо он никогда не выстрелит за пределами майков.
|
|1.10, Аноним (-), 11:34, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Звучит неплохо.
Хотя некоторые проблемы печалят типа "плохое документирование", другие веселят "отсутствие поддержки .. драйверов .. PS/2 мыши"
|
|
|
|2.14, IdeaFix (ok), 11:38, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
У меня один коллега уже лет 20 задаётся вопросом зачем нужно что-то кроме vt100 реального или виртуального...
|
|
|
|3.16, Аноним (9), 11:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Поддержу вашего коллегу. И человечески позавидую. Диктовать условия своего рабочего места не каждому дозволено
|
|3.17, Аноним (-), 11:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
> У меня один коллега уже лет 20
Ты его палочкой потыкай... а то может он уже того
Просто никто не заметил за столько-то лет.
|
|
|
|4.25, IdeaFix (ok), 11:48, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>> У меня один коллега уже лет 20
> Ты его палочкой потыкай... а то может он уже того
> Просто никто не заметил за столько-то лет.
Да не... он говорит что покинет этот мир вместе с последними 13W3 и AB-Port машинами :)
|
|3.19, Аноним (-), 11:41, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ладно если бы была какая-то Logitech M-MD15L то можно было бы понять, а ps/2 как овна за баней.
vt100 реальный это шик, а виртуальный.. это как безалкогольное пиво, вроде вкус тот же, но что-то не так.
|
|
|
|4.24, IdeaFix (ok), 11:47, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Ладно если бы была какая-то Logitech M-MD15L то можно было бы понять,
> а ps/2 как овна за баней.
> vt100 реальный это шик, а виртуальный.. это как безалкогольное пиво, вроде вкус
> тот же, но что-то не так.
Ну, смигранты обычно любят какой-нибудь Aten, с кучей хвостов ценой как крыло самолёта и различных Ком/Стык\АБ портов :) У нас как раз такое... ибо кохаться со всем что не вга и не усб - такое себе :(
|
|3.34, Аноним (34), 12:41, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
ну, лично мне vt100 просто мало.
для нормальной работы нужно как минимум vt340 (для ReGIS).
|
|
|
|4.36, IdeaFix (ok), 13:02, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> ну, лично мне vt100 просто мало.
> для нормальной работы нужно как минимум vt340 (для ReGIS).
vt100 это же тольо один из режимов хорошего aten :)
|
|3.52, Neon (??), 14:32, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ну да, перфокарты с тумблерами рулят. Зачем еще что то нужно, когда есть телетайп и пульт с тумблерами
|
|
|
|4.53, Аноним (9), 14:35, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Всё дело в интерфейсах. Он пользуется софтом который заточен под терминал и его интерфейс.
|
|1.18, Аноним (18), 11:40, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Опять бил гейтс пытается захватить рынок свободного по, лучше бы новый клиент написали для виртуалок десктопного применения, за место virt manager и spice gtk.
|
|
|
|
|
|
|
|4.69, Аноним (38), 16:37, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В опенсорсе никто этого не навязывает, хошь - пользуешься гуем, не хошь - не пользуешься.
|
|
|
|3.42, Аноним (-), 13:42, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ублюдок Билли занимает должность технического консультанта корпорации Майкрософт. Какое имеет он влияние? Может ли он уволить, или хотя бы подпортить "мнение" о гендиректоре корпорации. Не верю, что гавнюк Балмер столько бы продержался без покровительста Билли.
|
|
|
|4.44, Аноним (-), 13:58, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У... ну у тебя подгорает.
Мелкомягкие для опенсорса сделали во много раз больше, чем местные болтуны-хейтеры.
Так что дружно благодарите Билли и Стива за то что убогим помогает.
|
|
|
|5.60, Аноним (38), 16:02, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Упомятые вами двое опенсорсу только вредили: "Гет зе факс", политика EEE, разрушение Нокии, в то время владельца Qt, и прочие НЕблаговидные дела. То, что они таки сделали, это уже было при Наделле.
|
|
|
|6.79, Аноним (79), 17:36, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нокия разве не сама сдохла на этом пути проиграв всяким южно-азиатам, а МС подогнал ей 40 млрд.?
|
|6.82, Аноним (82), 18:03, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> разрушение Нокии
Не разрушение, а аутопсия. В момент покупки она была уже основательно мертва, хоть и не до конца осознавала это. Достаточно просто посмотреть на тот лол, который они выкатили в один год с первым айфоном.
|
|6.85, Аноним (-), 18:24, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> политика EEE
Пффф... у "шво6одки" такие же EEE, только в другой упаковке.
Прибитые гвоздями гнутые экстеншены, огороженный GIMPLE и попытки заразить все до чего дотягиваются (правда в итоге они соснули и написали GCC Runtime Library Exception)
Но все разумеется ради вашего блага)))
|
|1.45, 12yoexpert (ok), 14:09, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
не ходи за майкрософта, ничего хорошего,
утром встанешь - /usr набок, а /sbin взъерошена
|
|
|
|2.51, Аноним (-), 14:30, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У мелкомягких теперь новая любимая жена)
Так что не удивительно.
Хотя я думаю что они посмотрели на гугл с амазоном и Балмер подумал "я чо самый лысый?".
|
|
|
|3.54, 12yoexpert (ok), 14:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
разве не индусы во главе с наделой сейчас захватили мс? емнип когда балмер последний раз на спидах прыгал по сцене, раста ещё не было
|
|1.55, Аноним (82), 15:10, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
В очередной раз Майкрософт делает за день для опенсорса больше, чем все опеннетчики за год. И не просто какую-то васяноподелку выкатывает, а самый что ни на есть боевой код, который сама же в проде использует.
|
|
|
|2.58, Аноним (-), 15:58, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Монстрософт давно пора перестрелять в полном составе.
А вот и тот самый фюррер, про которого 12й вспоминал)
Массовыми расстрелами ты руководить будешь?
Не удивительно, что бесполезное б-ло ненавидит тех кто работает, успешных людей, которые ценят свой труд.
И которые поддерживают и пишут опенсорсные проекты.
|
|2.64, myster (ok), 16:07, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
попробуй, они тебя просто купят, как автора systemd и будет на них работать
|
|
|
|3.75, Аноним (-), 16:58, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>просто купят, как автора systemd и будет на них работать
Не всё так просто. Леннарт Поттеринг всегда являлся тайным поклонником Майкрософта. И везде старался делать всё чтобы Линукс был похож на Windows.
|
|3.81, Аноним (82), 18:00, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не купят. Покупают что-то полезное. Анонимов с опеннета никто брать не будет даже если за это доплачивать начнут.
|
|
|
|2.65, Аноним (65), 16:08, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Лучше бы они вместо этого на нем программировали, глядишь что-то путное написали бы. А то пока одни обертки и проекты-каша из нескольких языков (включая так нелюбимую ими сишечку).
|
|
|
|3.74, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:57, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Лучше бы они вместо этого на нем программировали, глядишь что-то путное написали
> бы. А то пока одни обертки и проекты-каша из нескольких языков
> (включая так нелюбимую ими сишечку).
Ну одно дело оберточки писать, занимаяшь "укрошательством" апи, а другое низкоуровневый код, где нужно знать больше предметную облать. Есть достаточно поучительная история, как хрустики переписывали утилиту yes и все у них не получалось достичь паритета с версией на С. А когда достигли, то код оказался не таким уж и красиво-идиоматичным.
|
|2.67, Аноним (-), 16:19, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На данном "поделии" крутятся как минимум 1.5 млн. чьих-то виртуальных машин.
А ты чем похвастаться можешь, анон?
Сколько юзеров использует твой ссупер-софт?
|
|
|
|3.71, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:43, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На данном "поделии" крутятся как минимум 1.5 млн. чьих-то виртуальных машин.
> А ты чем похвастаться можешь, анон?
> Сколько юзеров использует твой ссупер-софт?
По статистике сейчас более 40 млн. уникальных пользователей. Ты можешь не верить, но дальнейшая информация будет деаноном. Так что могу только это сказать.
|
|3.72, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:44, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> На данном "поделии" крутятся как минимум 1.5 млн. чьих-то виртуальных машин.
> А ты чем похвастаться можешь, анон?
> Сколько юзеров использует твой ссупер-софт?
И ты им скорее всего пользуешься, если в РФ :)
|
|3.73, Аноним (38), 16:45, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
А начни-ка с себя, прежде чем с другого анонима требовать: "Вот, мол, моё, а теперь предъяви твоё"
|
|1.68, Ember (?), 16:30, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Как же тошнит уже от цыганского микрософта и кучи железного хлама под названием IBM-PC.
|