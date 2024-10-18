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Microsoft открыл код гипервизора OpenVMM и платформы паравиртуализации OpenHCL

18.10.2024 08:56

Компания Microsoft объявила об открытии исходных текстов слоя для обеспечения паравиртуализации OpenHCL и монитора виртуальных машин OpenVMM, специально развиваемого для организации работы OpenHCL. Код OpenVMM и OpenHCL написан на языке Rust и распространяется под лицензией MIT. OpenVMM относится к гипервизорам второго уровня, работающим в одном кольце защиты с ядром операционной системы по аналогии с такими продуктами, как VirtualBox и VMware Workstation. Поддерживается работа поверх хост-систем на базе Linux (x86_64), Windows (x86_64, Aarch64) и macOS (x86_64, Aarch64), используя предоставляемые данными ОС API виртуализации KVM, SHV (Microsoft Hypervisor), WHP (Windows Hypervisor Platform) и Hypervisor.framework.

Среди возможностей, поддерживаемых в OpenVMM:

  • Загрузка в режимах UEFI и BIOS, прямая загрузка ядра Linux;
  • Поддержка паравиртуализации на базе драйверов Virtio (virtio-fs, virtio-9p, virtio-net, virtio-pmem)
  • Поддержка паравиртуализации на базе VMBus (storvsp, netvsp, vpci, framebuffer);
  • Эмуляция vTPM, NVMe, UART, чипсета i440BX + PIIX4, IDE HDD, PCI и VGA;
  • Бэкенды для проброса графики, устройств ввода, консоли, хранилищ и сетевого доступа;
  • Управление через интерфейс командной строки, интерактивную консоль, gRPC и ttrpc.

OpenHCL позиционируется как окружение с компонентами паравиртуализации (паравизор), работающее поверх гипервизора OpenVMM. Ключевой особенностью систем виртуализации на базе OpenVMM и OpenHCL является то, что компоненты для паравиртуализации выполняются не на стороне хост-системы, а в одной виртуальной машине с гостевой системой. Изоляции слоя паравиртуализации от гостевой операционной системы при этом обеспечивается силами гипервизора второго уровня OpenVMM. OpenHCL при таком применении может рассматриваться как виртуальная прошивка, выполняемая на более высоком уровне привилегий, чем запускаемая в гостевом окружении операционная система.

Разделение гостевой системы и компонентов OpenHCL осуществляется с использованием концепции виртуальных уровней доверия (VTL, Virtual Trust Level), для реализации которых могут использоваться как программные механизмы, так и аппаратные технологии, такие как Intel TDX (Trust Domain Extensions), AMD SEV-SNP (Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging) и ARM CCA (Confidential Compute Architecture). Для выполнения компонентов OpenHCL используется урезанная сборка ядра Linux, включающая только минимально необходимые компоненты, необходимые для работы OpenVMM.

OpenHCL может работать на платформах x86-64 и ARM64, и поддерживает расширения Intel TDX, AMD SEV-SNP и ARM CCA для дополнительной изоляции. В состав OpenHCL входит набор сервисов, драйверов и эмуляторов, применяемых для организации доступа к оборудованию, обеспечения работы виртуальных устройств на стороне гостевой системы и эмуляции аппаратных устройств (например, может эмулироваться чип для хранения криптографических ключей - vTPM).

Для трансляции доступа к оборудованию на стороне гостевой системы применяются существующие драйверы с поддержкой паравиртуализации или может выполняться прямая привязка устройств к виртуальной машине, что позволяет переносить в окружение на базе OpenHCL существующие гостевые системы без внесения в них изменений. Кроме того, OpenHCL включает компоненты для диагностики и отладки виртуальных машин, выполняемых с использованием расширений для обеспечения конфиденциальных вычислений.

В отличие от уже существующего открытого проекта COCONUT-SVSM (Secure VM Service Module), предоставляющего сервисы и эмулируемые устройства для гостевых систем, выполняемых в конфиденциальных виртуальных машинах (CVM, Confidential Virtual Machine), OpenHCL позволяет использовать в гостевых системах стандартные интерфейсы, в то время как COCONUT-SVSM требует организации специального взаимодействия с SVSM, внесения изменений в гостевую систему и использования отдельных драйверов.

Из применений паравизора OpenHCL упоминаются такие сценарии, как перевод существующих систем на использование аппаратных ускорителей Azure Boost без необходимости внесения изменений в дисковый образ гостевой системы; выполнение имеющихся гостевых систем в виртуальных машинах, обеспечивающих конфиденциальные вычисления (например, на базе Intel TDX и AMD SEV-SNP); организация верифицированной загрузки виртуальных машин, используя режим UEFI Secure Boot и vTPM.

Отдельно отмечается, что проект OpenVMM сфокусирован на использование с OpenHCL и пока не готов для обособленного применения на хост-системах для рабочих внедрений конечными пользователями. Из проблем OpenVMM, мешающих его использованию в хост-окружениях в традиционной контексте, вне связки с OpenHCL, упоминаются: плохое документирование управляющего интерфейса; отсутствие должной оптимизации производительности бэкендов для хранилищ, сети и графики; отсутствие поддержки некоторых драйверов (например, IDE-дисков и PS/2 мыши); нет гарантии стабильности API и функциональности. При этом связка из OpenVMM и OpenHCL уже достигла уровня промышленного внедрения и задействована Microsoft в платформе Azure (Azure Boost SKU) для обеспечения работы более 1.5 млн. виртуальных машин.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Microsoft начал продвижение в ядро Linux компонентов хост-окружения Hyper-V
  3. OpenNews: Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0
  4. OpenNews: Инициатива по переработке инструментария для гипервизора Xen на языке Rust
  5. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
  6. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.19
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62070-openhcl
Ключевые слова: openhcl, openvmm, hypervisor, virtual, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (72) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.6, Аноним (6), 11:26, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А насколько это нужно?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:32, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну это как virt-manager, только кросплатформенный и на хрусте.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 16:14, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Может как quemu? Virt manager же просто гуи
     
  • 2.8, anonymmmeer (?), 11:33, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Матёрый проприетарщик что-то открыл... очевидно, насколько это нужно

    нвидия куду открывать не спишит

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 11:37, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Матерый проприетарщик просто хочет, чтобы народ ему доку и дрова для мышки сделал.
    У него уже оно работает и денежки зарабатывает.

    Т.к лицензия правильная - то он может на своих машинах использовать "дополнительные возможности" или продавать их.

     
     
  • 4.38, Аноним (38), 13:23, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сделаем же им поддержку мышки под более правильной AGPL.
     
     
  • 5.61, Аноним (-), 16:02, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так сделаем же им поддержку мышки под более правильной AGPL.

    Можно, делай!
    Если мышку не примут в репозиторий, можешь написать в центральную прачечную.
    Или найдется умелец, который перепишет код на раст со сменой лицензии на человеческую.

     
     
  • 6.86, Аноним (86), 19:05, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Или найдется умелец, который перепишет код на раст со сменой лицензии на человеческую.

    Это нарушение GPL.

     
  • 3.49, Аноним (49), 14:24, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    "...При этом связка из OpenVMM и OpenHCL уже достигла уровня промышленного внедрения и задействована Microsoft в платформе Azure (Azure Boost SKU) для обеспечения работы более 1.5 млн. виртуальных машин..."

    Ога, так и запишем - "мыкрософту савсем нинужна (патамушта РАСТ!!!)"

     
  • 2.9, Аноним (9), 11:33, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажите больше про виртуализации и про эксплойты для сбегания из окружения
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 11:35, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем? Тут и так все понятно.
    Просто в поиске на этом сайте пишешь "уязвимость гипервайзер" и получаешь целый список дыреней на любой вкус и цвет.
     
     
  • 4.15, Аноним (9), 11:38, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гипервизор. Думаю теперь как это можно для себя на локалхосте использовать
     
     
  • 5.20, Аноним (-), 11:43, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю сходу не получится.
    В статье прямо пишется "Отдельно отмечается, что проект OpenVMM сфокусирован на использование с OpenHCL и пока не готов для обособленного применения на хост-системах для рабочих внедрений конечными пользователями."

    Но если вдруго попробуешь - напиши впечатления.

     
     
  • 6.27, Аноним (9), 11:50, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне пока надо понимание области знаний виртуализации в целом поднять
     
     
  • 7.32, Аноним (32), 12:07, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этой виртуализации уже столько придумали что мимо сабжа можно смело проходить мимо он никогда не выстрелит за пределами майков.
     

  • 1.10, Аноним (-), 11:34, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Звучит неплохо.
    Хотя некоторые проблемы печалят типа "плохое документирование", другие веселят "отсутствие поддержки .. драйверов .. PS/2 мыши"
     
     
  • 2.14, IdeaFix (ok), 11:38, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня один коллега уже лет 20 задаётся вопросом зачем нужно что-то кроме vt100 реального или виртуального...
     
     
  • 3.16, Аноним (9), 11:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Поддержу вашего коллегу. И человечески позавидую. Диктовать условия своего рабочего места не каждому дозволено
     
  • 3.17, Аноним (-), 11:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > У меня один коллега уже лет 20

    Ты его палочкой потыкай... а то может он уже того
    Просто никто не заметил за столько-то лет.

     
     
  • 4.25, IdeaFix (ok), 11:48, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> У меня один коллега уже лет 20
    > Ты его палочкой потыкай... а то может он уже того
    > Просто никто не заметил за столько-то лет.

    Да не... он говорит что покинет этот мир вместе с последними 13W3 и AB-Port машинами :)

     
  • 3.19, Аноним (-), 11:41, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ладно если бы была какая-то Logitech M-MD15L то можно было бы понять, а ps/2 как овна за баней.
    vt100 реальный это шик, а виртуальный.. это как безалкогольное пиво, вроде вкус тот же, но что-то не так.
     
     
  • 4.24, IdeaFix (ok), 11:47, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ладно если бы была какая-то Logitech M-MD15L то можно было бы понять,
    > а ps/2 как овна за баней.
    > vt100 реальный это шик, а виртуальный.. это как безалкогольное пиво, вроде вкус
    > тот же, но что-то не так.

    Ну, смигранты обычно любят какой-нибудь Aten, с кучей хвостов ценой как крыло самолёта и различных Ком/Стык\АБ портов :) У нас как раз такое... ибо кохаться со всем что не вга и не усб - такое себе :(

     
  • 3.34, Аноним (34), 12:41, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну, лично мне vt100 просто мало.
    для нормальной работы нужно как минимум vt340 (для ReGIS).
     
     
  • 4.36, IdeaFix (ok), 13:02, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну, лично мне vt100 просто мало.
    > для нормальной работы нужно как минимум vt340 (для ReGIS).

    vt100 это же тольо один из режимов хорошего aten :)

     
  • 3.43, Аноним (43), 13:42, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И он прав
     
  • 3.52, Neon (??), 14:32, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, перфокарты с тумблерами рулят. Зачем еще что то нужно, когда есть телетайп и пульт с тумблерами
     
     
  • 4.53, Аноним (9), 14:35, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё дело в интерфейсах. Он пользуется софтом который заточен под терминал и его интерфейс.
     

  • 1.18, Аноним (18), 11:40, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Опять бил гейтс пытается захватить рынок свободного по, лучше бы новый клиент написали для виртуалок десктопного применения, за место virt manager и spice gtk.
     
     
  • 2.21, Аноним (9), 11:44, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А из консольных что есть ? Я для коллеги спрашиваю
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 11:53, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Передай коллеге чтобы пользовался гуем, в 21 веке живем.
     
     
  • 4.30, Аноним (9), 11:57, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там какие-то сложности с оборудованием
     
  • 4.37, Аноним (37), 13:03, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.69, Аноним (38), 16:37, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В опенсорсе никто этого не навязывает, хошь - пользуешься гуем, не хошь - не пользуешься.
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:01, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/nemuTUI/nemu
     
  • 2.39, Аноним (38), 13:25, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дид Гейц на пенсии давно.
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 13:30, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.42, Аноним (-), 13:42, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ублюдок Билли занимает должность технического консультанта корпорации Майкрософт. Какое имеет он влияние? Может ли он уволить, или хотя бы подпортить "мнение" о гендиректоре корпорации. Не верю, что гавнюк Балмер столько бы продержался без покровительста Билли.
     
     
  • 4.44, Аноним (-), 13:58, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У... ну у тебя подгорает.
    Мелкомягкие для опенсорса сделали во много раз больше, чем местные болтуны-хейтеры.
    Так что дружно благодарите Билли и Стива за то что убогим помогает.
     
     
  • 5.46, 12yoexpert (ok), 14:11, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
     
  • 6.48, Аноним (-), 14:21, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 6.50, Аноним (-), 14:27, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.60, Аноним (38), 16:02, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упомятые вами двое опенсорсу только вредили: "Гет зе факс", политика EEE, разрушение Нокии, в то время владельца Qt, и прочие НЕблаговидные дела. То, что они таки сделали, это уже было при Наделле.
     
     
  • 6.76, Аноним (-), 17:01, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.79, Аноним (79), 17:36, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нокия разве не сама сдохла на этом пути проиграв всяким южно-азиатам, а МС подогнал ей 40 млрд.?
     
  • 6.82, Аноним (82), 18:03, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > разрушение Нокии

    Не разрушение, а аутопсия. В момент покупки она была уже основательно мертва, хоть и не до конца осознавала это. Достаточно просто посмотреть на тот лол, который они выкатили в один год с первым айфоном.

     
  • 6.85, Аноним (-), 18:24, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > политика EEE

    Пффф... у "шво6одки" такие же EEE, только в другой упаковке.
    Прибитые гвоздями гнутые экстеншены, огороженный GIMPLE и попытки заразить все до чего дотягиваются (правда в итоге они соснули и написали GCC Runtime Library Exception)

    Но все разумеется ради вашего блага)))

     

  • 1.40, Аноним (38), 13:28, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.45, 12yoexpert (ok), 14:09, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    не ходи за майкрософта, ничего хорошего,
    утром встанешь - /usr набок, а /sbin взъерошена
     
     
  • 2.63, Аноним (32), 16:03, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экспертишка уходи с опеннета навсегда.
     

  • 1.47, Ося Бендер (?), 14:18, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чего на божественном сирешетка не написано?

    Балмер, я тебя спрашиваю?!

     
     
  • 2.51, Аноним (-), 14:30, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У мелкомягких теперь новая любимая жена)
    Так что не удивительно.

    Хотя я думаю что они посмотрели на гугл с амазоном и Балмер подумал "я чо самый лысый?".

     
     
  • 3.54, 12yoexpert (ok), 14:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    разве не индусы во главе с наделой сейчас захватили мс? емнип когда балмер последний раз на спидах прыгал по сцене, раста ещё не было
     
     
  • 4.62, Аноним (32), 16:03, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.55, Аноним (82), 15:10, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    В очередной раз Майкрософт делает за день для опенсорса больше, чем все опеннетчики за год. И не просто какую-то васяноподелку выкатывает, а самый что ни на есть боевой код, который сама же в проде использует.
     
  • 1.56, ryoken (ok), 15:37, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Монстрософт давно пора перестрелять в полном составе.
     
     
  • 2.58, Аноним (-), 15:58, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Монстрософт давно пора перестрелять в полном составе.

    А вот и тот самый фюррер, про которого 12й вспоминал)
    Массовыми расстрелами ты руководить будешь?

    Не удивительно, что бесполезное б-ло ненавидит тех кто работает, успешных людей, которые ценят свой труд.
    И которые поддерживают и пишут опенсорсные проекты.

     
  • 2.64, myster (ok), 16:07, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    попробуй, они тебя просто купят, как автора systemd и будет на них работать
     
     
  • 3.75, Аноним (-), 16:58, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >просто купят, как автора systemd и будет на них работать

    Не всё так просто. Леннарт Поттеринг всегда являлся тайным поклонником Майкрософта. И везде старался делать всё чтобы Линукс был похож на Windows.

     
  • 3.81, Аноним (82), 18:00, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не купят. Покупают что-то полезное. Анонимов с опеннета никто брать не будет даже если за это доплачивать начнут.
     

  • 1.57, Вы забыли заполнить поле Name (?), 15:42, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сейчас хрустки будут рассказывать о важности сего поделия.
     
     
  • 2.65, Аноним (65), 16:08, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лучше бы они вместо этого на нем программировали, глядишь что-то путное написали бы. А то пока одни обертки и проекты-каша из нескольких языков (включая так нелюбимую ими сишечку).
     
     
  • 3.74, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:57, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Лучше бы они вместо этого на нем программировали, глядишь что-то путное написали
    > бы. А то пока одни обертки и проекты-каша из нескольких языков
    > (включая так нелюбимую ими сишечку).

    Ну одно дело оберточки писать, занимаяшь "укрошательством" апи, а другое низкоуровневый код, где нужно знать больше предметную облать. Есть достаточно поучительная история, как хрустики переписывали утилиту yes и все у них не получалось достичь паритета с версией на С. А когда достигли, то код оказался не таким уж и красиво-идиоматичным.

     
     
  • 4.78, Аноним (78), 17:22, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
     
  • 5.80, Вы забыли заполнить поле Name (?), 17:55, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.83, Аноним (-), 18:16, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.67, Аноним (-), 16:19, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На данном "поделии" крутятся как минимум 1.5 млн. чьих-то виртуальных машин.
    А ты чем похвастаться можешь, анон?
    Сколько юзеров использует твой ссупер-софт?
     
     
  • 3.71, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:43, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На данном "поделии" крутятся как минимум 1.5 млн. чьих-то виртуальных машин.
    > А ты чем похвастаться можешь, анон?
    > Сколько юзеров использует твой ссупер-софт?

    По статистике сейчас более 40 млн. уникальных пользователей. Ты можешь не верить, но дальнейшая информация будет деаноном. Так что могу только это сказать.

     
  • 3.72, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:44, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На данном "поделии" крутятся как минимум 1.5 млн. чьих-то виртуальных машин.
    > А ты чем похвастаться можешь, анон?
    > Сколько юзеров использует твой ссупер-софт?

    И ты им скорее всего пользуешься, если в РФ :)

     
     
  • 4.84, Аноним (-), 18:16, 18/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.73, Аноним (38), 16:45, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А начни-ка с себя, прежде чем с другого анонима требовать: "Вот, мол, моё, а теперь предъяви твоё"
     

  • 1.68, Ember (?), 16:30, 18/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как же тошнит уже от цыганского микрософта и кучи железного хлама под названием IBM-PC.
     

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