Microsoft открыл код гипервизора OpenVMM и платформы паравиртуализации OpenHCL

2.14 , IdeaFix ( ok ), 11:38, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня один коллега уже лет 20 задаётся вопросом зачем нужно что-то кроме vt100 реального или виртуального...

3.16 , Аноним ( 9 ), 11:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Поддержу вашего коллегу. И человечески позавидую. Диктовать условия своего рабочего места не каждому дозволено

3.17 , Аноним ( - ), 11:40, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > У меня один коллега уже лет 20 Ты его палочкой потыкай... а то может он уже того

Просто никто не заметил за столько-то лет.

4.25 , IdeaFix ( ok ), 11:48, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >> У меня один коллега уже лет 20

> Ты его палочкой потыкай... а то может он уже того

> Просто никто не заметил за столько-то лет. Да не... он говорит что покинет этот мир вместе с последними 13W3 и AB-Port машинами :)

3.19 , Аноним ( - ), 11:41, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ладно если бы была какая-то Logitech M-MD15L то можно было бы понять, а ps/2 как овна за баней.

vt100 реальный это шик, а виртуальный.. это как безалкогольное пиво, вроде вкус тот же, но что-то не так.

4.24 , IdeaFix ( ok ), 11:47, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ладно если бы была какая-то Logitech M-MD15L то можно было бы понять,

> а ps/2 как овна за баней.

> vt100 реальный это шик, а виртуальный.. это как безалкогольное пиво, вроде вкус

> тот же, но что-то не так. Ну, смигранты обычно любят какой-нибудь Aten, с кучей хвостов ценой как крыло самолёта и различных Ком/Стык\АБ портов :) У нас как раз такое... ибо кохаться со всем что не вга и не усб - такое себе :(

3.34 , Аноним ( 34 ), 12:41, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну, лично мне vt100 просто мало.

для нормальной работы нужно как минимум vt340 (для ReGIS).

4.36 , IdeaFix ( ok ), 13:02, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > ну, лично мне vt100 просто мало.

> для нормальной работы нужно как минимум vt340 (для ReGIS). vt100 это же тольо один из режимов хорошего aten :)

3.43 , Аноним ( 43 ), 13:42, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И он прав

3.52 , Neon ( ?? ), 14:32, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, перфокарты с тумблерами рулят. Зачем еще что то нужно, когда есть телетайп и пульт с тумблерами

4.53 , Аноним ( 9 ), 14:35, 18/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё дело в интерфейсах. Он пользуется софтом который заточен под терминал и его интерфейс.