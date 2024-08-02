Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0

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|5.17, Аноним (17), 12:16, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ты путаешь количество и качество. Хотя показуха это то что специально делается для таких как ты.
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|2.5, Аноним (5), 10:53, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А почему был CBL-Mariner? Очевидно они монетки подбрасывают и так придумывают нейминг.
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|2.23, aname (?), 12:39, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Аноны с опеннета всё равно вменяемую конкуренцию данайцам составить не могут.
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|1.6, User (??), 11:01, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А ничо так сапоги, хорошие.
Кто там третьего дня страдал выяснением "на какой спрайт с фанты линять"?
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|1.8, Аноним (8), 11:16, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет бы Xenix возродить, так они эту поделку финского студента впаривают :(
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|3.12, Аноним (12), 11:38, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Xenix (слово) можно с графическим интерфейсом совокупить, и будет красиво. А так, вряд ли в том самом Xenix 40-летней давности сейчас что-то полезное есть.
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|4.19, Аноним (17), 12:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы было можно его бы совокупили. Майкрософт без графического интерфейса моветон.
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|2.15, Аноним (15), 12:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чё не полуось? Большой Полосатый Мух, если по возрасту не застал.
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|1.14, мяв (?), 12:08, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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прикольно.
но грустно, что по сути "пришли на готовонькое", большего от мс ожидала.
почти всю новость можно было уместить в "улучшили настройки системы по умолчанию"
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|2.21, Мухорчатый (?), 12:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На какое "готовенькое"?
MS - Платиновый партнер Linux Foundation.
И объем коммитов от них посмотрите, чтоб в следующий раз глупости не писать
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|3.27, тоже Аноним (ok), 12:54, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что, кому-то, слышавшему этот анекдот, его рассказали не полностью?
Как M$ завалила ядро миллионом патчей к своей Hyper-V, никому больше в хрен не упершейся - и отчиталась об объеме коммитов!
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|2.24, aname (?), 12:41, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "пришли на готовонькое"
Во- первых, своё, родное, и, в общем- то, с нуля они таки запилили.
Во- вторых, они активно пилят ведро.
А вот "пришли на готовонькое"- это большинство анонов. Часть которых ничего, кроме потребления, и не делает ради линуха
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|3.32, Pahanivo (ok), 12:58, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы посмотрите историю некоторых конкурирующих проектов, которые MS "допиливала" и которые теперь всё ...
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|1.16, Аноним (16), 12:12, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Разработали бы лучше графическую подсистему c DirectX, альтернативу Xorg и Wayland.
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|2.22, Мухорчатый (?), 12:30, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они разрабатывают то, что принесёт им доход. Видимо, кадавр под названием "графическая подсистема с directX" не сулит прибыли
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|1.25, Аноним (25), 12:48, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Раз RPM-based, значит тоже порылись в исходниках шапки, чтобы выпилить все логотипчики.
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|1.33, Аноним (33), 13:04, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот Microsoft не брезгует свой дистрибутив делать, а Yandex или Rambler или VK почему не делают GNU/Linux дистрибутивы? Почему не делают дистрибутивы на базе Аврора?
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|2.35, Выньдузь. (?), 13:14, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Аврора форк Симбиан по-моему. Так что всё есть на самом деле, а Яндекс - он у себя зеркала поднял всего что только можно. Задачи и цели разные.
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|3.38, Аноним (42), 13:20, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Так Аврора форк Симбиан по-моему.
Аврора, это переименованная "Sailfish Mobile OS RUS", лицензию на разработку которой купили у то ли у Jolla Group, то ли у сингапурской Sailfish Group.
<code>"в мае 2018 министр связи РФ Николай Никифоров заявил о том, что сделка завершена и создан коммерческий форк операционной системы Sailfish под брендом Аврора ОС"</code>
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|2.36, Аноним (42), 13:15, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же не делают.
У каспера есть своя ось, у яндекса уже лет 10 как есть свой КИТ для мобильных устройств.
Помню как на том же ха6ре(тот еще гадюшник) люто банили за комментарии в статьях о Яндекс.Кит.
Не говоря уж о всяких поделках типа МСВС и РедЛинуксах (оставив за скобками уважаемых людей из Калькулейт и Альт)
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|3.40, Аноним (40), 13:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот и размороженный. С теплой разморозкой. Яндекс кит закрыт в 2015 году.
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|2.37, Выньдузь. (?), 13:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вы у местных айти-агентов спрашиваете? Ответ же очевиден. Почитайте коменты про Атом, ЯБ.
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