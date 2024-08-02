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Microsoft опубликовал дистрибутив Azure Linux 3.0

02.08.2024 10:38

Компания Microsoft опубликовала первое стабильное обновление новой ветки дистрибутива Azure Linux 3.0, который ранее распространялся под именем CBL-Mariner. Дистрибутив развивается в качестве универсальной базовой платформы для Linux-окружений, используемых в облачной инфраструктуре, edge-системах и различных сервисах Microsoft. Проект нацелен на унификацию применяемых в Microsoft Linux-решений и упрощение поддержания Linux-систем различного назначения в актуальном состоянии. Наработки проекта распространяются под лицензией MIT. Сборки пакетов формируются для архитектур aarch64 и x86_64. Размер установочного образа 740 МБ.

Среди изменений в новой версии:

  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6 (ранее использовалось ядро 5.15). Добавлена поддержка наложения патчей на работающее ядро (live patching), позволяющая устранять уязвимости в ядре без перезагрузки.
  • Предложены новые версии пакетов, среди которых systemd 255, glibc 2.38, GCC 13.2, clang 18.1, OpenSSL 3.3, rpm 4.18.2, ruby 3.3.0, BIND 9.20, containerd 1.7.13, кunc 1.1.12, ostree 2024.5, rust 1.75, Perl 5.38, Python 3.12.3, QEMU 8.2.0.
  • Система принудительного контроля доступа SELinux переведена по умолчанию в режим "enforcing".
  • По умолчанию задействована унифицированная иерархия cgroups v2. Ключевым отличием cgroups v2 от v1 является применение общей иерархии cgroups для всех видов ресурсов, вместо раздельных иерархий для распределения ресурсов CPU, для регулирования потребления памяти и для ввода/вывода.
  • Добавлены инструменты для замены других дистрибутивов (OSsku In-Place Migration) на узлах в облаке Microsoft Azure, например, можно заменить установленный Ubuntu на Azure Linux.
  • Добавлена поддержка новых GPU NVIDIA, таких как NVIDIA A100 и H100, а также предоставлен NVIDIA GPU Operator для автоматизации управления драйверами NVIDIA на узлах с Azure Linux.

Дистрибутив Azure Linux предоставляет небольшой типовой набор основных пакетов, выступающих универсальной основой для создания начинки контейнеров, хост-окружений и сервисов, запускаемых в облачных инфраструктурах и на edge-устройствах. Более сложные и специализированные решения могут создаваться путём добавления дополнительных пакетов поверх Azure Linux, но основа для всех подобных систем остаётся неизменной, что упрощает сопровождение и подготовку обновлений.

Например, Azure Linux применяется в качестве основы мини-дистрибутива WSLg, в котором предоставляются компоненты графического стека для организации запуска GUI-приложений Linux в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux). Расширенная функциональность в WSLg реализуется через включение дополнительных пакетов с композитным сервером Weston, XWayland, PulseAudio и FreeRDP.

Для управления сервисами и загрузкой применяется системный менеджер systemd. Для управления пакетами поставляются пакетные менеджеры RPM и DNF. SSH-сервер по умолчанию не включается. Для установки дистрибутива предоставляется инсталлятор, который может работать как в текстовом, так и в графическом режимах. В инсталляторе предоставляется возможность установки с полным или базовым набором пакетов, предлагается интерфейс для выбора дискового раздела, выбора имени хоста и создания пользователей.

Система сборки Azure Linux позволяет генерировать как отдельные RPM-пакеты на основе SPEC-файлов и исходных текстов, так и монолитные системные образы, формируемые при помощи инструментария rpm-ostree и обновляемые атомарно без разбивки на отдельные пакеты. Соответственно, поддерживается две модели доставки обновлений: через обновление отдельных пакетов и через перестроение и обновление всего системного образа. Доступен репозиторий, включающий около 3000 уже собранных RPM-пакетов, который можно использовать для компоновки собственных образов на основе файла конфигурации.

Базовая платформа включает только самые необходимые компоненты и оптимизирована для минимального потребления памяти и дискового пространства, а также для высокой скорости загрузки. В проекте применяется подход "максимальная безопасность по умолчанию", подразумевающий включение различных дополнительных механизмов для повышения защиты:

  • Фильтрация системных вызовов при помощи механизма seccomp.
  • Шифрование дисковых разделов.
  • Верификация пакетов по цифровой подписи.
  • Рандомизация адресного пространства.
  • Защита от атак, связанных с символическими ссылками, mmap, /dev/mem и /dev/kmem.
  • Режим только для чтения и запрет исполнения кода в областях памяти, в которых размещаются сегменты с данными ядра и модулей.
  • Опция для запрета загрузки модулей ядра после инициализации системы.
  • Использование iptables для фильтрации сетевых пакетов.
  • Включение при сборке режимов защиты от переполнения стека, переполнений буфера и проблем с форматированием строк (_FORTIFY_SOURCE, -fstack-protector, -Wformat-security, relro).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/microsoft/a...)
  2. OpenNews: Microsoft переименовал дистрибутив CBL-Mariner в Azure Linux и опубликовал Azure Sphere OS 24.03
  3. OpenNews: Microsoft анонсировал открытие кода Azure RTOS и передачу проекта сообществу Eclipse
  4. OpenNews: Microsoft представил IoT-платформу Azure Sphere на базе ядра Linux
  5. OpenNews: Доступен дистрибутив Amazon Linux 2023
  6. OpenNews: Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61649-azure
Ключевые слова: azure, linux, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, бух. (?), 10:48, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Могут себе позволить.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:07, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://www.clearlinux.org
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    У интела с разработкой ПО традиционная катастрофа.  
     
     
  • 4.11, Аноним (7), 11:24, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ваше мнение, даже если брать выборку Open Source у всех проблемы.
    AMD:
    https://www.opennet.ru/keywords/amd.html
    Intel:
    https://www.opennet.ru/keywords/intel.html
    NVIDIA:
    https://www.opennet.ru/keywords/nvidia.html
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 12:16, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ты путаешь количество и качество.  Хотя показуха это то что специально делается для таких как ты.
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:49, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А почему не Azure Windows?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:53, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему был CBL-Mariner? Очевидно они монетки подбрасывают и так придумывают нейминг.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:51, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CBL = Common Base Linux
     
     
  • 4.18, Аноним (17), 12:17, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таких расшифровок можно из чего угодно придумать миллион.
     

  • 1.4, Аноним (5), 10:52, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Скоро данайцы свои дары уже насильно начнут раздавать.  
     
     
  • 2.23, aname (?), 12:39, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аноны с опеннета всё равно вменяемую конкуренцию данайцам составить не могут.
     
     
  • 3.28, Аноним (9), 12:54, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.6, User (??), 11:01, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ничо так сапоги, хорошие.
    Кто там третьего дня страдал выяснением "на какой спрайт с фанты линять"?
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:16, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет бы Xenix возродить, так они эту поделку финского студента впаривают :(
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 11:19, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Xenix не было графического интерфейса, на секундочку.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:38, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Xenix (слово) можно с графическим интерфейсом совокупить, и будет красиво. А так, вряд ли в том самом Xenix 40-летней давности сейчас что-то полезное есть.
     
     
  • 4.19, Аноним (17), 12:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы было можно его бы совокупили. Майкрософт без графического интерфейса моветон.
     
  • 2.15, Аноним (15), 12:11, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чё не полуось? Большой Полосатый Мух, если по возрасту не застал.
     
     
  • 3.30, Аноним (9), 12:56, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что майки там сбоку припеку.
     

  • 1.14, мяв (?), 12:08, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    прикольно.
    но грустно, что по сути "пришли на готовонькое", большего от мс ожидала.
    почти всю новость можно было уместить в "улучшили настройки системы по умолчанию"
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 12:19, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зри в корень (в пакетный менеджер)
     
  • 2.21, Мухорчатый (?), 12:27, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На какое "готовенькое"?
    MS - Платиновый партнер Linux Foundation.
    И объем коммитов от них посмотрите, чтоб в следующий раз глупости не писать
     
     
  • 3.27, тоже Аноним (ok), 12:54, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, кому-то, слышавшему этот анекдот, его рассказали не полностью?
    Как M$ завалила ядро миллионом патчей к своей Hyper-V, никому больше в хрен не упершейся - и отчиталась об объеме коммитов!
     
     
  • 4.29, Аноним (9), 12:55, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, aname (?), 12:41, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "пришли на готовонькое"

    Во- первых, своё, родное, и, в общем- то, с нуля они таки запилили.
    Во- вторых, они активно пилят ведро.

    А вот "пришли на готовонькое"- это большинство анонов. Часть которых ничего, кроме потребления, и не делает ради линуха

     
     
  • 3.32, Pahanivo (ok), 12:58, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы посмотрите историю некоторых конкурирующих проектов, которые MS "допиливала" и которые теперь всё ...
     

  • 1.16, Аноним (16), 12:12, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Разработали бы лучше графическую подсистему c DirectX, альтернативу Xorg и Wayland.
     
     
  • 2.22, Мухорчатый (?), 12:30, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они разрабатывают то, что принесёт им доход. Видимо, кадавр под названием "графическая подсистема с directX" не сулит прибыли
     
     
  • 3.26, aname (?), 12:48, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.kernel.org/doc/Documentation/process/stable-api-nonsense.rst

    Кажется, чтоб создать нормальную графическую подсистему для этого, надо сделать сильно больше, чем просто портировать DirectX на линух.

     
  • 3.31, Аноним (9), 12:56, 02/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.25, Аноним (25), 12:48, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Раз RPM-based, значит тоже порылись в исходниках шапки, чтобы выпилить все логотипчики.
     
     
  • 2.42, Аноним (42), 13:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно, просто взяли готовые скрипты выпиливания из Centos.
     

  • 1.33, Аноним (33), 13:04, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот Microsoft не брезгует свой дистрибутив делать, а Yandex или Rambler или VK почему не делают GNU/Linux дистрибутивы? Почему не делают дистрибутивы на базе Аврора?
     
     
  • 2.35, Выньдузь. (?), 13:14, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Аврора форк Симбиан по-моему. Так что всё есть на самом деле, а Яндекс - он у себя зеркала поднял всего что только можно. Задачи и цели разные.
     
     
  • 3.38, Аноним (42), 13:20, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Так Аврора форк Симбиан по-моему.

    Аврора, это переименованная "Sailfish Mobile OS RUS", лицензию на разработку которой купили у то ли у Jolla Group, то ли у сингапурской Sailfish Group.

    <code>"в мае 2018 министр связи РФ Николай Никифоров заявил о том, что сделка завершена и создан коммерческий форк операционной системы Sailfish под брендом Аврора ОС"</code>

     
  • 2.36, Аноним (42), 13:15, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же не делают.
    У каспера есть своя ось, у яндекса уже лет 10 как есть свой КИТ для мобильных устройств.
    Помню как на том же ха6ре(тот еще гадюшник) люто банили за комментарии в статьях о Яндекс.Кит.
    Не говоря уж о всяких поделках типа МСВС и РедЛинуксах (оставив за скобками уважаемых людей из Калькулейт и Альт)
     
     
  • 3.40, Аноним (40), 13:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и размороженный. С теплой разморозкой. Яндекс кит закрыт в 2015 году.
     

  • 1.34, Аноним (42), 13:09, 02/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И чем же он лучше(хуже) недавно вышедшей Selectel OS?
     
     
  • 2.37, Выньдузь. (?), 13:18, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вы у местных айти-агентов спрашиваете? Ответ же очевиден. Почитайте коменты про Атом, ЯБ.
     
     
  • 3.39, Аноним (42), 13:21, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атом я даже вчера не смог скачать - говорит сайт отключен за неуплату. (https://atom.browser.ru/)
     
     
  • 4.41, Аноним (40), 13:22, 02/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так оплати.  
     

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