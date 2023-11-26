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Microsoft анонсировал открытие кода Azure RTOS и передачу проекта сообществу Eclipse

26.11.2023 19:13

Компания Microsoft объявила об открытии под пермиссивной лицензией MIT исходных текстов операционной системы реального времени Azure RTOS, которая была получена после поглощения компании Express Logic в 2019 году и до этого более 20 лет поставлялась под именем ThreadX. Утверждается, что во всём мире рассматриваемая ОС была установлена на более чем 12 миллиардов устройств, среди которых потребительская электроника, промышленные системы, медицинские устройства, принтеры, WiFi чипы и даже бортовые системы космических аппаратов.

После полного открытия исходных текстов (код ThreadX был доступен и до этого, но под ограничивающей лицензией), запланированного на январь 2024 года, продукт перейдёт под покровительство некоммерческой организации Eclipse Foundation и будет развиваться под именем Eclipse ThreadX в виде независимого совместного проекта, не привязанного к отдельным поставщикам. Предполагается, что перевод проекта на независимую площадку позволит привлечь к разработке новых участников и подстегнуть развитие платформы и связанной с ней экосистемы. О присоединении к совместному проекту уже заявили компании AMD, Cypherbridge, NXP, PX5, Renesas, ST Microelectronics, Silicon Labs и Witekio (Avnet).

Операционная система Eclipse ThreadX в минимальной сборке занимает всего 2 КБ, способна работать на чипах с 1 КБ оперативной памяти, обеспечивает переключение контекста за доли микросекунд и загрузку за 120 процессорных циклов. Среди возможностей ThreadX: архитектура на базе пикоядра, планировщики для вытесняющей многозадачности (на базе приоритетов) и кооперативной многозадачности, механизм минимизации переключений контекста за счёт отключения вытеснения задач до указанного порогового приоритета, поддержка связывания событий (event chaining), большой набор подключаемых системных сервисов, очень быстрая обработка прерываний, дополнительная оптимизация обработки прерывания от таймера, средства управления памятью c поддержкой MMU/MPU, защита памяти, механизм обмена сообщений и организации обмена данными между потоками, доставка уведомлений о событиях, механизмы синхронизации потоков, поддержка мьютексов и семафоров.

Помимо кода операционной системы будут открыты и переданы Eclipse сопутствующие компоненты:

  • NetX Duo - сетевой стек, рассчитанный на использование в системах реального времени и устройствах интернета вещей (IoT). Поддерживается IPv4, IPv6, TCP, UDP, ICMP, TLS, DTLS, IPsec, PPPoE, DHCP, DNS, HTTP, IGMP, POP3, SMTP, SNMP, MQTT, CoAP, LWM2M.
  • USBX - USB-стек с поддержкой клиентского, хостового (EHCI, OHCI) и OTG (on-the-go) режимов.
  • FileX - файловая система, совместимая с FAT (FAT12/16/32 и exFAT) и полностью интегрируемая в ядро ThreadX.
  • LevelX - реализация алгоритма выравнивания износа (Wear Leveling) для ФС FileX, позволяющая продлить время жизни Flash-накопителей.
  • GUIX - библиотека для создания встраиваемых графических интерфейсов пользователя.
  • GuiX Studio - среда проектирования, позволяющая создавать графические элементы для библиотеки GUIX и автоматически генерировать Си-код для запуска в окружении ThreadX.
  • TraceX - инструмент для трассировки, предоставляющий графический интерфейс для отслеживания и анализа событий в режиме реального времени.

Поддерживается работа на большинстве популярных микроконтроллеров и процессоров, включая многоядерные процессоры x86, MIPS, RISC-V и ARM, а также чипы от STM, NXP, Qualcomm, Renesas, Texas Instruments и Microchip. Предоставляются прослойки для обеспечения совместимости с FreeRTOS, POSIX и OSEK. Система сертифицирована для использования на критических важных системах, требующих особого уровня надёжности, признана соответствующей требованиям стандартов безопасности и надёжности IEC 61508, IEC 62304, ISO 26262, EN 50128 и EAL4+ Common Criteria.

Связанные с сертификацией компоненты также переданы организации Eclipse и будут доступны под открытой лицензией на условиях не требующих выплаты отчислений (royalty-free). Имеющиеся сертификаты позволяют использовать Eclipse ThreadX на химических производствах, системах для нефтегазовой отрасли, электростанциях, аэрокосмической промышленности, железной дороге, автомобильных системах (включая чипы управления двигателем, системы помощи при вождении и автопилоты), медицинских устройствах.

  1. Главная ссылка к новости (https://techcommunity.microsof...)
  2. OpenNews: Уязвимость в прошивках Marvell Avastar, позволяющая атаковать различные устройства через WiFi
  3. OpenNews: Доступна операционная система реального времени RT-Thread 5.0
  4. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
  5. OpenNews: Релиз свободной операционной системы реального времени BeRTOS 2.5
  6. OpenNews: FreeRTOS перешёл под крыло Amazon и выпущен под лицензией MIT
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60181-threadx
Ключевые слова: threadx, rtos, microsoft
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 19:22, 26/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ждем когда в эту ос запихнут js либо lua
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 19:24, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Python же
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 19:32, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поскольку это майкрософт - дотнет и хруст.

    А так в каких-то проприетарных фирмварях ЭТО попадалось. К сожалению, так и продолжит попадаться с такой лицензией, как именно блоб, увы...

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 19:36, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Компания Microsoft объявила об открытии под пермиссивной лицензией MIT исходных текстов операционной системы

    MIT свободная лицензия в отличие от этой вашей GPL.

     
     
  • 5.13, Аноним (5), 20:01, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Компания Microsoft объявила об открытии под пермиссивной лицензией MIT исходных
    >> текстов операционной системы
    > MIT свободная лицензия в отличие от этой вашей GPL.

    Да спасибо, имел возможность насладиться свободой от души, наипнувшись на нефиксабельную фирмварь в блобе с вот этим.

     
     
  • 6.18, Аноним (18), 20:37, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После этого должна быть ссылка на коммиты опенсорсных фирмварей, ага. А то на словах все программисты микроконтроллеров, а на деле - лендинги на ноде.
     

  • 1.3, Аноним (7), 19:28, 26/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну тут хотябы понятно что для встройки своя ОС а не этот ваш линукс.
     
     
  • 2.8, Аноним (5), 19:36, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Встройка разная бывает. На ARM Cortex-A - линух прекрасен. Но вот на Cortex-M его - это явный перебор. Хотя когда нельзя но очень хочется, вон там STM32 в майнлайне поддерживается, но по тем меркам - памяти потребуется очень даже. Не, в кило оперативы линух не влезет хоть там как.

    ...но зато и умеет немного побольше чем, кхе-кхе, FAT :))

     
     
  • 3.10, Аноним (7), 19:46, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну типа засунуть проц от смартфона в встройку и андроид накатить?
     
     
  • 4.15, Аноним (5), 20:09, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ну типа засунуть проц от смартфона в встройку и андроид накатить?

    Ну типа засунуть одноплатник, коих сейчас производится легион, поставить линух (андроид для встройки "не очень", не для этого он) - и будет нечто типа компа, с линухом, только очень мелкое, маложручее, гораздо надежнее, питаемое чуть не от зарядки для мобли, самые мелкие - с половину кредитки примерно. И ценой от 10 баксов на этот кусочек текстолита с процом.

    Но мочь оно будет почти все то же что комп с линухом, плюс-минус доступные ресурсы. Вся круть сетевого стека, продвинутых файлух, зилион драйверов на мыслимое и немыслимое железо, включая и сугубо эмбедовочное, скажем легион сенсоров всех мастей и направлений.

    ...но да, если раздраконить планшет или смарт, там будет нечто ооооочень похожее! Просто изначально - оптимизировано на потребителей контента. Потому без IO с внешним миром и ОС под стать. Ну вот не получится с планшета или смарта так по простому читануть вон тот мелкий сенсор на SPI, или релюшкой поклацать. У них IO/IIO наружу не вывешено. А у одноплатника - вооооон там на разъемах этого счастья выше крыши. Но это все же более дорогие и прожорливые варианты систем, где надо именно мощь линуха.

     
     
  • 5.20, Денис Попов (?), 20:42, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Странный у Вас рецепт контроллера светодиодов с веб-мордой
     

  • 1.9, Аноним (9), 19:42, 26/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Assembly 42.4%
    ого! внушает
    причем система довольно новая
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 19:59, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Assembly 42.4%
    > ого! внушает

    что внушает ? на асме код для разных архитектур, общий код на С, цифра в общем говорит о том что в этом прожекте в основном бесполезная шелуха

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:06, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Шелуха у тебя в голове, а эта ОС работает на 12 миллиардов устройств, больше только наверное Minix.
     
     
  • 4.17, Аноним (11), 20:23, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > эта ОС работает на 12 миллиардов устройств

    сам сосчитал или жертва маркетологов (да) ?. ОС для прыщеконтроллеров все открыты - не может микрософт конкурировать с опенсорсом, прихожане разбегаются, им выгодней облаками барыжить чем копейки от отчисления с копий шелухи собирать

     
     
  • 5.19, Аноним (18), 20:39, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как же тебе в голову Столлман накакал... Прям по гланды.
     
     
  • 6.23, Аноним (11), 20:50, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как же тебе в голову Столлман накакал

    бананчик хочешь ?

    https://www.freertos.org
    https://www.zephyrproject.org
    https://www.weston-embedded.com

    зарабатывают не на ОС а на продаже сопутсвующих услуг которые они тебе продают потом круглый год - кому нужны эти одноразовые копейки с копий ОС ?

     

  • 1.12, 6.6 конфетка (?), 19:59, 26/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В обычном Лине тоже можно реалтайм ядро собрать,но на него дровишки Нвидиа не установить.Такая печалька.
     
     
  • 2.16, Аноним (5), 20:17, 26/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В обычном Лине тоже можно реалтайм ядро собрать

    Можно. Но это все же будет менее резвый реалтайм чем на мелочевке. И пока с довольно большими оговорками.

    > но на него дровишки Нвидиа не установить.Такая печалька.

    А зачем кому-то в жестко-реалтаймной системе на линухе какой-то сыкотный мутноблоб? Чтобы какой-то управляющий процесс картинно профакапить - и потом отмазываться "это нвидия мне память побила DMA, не сажайте меня в тюрьму"? Вот вы затейник то.

     

  • 1.21, timur.davletshin (ok), 20:44, 26/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Оно же RPi работает, управляет подсистемой видео, если память не изменяет.
     
  • 1.22, Аноним (22), 20:45, 26/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Операционная система Eclipse ThreadX в минимальной сборке занимает всего 2 КБ, способна работать на чипах с 1 КБ оперативной памяти, обеспечивает переключение контекста за доли микросекунд и загрузку за 120 процессорных циклов.

    Растаманы, ну почему, ну почему вы так не можете?

     

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