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Компания VMware опубликовала Linux-дистрибутив Photon OS 5.0

01.05.2023 21:41

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Photon OS 5.0, нацеленного на предоставление минималистичного хостового окружения для запуска приложений в изолированных контейнерах. Проект развивается компанией VMware и заявлен как пригодный для развёртывания промышленных приложений, включающий дополнительные элементы для усиления безопасности и предлагающий расширенные оптимизации для окружений VMware vSphere, Microsoft Azure, Amazon Elastic Compute и Google Compute Engine. Исходные тексты разработанных для Photon OS компонентов поставляются под лицензией GPLv2 (за исключением библиотеки libtdnf, которая открыта под лицензией LGPLv2.1). Готовые ISO- и OVA-образы поставляются для систем x86_64, ARM64, Raspberry Pi и различных облачных платформ под отдельным пользовательским соглашением (EULA).

Система позволяет запускать большинство форматов контейнеров, включая форматы Docker, Rocket и Garden, и поддерживает такие платформы оркестровки контейнеров, как Mesos и Kubernetes. Для управления программным обеспечением и установки обновлений применяется фоновый процесс pmd (Photon Management Daemon) и собственный инструментарий tdnf, совместимый с пакетным менеджером YUM и предлагающий модель управления жизненным циклом дистрибутива на основе пакетов. Система также предоставляет инструментарий для простого переноса контейнеров приложений из окружений разработчиков (например, в которых используются VMware Fusion и VMware Workstation) в рабочие облачные окружения.

Для управления системными сервисами задействован systemd. Ядро собрано с оптимизациями для гапервизора VMware и включает настройки для усиления безопасности, рекомендуемые проектом KSPP (Kernel Self-Protection Project). При сборке пакетов задействованы повышающие безопасность опции компилятора. Дистрибутив формируется в трёх редакциях: минимальная (538МБ, включает только базовые системные пакеты и runtime для запуска контейнеров), сборка для разработчиков (4.3ГБ, включает дополнительные пакеты для разработки и тестирования программ, поставляемых в контейнерах) и сборка для задач, работающих в режиме реального времени (683МБ, содержит ядро c патчами PREEMPT_RT для запуска realtime-приложений).

Ключевые улучшения в выпуске Photon OS 5.0:

  • Добавлена поддержка файловых систем XFS и BTRFS.
  • В процесс Network Configuration Manager добавлена поддержка настройки VPN WireGuard, нескольких маршрутов, SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization), создания и настройки виртуальных устройств, создания интерфейсов NetDev, VLAN, VXLAN, Bridge, Bond, VETH (Virtual Ethernet), MacVLAN/MacVTap, IPvlan/IPvtap и туннелей (IPIP, SIT, GRE, VTI). Расширен спектр параметров сетевых устройств, доступных для настройки и просмотра.
  • В процесс PMD-Nextgen (Photon Management Daemon) добавлена поддержка настройки имени хоста, TLS, SR-IOV, интерфейсов Tap и Tun.
  • В Network-event-broker добавлена возможность подстановки сетевых данных в формате JSON.
  • В утилиту cntrctl добавлена возможность сборки легковесных контейнеров.
  • Добавлена поддержка cgroups v2, которую можно использовать, например, для ограничения потребления памяти, ресурсов CPU и ввода/вывода. Ключевым отличием cgroups v2 от v1 является применение общей иерархии cgroups для всех видов ресурсов, вместо раздельных иерархий для распределения ресурсов CPU, для регулирования потребления памяти и для ввода/вывода.
  • Добавлена возможность применения исправлений к ядру Linux без остановки работы и без перезагрузки (Kernel Live Patching).
  • Добавлена поддержка обеспечения безопасности контейнеров при помощи политик SELinux.
  • Добавлена возможность создания контейнеров без пользователя root.
  • Для ядра linux-esx добавлена поддержка архитектуры ARM64.
  • Добавлена поддержка СУБД PostgreSQL. Поддерживаются ветки 13, 14 и 15.
  • В пакетном менеджере tdnf добавлена поддержка команд для работы с историей изменений (list, rollback, undo и redo), реализована команда mark.
  • В инсталляторе добавлена поддержка скриптов, вызываемых на стадии до начала установки. Добавлена утилита для генерации собственных образов initrd.
  • Добавлена поддержка режима разбивки разделов "A/B", при котором на накопителе создаётся два идентичных корневых раздела - активный и пассивный. Новое обновление устанавливается в пассивный раздел, никак не влияя на работу активного. Затем разделы меняются местами - раздел с новым обновлением становится активным, а прошлый активный раздел переводится в пассивный режим и ожидает установки следующего обновления. Если после обновления что-то пошло не так, может быть совершён откат на прошлый вариант.
  • Обновлены версии пакетов, например, задействованы ядро Linux 6.1.10, GCC 12.2, Glibc 2.36, Systemd 253, Python3 3.11, Openjdk 17, Openssl 3.0.8, Cloud-init 23.1.1, Ruby 3.1.2, Perl 5.36, Kubernetes 1.26.1, Go 1.20.2.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vmware/phot...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив Amazon Linux 2023
  3. OpenNews: Компания Microsoft опубликовала обновление Linux-дистрибутива CBL-Mariner
  4. OpenNews: Третий прототип платформы ALP, идущей на смену SUSE Linux Enterprise
  5. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  6. OpenNews: Апелляционный суд встал на сторону VMware в деле о нарушении GPL
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59058-photon
Ключевые слова: photon, vmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:09, 01/05/2023 [ответить]  
    		• –4 +/
    > для усиления безопасности
    > Для управления системными сервисами задействован systemd

    а?

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 23:24, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это временно, системд2 на подходе:

    > В процесс PMD-Nextgen (Photon Management Daemon) добавлена поддержка настройки имени хоста, TLS, SR-IOV, интерфейсов Tap и Tun.

     
  • 2.3, Парень твоего папы (?), 23:49, 01/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >а?

    Любитель баш-портянок, спок.

     
  • 2.6, Аноним (6), 00:04, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    и в чем проблема?

    зы. чiрк0в, ты совсем д3бiл банить по айпишнику впн-провайдера?

     

  • 1.5, warlock66613 (ok), 00:03, 02/05/2023 [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо так и писать — не «Linux-дистрибутив», а «systemd-дистрибутив».
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 00:05, 02/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это и есть linux-дистрибутив, в отличие башпотянки-init
     

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