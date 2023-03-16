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Доступен дистрибутив Amazon Linux 2023

16.03.2023 20:55

Компания Amazon опубликовала первый стабильный выпуск нового дистрибутива общего назначения - Amazon Linux 2023 (LTS), оптимизированного для облачных окружений и поддерживающего интеграцию с инструментами и расширенными возможностями сервиса Amazon EC2. Дистрибутив пришёл на смену продукту Amazon Linux 2 и отличается уходом от использования в качестве основы CentOS в пользу пакетной базы Fedora Linux. Сборки формируются для архитектур x86_64 и ARM64 (Aarch64). Несмотря на первостепенную ориентацию на использование в AWS (Amazon Web Services), дистрибутив также поставляется в форме универсального образа виртуальной машины, который можно применять на локальной системе или в других облачных окружениях.

В дистрибутиве применяется предсказуемый цикл сопровождения, подразумевающий формирование новых значительных релизов каждые два года с выпуском промежуточных ежеквартальных обновлений. Каждый значительный выпуск ответвляется от актуального на тот момент релиза Fedora Linux. В состав промежуточных выпусков планируют включать новые версии некоторых востребованных пактов, таких как Python, Java, Ansible и Docker, но эти версии будут поставляться параллельно в отдельном пространстве имён.

Общее время поддержки каждого выпуска будет составлять пять лет, из которых два года дистрибутив будет находиться на стадии активной разработки и три года в фазе сопровождения с формированием корректирующих обновлений. Пользователю будут предоставлены возможности привязки к состоянию репозиториев и самостоятельного выбора тактики установки обновлений и перехода на новые выпуски.

При формировании Amazon Linux 2023 задействованы компоненты из Fedora 34, 35 и 36, а также из CentOS Stream 9. При этом в дистрибутиве используется собственное ядро, построенное на основе LTS-ядра 6.1 из kernel.org и поддерживаемое независимо от Fedora. Обновления для ядра Linux выпускаются с применением технологии "live patching", дающей возможность устранить уязвимости и применить важные исправления к ядру без перезагрузки системы.

Кроме перехода на пакетную базу Fedora Linux из существенных изменений отмечается включение по умолчанию системы принудительного контроля доступа SELinux в режиме "enforcing" и применение в ядре Linux расширенных возможностей для усиления безопасности, таких как верификация модулей ядра по цифровой подписи. В дистрибутиве также проведена работа по оптимизации производительности и сокращении времени загрузки. В качестве файловой системы для корневого раздела предоставлена возможность использования ФС, отличных от XFS.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/a...)
  2. OpenNews: Компания Amazon присоединилась к инициативе по защите Linux от патентных претензий
  3. OpenNews: Amazon опубликовал инструментарий для Linux-контейнеров Finch
  4. OpenNews: Представлен дистрибутив Amazon Linux 2022
  5. OpenNews: Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Amazon адаптировал своё окружение Linux для использования в сторонних контейнерах
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58806-amazon
Ключевые слова: amazon, linux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Агент Клаус (?), 21:15, 16/03/2023 [ответить]  
    		• –2 +/
    Название - это половина успеха. Тут название мне нравится - взлетит.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 21:19, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вторая половина - нескучные обои.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 21:31, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот многие смеются, а правильные обои редко встретишь, чтобы гармонировали с интерфейсом и иконками.
     
     
  • 4.5, Аноним (5), 21:39, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > правильные обои редко встретишь, чтобы гармонировали с интерфейсом и иконками.

    Просто у вас нет вкуса.

     

  • 1.3, Аноним (3), 21:28, 16/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Я всегда думал он на основе убунты сделан.
     
  • 1.6, Аноним (6), 21:39, 16/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Тестовый полигон красношляпы в качестве основы?
    А это точно надежно?
     
     
  • 2.7, VDOH (?), 21:57, 16/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если тестовый полигон красношляпы стабильнее чем убунта с манджарой вместе взятых, то почему-бы и нет. Какая разница как он называется.
     

  • 1.8, Авитамин (?), 22:02, 16/03/2023 [ответить]  
    		• +/
    Дайте ссылку на закачку.
     
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