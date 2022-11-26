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Amazon опубликовал инструментарий для Linux-контейнеров Finch

26.11.2022 19:57

Компания Amazon представила Finch, открытый инструментарий для сборки, публикации и запуска Linux-контейнеров. Инструментарий отличается очень простым процессом установки и использованием типовых готовых компонентов для работы с контейнерами в формате OCI (Open Container Initiative). Код Finch написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Проект пока находится на ранней стадии развития и включает лишь базовую функциональность - компания Amazon решила не завершать разработку за закрытыми дверями и чтобы не заставлять ждать готовности финального продукта опубликовала код начальной версии, полагая, что это может привлечь заинтересованных участников и позволит учесть в процессе разработки высказанные представителями сообщества мнения и идеи. Основное задачей проекта называется упрощение работы с Linux-контейнерами на хост-системах не на основе Linux. Первый выпуск поддерживает только работу с Linux-контейнерами в окружении macOS, но в дальнейшем планируется предоставить варианты Finch для Linux и Windows.

Для построения интерфейса командной строки в Finch используются наработки nerdctl, предоставляющего совместимый с Docker набор команд для сборки, запуска, публикации и загрузки контейнеров (build, run, push, pull и т.п.), а также дополнительные опциональные возможности, такие как режим работы без root, шифрование образов, распространение образов в режиме P2P при помощи IPFS и заверение образов цифровой подписью. В качестве runtime для управления контейнерами применяется containerd. Для сборки образов в формате OCI задействован инструментарий BuildKit, а для запуска виртуальных машин с Linux, настройки совместного доступа к файлам и перенапрпвления сетевых портов - Lima.

Finch связывает nerdctl, containerd, BuildKit и Lima в одно целое и позволяет сразу приступить к работе, без необходимости разбираться и настраивать все эти компоненты по отдельности (если в Linux-системах с запуском контейнеров не возникает проблем, то создание окружения для запуска Linux-контейнеров в Windows и macOS не является тривиальной задачей). Для работы предлагается собственная утилита finch, которая скрывает за унифицированным интерфейсом детали работы с каждым входящим в состав компонентом. Для начала работы достаточно установить предоставляемый пакет, который включает всё что необходимо, после чего можно сразу создавать и запускать контейнеры.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/blogs/o...)
  2. OpenNews: Выпуск Kata Containers 3.0 с изоляцией на основе виртуализации
  3. OpenNews: Объявлено о готовности системы криптографической верификации кода Sigstore
  4. OpenNews: Runj - OCI-совместимый инструментарий для управления контейнерами на базе FreeBSD jail
  5. OpenNews: Linux Foundation представил containerd 1.0, runtime для изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Утверждена единая спецификация для образов и runtime изолированных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58201-finch
Ключевые слова: finch, amazon, container
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pashev.ru (?), 20:12, 26/11/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    > привлечь заинтересованных участников и позволит учесть в процессе разработки высказанные представителями сообщества мнения и идеи

    Т. е., сами не знают что и зачем они делают и ещё решили спросить тех,  кому вообще пофиг.

    У меня предложение: раскрасить вывод в консоли в радужные цвета и добавить поней.

     
  • 1.2, Аноним (2), 20:15, 26/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    В чем проблема запуска линукс контейнеров не на линукс хосте? Гипервизор с ядром линукса и простое и надежное решение.

    Если это представляется как промышленное решение, то главный вопрос: ЗАЧЕМ?

     
     
  • 2.4, Лолштоним (ok), 20:23, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Чтобы снизить рыночную стоимость Docker Inc. перед его покупкой.
     

  • 1.3, Евгений (??), 20:21, 26/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Видимо товарищи не знаю про colima.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:32, 26/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    А с Docker что не так?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 21:24, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    то что docker desktop проприетарный, и больше того - платный (причем хорошо так платный) для коммерческих компаний вроде Amazon. Поэтому они и решили запилить опенсорсную альтернативу. Кто пробовал настраивать docker без docker desktop в винде с макосью, тот понимает, что дело очень даже нужное.
     

  • 1.6, Аноним (6), 20:58, 26/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Но finch это уже консольный мессенджер на libpurple.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:52, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про который никто не знал, пока ты не написал об этом тут.
     

  • 1.7, Аноним (7), 21:20, 26/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Код Finch написан на языке Go... а почему не на R... ну вы поняли!
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:21, 26/11/2022 [ответить]  
    		• +/
    Что за NIH синдром, уже есть православный podman,
     
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