Amazon опубликовал инструментарий для Linux-контейнеров Finch

1.1 , pashev.ru ( ? ), 20:12, 26/11/2022 [ответить] +3 + / – > привлечь заинтересованных участников и позволит учесть в процессе разработки высказанные представителями сообщества мнения и идеи Т. е., сами не знают что и зачем они делают и ещё решили спросить тех, кому вообще пофиг. У меня предложение: раскрасить вывод в консоли в радужные цвета и добавить поней.

1.2 , Аноним ( 2 ), 20:15, 26/11/2022 [ответить] + / – В чем проблема запуска линукс контейнеров не на линукс хосте? Гипервизор с ядром линукса и простое и надежное решение. Если это представляется как промышленное решение, то главный вопрос: ЗАЧЕМ?

2.4 , Лолштоним ( ok ), 20:23, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Чтобы снизить рыночную стоимость Docker Inc. перед его покупкой.



1.3 , Евгений ( ?? ), 20:21, 26/11/2022 [ответить] + / – Видимо товарищи не знаю про colima.

1.5 , Аноним ( 5 ), 20:32, 26/11/2022 [ответить] + / – А с Docker что не так?

2.9 , Аноним ( 9 ), 21:24, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – то что docker desktop проприетарный, и больше того - платный (причем хорошо так платный) для коммерческих компаний вроде Amazon. Поэтому они и решили запилить опенсорсную альтернативу. Кто пробовал настраивать docker без docker desktop в винде с макосью, тот понимает, что дело очень даже нужное.



1.6 , Аноним ( 6 ), 20:58, 26/11/2022 [ответить] + / – Но finch это уже консольный мессенджер на libpurple.

2.10 , Аноним ( 10 ), 21:52, 26/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про который никто не знал, пока ты не написал об этом тут.



1.7 , Аноним ( 7 ), 21:20, 26/11/2022 [ответить] + / – Код Finch написан на языке Go... а почему не на R... ну вы поняли!

1.8 , Аноним ( 8 ), 21:21, 26/11/2022 [ответить] + / – Что за NIH синдром, уже есть православный podman,