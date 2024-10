Выпуск Wine 9.20 и Wine staging 9.20

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.20. С момента выпуска 9.19 было закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 198 изменений. Наиболее важные изменения: В состав встроена библиотека Capstone, через которую реализовано дизассемблирование в WineDbg.

В D3DX9 реализована поддержка форматов X8L8V8U8, A2W10V10U10, A8P8, V16U16 и Q16W16V16U16.

В систему непрерывной интеграции на базе Gitlab добавлена поддержка статического анализа с использованием Clang и отчётов о прохождении тестов JUnit.

В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.

Обновлены версии используемых библиотек: faudio 24.10, mpg123 1.32.7, png 1.6.44, tiff 4.7.0, ldap 2.5.18, fluidsynth 2.3.6, xslt 1.1.42 и xml2 2.12.8.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Rhinoceros, Helicon Focus 8.2.0, Notepad++, Nikon NX Studio.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Victoria 2, Just Cause, BeamNG.drive, Wargaming.net, KnightOfKnights. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.20, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 357 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.20 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесено исправление, решающее проблему с отрисовкой повёрнутого и отмасштабированного текста в win32u (проблема оставалась нерешённой с 2013 года). Дополнительно можно отметить обновление ветки Proton Experimental, в которой компанией Valve развивается пакет, основанный на кодовой базе Wine и позволяющий запускать в Linux игровые приложения, изначально созданные для Windows и представленные в каталоге Steam. В Proton Experimental добавлена поддержка игр: APB Reloaded

Conqueror's Blade

Hard Chip Demo

Onimusha: Warlords

Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2

Test Drive Unlimited Solar Crown

Total War: SHOGUN 2

Warhammer 40k: Space Marine 2

Welcome to Dustown Исправлены проблемы в играх: Age of Empires II: Definitive Edition

B-17 Flying Fortress

Bloodstained: Ritual of the Night

Clash for Crust

Curse of Brotherhood

Devil May Cry 3 Special Edition

Diablo IV

Dog Brew

DOOM Eternal

Fablecraft

Fallout: New Vegas

Final Fantasy XVI

For Honor

GreedFall

Hotshot Racing

Hunt: Showdown 1896

March of Empires

Mary Skelter 2

Microsoft Flight Simulator

Oddworld: Stranger's Wrath HD

Pharaoh Rebirth+

Phasmophobia

Red Dead Redemption 2

Resident Evil 2

Shadow Warrior 2

SpellForce 3: Versus Edition

The Finals

Tomb Raider

Trackmania Nations Forever

Trackmania United Forever

Twisted Sails

UNO

WARRIORS ALL-STARS

Yakuza 3

Yakuza 4

Yakuza 6