Выпуск Wine 9.20 и Wine staging 9.20

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Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.20. С момента выпуска 9.19 было закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 198 изменений.
Наиболее важные изменения:
- В состав встроена библиотека Capstone, через которую реализовано дизассемблирование в WineDbg.
- В D3DX9 реализована поддержка форматов X8L8V8U8, A2W10V10U10, A8P8, V16U16 и Q16W16V16U16.
- В систему непрерывной интеграции на базе Gitlab добавлена поддержка статического анализа с использованием Clang и отчётов о прохождении тестов JUnit.
- В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.
- Обновлены версии используемых библиотек: faudio 24.10, mpg123 1.32.7, png 1.6.44, tiff 4.7.0, ldap 2.5.18, fluidsynth 2.3.6, xslt 1.1.42 и xml2 2.12.8.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Rhinoceros, Helicon Focus 8.2.0, Notepad++, Nikon NX Studio.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Victoria 2, Just Cause, BeamNG.drive, Wargaming.net, KnightOfKnights.
Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.20, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 357 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.20 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесено исправление, решающее проблему с отрисовкой повёрнутого и отмасштабированного текста в win32u (проблема оставалась нерешённой с 2013 года).
Дополнительно можно отметить обновление ветки Proton Experimental, в которой компанией Valve развивается пакет, основанный на кодовой базе Wine и позволяющий запускать в Linux игровые приложения, изначально созданные для Windows и представленные в каталоге Steam. В Proton Experimental добавлена поддержка игр:
- APB Reloaded
- Conqueror's Blade
- Hard Chip Demo
- Onimusha: Warlords
- Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2
- Test Drive Unlimited Solar Crown
- Total War: SHOGUN 2
- Warhammer 40k: Space Marine 2
- Welcome to Dustown
Исправлены проблемы в играх:
- Age of Empires II: Definitive Edition
- B-17 Flying Fortress
- Bloodstained: Ritual of the Night
- Clash for Crust
- Curse of Brotherhood
- Devil May Cry 3 Special Edition
- Diablo IV
- Dog Brew
- DOOM Eternal
- Fablecraft
- Fallout: New Vegas
- Final Fantasy XVI
- For Honor
- GreedFall
- Hotshot Racing
- Hunt: Showdown 1896
- March of Empires
- Mary Skelter 2
- Microsoft Flight Simulator
- Oddworld: Stranger's Wrath HD
- Pharaoh Rebirth+
- Phasmophobia
- Red Dead Redemption 2
- Resident Evil 2
- Shadow Warrior 2
- SpellForce 3: Versus Edition
- The Finals
- Tomb Raider
- Trackmania Nations Forever
- Trackmania United Forever
- Twisted Sails
- UNO
- WARRIORS ALL-STARS
- Yakuza 3
- Yakuza 4
- Yakuza 6