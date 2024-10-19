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Выпуск Wine 9.20 и Wine staging 9.20

19.10.2024 18:03

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.20. С момента выпуска 9.19 было закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 198 изменений.

Наиболее важные изменения:

  • В состав встроена библиотека Capstone, через которую реализовано дизассемблирование в WineDbg.
  • В D3DX9 реализована поддержка форматов X8L8V8U8, A2W10V10U10, A8P8, V16U16 и Q16W16V16U16.
  • В систему непрерывной интеграции на базе Gitlab добавлена поддержка статического анализа с использованием Clang и отчётов о прохождении тестов JUnit.
  • В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.
  • Обновлены версии используемых библиотек: faudio 24.10, mpg123 1.32.7, png 1.6.44, tiff 4.7.0, ldap 2.5.18, fluidsynth 2.3.6, xslt 1.1.42 и xml2 2.12.8.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Rhinoceros, Helicon Focus 8.2.0, Notepad++, Nikon NX Studio.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Victoria 2, Just Cause, BeamNG.drive, Wargaming.net, KnightOfKnights.

Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.20, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 357 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.20 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесено исправление, решающее проблему с отрисовкой повёрнутого и отмасштабированного текста в win32u (проблема оставалась нерешённой с 2013 года).

Дополнительно можно отметить обновление ветки Proton Experimental, в которой компанией Valve развивается пакет, основанный на кодовой базе Wine и позволяющий запускать в Linux игровые приложения, изначально созданные для Windows и представленные в каталоге Steam. В Proton Experimental добавлена поддержка игр:

  • APB Reloaded
  • Conqueror's Blade
  • Hard Chip Demo
  • Onimusha: Warlords
  • Sniper Elite: Nazi Zombie Army 2
  • Test Drive Unlimited Solar Crown
  • Total War: SHOGUN 2
  • Warhammer 40k: Space Marine 2
  • Welcome to Dustown

Исправлены проблемы в играх:

  • Age of Empires II: Definitive Edition
  • B-17 Flying Fortress
  • Bloodstained: Ritual of the Night
  • Clash for Crust
  • Curse of Brotherhood
  • Devil May Cry 3 Special Edition
  • Diablo IV
  • Dog Brew
  • DOOM Eternal
  • Fablecraft
  • Fallout: New Vegas
  • Final Fantasy XVI
  • For Honor
  • GreedFall
  • Hotshot Racing
  • Hunt: Showdown 1896
  • March of Empires
  • Mary Skelter 2
  • Microsoft Flight Simulator
  • Oddworld: Stranger's Wrath HD
  • Pharaoh Rebirth+
  • Phasmophobia
  • Red Dead Redemption 2
  • Resident Evil 2
  • Shadow Warrior 2
  • SpellForce 3: Versus Edition
  • The Finals
  • Tomb Raider
  • Trackmania Nations Forever
  • Trackmania United Forever
  • Twisted Sails
  • UNO
  • WARRIORS ALL-STARS
  • Yakuza 3
  • Yakuza 4
  • Yakuza 6


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.19
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62075-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:58, 19/10/2024 [ответить]  
    		• –7 +/
    скажите разрабам чтоб наконец то код переписали на питон 10
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:11, 19/10/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    А почему Wine так сложно сделать? Вроде бы реализуй WinAPI строго по спецификации - и всё, должны все приложухи работать, не? Иначе как они на Винде работают?
     
     
  • 2.3, ИмяХ (ok), 19:14, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Попробуй сам сделать - узнаешь.
     
  • 2.4, Аноним (4), 19:16, 19/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:18, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В венде очень много костылей для совместимости со старым кодом. И сторонние разработчики вообще не знают, как именно её код работает (далеко не всегда, как заявлено). Кроме этого, постоянно добавляется новый код, и этот процесс никогда не остановится.
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:22, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сделали уже. Мелкие правки делают
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:25, 19/10/2024 [ответить]  
    		• +/
    В который раз в Вайне
    у которого "нет никаких проблем с играми!"
    исправили очередную порцию проблем))
     

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