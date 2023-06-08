Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine

2.7 , Аноним ( 7 ), 09:21, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > LGPL не гарантирует конечному пользователю полную свободу А GPL гарантирует, да? Вот что я заметил интересного в мире фронтенда: подавляющее кол-во библиотек -- пермиссивные, с ними проблем нет. Но если видишь GPL-библиотеку, то обычно это какая-нибудь корпоративная фигня, в которой ты либо юзаешь их GPL-фигню с ОБЯЗАННОСТЬЮ (а не свободой) открывать свои исходники, либо ПОКУПАЕШЬ их лицензию, чтобы и дальше ничего не раскрывать. Согласись, свободой тут и не пахнет. Ну да ладно, ни на что не жалуюсь, GPL-библиотек во фронтенде исчезающе мало, мне хватит всего одного пальца, чтобы сосчитать все те, что я запомнил.

3.9 , Аноним ( 5 ), 09:23, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Столлман которому на дали исходники дров на принтер с тобой не согласен.

3.11 , bergentroll ( ok ), 09:25, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Потому что СПО не предполагает свободу ограничивать свободу конечного пользователя.

4.14 , Аноним ( 7 ), 09:33, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – > СПО не предполагает свободу ограничивать свободу конечного пользователя Ты путаешь GPL и СПО. СПО возникло еще когда Столлман пешком под стол ходил. GPL в СПО -- это просто небольшое событие, мимолетное явление.

5.15 , bergentroll ( ok ), 09:44, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > Ты путаешь GPL и СПО. СПО возникло еще когда Столлман пешком под стол ходил. Да, но нет. Понятие и принципы СПО сформулировал РМС. Обмен исходниками до этого не определялся как СПО и скорее всего в массе своей де-юре в СПО не попадает. Если вы не про «среднее профессиональное образование. > GPL в СПО -- это просто небольшое событие, мимолетное явление. Ну, в масштабах вселенной конечно. В масштабах софтостроения если от машины Бэббиджа отсчитывать, но наверное.

6.24 , Аноним ( 24 ), 10:12, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Если вы не про «среднее профессиональное образование. Говорят, с кадрами беда?

6.28 , Аноним ( 7 ), 10:19, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – большой текст свёрнут, показать Сам для себя сформулировал, сам для себя их придерживался Остальной СПО-вселенн... 7.37 , bergentroll ( ok ), 10:34, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Сам для себя сформулировал, сам для себя их придерживался. Остальной СПО-вселенной... Только РМС этой «вселенной» название дал, а так да. > Мне как-то не интересно брать на себя как можно больше обязанностей, ибо каждая обязанность отнимает у меня свободу. Например свободу не делиться исходниками. Только вот злые разработчики GPL-библиотечки не уважают свободу не делиться исходниками... Как бы у них эту свободу отнять[s] и поделить[/s]?

8.40 , Аноним ( 7 ), 10:42, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Именно поэтому GPL-библиотечки и инструменты постепенно заменяются пермиссивными... 9.54 , Аноним ( 54 ), 12:41, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Оказывается GPL кто-то насильно впаривает Это что за галактика в которой вы жив... 10.60 , Аноним ( 7 ), 13:12, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать где я говорил, что впаривают насильно снова борешься с чучелом https en wiki... 7.41 , n00by ( ok ), 10:53, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ошибка Столлмана была в том, что он думал о пользователях и о

> том, как бы сделать удобнее в первую очередь _им_. А думать

> надо было про разработчиков, ибо нет разработчиков — нет и пользователей. Мало смысла про это писать здесь.

Здесь 99% - пользователи.

Некоторые из этих пользователей называют себя майнтайнерами, не удосужившись посмотреть словарь.

7.45 , Аноним ( 45 ), 11:58, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И нет такой свободы, как "свобода делать с софтом все, что хочется". Разумеется, есть. А копиразм рано или поздно пойдёт даже не лесом в пешее эротическое, а отправится прямиком на свалку^Wмусороперерабатывающий завод истории. Как было упразднено рабовладение. К сожалению, не до конца, но и оно когда-нибудь отправится на мусороперерабатывающий завод тоже.

7.53 , maximnik0 ( ? ), 12:41, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >И нет такой свободы, как "свобода делать с софтом все, что хочется". Ошибаетесь, есть Прочитайте лицензию на sqlite и удевитесь.Публичная собственность.

5.17 , Аноним ( 5 ), 09:46, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Ты путаешь лицензию и то что всем было просто пофиг на права на ПО. Потому что его можно распространить максимум между 10-ю компьютерами. И то всех кто на них работает ты знаешь лично.

3.34 , Аноним ( 34 ), 10:27, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – man конечный пользователь

3.51 , Аноним ( 51 ), 12:30, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не согласимся. Свобода не ограничивается лишь одними твоими потребностями зажать, кроме тебя ещё есть пользователи.

3.52 , Аноним ( 54 ), 12:39, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А без капса нельзя свои мысли выражать?

