Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine

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|1.4, RarogCmex (ok), 09:16, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Wine использует GNU LGPL (если быть точным, в генте отображается LGPL-2.1+ BSD-2 IJG MIT OPENLDAP ZLIB gsm libpng2 libtiff), так что в принципе проприетарщики могут это применять.
Из вики:
>LGPL разработана как компромисс между строгой копилефт лицензией GNU General Public License (GPL) и более разрешительными лицензиями, такими как лицензии BSD и лицензия MIT. Слово «Lesser» в названии указывает, что LGPL не гарантирует конечному пользователю полную свободу использовать программное обеспечение как угодно; она гарантирует свободу изменения тех его компонентов, которые лицензированы под LGPL, но не проприетарных компонентов.
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|2.7, Аноним (7), 09:21, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> LGPL не гарантирует конечному пользователю полную свободу
А GPL гарантирует, да? Вот что я заметил интересного в мире фронтенда: подавляющее кол-во библиотек -- пермиссивные, с ними проблем нет. Но если видишь GPL-библиотеку, то обычно это какая-нибудь корпоративная фигня, в которой ты либо юзаешь их GPL-фигню с ОБЯЗАННОСТЬЮ (а не свободой) открывать свои исходники, либо ПОКУПАЕШЬ их лицензию, чтобы и дальше ничего не раскрывать. Согласись, свободой тут и не пахнет.
Ну да ладно, ни на что не жалуюсь, GPL-библиотек во фронтенде исчезающе мало, мне хватит всего одного пальца, чтобы сосчитать все те, что я запомнил.
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|3.9, Аноним (5), 09:23, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Столлман которому на дали исходники дров на принтер с тобой не согласен.
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|3.11, bergentroll (ok), 09:25, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что СПО не предполагает свободу ограничивать свободу конечного пользователя.
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|4.14, Аноним (7), 09:33, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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> СПО не предполагает свободу ограничивать свободу конечного пользователя
Ты путаешь GPL и СПО. СПО возникло еще когда Столлман пешком под стол ходил. GPL в СПО -- это просто небольшое событие, мимолетное явление.
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|5.15, bergentroll (ok), 09:44, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Ты путаешь GPL и СПО. СПО возникло еще когда Столлман пешком под стол ходил.
Да, но нет. Понятие и принципы СПО сформулировал РМС. Обмен исходниками до этого не определялся как СПО и скорее всего в массе своей де-юре в СПО не попадает.
Если вы не про «среднее профессиональное образование.
> GPL в СПО -- это просто небольшое событие, мимолетное явление.
Ну, в масштабах вселенной конечно. В масштабах софтостроения если от машины Бэббиджа отсчитывать, но наверное.
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|6.24, Аноним (24), 10:12, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если вы не про «среднее профессиональное образование.
Говорят, с кадрами беда?
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|6.28, Аноним (7), 10:19, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Сам для себя сформулировал, сам для себя их придерживался Остальной СПО-вселенн... большой текст свёрнут, показать
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|7.37, bergentroll (ok), 10:34, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Сам для себя сформулировал, сам для себя их придерживался. Остальной СПО-вселенной...
Только РМС этой «вселенной» название дал, а так да.
> Мне как-то не интересно брать на себя как можно больше обязанностей, ибо каждая обязанность отнимает у меня свободу. Например свободу не делиться исходниками.
Только вот злые разработчики GPL-библиотечки не уважают свободу не делиться исходниками... Как бы у них эту свободу отнять[s] и поделить[/s]?
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|8.40, Аноним (7), 10:42, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Именно поэтому GPL-библиотечки и инструменты постепенно заменяются пермиссивными... текст свёрнут, показать
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|9.54, Аноним (54), 12:41, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Оказывается GPL кто-то насильно впаривает Это что за галактика в которой вы жив... текст свёрнут, показать
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|7.41, n00by (ok), 10:53, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ошибка Столлмана была в том, что он думал о пользователях и о
> том, как бы сделать удобнее в первую очередь _им_. А думать
> надо было про разработчиков, ибо нет разработчиков — нет и пользователей.
Мало смысла про это писать здесь.
Здесь 99% - пользователи.
Некоторые из этих пользователей называют себя майнтайнерами, не удосужившись посмотреть словарь.
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|7.45, Аноним (45), 11:58, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И нет такой свободы, как "свобода делать с софтом все, что хочется".
Разумеется, есть. А копиразм рано или поздно пойдёт даже не лесом в пешее эротическое, а отправится прямиком на свалку^Wмусороперерабатывающий завод истории. Как было упразднено рабовладение. К сожалению, не до конца, но и оно когда-нибудь отправится на мусороперерабатывающий завод тоже.
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|7.53, maximnik0 (?), 12:41, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>И нет такой свободы, как "свобода делать с софтом все, что хочется".
Ошибаетесь, есть Прочитайте лицензию на sqlite и удевитесь.Публичная собственность.
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|5.17, Аноним (5), 09:46, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ты путаешь лицензию и то что всем было просто пофиг на права на ПО. Потому что его можно распространить максимум между 10-ю компьютерами. И то всех кто на них работает ты знаешь лично.
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|3.51, Аноним (51), 12:30, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не согласимся. Свобода не ограничивается лишь одними твоими потребностями зажать, кроме тебя ещё есть пользователи.
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|1.6, RarogCmex (ok), 09:19, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Пока анонимусы с опеннета ноют, нормальные ребята продвигают опенсорс на винде, на маке и даже на айосе.
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|2.10, Аноним (5), 09:24, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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И у них ничего не получается. А корпов все получается, как так? Подумай что пошло не так.
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|1.8, Аноним (5), 09:22, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А чего бы эплу просто не написать конвертер, а не транслятор? Зачем транслировать вызовы, если в теории ты можешь просто разобрать приложение на вызовы и просто заменить все на маковские и собрать новое приложение полностью на мак. Такая Розетта2 два, но с доп трансляцией вин → мак. Кроме того что это сложно не вижу препятствий.
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|2.21, Аноним (21), 09:59, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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А чего бы тебе не отправить резюме эплу, в котором написать, что ты готов это сделать. Не вижу препятствий.
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|2.22, ИмяХ (?), 10:00, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такой гениальный вопрос надо было изначально задавать разработчикам вайна.
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|2.38, n00by (ok), 10:35, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В теории опкоды IA-32 и AMD64 имеют нефиксированную длину, что сводит задачу различения кода и данных к NP-полной проблеме. Плюс на практике сверху вешают Denuvo.
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|3.42, Аноним (5), 10:55, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Rosetta2 как то справляется с работой, опять же не всегда. Скорее всего мы говорим про случай когда разработчик целенаправленно хочет конвертировать бинарник соответственно защиты типа Denuvo он может выключить. Это всё дополняется тем что даже вайн не всегда справляется со своей работой. Но возможные бенефиты производительности могут покрыть все сложности.
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|2.49, _kp (ok), 12:15, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>А чего бы эплу просто не написать
Потому что это весьма нетривиальная задача.
Это называется автоматический дизасемблер в Си или подобное, с последующей компиляцией под другую платформу, и конечно не тупо, а с заменой системных вызовов.
И для совсем совсем простого это работает.
Но если чуть сложнее, когда память не статична, то на дизассемблер сваливается ещё и задача симуляции... и чем круче ПО, тем круче требуется симулятор..
В общем, это сложно.
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|3.58, Аноним (58), 13:03, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У оффтопа тоже был транслятор вызовов. Линуксовые вызовы транслировались в оффтопиковые и даже они поняли что это тупиковый путь и сделали просто виртуальную машину. Возможно на маке что-то такое тоже лучше заработает.
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|1.18, Анонус (?), 09:50, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В блоге CodeWeavers забавный момент написан:
> We did not work with Apple on this tool
Т.е. Тыблоко просто молча взяло и использовало наработки, даже не упомянув ни разу чьи они. Можно уверенно сказать, что выхлоп для опенсорца будет нулевым.
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|2.20, soarin (ok), 09:55, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Т.е. Тыблоко просто молча взяло и использовало наработки, даже не упомянув ни разу чьи они
Не обманывай.
И да, это опенсорс.
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|3.30, Анонус (?), 10:20, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Найди хоть одно упоминание Вайна или Кроссовера в официальном видео
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2023/10123
2. Эппл написали транслятор из Dx в свой Metal. Полностью закрытый и без права на коммерческое использование.
> So Apple made a game porting toolkit for macOS, based on Wine like Proton is for Linux/Steam Deck and then part of the code has a license that forbids developers to ship with it - evaluation only.
ОПЕНСОРС ПО ЭППЛОВСКИ
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|4.44, Роман (??), 11:42, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> and then part of the code has a license that forbids developers to ship with it - evaluation only.
интересно, если знаете расскажите - как это возможно с точки зрения лицензии?
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|5.62, Анонус (?), 13:27, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что удивляет? Например сам Wine идет под LGPL, а сторонний компонент DXVK под Zlib. Эппл написали свой аналог DXVK, только у них DXMetal под EULA.
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|4.47, Аноним (47), 12:00, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И какую часть лицензии они нарушили? Не нравится такое поведение, выберайте/пишите соответствующие лицензии.
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|2.33, НяшМяш (ok), 10:27, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> просто молча взяло
Не молча, в рецепте прямая ссылка на скачивания таргз с домена codeweavers
> даже не упомянув ни разу чьи они
См. п.1
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|3.35, Анонус (?), 10:30, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потрясающе, они даже не удосужились зохостить нужные библиотеки. Ведь тогда можно было бы полностью избавиться от упоминания настоящих авторов, а не только в презентациях.
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|1.23, Аноним (23), 10:07, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Правильно, хватит сидеть в своей песочнице. На рынке игрового железа крутятся большие бабки.
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|2.27, Аноним (27), 10:18, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага только это будут не деньги эпл, а каких-то незнакомых им компания, которые не хотят платит эплу, а всё забирают себе. Эпл нужно переступить через себя чтобы сделать такой шаг.
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|2.36, Аноним (5), 10:32, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Платили бы денежки, развивали экономику. А так можно свободно деградировать.
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|1.55, Аноним (55), 12:50, 08/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Борцуны за СВОБОДУ сделали своё дело, запилили Wine, утирая рукавами худи бороду от пролитого кофе, теперь могут быть свободны и валить нах - корпорация займётся результатами вашего труда. Разве не повод гордится?
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|2.56, Аноним (54), 13:01, 08/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты без капса не в состоянии писать? Или ты только из школы пришёл?
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