Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine

2.20 , soarin ( ok ), 09:55, 08/06/2023
> Т.е. Тыблоко просто молча взяло и использовало наработки, даже не упомянув ни разу чьи они
Не обманывай.

И да, это опенсорс.

3.30 , Анонус ( ? ), 10:20, 08/06/2023
1. Найди хоть одно упоминание Вайна или Кроссовера в официальном видео https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2023/10123
2. Эппл написали транслятор из Dx в свой Metal. Полностью закрытый и без права на коммерческое использование.
> So Apple made a game porting toolkit for macOS, based on Wine like Proton is for Linux/Steam Deck and then part of the code has a license that forbids developers to ship with it - evaluation only.
ОПЕНСОРС ПО ЭППЛОВСКИ

4.44 , Роман ( ?? ), 11:42, 08/06/2023
> and then part of the code has a license that forbids developers to ship with it - evaluation only.
интересно, если знаете расскажите - как это возможно с точки зрения лицензии?

5.62 , Анонус ( ? ), 13:27, 08/06/2023
А что удивляет? Например сам Wine идет под LGPL, а сторонний компонент DXVK под Zlib. Эппл написали свой аналог DXVK, только у них DXMetal под EULA.

4.47 , Аноним ( 47 ), 12:00, 08/06/2023
И какую часть лицензии они нарушили? Не нравится такое поведение, выберайте/пишите соответствующие лицензии.

4.48 , Anonimous ( ? ), 12:03, 08/06/2023
Тебе в оф. видео все лицензионные соглашения пересказывать надо?

2.33 , НяшМяш ( ok ), 10:27, 08/06/2023
> просто молча взяло
Не молча, в рецепте прямая ссылка на скачивания таргз с домена codeweavers

> даже не упомянув ни разу чьи они
См. п.1

3.35 , Анонус ( ? ), 10:30, 08/06/2023
Потрясающе, они даже не удосужились зохостить нужные библиотеки. Ведь тогда можно было бы полностью избавиться от упоминания настоящих авторов, а не только в презентациях.

2.61 , Бывалый смузихлёб ( ? ), 13:25, 08/06/2023
Только кроссовер для яблока - платный и не оперсорсный