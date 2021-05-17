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Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS

17.05.2021 11:13

Опубликован первый выпуск проекта Lima (Linux-on-Mac, macOS subsystem for Linux), развивающего прослойку для запуска Linux-приложений в macOS, по решаемым задачам похожую на подсистему WSL (Windows Subsystem for Linux). Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Принцип работы Lima сводится к запуску в окружении macOS виртуальных машин с Linux со встроенной поддержкой инструментария containerd для управления запуском готовых образов изолированных контейнеров, совместимых с Docker. Из дистрибутивов Linux заявлена поддержка Ubuntu и Fedora.

Поддерживается запуск приложений, собранных для архитектур ARM (aarch64) и x86_64, в том числе запуск ARM-сборок в окружении x86 и x86-сборок в окружении ARM. Для поддержки неродных платформ используется QEMU с ускорителем HVF, использующим гипервизор из состава macOS (Hypervisor.framework).

В Linux-окружении предоставляется автоматическая поддержка совместного доступа к файлам и перенаправления сетевых портов. Данная функциональность реализована при помощи развиваемой проектом утилиты sshocker, использующей ssh для проброса сетевых портов и reverse sshfs для монтирования внешних каталогов.

Из планов на будущее отмечается оптимизация производительности, создание пакетов Homebrew, расширение числа поддерживаемых дистрибутивов Linux, адаптация для работы поверх Windows, Linux и BSD, разработка графического интерфейса в форме апплета для системного лотка. Вместо sshfs и ssh планируется перейти на использование VirtFS и vsock.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/AkihiroSuda...)
  2. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  3. OpenNews: Karton 1.0, инструмент для запуска Linux-программ из контейнеров в macOS и Linux
  4. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  5. OpenNews: Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows
  6. OpenNews: Компания Apple открыла ядро и системные компоненты macOS 11.0 "Big Sur"
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55162-lima
Ключевые слова: lima, linux, macos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (77) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 11:18, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > адаптация для работы поверх Windows, Linux и BSD

    Linux здесь для мсье?

     
  • 1.2, Аноним (2), 11:19, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    зачем ?
     
     
  • 2.3, Арагорн (?), 11:20, 17/05/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 2.52, Аноним (52), 13:06, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > зачем ?

    затем

     
  • 2.59, Амоним (?), 13:22, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Затем что линукс потихоньку становится форматом кроссплатформенных приложений. Сейчас уже три чисто пользовательские ОСи - Винда/Макось/Хромось(может еще и Андроид?) поддерживают запуск линукса с приложениями. Потихоньку народ начнет задумываться зачем писать/собирать под каждую из этих осей отдельно, если можно сделать это один раз под линукс. И сразу покрыть практически все релевантные оси, включая сам линукс и другие юниксоподобные.
     
     
  • 3.62, Леголас (ok), 13:37, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сейчас уже три чисто пользовательские ОСи - Винда/Макось/Хромось(может еще и Андроид?) поддерживают запуск линукса

    последняя (и последний) и есть линукс

     
     
  • 4.64, Амоним (?), 13:58, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только если под линуксом подразумевать голое ядро
     
  • 3.75, AlexYeCu_not_logged (?), 14:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И сразу покрыть практически все релевантные оси, включая сам линукс и другие юниксоподобные.

    Пример Электрона показывает, что данный подход не так уж хорош.

     
     
  • 4.79, Annoynymous (ok), 15:28, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорош-не хорош, но он работает.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:21, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Уже в мой проприетарный островок проникают эти СПО сектанты. Сначала они захватили Виндус, теперь захватывают macOS.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:45, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ваши проприетарии сами это реализовывают, никто им не навязывает.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 12:36, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти проприетарии сами Линукс и развивают.
     
     
  • 4.41, Аноним (17), 12:51, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти не те, что WSL2 и Lima.
     
     
  • 5.46, Аноним (46), 12:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это те же самые.
     

  • 1.5, анончик (?), 11:23, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    ну и кому теперь нужен линукс? винда и мак теперь полностью совместимы
     
     
  • 2.7, 123 (??), 11:27, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >ну и кому теперь нужен линукс?

    Очевидно что Microsoft с IBM, вон сколько денег вкладывают в него.

     
     
  • 3.10, 321 (??), 11:31, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    на самом деле линукс никому скоро станет не нужен, везде будет винда с wsl2 и тому подобным, скриньте этот камент, Ванга сегодня in da opennet
     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:51, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    И вместо серверов мейнфреймы на RISC-V
     
  • 4.20, Аноним (17), 11:55, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А внутри WSL2 что? ;)
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 12:14, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    макось с сабжем?
     
     
  • 6.29, 123 (??), 12:19, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    We need to go deeper!
     
  • 4.26, hindoohindoo (?), 12:12, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > винда с wsl2

    мелкосос и без wsl прекрасно справляется https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55159

     
  • 4.38, Аноним (37), 12:38, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Объясняй зачем нужна эта нелепая прослойка в виде винды?
     
     
  • 5.53, Аноним (52), 13:07, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    винда так и так лучше вашего дырявого линукса
     
  • 2.19, Аноним (17), 11:52, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Что-то все забыли про историю успеха OS/2 Warp, которая могла выполнять программы Windows 3.x лучше самой Windows.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 12:01, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зулярис с линукс-зонами.
     

  • 1.6, YetAnotherOnanym (ok), 11:26, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    А обязательно было пересекаться названием с открытым драйвером для Mali?
     
     
  • 2.56, Omnonm (?), 13:18, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    И часто ты по слогам не в том порядке читаешь?
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 13:32, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Lima - опенсорсный драйвер для Mali gpu, развеваемый по принципу обратному инжинирингу, как скажем драйвер нуво для невидий
     
  • 3.77, YetAnotherOnanym (ok), 15:08, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И часто ты по слогам не в том порядке читаешь?

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=33043

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:27, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для чего все эти эмуляторы Линкс если линуха всего 5% как все думают?! Корпораты как помешались на этом.
     
     
  • 2.9, Леголас (ok), 11:28, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    откуда эти 5%? Linux доминирует на серверах и мобилках
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:42, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но не на десктопах. А мобилки не в счет. Гугл оставил только абсолютную базу, а все остальное переписал. Поэтому это никак не тянет на полноценную систему.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линкс — это урезанный Линукс?
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 11:35, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Линкс это браузер.
     
     
  • 4.22, Леголас (ok), 11:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    отличный, к слову
     
     
  • 5.31, отлично (?), 12:32, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но оно совсем на браузер не похоже, там нет всех примочек)
     
     
  • 6.39, Леголас (ok), 12:41, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    поэтому и отличный
     
     
  • 7.47, 1 (??), 12:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Отличный от графических браузеров.
     
  • 4.32, йо ж (?), 12:33, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    рысь же
     
     
  • 5.48, Аноним (17), 13:00, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну браузер не виноват, что его так обозвали.
     
  • 4.80, Annoynymous (ok), 15:29, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть линкс, а есть линкс, ты не путай!
     

  • 1.13, Аноним (15), 11:36, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл? Те приложухи, что есть на линукс, есть и на мак и на винду. Я, вот понимаю, если было бы наоборот. На линукс нормальных приложений нет, а так дали бы хоть какой-то шанс.
     
     
  • 2.45, Аноним (45), 12:58, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дофига и трошки специфических приложений именно на Линукс. Допустим, Guppy - GPU бейсколлер для нанопорового секвенирования. Поддерживает только Нвидию на Линуксе.
     
     
  • 3.78, YetAnotherOnanym (ok), 15:11, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > бейсколлер для нанопорового секвенирования

    Чего ругаешься?


     
  • 2.70, Lex (??), 14:45, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот.. всм, яблочные на линухе ?
    Дык на яблоке годных приложений ещё меньше…
     
  • 2.76, AlexYeCu_not_logged (?), 15:02, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Те приложухи, что есть на линукс, есть и на мак и на винду.

    Не факт.
    Более того, часто даже то, что есть, под Виндой использовать проблематично. Особенно касается GTK2 софта. Забавно, что во времена XP таких проблем под Виндой было заметно меньше.

     

  • 1.14, Аноним (23), 11:38, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, они изобрели варган спустя около 10 лет. Какие молодцы!

    > Из планов на будущее ... расширение числа поддерживаемых дистрибутивов Linux, адаптация для работы поверх Windows, Linux и BSD

    Да, я дЖва года Дждал вожможности запустить линукс в линуксе! Это вам не какой-то Chroot/Docker/LXC/OpenVZ/KVM/Virtualbox!

     
     
  • 2.21, Аноним (17), 11:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а чем тебе Linux in VirtualBox in Linux не Линукс в Линуксе?
     
     
  • 3.24, Аноним (23), 12:03, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Линукс Линукс Линукс Линукс - это не Линукс Линукс Линукс Линукс! Надеюсь я понятно выразился.
     
     
  • 4.34, Леголас (ok), 12:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукса много не бывает.
     
  • 4.36, Аноним (37), 12:35, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где-то тут должен был быть докер, потому что без него нынче не носят.
     
  • 4.43, Аноним (17), 12:58, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Линукс Линукс Линукс Линукс!

    А, ну тогда UML

     

  • 1.16, Аноним (17), 11:42, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Больше линуксуляторов хороших и разных.
     
  • 1.28, svsd_val (ok), 12:15, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это плохо, добавится много школоты с ЧСВ + 3млн, которые сами толком ни писать ни читать не умеют но везде будут орать кому и как жить...
     
     
  • 2.35, йо ж (?), 12:35, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюс-минус пара миллионов на численности индусов не сильно скажутся.
     
  • 2.67, Аноним (-), 14:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но везде будут орать кому и как жить

    главное, чтоб таких как ты не видеть и не слышать никогда

     

  • 1.30, Аноним (30), 12:29, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вяйленд уже запускается?
     
     
  • 2.40, Леголас (ok), 12:49, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще да, как там в 2012?
     
     
  • 3.42, Аноним (17), 12:56, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он и в 2012 запускался. Запускался. И сейчас _запускается_.
     
  • 3.61, Аноним (61), 13:33, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в 2008

    Исправил

     

  • 1.33, Аноним (37), 12:34, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Даже Майки уже отказались от WSL как вайн наоборот в пользу просто виртуалки WSL 2. А тут видимо тоже придется ждать когда до Lima дойдет что виртуалки лучше.
     
     
  • 2.49, Аноним (-), 13:03, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это и есть тупо виртуалка с докером-контейнерд внутри, виртуалбокс для альтернативно одарённых, как и всл2.
     

  • 1.44, Растоним (?), 12:58, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чрезвычайно странный проект, 80% опенсорсных проектов прекрасно собираются и так в макосе почти без костылей
     
     
  • 2.50, Аноним (17), 13:04, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так этот софт же нужно портировать на их особенную libc? Да и ваще, 98% макюзеров не могут в компиляцию.
     
     
  • 3.57, Аноним (-), 13:21, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Так этот софт же нужно портировать на их особенную libc?

    Не адептам systemd-glibcd и "посикс устарел и нинужно! линукс - ваш новый стандарт!" об особенностях рассуждать ...

    > Да и ваще, 98% макюзеров не могут в компиляцию.

    Но это все еще меньше, чем процент пингвиняток.
    А еще у них там ваще-то Homebrew есть.
    Поэтому те, кто умеют - не только умеют, но и могут, в отличие от "ждущих ебилдов".

     
     
  • 4.71, Аноним (71), 14:45, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А еще у них там ваще-то Homebrew есть

    Ставил Gnumeric с помощью Homebrew на Mac. Нормально работает.

     
  • 3.63, Аноним (63), 13:48, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так стандартные линуксовые контейнеры в докере запускаются, который точно так же работает в виде виртуалки под  гиперкит. непонятно зачем еще одна реализация того же самого. тут разве что у них заявлена прозрачная эмуляция ARM on Intel и автоматический проброс портов и директорий.
     
  • 3.69, Аноним (71), 14:44, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 98% макюзеров не могут

    Ubuntu ставится на Mac, и проблема отпадает.

     
  • 2.54, Аноним (-), 13:08, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст и макось уже есть, чтобы получить ачивку "100% рака от IT", тебе надо рассказать, как ты пишешь фронтенд или девопсишь.
     

  • 1.51, Аноним (-), 13:05, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите этим ребятам с кругозором хлебушка не портить репутацию Lima, реверснутых драйверов от видеочипов Mali.
     
     
  • 2.68, Аноним (-), 14:36, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Скажите этим ребятам с кругозором хлебушка

    с тобой это не работает, сладкий хлебушек собачий

     

  • 1.65, Аноним (65), 14:05, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ставить эмулятор линукса в масось чтобы в линукс ставить вайн и играть в вендоигры
     
     
  • 2.72, Lex (??), 14:49, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даёшь эмуляцию видеочипа на ЦПУ!
    Кроме шуток, винда даже на уровне перетаскивания окошек лагает, ведь графику в виртуалке на яблоке нельзя просто взять и пробросить
     

  • 1.66, uis (ok), 14:23, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А ещё lima - драйвер для mali mp-4**
     
     
  • 2.73, Аноним (61), 14:50, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А meson - драйвер для amlogic
     

  • 1.74, Аноним (74), 14:56, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот реально непонятно зачем. Большинство линуксовых приложения и так без особых проблем собирается под MacOS, включая KDE-приложения. Есть менеджер пакетов brew, через который подтягиваются исходники, если нужны.  

    А вот обратная задача - на линуксе запустить маковские приложения - это да, было бы полезно. Например продукты Adobe запускать, раз уж они не способны под линукс сами писать.

     

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