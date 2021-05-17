Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS

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|1.1, Леголас (ok), 11:18, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> адаптация для работы поверх Windows, Linux и BSD
Linux здесь для мсье?
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|2.59, Амоним (?), 13:22, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Затем что линукс потихоньку становится форматом кроссплатформенных приложений. Сейчас уже три чисто пользовательские ОСи - Винда/Макось/Хромось(может еще и Андроид?) поддерживают запуск линукса с приложениями. Потихоньку народ начнет задумываться зачем писать/собирать под каждую из этих осей отдельно, если можно сделать это один раз под линукс. И сразу покрыть практически все релевантные оси, включая сам линукс и другие юниксоподобные.
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|3.62, Леголас (ok), 13:37, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сейчас уже три чисто пользовательские ОСи - Винда/Макось/Хромось(может еще и Андроид?) поддерживают запуск линукса
последняя (и последний) и есть линукс
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|3.75, AlexYeCu_not_logged (?), 14:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>И сразу покрыть практически все релевантные оси, включая сам линукс и другие юниксоподобные.
Пример Электрона показывает, что данный подход не так уж хорош.
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|1.4, Аноним (4), 11:21, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Уже в мой проприетарный островок проникают эти СПО сектанты. Сначала они захватили Виндус, теперь захватывают macOS.
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|2.17, Аноним (17), 11:45, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ваши проприетарии сами это реализовывают, никто им не навязывает.
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|1.5, анончик (?), 11:23, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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ну и кому теперь нужен линукс? винда и мак теперь полностью совместимы
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|2.7, 123 (??), 11:27, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>ну и кому теперь нужен линукс?
Очевидно что Microsoft с IBM, вон сколько денег вкладывают в него.
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|3.10, 321 (??), 11:31, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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на самом деле линукс никому скоро станет не нужен, везде будет винда с wsl2 и тому подобным, скриньте этот камент, Ванга сегодня in da opennet
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|2.19, Аноним (17), 11:52, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Что-то все забыли про историю успеха OS/2 Warp, которая могла выполнять программы Windows 3.x лучше самой Windows.
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|3.60, Аноним (60), 13:32, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Lima - опенсорсный драйвер для Mali gpu, развеваемый по принципу обратному инжинирингу, как скажем драйвер нуво для невидий
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|1.8, Аноним (8), 11:27, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для чего все эти эмуляторы Линкс если линуха всего 5% как все думают?! Корпораты как помешались на этом.
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|3.15, Аноним (15), 11:42, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но не на десктопах. А мобилки не в счет. Гугл оставил только абсолютную базу, а все остальное переписал. Поэтому это никак не тянет на полноценную систему.
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|1.13, Аноним (15), 11:36, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А смысл? Те приложухи, что есть на линукс, есть и на мак и на винду. Я, вот понимаю, если было бы наоборот. На линукс нормальных приложений нет, а так дали бы хоть какой-то шанс.
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|2.45, Аноним (45), 12:58, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дофига и трошки специфических приложений именно на Линукс. Допустим, Guppy - GPU бейсколлер для нанопорового секвенирования. Поддерживает только Нвидию на Линуксе.
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|2.70, Lex (??), 14:45, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот.. всм, яблочные на линухе ?
Дык на яблоке годных приложений ещё меньше…
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|2.76, AlexYeCu_not_logged (?), 15:02, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Те приложухи, что есть на линукс, есть и на мак и на винду.
Не факт.
Более того, часто даже то, что есть, под Виндой использовать проблематично. Особенно касается GTK2 софта. Забавно, что во времена XP таких проблем под Виндой было заметно меньше.
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|1.14, Аноним (23), 11:38, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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О, они изобрели варган спустя около 10 лет. Какие молодцы!
> Из планов на будущее ... расширение числа поддерживаемых дистрибутивов Linux, адаптация для работы поверх Windows, Linux и BSD
Да, я дЖва года Дждал вожможности запустить линукс в линуксе! Это вам не какой-то Chroot/Docker/LXC/OpenVZ/KVM/Virtualbox!
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|2.21, Аноним (17), 11:59, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а чем тебе Linux in VirtualBox in Linux не Линукс в Линуксе?
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|3.24, Аноним (23), 12:03, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что Линукс Линукс Линукс Линукс - это не Линукс Линукс Линукс Линукс! Надеюсь я понятно выразился.
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|4.36, Аноним (37), 12:35, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Где-то тут должен был быть докер, потому что без него нынче не носят.
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|1.28, svsd_val (ok), 12:15, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это плохо, добавится много школоты с ЧСВ + 3млн, которые сами толком ни писать ни читать не умеют но везде будут орать кому и как жить...
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|2.35, йо ж (?), 12:35, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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плюс-минус пара миллионов на численности индусов не сильно скажутся.
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|2.67, Аноним (-), 14:34, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> но везде будут орать кому и как жить
главное, чтоб таких как ты не видеть и не слышать никогда
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|3.42, Аноним (17), 12:56, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он и в 2012 запускался. Запускался. И сейчас _запускается_.
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|1.33, Аноним (37), 12:34, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Даже Майки уже отказались от WSL как вайн наоборот в пользу просто виртуалки WSL 2. А тут видимо тоже придется ждать когда до Lima дойдет что виртуалки лучше.
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|2.49, Аноним (-), 13:03, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это и есть тупо виртуалка с докером-контейнерд внутри, виртуалбокс для альтернативно одарённых, как и всл2.
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|1.44, Растоним (?), 12:58, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Чрезвычайно странный проект, 80% опенсорсных проектов прекрасно собираются и так в макосе почти без костылей
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|2.50, Аноним (17), 13:04, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так этот софт же нужно портировать на их особенную libc? Да и ваще, 98% макюзеров не могут в компиляцию.
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|3.57, Аноним (-), 13:21, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Так этот софт же нужно портировать на их особенную libc?
Не адептам systemd-glibcd и "посикс устарел и нинужно! линукс - ваш новый стандарт!" об особенностях рассуждать ...
> Да и ваще, 98% макюзеров не могут в компиляцию.
Но это все еще меньше, чем процент пингвиняток.
А еще у них там ваще-то Homebrew есть.
Поэтому те, кто умеют - не только умеют, но и могут, в отличие от "ждущих ебилдов".
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|4.71, Аноним (71), 14:45, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А еще у них там ваще-то Homebrew есть
Ставил Gnumeric с помощью Homebrew на Mac. Нормально работает.
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|3.63, Аноним (63), 13:48, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так стандартные линуксовые контейнеры в докере запускаются, который точно так же работает в виде виртуалки под гиперкит. непонятно зачем еще одна реализация того же самого. тут разве что у них заявлена прозрачная эмуляция ARM on Intel и автоматический проброс портов и директорий.
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|3.69, Аноним (71), 14:44, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 98% макюзеров не могут
Ubuntu ставится на Mac, и проблема отпадает.
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|2.54, Аноним (-), 13:08, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст и макось уже есть, чтобы получить ачивку "100% рака от IT", тебе надо рассказать, как ты пишешь фронтенд или девопсишь.
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|1.51, Аноним (-), 13:05, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажите этим ребятам с кругозором хлебушка не портить репутацию Lima, реверснутых драйверов от видеочипов Mali.
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|2.68, Аноним (-), 14:36, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Скажите этим ребятам с кругозором хлебушка
с тобой это не работает, сладкий хлебушек собачий
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|1.65, Аноним (65), 14:05, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ставить эмулятор линукса в масось чтобы в линукс ставить вайн и играть в вендоигры
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|2.72, Lex (??), 14:49, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даёшь эмуляцию видеочипа на ЦПУ!
Кроме шуток, винда даже на уровне перетаскивания окошек лагает, ведь графику в виртуалке на яблоке нельзя просто взять и пробросить
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|1.74, Аноним (74), 14:56, 17/05/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот реально непонятно зачем. Большинство линуксовых приложения и так без особых проблем собирается под MacOS, включая KDE-приложения. Есть менеджер пакетов brew, через который подтягиваются исходники, если нужны.
А вот обратная задача - на линуксе запустить маковские приложения - это да, было бы полезно. Например продукты Adobe запускать, раз уж они не способны под линукс сами писать.
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