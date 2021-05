Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS

2.7 , 123 ( ?? ), 11:27, 17/05/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >ну и кому теперь нужен линукс? Очевидно что Microsoft с IBM, вон сколько денег вкладывают в него.

3.10 , 321 ( ?? ), 11:31, 17/05/2021
на самом деле линукс никому скоро станет не нужен, везде будет винда с wsl2 и тому подобным, скриньте этот камент, Ванга сегодня in da opennet

4.18 , Аноним ( 18 ), 11:51, 17/05/2021
И вместо серверов мейнфреймы на RISC-V

4.20 , Аноним ( 17 ), 11:55, 17/05/2021
А внутри WSL2 что? ;)

5.27 , Аноним ( 27 ), 12:14, 17/05/2021
макось с сабжем?

6.29 , 123 ( ?? ), 12:19, 17/05/2021
We need to go deeper!

4.26 , hindoohindoo ( ? ), 12:12, 17/05/2021
> винда с wsl2 мелкосос и без wsl прекрасно справляется https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=55159

4.38 , Аноним ( 37 ), 12:38, 17/05/2021
Объясняй зачем нужна эта нелепая прослойка в виде винды?

5.53 , Аноним ( 52 ), 13:07, 17/05/2021
винда так и так лучше вашего дырявого линукса

2.19 , Аноним ( 17 ), 11:52, 17/05/2021
Что-то все забыли про историю успеха OS/2 Warp, которая могла выполнять программы Windows 3.x лучше самой Windows.

3.23 , Аноним ( 23 ), 12:01, 17/05/2021
И зулярис с линукс-зонами.