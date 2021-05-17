Первый выпуск Lima, окружения для запуска Linux-приложений в macOS

Опубликован первый выпуск проекта Lima (Linux-on-Mac, macOS subsystem for Linux), развивающего прослойку для запуска Linux-приложений в macOS, по решаемым задачам похожую на подсистему WSL (Windows Subsystem for Linux). Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Принцип работы Lima сводится к запуску в окружении macOS виртуальных машин с Linux со встроенной поддержкой инструментария containerd для управления запуском готовых образов изолированных контейнеров, совместимых с Docker. Из дистрибутивов Linux заявлена поддержка Ubuntu и Fedora.

Поддерживается запуск приложений, собранных для архитектур ARM (aarch64) и x86_64, в том числе запуск ARM-сборок в окружении x86 и x86-сборок в окружении ARM. Для поддержки неродных платформ используется QEMU с ускорителем HVF, использующим гипервизор из состава macOS (Hypervisor.framework).

В Linux-окружении предоставляется автоматическая поддержка совместного доступа к файлам и перенаправления сетевых портов. Данная функциональность реализована при помощи развиваемой проектом утилиты sshocker, использующей ssh для проброса сетевых портов и reverse sshfs для монтирования внешних каталогов.

Из планов на будущее отмечается оптимизация производительности, создание пакетов Homebrew, расширение числа поддерживаемых дистрибутивов Linux, адаптация для работы поверх Windows, Linux и BSD, разработка графического интерфейса в форме апплета для системного лотка. Вместо sshfs и ssh планируется перейти на использование VirtFS и vsock.



