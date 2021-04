Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows

2.25 , mr.Clin ( ? ), 12:10, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – - Сынку, а для чего тебе Windows?..

- Чтоб для работы запустить Linux в WSL...

- Лох )))

3.51 , Аноним ( 51 ), 12:53, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Жиза!

Только я пока ещё на LTSC, поэтому линуксы запускаются в vmware desctop. Я внатуре лох :(

3.69 , n00by ( ok ), 13:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – - Папа, покажи что такое Линукс.

- Подожди, сынок, сейчас Виндовс дообновляется.

4.78 , Аноним ( 78 ), 13:33, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – -- // -- Сейчас Виндоус обновит Линукс.

5.80 , n00by ( ok ), 13:37, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > -- // -- Сейчас Виндоус обновит Линукс. Ныне дискетки не форматируются, значит с многозадачностью проблемы решены. Обновляет сразу всё, пока пользователь съест ещё этих мягких булочек и выпьет чаю.

4.81 , Аноним ( 81 ), 13:40, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – - Папа, покажи что такое Линукс.

- Смотри!

// * плач, сопли, истерика, ужас *

5.82 , n00by ( ok ), 13:46, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Микрософт опоздала с WSL лет на 10. Активизировали развитие до приемлемого уровня, когда увидели отток разработчиков. Теперь же в глазах ушедших разработка WSL выглядит как признание Микрософтом слабости Виндос.

6.96 , Роман ( ?? ), 14:20, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я отслеживаю на реддит эту тему и там периодически народ приходит с вопросами о возможной миграции, описывая свой подход к разработке. Какой-то ажиотаж точно есть.

5.106 , Аноним ( 106 ), 14:31, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, как бы лукавство. Gnome 40 очень даже ничего.

3.74 , КО ( ? ), 13:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ндацть лет спустя... - Сынку, а для чего тебе Linux?..

- Чтоб для работы.

- Лох )))