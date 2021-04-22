Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows

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|1.1, Аноним (1), 11:41, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Ага, вон и настало время Linux на десктопе. 100% рынка в перспективе.
Я лишь очень надеюсь, что они не пропихнут что-то такое, что ограничит существование Linux только в их WSL.
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|2.25, mr.Clin (?), 12:10, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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- Сынку, а для чего тебе Windows?..
- Чтоб для работы запустить Linux в WSL...
- Лох )))
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|3.51, Аноним (51), 12:53, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Жиза!
Только я пока ещё на LTSC, поэтому линуксы запускаются в vmware desctop.
Я внатуре лох :(
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|3.69, n00by (ok), 13:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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- Папа, покажи что такое Линукс.
- Подожди, сынок, сейчас Виндовс дообновляется.
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|5.80, n00by (ok), 13:37, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> -- // -- Сейчас Виндоус обновит Линукс.
Ныне дискетки не форматируются, значит с многозадачностью проблемы решены. Обновляет сразу всё, пока пользователь съест ещё этих мягких булочек и выпьет чаю.
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|4.81, Аноним (81), 13:40, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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- Папа, покажи что такое Линукс.
- Смотри!
// * плач, сопли, истерика, ужас *
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|5.82, n00by (ok), 13:46, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Микрософт опоздала с WSL лет на 10. Активизировали развитие до приемлемого уровня, когда увидели отток разработчиков. Теперь же в глазах ушедших разработка WSL выглядит как признание Микрософтом слабости Виндос.
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|6.96, Роман (??), 14:20, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я отслеживаю на реддит эту тему и там периодически народ приходит с вопросами о возможной миграции, описывая свой подход к разработке. Какой-то ажиотаж точно есть.
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|3.74, КО (?), 13:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ндацть лет спустя...
- Сынку, а для чего тебе Linux?..
- Чтоб для работы.
- Лох )))
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|2.29, бомж (?), 12:17, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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WSL2 убил Линукс.
Т.е я спокойно могу использовать Microsoft Office 365 + играть в игры и пердолиться в сосноль на винде. Ну и в винде крутой фонт рендеринг.
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|3.33, бомж (?), 12:24, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я ток не понял тему про гуи. один хер я спокойно до этого форвардил иксы и запускал реммину из сосноли.
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|4.98, Роман (??), 14:22, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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При засыпании машины рвутся соединения насколько я знаю, при вашем подходе
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|3.54, fske (?), 12:57, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зачем тебе вообще линукс? Сиди на своей десяточке и причмокивай.
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|3.64, Неа (?), 13:11, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Со всем согласен кроме фонта. В винде ужасный рендеринг шрифтов.
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|4.97, Rev (?), 14:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сглаживание шрифтов ужасно везде. Решение одно - 4к мониторы, чтобы пикселей не видеть.
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|3.99, Аноним (99), 14:22, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>WSL2 убил Линукс.
Ещё нет, но цель именно в этом — удержать пользователей от полного перехода на Линуксы.
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|2.21, Аноним (21), 12:06, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда шараги типа UMN все маздайкины дыры и "незадокументированные возможности" закоммитят в ядро.
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|1.4, Аноним (4), 11:43, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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спасибо Майкрософту! теперь на Винде будет лучшее из двух миров :-)
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|2.58, fske (?), 13:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А я вот думаю, для каких дебилов майки этого монстра сооружают? Теперь понятно.
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|1.7, Аноным (ok), 11:50, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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От теперь разрабы СПО могут перестать собирать софт под Вантуз
Правильно я говорю?
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|2.102, Онаним (?), 14:27, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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По факту да, портирование СПО под винду в ближайшее время станет не нужной.
Возможно в этом и цель. Потом переберут свои тулкиты на Linux-окружение, и станет ненужной полвинды.
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|2.105, Онаним (?), 14:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А винда останется в роли гипервизора и dom0 с базовым UI.
DirectX тоже в линуху прокинут.
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|1.10, Аноним (10), 11:57, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Отличная новость ! Линукс быстрее в Виндовс, чем Виндовс с костылями Wine В Линукс.
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|1.11, Аноним (11), 11:57, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Microsoft молодцы. Большой проблемой винды было то что она не подходила для больниства разработчиков. С приходом wsl это исправили.
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|2.14, nebularia (ok), 12:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> для больниства
Спорный вопрос. Для многих, но явно не для большинства.
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|2.38, Клавиатур (?), 12:35, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не поможет, ибо линь это еще продуманная система безопасности, что тоже крайне важно.
По крайней мере по принципу неуловимого сегодня в лине работать в разы надежней.
Взломанный комп разраба представляет серьезную угрозу всей инфраструктуре.
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|2.40, Клавиатур (?), 12:41, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и плюс в тормозной десяточке со всеми ее прибабахами с обновлениями, вращение линя только усугубит тормоза.
Так что wsl это все полумеры и костылинг, за который, кстати, нужно платить деньги.
Оно надо?
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|2.41, Cradle (?), 12:43, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону. Пока не исправят, не буду ей пользоваться [сарказм]
На самом деле, самая большая проблема там так это отсутстивие детерминизма, на всех уровнях. Не понимаю как из под неё можно вообще что-то разрабатывать, чтобы это тебя постоянно не коробило. Юзеры понятно, они дресированные, но нам то зачем страдать?
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|3.47, Аноним (36), 12:49, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону. Пока не исправят, не буду ей пользоваться [сарказм]
C:\WINDOWS\system32>cd /
C:\>cd /windows/system32/drivers
C:\Windows\System32\drivers>
На самом деле, «правильные» слэши поддерживались ещё в MS-DOS. Но не в командном интерпретаторе.
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|4.62, Cradle (?), 13:07, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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конечно поддерживаются. Но не везде, или не всегда, или возвращает не то что просили. ХЗ почему об этой дряни нужно вообще помнить, и еще о куче таких мелих пакостей которые она постоянно подсовывает. Мозги не резиновые, я лучше вместо этого мусора еще какой интересный язык выучу (Ada например, рекомендую вполне).
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|3.89, n00by (ok), 13:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону. Пока не
> исправят, не буду ей пользоваться [сарказм]
> На самом деле, самая большая проблема там так это отсутстивие детерминизма, на
> всех уровнях.
Что Вы понимаете под детерминизмом? Там как раз всё централизованно и определено в MSDN. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. То есть решение, если оно явно не документировано в MSDN, встречает сопротивление, признаётся непригодным (потому что завтра Микрософт всё сломает). Если в MSDN решения нет, значит его нет вообще. Сейчас забавно наблюдать, как некоторые страшные хаки документировали.
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|3.100, rvs2016 (ok), 14:24, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону
Когда в винде есть, чем от винды закрыться, то и слэши в правильную сторону наклонять есть чем. В Фаре вон добрые люди слэши в правильную сторону наклоняют и в ус не дуют! :-)
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|2.61, fske (?), 13:05, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не откладывай завтра, ныряй в этот чан с дeрьмoм уже сегодня.
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|3.79, Абв (?), 13:36, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Очевидно он с чана и пишет, ибо подобную ахинею можно писать только оттуда. Кто пользует линь в всл не пойдет, нет в этом никакого профита.
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|2.31, Аноним (31), 12:22, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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VirtualBox давно существует. WSL2 это тоже виртуалка, только от Мягких.
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|3.55, Аноним (55), 12:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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да только она очень хорошо интегрирована с основной системой. взять тот же вендовый докер (который в свою очередь использует или всл бекэнд или отдельную виртуалку) - ты можешь менеджить свои контейнеры и из павершела и из всл, волюмы прозрачно пробрасываются из любой из этих систем, все вот это вот очень удобно. ну или, например, прям из всл консоли ты можешь запустить explorer.exe =)
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|2.44, Аноним (44), 12:45, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Bitmap'ы гонять гораздо проще, чем X11 протокол реализовывать.
И на видео прекрасно видно как всё немного лагает.
// b.
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|3.50, acroobat (??), 12:53, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все линуксовские приложения есть нативно под Шинду без вяйлендов и иксов.
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|4.57, Аноним (55), 13:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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не все есть. ансибл вон не работает нативно на венде, хоть и петон. или virt-manager(не то чтобы он сильно нужен был, но однако). это пару примеров которые сходу вспомнились.
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|3.39, Ivan1986 (?), 12:36, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Кстати он единственный дебил из постсовкового пространства которому этот вопрос завернули - остальные ответили.
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|4.53, istepan (ok), 12:57, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так он компами и этим вашим интернетом не пользуется.
Ему ваши твиттеры в папочках приносят, и ютубы на dvd дисках.
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|2.30, Альфа (?), 12:19, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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Видел этот линукс да это не обычный unix тот самый от griggorii не давно была внештатная ситуация на сервера его поставили цодные и треть была именно на его дистре ну так вот дело кончилось что его линукс оказался как фаил которому даже fsck не надо и после сбоя именно его системка завелась как будто это вообще iso которому по барабану что с ним сделают хоть вытаскивай на лету потом все равно заведется.
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|3.37, имя_ (?), 12:34, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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ник "альфа" - это стадия разработки этого бота? Знаки препинания будут ближе к rc?
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|1.20, Аноним (20), 12:04, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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Вот это да! Ms смогла запустить линух в виртуалке и пробросить графику через рдп. Джва года ждал))
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|1.22, Аноним (22), 12:07, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Linux всё? Вангую дальше Microsoft превратит Windows 10 в линукс и купит RedHat и Canonical Ubuntu
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|1.23, garrick (?), 12:08, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Ой, вот нафига все эти свистоперделки? Выпустили бы уже Microsoft Linux и успокоились бы наконец.
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|1.24, Аноним (24), 12:09, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Присмотритесь, на первом скриншоте в редакторе кода класс называется AlienInvasion. Случайность? Не думаю.
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|1.27, Аноним (27), 12:14, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ничего личного - просто бизнес. Слиться и поглотить. Какой дурак откажется
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|3.86, анонн (ok), 13:54, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Твоей бздешечке
Казалось бы, причем тут BSD (которую, к тому же, ощутимо легче поддерживать намного меньшими силами - бюджеты BSD-проектов и кол. девов, как бы, намекают), но …
"Плохо не то, что корова сдохла, беда - что у соседа жива" (c)
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|1.34, Diozan (ok), 12:24, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Извините, а зачем? Разве много таких приложений под Линукс, которые не имеют сборки под Винь?
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|2.43, kusb (?), 12:44, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Теперь смысла писать приложения под Windows нет.
А как же старые версии винды? Например 95../
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|1.42, Аноним (42), 12:43, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Похоже на вендокапец.
Теперь же никто не будет писать для венды, кому она упала когда линукс проще и удобнее, да и самодеятельностью фоном не занимается. Останется для полутора калек.
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|2.45, Аноним (44), 12:46, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Больше похоже на Linux капец, ибо Microsoft избавила нас от бесконечных глюков и регрессий в Линукс ядре.
Linux на WSL >>>>>> Linux.
// b.
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|3.52, commiethebeastie (ok), 12:55, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Проблема строго обратная, линукс популярен из-за ядра. А на десктопе непопулярен из-за отсутствия галочек для эникеев.
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|3.56, Клавиатур (?), 12:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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24 часа в сутки борешься с регрессиями?
Весело тебе там.
Microsoft тебя избавила?
Ты можешь с 90х годов использовать продукты МС как и все всего лишь их оплачивая.
Никакого отношения мс к линю не имеет и ни от чего не избавляет в этом смысле, тк использует тоже ядро что и все остальные = С ГЛЮКАМИ И РЕГРЕССИЯМИ.
Линукс капец впринципе невозможен, ибо это ядро используемое на миллиардах устройств.
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|1.46, Аноним (46), 12:46, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Теперь куте нинужно, а то кроссплатформенность, все дела... Тьфу. Вот M$ понимает как надо запускать полторы аппликухи из пингвинуса, я вот не знаю какие, но кажется такие точно есть.D
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|1.71, PnD (??), 13:22, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот, теперь наконец-то открылась цель движухи с Wayland.
И то зачем было кастрировать из Wayland функциональность работы с окнами.
Вот за этим: чтобы окнами занималась винда, в Wayland — педер^W передаст.
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|1.72, Аноним (72), 13:24, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Скоро такими темпами окажется что игры будут летать быстрее если запускать их через wine через wsl2
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|2.94, Роман (??), 14:08, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, как был на серверах так и останется. На десктопах как не было так и не будет ещё больше. Ряды станут чище, неидейные отвалятся - те кому линукс был не нужен, нужно было nodejs, docker да machine learning на питоне гонять.
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|1.87, Аноним (-), 13:54, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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- Что там за шум ?
- Это разработчики сваливают на линукс.
- Срочно сделайте возможность запуска этого линукса в нашем вантузе !
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|1.88, Аноним (88), 13:57, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это хорошо, а то без линуксового софта в фортках как без рук.
Одни только консольные тулы для разбора логов - на вес золота.
Теперь осталось дождаться, когда уже для dotnet6 maui допилят поддержку никсов, ну и какой-нить весёленький изкоробочный кроссплатформенный гуй для котлина (чтобы он не только на ведроидах рулил) для полноты зоопарка и можно жить как белый человек
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|1.103, 4eburashk (?), 14:28, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А смысл?
Понимаю еще наоборот. А тут же:
- Ой, обнаружена дырочка в M$Word.
почта ёк, эксчендж ёк, винда ёк, линукс в винде ёк, все продукты M$ ёк.
Какой смысл-то?
Остаётся ожидать когда "лучший друг опенсурса" начнёт гадить этому опенсурсу кардинально и изнутри...
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|1.104, Аноним (104), 14:29, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Возможно дровишки под старую графику:интеграшки,атишки,интелы завизут под вулкан, директ икс не нужен подавно.
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