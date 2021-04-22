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Microsoft начал тестирование поддержки запуска GUI-приложений Linux в Windows

22.04.2021 11:28

Компания Microsoft объявила о начале тестирования возможности запуска Linux-приложений с графическим интерфейсом в окружениях на базе подсистемы WSL2 (Windows Subsystem for Linux), предназначенной для запуска исполняемых файлов Linux в Windows. Приложения полностью интегрируются с основным рабочим столом Windows, в том числе поддерживается размещение ярлыков в меню Start, воспроизведение звука, запись с микрофона, аппаратное ускорение OpenGL, отображение информации о программах в панели задач, переключение между программами по Alt-Tab, копирование данных между Windows- и Linux-программами через буфер обмена.

Для организации вывода интерфейса Linux-приложений на основной рабочий стол Windows задействован разработанный в Microsoft композитный менеджер RAIL-Shell, использующий протокол Wayland и основанный на кодовой базе Weston. Вывод осуществляется при помощи бэкенда RDP-RAIL (RDP Remote Application Integrated Locally), который отличается от ранее доступного в Weston бэкенда RDP тем, что композитный менеджер не выполняет сам отрисовку рабочего стола, а перенаправляет отдельные поверхности (wl_surface) по каналу RDP RAIL для отображения на основном рабочем столе Windows. Для запуска X11-приложений применяется XWayland.

Вывод звука организован с использованием сервера PulseAudio, который также взаимодействует с Windows при помощи протокола RDP (для вывода звука применяется плагин rdp-sink, а для ввода - rdp-source). Комозитный сервер, XWayland и PulseAudio упакованы в форме универсального мини-дистрибутива WSLGd, включающего компоненты для абстрагирования графической и звуковой подсистемы, и основанный на дистрибутиве CBL-Mariner Linux, также используемом в облачной инфраструктуре Microsoft. WSLGd запускается с использованием механизмов виртуализации, а для совместного доступа между гостевым окружением с Linux и хост-системой Windows применяется virtio-fs.

В качестве RDP-сервера, запускаемого в Linux-окружении WSLGd, применяется FreeRDP, а на стороне Windows RDP-клиентом выступает mstsc. Для определения имеющихся графических Linux-приложений и их отображения в меню Windows подготовлен обработчик WSLDVCPlugin. С установленными в окружении WSL2 обычными дистрибутивами Linux, такими как Ubuntu, Debian и CenOS, выполняющийся в WSLGd набор компонентов взаимодействует через предоставление сокетов, обрабатывающих запросы по протоколам Wayland, X11 и PulseAudio. Подготовленные для WSLGd обвязки распространяются под лицензией MIT.

Для установки WSLGd требуется наличие Windows 10 Insider Preview как минимум версии 21362. В дальнейшем возможность установки WSLGd будет предоставлена и для обычных выпусков Windows, без необходимости участия в программе Insider Preview. Установка WSLGd осуществляется при выполнении типовой команды "wsl --install", например, для Ubuntu - "wsl --install -d Ubuntu". Для существующих окружений WSL2, установка WSLGd осуществляется через команду "wsl --update" (поддерживаются только окружения WSL2, в которых применяется ядро Linux, а не трансляция вызовов). Графические приложения устанавливаются через штатный пакетный менеджер дистрибутива.

WSLGd предоставляет только механизмы для вывода 2D-графики, а для ускорения 3D-графики на базе OpenGL в устанавливаемых в WSL2 дистрибутивах предлагается использовать виртуальный GPU (vGPU). Драйверы vGPU для WSL предоставлены для чипов AMD, Intel и NVIDIA. Ускорение графики обеспечивается через предоставление прослойки с реализацией OpenGL поверх DirectX 12. Прослойка оформлена в виде драйвера d3d12, вошедшего в основной состав Mesa 21.0, и развиваемого совместно с компанией Collabora.

Работа виртуального GPU реализуется в Linux при помощи устройства /dev/dxg с сервисами, повторяющими WDDM (Windows Display Driver Model) D3DKMT ядра Windows. Драйвер организует соединение с физическим GPU при помощи VM bus. Linux приложения имеют тот же уровень доступа к GPU, что и родные приложения для Windows, без применения разделения ресурсов между Windows и Linux. Тестирование производительности на устройстве Surface Book Gen3 с GPU Intel, показало, что в родном Win32-окружении тест Geeks3D GpuTest демонстрирует 19 FPS, в Linux-окружении с vGPU - 18 FPS, а при программной отрисовке в Mesa - 1 FPS.




  1. Главная ссылка к новости (https://devblogs.microsoft.com...)
  2. OpenNews: Microsoft реализует в WSL доступ к GPU и запуск графических приложений Linux
  3. OpenNews: Microsoft портировал подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 1903 и 1909
  4. OpenNews: Microsoft добавил в WSL2 (Windows Subsystem for Linux) возможность монтирования дисков
  5. OpenNews: Microsoft предложит подсистему WSL2 (Windows Subsystem for Linux) в Windows 10 2004
  6. OpenNews: Microsoft анонсировал подсистему WSL2 со штатным ядром Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55002-wsl
Ключевые слова: wsl, linux, windows, gui
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:41, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Ага, вон и настало время Linux на десктопе. 100% рынка в перспективе.
    Я лишь очень надеюсь, что они не пропихнут что-то такое, что ограничит существование Linux только в их WSL.
     
     
  • 2.25, mr.Clin (?), 12:10, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    - Сынку, а для чего тебе Windows?..
    - Чтоб для работы запустить Linux в WSL...
    - Лох )))
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 12:53, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жиза!
    Только я пока ещё на LTSC, поэтому линуксы запускаются в vmware desctop.

    Я внатуре лох :(

     
  • 3.69, n00by (ok), 13:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    - Папа, покажи что такое Линукс.
    - Подожди, сынок, сейчас Виндовс дообновляется.
     
     
  • 4.78, Аноним (78), 13:33, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    -- // -- Сейчас Виндоус обновит Линукс.
     
     
  • 5.80, n00by (ok), 13:37, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > -- // -- Сейчас Виндоус обновит Линукс.

    Ныне дискетки не форматируются, значит с многозадачностью проблемы решены. Обновляет сразу всё, пока пользователь съест ещё этих мягких булочек и выпьет чаю.

     
  • 4.81, Аноним (81), 13:40, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    - Папа, покажи что такое Линукс.
    - Смотри!
    // * плач, сопли, истерика, ужас *
     
     
  • 5.82, n00by (ok), 13:46, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микрософт опоздала с WSL лет на 10. Активизировали развитие до приемлемого уровня, когда увидели отток разработчиков. Теперь же в глазах ушедших разработка WSL выглядит как признание Микрософтом слабости Виндос.
     
     
  • 6.96, Роман (??), 14:20, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я отслеживаю на реддит эту тему и там периодически народ приходит с вопросами о возможной миграции,  описывая свой подход к разработке. Какой-то ажиотаж точно есть.
     
  • 5.106, Аноним (106), 14:31, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как бы лукавство. Gnome 40 очень даже ничего.
     
  • 3.74, КО (?), 13:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ндацть лет спустя...

    - Сынку, а для чего тебе Linux?..
    - Чтоб для работы.
    - Лох )))

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:41, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    топ наконец то можно дропнуть виндус сборки
     
     
  • 2.29, бомж (?), 12:17, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    WSL2 убил Линукс.
    Т.е я спокойно могу использовать Microsoft Office 365 + играть в игры и пердолиться в сосноль на винде. Ну и в винде крутой фонт рендеринг.
     
     
  • 3.33, бомж (?), 12:24, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я ток не понял тему про гуи. один хер я спокойно до этого форвардил иксы и запускал реммину из сосноли.
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 12:30, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С аппаратным ускорением?
     
  • 4.98, Роман (??), 14:22, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    При засыпании машины рвутся соединения насколько я знаю, при вашем подходе
     
  • 4.101, Я (??), 14:26, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на WSL2?
     
  • 3.48, commiethebeastie (ok), 12:51, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кроме десктопов же ничего больше существует.
     
  • 3.54, fske (?), 12:57, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зачем тебе вообще линукс? Сиди на своей десяточке и причмокивай.  
     
  • 3.64, Неа (?), 13:11, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Со всем согласен кроме фонта. В винде ужасный рендеринг шрифтов.
     
     
  • 4.97, Rev (?), 14:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сглаживание шрифтов ужасно везде. Решение одно - 4к мониторы, чтобы пикселей не видеть.
     
  • 3.99, Аноним (99), 14:22, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >WSL2 убил Линукс.

    Ещё нет, но цель именно в этом — удержать пользователей от полного перехода на Линуксы.

     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 11:42, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Когда на ядро линукс уже переведут?
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:06, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда шараги типа UMN все маздайкины дыры и "незадокументированные возможности" закоммитят в ядро.
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:43, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    спасибо Майкрософту! теперь на Винде будет лучшее из двух миров :-)
     
     
  • 2.49, nikweter (?), 12:53, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, теперь linux можно закапывать. В винде есть все что нужно.
     
  • 2.58, fske (?), 13:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А я вот думаю, для каких дебилов майки этого монстра сооружают? Теперь понятно.
     

  • 1.5, data man (ok), 11:44, 22/04/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.8, Аноним (-), 11:50, 22/04/2021 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     
     
  • 3.13, kusb (?), 12:00, 22/04/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.7, Аноным (ok), 11:50, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    От теперь разрабы СПО могут перестать собирать софт под Вантуз
    Правильно я говорю?
     
     
  • 2.16, kissmyass (?), 12:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    только в мерзкой 10-ке, да и то не нативно
     
     
  • 3.63, DeerFriend (?), 13:09, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чо всмысле, кроме 10ки ещё что-то осталось?
     
     
  • 4.95, Аноним (95), 14:11, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в вузе до сих динозавры на winxp с элт-мониторами.
     
  • 3.77, Аноным (ok), 13:31, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только в мерзкой 10-ке, да и то не нативно

    Вот и славно

     
  • 2.102, Онаним (?), 14:27, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По факту да, портирование СПО под винду в ближайшее время станет не нужной.
    Возможно в этом и цель. Потом переберут свои тулкиты на Linux-окружение, и станет ненужной полвинды.
     
  • 2.105, Онаним (?), 14:29, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А винда останется в роли гипервизора и dom0 с базовым UI.
    DirectX тоже в линуху прокинут.
     

  • 1.9, Аноним (9), 11:52, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Это он?
     
  • 1.10, Аноним (10), 11:57, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Отличная новость ! Линукс быстрее в Виндовс, чем Виндовс с костылями Wine В Линукс.
     
  • 1.11, Аноним (11), 11:57, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Microsoft молодцы. Большой проблемой винды было то что она не подходила для больниства разработчиков. С приходом wsl это исправили.
     
     
  • 2.14, nebularia (ok), 12:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > для больниства

    Спорный вопрос. Для многих, но явно не для большинства.

     
     
  • 3.76, Andrei (??), 13:30, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В целом согласен
     
  • 2.38, Клавиатур (?), 12:35, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не поможет, ибо линь это еще продуманная система безопасности, что тоже крайне важно.
    По крайней мере по принципу неуловимого сегодня в лине работать в разы надежней.
    Взломанный комп разраба представляет серьезную угрозу всей инфраструктуре.
     
  • 2.40, Клавиатур (?), 12:41, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и плюс в тормозной десяточке со всеми ее прибабахами с обновлениями, вращение линя только усугубит тормоза.
    Так что wsl это все полумеры и костылинг, за который, кстати, нужно платить деньги.
    Оно надо?
     
  • 2.41, Cradle (?), 12:43, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону. Пока не исправят, не буду ей пользоваться [сарказм]

    На самом деле, самая большая проблема там так это отсутстивие детерминизма, на всех уровнях. Не понимаю как из под неё можно вообще что-то разрабатывать, чтобы это тебя постоянно не коробило. Юзеры понятно, они дресированные, но нам то зачем страдать?

     
     
  • 3.47, Аноним (36), 12:49, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону. Пока не исправят, не буду ей пользоваться [сарказм]

    C:\WINDOWS\system32>cd /

    C:\>cd /windows/system32/drivers

    C:\Windows\System32\drivers>

    На самом деле, «правильные» слэши поддерживались ещё в MS-DOS. Но не в командном интерпретаторе.

     
     
  • 4.62, Cradle (?), 13:07, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    конечно поддерживаются. Но не везде, или не всегда, или возвращает не то что просили. ХЗ почему об этой дряни нужно вообще помнить, и еще о куче таких мелих пакостей которые она постоянно подсовывает. Мозги не резиновые, я лучше вместо этого мусора еще какой интересный язык выучу (Ada например, рекомендую вполне).
     
  • 3.89, n00by (ok), 13:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону. Пока не
    > исправят, не буду ей пользоваться [сарказм]
    > На самом деле, самая большая проблема там так это отсутстивие детерминизма, на
    > всех уровнях.

    Что Вы понимаете под детерминизмом? Там как раз всё централизованно и определено в MSDN. Шаг влево, шаг вправо - расстрел. То есть решение, если оно явно не документировано в MSDN, встречает сопротивление, признаётся непригодным (потому что завтра Микрософт всё сломает). Если в MSDN решения нет, значит его нет вообще. Сейчас забавно наблюдать, как некоторые страшные хаки документировали.

     
  • 3.100, rvs2016 (ok), 14:24, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > большой проблемой винды было что слэш не в ту сторону

    Когда в винде есть, чем от винды закрыться, то и слэши в правильную сторону наклонять есть чем. В Фаре вон добрые люди слэши в правильную сторону наклоняют и в ус не дуют! :-)

     

  • 1.12, Аноним (12), 11:59, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    О, отлично, скоро можно будет наконец-то сносить линукс
     
     
  • 2.61, fske (?), 13:05, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не откладывай завтра, ныряй в этот чан с дeрьмoм уже сегодня.
     
     
  • 3.79, Абв (?), 13:36, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно он с чана и пишет, ибо подобную ахинею можно писать только оттуда. Кто пользует линь в всл не пойдет, нет в этом никакого профита.
     

  • 1.15, kusb (?), 12:01, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу то же, но для Linux и с виндой. Можно нелегально.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 12:22, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    VirtualBox давно существует. WSL2 это тоже виртуалка, только от Мягких.
     
     
  • 3.55, Аноним (55), 12:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да только она очень хорошо интегрирована с основной системой. взять тот же вендовый докер (который в свою очередь использует или всл бекэнд или отдельную виртуалку) - ты можешь менеджить свои контейнеры и из павершела и из всл, волюмы прозрачно пробрасываются из любой из этих систем, все вот это вот очень удобно. ну или, например, прям из всл консоли ты можешь запустить explorer.exe =)
     

  • 1.17, acroobat (??), 12:02, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    > использующий протокол Wayland

    Хоть где-то взлетел.

     
     
  • 2.44, Аноним (44), 12:45, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bitmap'ы гонять гораздо проще, чем X11 протокол реализовывать.

    И на видео прекрасно видно как всё немного лагает.

    // b.

     
     
  • 3.50, acroobat (??), 12:53, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все линуксовские приложения есть нативно под Шинду без вяйлендов и иксов.


     
     
  • 4.57, Аноним (55), 13:01, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не все есть. ансибл вон не работает нативно на венде, хоть и петон. или virt-manager(не то чтобы он сильно нужен был, но однако). это пару примеров которые сходу вспомнились.
     
     
  • 5.59, acroobat (??), 13:04, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > virt-manager

    Причём тут qemu и GUI-приложения под виндой?

     

  • 1.18, 13x4 (?), 12:03, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скоро: "Как пропатчить KDE под Windows?" ))
     
     
  • 2.32, Аноним (31), 12:23, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Задать президенту РФ :)
     
     
  • 3.39, Ivan1986 (?), 12:36, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Кстати он единственный дебил из постсовкового пространства которому этот вопрос завернули - остальные ответили.
     
     
  • 4.53, istepan (ok), 12:57, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он компами и этим вашим интернетом не пользуется.
    Ему ваши твиттеры в папочках приносят, и ютубы на dvd дисках.
     

  • 1.19, Аноним (19), 12:04, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё таки виртуалка. А как пели то во времена первого WSL...
     
     
  • 2.30, Альфа (?), 12:19, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Видел этот линукс да это не обычный unix тот самый от griggorii не давно была внештатная ситуация на сервера его поставили цодные и треть была именно на его дистре ну так вот дело кончилось что его линукс оказался как фаил которому даже fsck не надо и после сбоя именно его системка завелась как будто это вообще iso которому по барабану что с ним сделают хоть вытаскивай на лету потом все равно заведется.
     
     
  • 3.37, имя_ (?), 12:34, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    ник "альфа" - это стадия разработки этого бота? Знаки препинания будут ближе к rc?
     
  • 3.70, dimez (?), 13:21, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иди таксуй лучше и от приставов лучше прячься.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:04, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    Вот это да! Ms смогла запустить линух в виртуалке и пробросить графику через рдп. Джва года ждал))
     
  • 1.22, Аноним (22), 12:07, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Linux всё? Вангую дальше Microsoft превратит Windows 10 в линукс и купит RedHat и Canonical Ubuntu
     
     
  • 2.83, Аноним (31), 13:47, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >и купит RedHat

    Хотел сказать, что IBM купит?

     

  • 1.23, garrick (?), 12:08, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Ой, вот нафига все эти свистоперделки? Выпустили бы уже Microsoft Linux и успокоились бы наконец.
     
     
  • 2.26, mr.Clin (?), 12:13, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы хотели сказать microLinux ?..
     
  • 2.92, Лавренти (?), 14:04, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://www.mslinux.org/
     

  • 1.24, Аноним (24), 12:09, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Присмотритесь, на первом скриншоте в редакторе кода класс называется AlienInvasion. Случайность? Не думаю.
     
     
  • 2.91, Досточтимый мастер (?), 14:00, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так всегда! Сколько раз говорил себе, что нельзя поручать ничего важного рептилоидам!
     

  • 1.27, Аноним (27), 12:14, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего личного - просто бизнес. Слиться и поглотить. Какой дурак откажется
     
  • 1.28, lockywolf (ok), 12:16, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О, линукскапец настал.
     
     
  • 2.68, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 13:20, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Твоей бздешечке это не особо поможет. Скорее наоборот.
     
     
  • 3.86, анонн (ok), 13:54, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Твоей бздешечке

    Казалось бы, причем тут BSD (которую, к тому же, ощутимо легче поддерживать намного меньшими силами - бюджеты BSD-проектов и кол. девов, как бы, намекают), но …

    "Плохо не то, что корова сдохла, беда - что у соседа жива" (c)

     

  • 1.34, Diozan (ok), 12:24, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Извините, а зачем? Разве много таких приложений под Линукс, которые не имеют сборки под Винь?
     
     
  • 2.66, myhand (ok), 13:16, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Штоб... ты... в аду... делал сборки под винь.
     

  • 1.35, Аноним (31), 12:25, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Теперь смысла писать приложения под Windows нет.
     
     
  • 2.43, kusb (?), 12:44, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Теперь смысла писать приложения под Windows нет.

    А как же старые версии винды? Например 95../

     
     
  • 3.85, Аноним (31), 13:50, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у кого ещё 95-й?
    Брат Zenitur'а в треде :)
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:43, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Похоже на вендокапец.

    Теперь же никто не будет писать для венды, кому она упала когда линукс проще и удобнее, да и самодеятельностью фоном не занимается. Останется для полутора калек.

     
     
  • 2.45, Аноним (44), 12:46, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Больше похоже на Linux капец, ибо Microsoft избавила нас от бесконечных глюков и регрессий в Линукс ядре.

    Linux на WSL >>>>>> Linux.

    // b.

     
     
  • 3.52, commiethebeastie (ok), 12:55, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проблема строго обратная, линукс популярен из-за ядра. А на десктопе непопулярен из-за отсутствия галочек для эникеев.
     
  • 3.56, Клавиатур (?), 12:58, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    24 часа в сутки борешься с регрессиями?
    Весело тебе там.

    Microsoft тебя избавила?
    Ты можешь с 90х годов использовать продукты МС как и все всего лишь их оплачивая.
    Никакого отношения мс к линю не имеет и ни от чего не избавляет в этом смысле, тк использует тоже ядро что и все остальные = С ГЛЮКАМИ И РЕГРЕССИЯМИ.
    Линукс капец впринципе невозможен, ибо это ядро используемое на миллиардах устройств.

     

  • 1.46, Аноним (46), 12:46, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь куте нинужно, а то кроссплатформенность, все дела... Тьфу. Вот M$ понимает как надо запускать полторы аппликухи из пингвинуса, я вот не знаю какие, но кажется такие точно есть.D
     
  • 1.60, Аноним (60), 13:05, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Пойду выпиливать поддержку винды из своих проектов...
     
  • 1.65, Аноним (65), 13:15, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ENIW
     
  • 1.67, Аноним (67), 13:17, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О боже! Ну зачем в систему это затаскивать?!
     
  • 1.71, PnD (??), 13:22, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот, теперь наконец-то открылась цель движухи с Wayland.
    И то зачем было кастрировать из Wayland функциональность работы с окнами.
    Вот за этим: чтобы окнами занималась винда, в Wayland — педер^W передаст.
     
  • 1.72, Аноним (72), 13:24, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро такими темпами окажется что игры будут летать быстрее если запускать их через wine через wsl2
     
     
  • 2.90, Xo (?), 13:59, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Больше прослоек боку прослоек
     

  • 1.73, Аноним (73), 13:28, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    От Майкрософт нам ничего не надо.
     
  • 1.75, Аноним (73), 13:29, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Из-за упоминания корпорации Microsoft "минус" этой новости.
     
  • 1.84, rioko (?), 13:48, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Коллеги, я извиняюсь, это линуксокапец ?
     
     
  • 2.94, Роман (??), 14:08, 22/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, как был на серверах так и останется. На десктопах как не было так и не будет ещё больше. Ряды станут чище, неидейные отвалятся - те кому линукс был не нужен, нужно было nodejs, docker да machine learning на питоне гонять.
     

  • 1.87, Аноним (-), 13:54, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - Что там за шум ?
    - Это разработчики сваливают на линукс.
    - Срочно сделайте возможность запуска этого линукса в нашем вантузе !
     
  • 1.88, Аноним (88), 13:57, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это хорошо, а то без линуксового софта в фортках как без рук.
    Одни только консольные тулы для разбора логов - на вес золота.
    Теперь осталось дождаться, когда уже для dotnet6 maui допилят поддержку никсов, ну и какой-нить весёленький изкоробочный кроссплатформенный гуй для котлина (чтобы он не только на ведроидах рулил) для полноты зоопарка и можно жить как белый человек
     
  • 1.93, Аноним (93), 14:05, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда с Linux разберутся за FreeBSD, ой, MacOS возьмутся?
     
  • 1.103, 4eburashk (?), 14:28, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А смысл?
    Понимаю еще наоборот. А тут же:
    - Ой, обнаружена дырочка в M$Word.
    почта ёк, эксчендж ёк, винда ёк, линукс в винде ёк, все продукты M$ ёк.

    Какой смысл-то?
    Остаётся ожидать когда "лучший друг опенсурса" начнёт гадить этому опенсурсу кардинально и изнутри...

     
  • 1.104, Аноним (104), 14:29, 22/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Возможно дровишки под старую графику:интеграшки,атишки,интелы завизут под вулкан, директ икс не нужен подавно.
     

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