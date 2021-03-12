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Релиз Mesa 21.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

12.03.2021 12:24

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 21.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 21.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 21.0.1. В Mesa 21.0 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для драйверов 965, iris (Intel), radeonsi (AMD), zink и llvmpipe. Поддержка OpenGL 4.5 доступна для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0), а OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM). Поддержка Vulkan 1.2 реализована для карт Intel и AMD, а Vulkan 1.0 для VideoCore VI (Raspberry Pi 4).

Основные новшества:

  • В драйвере Zink (реализация API OpenGL поверх Vulkan) обеспечена поддержка OpenGL 4.6. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan. Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.
  • В драйвере llvmpipe, предназначенном для программной отрисовки, реализована поддержка OpenGL 4.6.
  • В драйвере Freedreno, применяемом для графической подсистемы чипов Qualcomm, для GPU Adreno a6xx реализована поддержка OpenGL ES 3.0.
  • В драйвере Panfrost для GPU Midgard (Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x) реализована поддержка OpenGL 3.1, а также поддержка OpenGL ES 3.0 для GPU Bifrost.
  • В драйвере radeonsi реализована поддержка расширений OpenGL GL_EXT_demote_to_helper_invocation и GL_NV_compute_shader_derivatives. Для игры "Counter-Strike: Global Offensive" по умолчанию включён режим оптимизации "mesa_glthread", позволяющий поднять производительность на 10-20%. Реализованы оптимизации, влияющие на прохождение тестов SPECViewPerf. Добавлена поддержка инструмента профилирования Radeon GPU Profiler (RGP). Для GPU Zen 3 и RDNA 2 добавлена поддержка технологии Smart Access Memory. Добавлена поддержка кодировщиков HEVC SAO (Sample Adaptive Offset, для GPU с поддержкой движков VCN2, VCN2.5 и VCN3) и декодировщиков AV1 (для RDNA 2/RX 6000 и только через интерфейс OpenMAX).
  • В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлена поддержка технологии Rapid packed math (16-разрядная векторизация) и Sparse-памяти (позволяет размещать ресурсы, такие как изображения и текстуры, непоследовательно и повторно прикреплять их к разным операциям выделения памяти). Проведена оптимизация производительности для карт серии RX 6000. Добавлены расширения VK_VALVE_mutable_descriptor_type и VK_KHR_fragment_shading_rate (только для RDNA2).
  • В драйверах Intel ANV и Iris добавлены оптимизации производительности и предложена начальная поддержка расширений Vulkan для трассировки лучей, реализованных в видеокартах Xe HPG.
  • Добавлена поддержка расширения EGL_MESA_platform_xcb, позволяющего приложениям создавать ресурсы EGL из ресурсов X11 без обращения к Xlib.
  • В Vulkan-драйвер V3DV, развиваемый для графического ускорителя VideoCore VI, применяемого в платах Raspberry Pi 4 на базе чипа Broadcom BCM2711, добавлена поддержка Wayland WSI (Windowing System Integration), позволяющая обращаться к API Vulkan из окружений на базе Wayland.
  • Принята начальная реализация прослойки, транслирующей вызовы OpenGL в API DirectX 12, для организации работы графических приложений в окружении WSL (Windows Subsystem for Linux). Кроме того, в состав включена библиотека spirv_to_dxil для преобразования промежуточного представления шейдеров SPIR-V в DXIL (DirectX Intermediate Language), разработанная в Microsoft.
  • Переработана и значительно улучшена поддержка ОС Haiku.
  • Из driconf удалены настройки glx_disable_oml_sync_control, glx_disable_sgi_video_sync и glx_disable_ext_buffer_age.
  • Удалена поддержка DRI1 и прекращена возможность загрузки драйверов DRI из версий Mesa ниже 8.0.
  • Удалён драйвер swrast, построенный на базе классического интерфейса DRI и предназначенный для программной отрисовки OpenGL (оставшиеся драйверы программной отрисовки llvmpipe и softpipe заметно опережают swrast по производительности и функциональности). Удалению swrast способствовало наличие множества нерешённых проблем и возникновение регрессий, при том, что данный драйвер уже не применяется в дистрибутивах.
  • Удалён старый классический вариант программного интерфейса OSMesa (оставлен OSMesa на базе Gallium), позволяющего осуществлять рендеринг не на экран, а в находящийся в памяти буфер.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Из Mesa удалён драйвер программной отрисовки swrast
  3. OpenNews: Релиз Mesa 20.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  5. OpenNews: Реализация OpenGL поверх DirectX достигла совместимости с OpenGL 3.3 и принята в состав Mesa
  6. OpenNews: Релиз Mesa 20.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54746-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 13:03, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Переработана и значительно улучшена поддержка ОС Haiku.

    ВАХ..!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:08, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С жиру что ли бесятся - не на что ресурсы тратить.
     
     
  • 3.12, retranslator (?), 13:15, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Представляю состояние линуксоидов когда Haiku начнет прибавлять проценты!
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 13:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне как линуксоиду - интересно посмотреть на хайку, прибавившую проценты.
     
  • 4.17, Аноним (-), 13:21, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Представляю состояние линуксоидов когда Haiku начнет прибавлять проценты!

    Только за ! Может быть копрорации тогда отстанут от нас и переключатся на нее..

     
  • 3.13, Леголас (ok), 13:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С жиру что ли бесятся - не на что ресурсы тратить.

    Haiku -- открытая и интересная ОСь, она разрабатывается -- отчего её не поддерживать?

     
     
  • 4.27, Аноним (27), 13:40, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ну, по-моему это проприетарная ОС! Хайку разрабатывают бывшие сотрудники БеОС.
     

  • 1.2, ryoken (ok), 13:04, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Подскажите, а когда в генту это всё приедет?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:10, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждите ебилдов :)
    (Хотя можете и сами собрать)
     
  • 2.8, Леголас (ok), 13:11, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Подскажите, а когда в генту это всё приедет?

    пишите мейнтейнеру (x11@gentoo.org), но вроде 21.0 уже доступна

     
     
  • 3.19, ryoken (ok), 13:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пишите мейнтейнеру (x11@gentoo.org), но вроде 21.0 уже доступна

    Пообновляться надо будет в ближайшие дни.

     
  • 2.20, Аноним (20), 13:28, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, теперешние пользователи генту сами ебилд написать не в состоянии? В 21 году даже пользователи бинарных дистров собирают мезу самостоятельно!
     

  • 1.3, Аноним (-), 13:04, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    на rust ещё не переписали?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:09, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так нужны кадры соответствующие, профессионалы дела, а сейчас x→100% разрабов на русте осиливают только нетрадиционный графический пинг с текучей памятью
     
  • 2.11, Аноним (-), 13:15, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    повставляли, оно не собирается без этого г..на. можно сидеть на старой, а если очень надо - бекпортить нужный код
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:35, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    swrast --> swrust, и также выкинуть потом.
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:39, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это чтобы OGL текла и падала?! нет, спасибо, не надо.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:10, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эти скоты вмержили в месу поддержку реализации opengl поверх directx!
    Мне не нужны никакие поделия мелкомягких в моём любимом линуксе!
     
     
  • 2.10, Аноним (5), 13:14, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно по-разному относиться к вантузу (я отношусь радикально по-гитлеровски плохо), но конкретно микрософт приносит пользу линуксу. Платиновый партнер линукс фундэйшон, как никак. А еще они коммитят в Ядро, так что ты уже гоняешь их код, хаха
     
     
  • 3.15, Аноним (-), 13:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а еще гейц почти бесплатно вакцинировал негров в африке, на могилках так и написано - платиновый спонсор гейц ^_^
     
  • 3.28, Аноним (28), 13:41, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В таком случае пора переходить на BSD системы.
     
  • 2.21, Аноним (20), 13:29, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так оно под линукс и не собирается, только под win32.
     

  • 1.9, test (??), 13:11, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.

    не знаю как с другими драйверами, но по сравнению с radeonsi отстает минимум на 30%

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:19, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разработчики Zink писали, что поправили производительность https://www.collabora.com/news-and-blog/blog/2020/11/06/bringing-near-native-p Раньше дико тормозило.
     

  • 1.18, Аноним (18), 13:22, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ураа
    глюкодром swrast удалили )
     
     
  • 2.23, Аноним (-), 13:34, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    без руста компилиться стало ? серьезно ? Ух дружище Анон спасибо за вести хорошие
     
     
  • 3.25, Аноним (-), 13:36, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а софтварный рендер удалили.. вот это вот зря кстати, лучше бы реально почистили от всякого гна.
     

  • 1.22, Аноним (22), 13:34, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Не используйте этот релиз, если играете в CS:GO на линуксе - вам прилетит софтбан от античита. https://github.com/ValveSoftware/csgo-osx-linux/issues/2630
     
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