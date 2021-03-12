Релиз Mesa 21.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.1, ryoken (ok), 13:03, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Переработана и значительно улучшена поддержка ОС Haiku.
ВАХ..!
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|4.14, Аноним (14), 13:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне как линуксоиду - интересно посмотреть на хайку, прибавившую проценты.
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|4.17, Аноним (-), 13:21, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Представляю состояние линуксоидов когда Haiku начнет прибавлять проценты!
Только за ! Может быть копрорации тогда отстанут от нас и переключатся на нее..
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|3.13, Леголас (ok), 13:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С жиру что ли бесятся - не на что ресурсы тратить.
Haiku -- открытая и интересная ОСь, она разрабатывается -- отчего её не поддерживать?
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|4.27, Аноним (27), 13:40, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ну, по-моему это проприетарная ОС! Хайку разрабатывают бывшие сотрудники БеОС.
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|2.8, Леголас (ok), 13:11, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подскажите, а когда в генту это всё приедет?
пишите мейнтейнеру (x11@gentoo.org), но вроде 21.0 уже доступна
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|3.19, ryoken (ok), 13:25, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пишите мейнтейнеру (x11@gentoo.org), но вроде 21.0 уже доступна
Пообновляться надо будет в ближайшие дни.
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|2.20, Аноним (20), 13:28, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, теперешние пользователи генту сами ебилд написать не в состоянии? В 21 году даже пользователи бинарных дистров собирают мезу самостоятельно!
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|2.5, Аноним (5), 13:09, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так нужны кадры соответствующие, профессионалы дела, а сейчас x→100% разрабов на русте осиливают только нетрадиционный графический пинг с текучей памятью
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|2.11, Аноним (-), 13:15, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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повставляли, оно не собирается без этого г..на. можно сидеть на старой, а если очень надо - бекпортить нужный код
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|1.6, Аноним (6), 13:10, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Эти скоты вмержили в месу поддержку реализации opengl поверх directx!
Мне не нужны никакие поделия мелкомягких в моём любимом линуксе!
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|2.10, Аноним (5), 13:14, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно по-разному относиться к вантузу (я отношусь радикально по-гитлеровски плохо), но конкретно микрософт приносит пользу линуксу. Платиновый партнер линукс фундэйшон, как никак. А еще они коммитят в Ядро, так что ты уже гоняешь их код, хаха
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|3.15, Аноним (-), 13:18, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а еще гейц почти бесплатно вакцинировал негров в африке, на могилках так и написано - платиновый спонсор гейц ^_^
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|1.9, test (??), 13:11, 12/03/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> Производительность Zink близка к производительности родных реализаций OpenGL.
не знаю как с другими драйверами, но по сравнению с radeonsi отстает минимум на 30%
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|2.23, Аноним (-), 13:34, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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без руста компилиться стало ? серьезно ? Ух дружище Анон спасибо за вести хорошие
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|3.25, Аноним (-), 13:36, 12/03/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а софтварный рендер удалили.. вот это вот зря кстати, лучше бы реально почистили от всякого гна.
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