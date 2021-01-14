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В драйвере Panfrost обеспечена поддержка OpenGL 3.1 для GPU Mali

14.01.2021 10:44

Компания Collabora сообщила о реализации в драйвере Panfrost поддержки OpenGL 3.1 для GPU Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и GPU Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x), а также поддержки OpenGL ES 3.0 для GPU Bifrost. Изменения войдут в состав выпуска Mesa 21.0, который сейчас находится на стадии кандидата в релизы.

Отмечается, что GPU Midgard и Bifrost используют общие структуры данных для фиксированных функций, но в Bifrost применяется принципиально иной набор команд, что затрудняет синхронную реализацию функциональности для данных GPU. Например, уже реализованные для Midgard фиксированные возможности, такие как "transform feedback", могут быть перенесены для Bifrost без изменений, а такие возможности, как множественные цели рендеринга (MRT, Multiple Render Targets) ограничиваются лишь отдельными специфичными изменениями для Bifrost. При этом остальные операции с шейдерами, такие как унифицированные буферные объекты, требуют реализации с нуля для компилятора шейдеров Bifrost.

Частично дублирования работы удалось избежать благодаря использованию промежуточного представления в компиляторе, которое вместе с совместным использованием кода заметно ускоряет разработку. Более того, при подобном подходе код может использоваться не только для одного семейства GPU, но и для разных драйверов. В частности, для реализации используемого на настольных системах OpenGL в драйвере Panfrost использовались уже готовые компоненты Mesa, при том, что проприетарный драйвер для Mali ограничен поддержкой только OpenGL ES.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
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  3. OpenNews: Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust
  4. OpenNews: Релиз Mesa 20.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: ARM начинает поддерживать свободный драйвер Panfrost
  6. OpenNews: В драйвере Panfrost обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54397-mali
Ключевые слова: mali, gpu, panfrost
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:50, 14/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    >> GPU Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и GPU Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x)

    которые где используются?

     
     
  • 2, Vlad Violenity (?), 10:55, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Orange pi 3
     

  • 3, Козлетто (?), 11:12, 14/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    Народ из postmarketOS вовсю хочет запилить mainline-ядро для всяких там медиатеков (для планшетов китайских и пр.). Рабочий драйвер графики, да ещё с нормальным десктопным OpenGL вообще прекрасно! Можно Блендеры всякие запускать.
     
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