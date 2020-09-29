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Релиз Mesa 20.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

29.09.2020 14:53

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 20.2.0. В Mesa 20.2 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для GPU Intel (драйверы i965, iris) и AMD (radeonsi), поддержка OpenGL 4.5 для GPU AMD (r600), NVIDIA (nvc0) и llvmpipe, OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), а также поддержка Vulkan 1.2 для карт Intel и AMD.

Среди изменений:

  • В драйвере llvmpipe, предназначенном для программной отрисовки, обеспечена поддержка OpenGL 4.5.
  • В Vulkan-драйвере RADV (для карт AMD) по умолчанию задействован компилятор шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. ACO написан на языке С++, разрабатывается с оглядкой на возможность применения для JIT-компиляции и нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции.
  • Добавлена начальная поддержка GPU AMD Navi 21 (Navy Flounder) и Navi 22 (Sienna Cichlid).
  • В драйверах для GPU Intel улучшена поддержка чипов на базе микроархитектуры Rocket Lake и добавлена начальная поддержка дискретных карт Intel Xe DG1.
  • Расширены возможности Gallium3D-драйвера Zink, реализующего API OpenGL поверх Vulkan. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan.
  • В Gallium3D-дрвйвер Nouveau NVC0 задействован HMM (heterogeneous memory management) для поддержки OpenCL SVM (Shared Virtual Memory).
  • В драйвере Panfrost стабилизирована поддержка 3D-рендеринга для GPU Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx).
  • В RadeonSI внесены улучшения, связанные с виртуализацией GPU.
  • Добавлена поддержка кэширования на диске промежуточного представления TGSI (Tungsten Graphics Shader Infrastructure).
  • В Vulkan-драйверы RADV (AMD) и ANV (Intel) добавлены новые расширения Vulkan, включая VK_KHR_copy_commands2, VK_KHR_memory_model, VK_KHR_shader_float16_int8, VK_KHR_shader_subgroup_extended_types, VK_KHR_subgroup_extended_types и VK_KHR_performance_query.
  • Добавлены новые расширения OpenGL: GL_NV_half_float и GL_NV_copy_depth_to_color (для бестипового промежуточного представления шейдеров NIR).
  • Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage (для X11 DRI3), а также GLX-расширений GLX_EXT_swap_control (DRI2, DRI3) и GLX_EXT_swap_control_tear (DRI3).


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 20.1.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali
  4. OpenNews: Релиз Mesa 20.0.0 с поддержкой Vulkan 1.2
  5. OpenNews: Релиз Mesa 19.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск Mesa 19.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53801-mesa
Ключевые слова: mesa
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Иваня (?), 14:59, 29/09/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну вложите хоть какие-то картинки, а не сухой текст :(
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 15:02, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    И Emoji добавьте, а то скучно и не современно.
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 15:03, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Скриншот glxgears?
     
     
  • 3.4, ПэЖэ (?), 15:10, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Скриншот glxgears?

    я думаю что о про скришоты исходного кода, я слышал что современные люди не могут читать текст если он не записано на видеоролик в ютуб.

     
  • 2.6, Аноним (6), 15:21, 29/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да можно и видео снять с обзором
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:17, 29/09/2020 [ответить]  
    		• +/
    интересно, для старых интеловых встроек делають что-нибудь?  
    на моей HD4600 в последних ядрах поломалось enable_psr, про всякие там добавления HW кодеков наверно и думать не стоит.
     
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