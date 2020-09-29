Релиз Mesa 20.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 20.2.0. В Mesa 20.2 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для GPU Intel (драйверы i965, iris) и AMD (radeonsi), поддержка OpenGL 4.5 для GPU AMD (r600), NVIDIA (nvc0) и llvmpipe, OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), а также поддержка Vulkan 1.2 для карт Intel и AMD. Среди изменений: В драйвере llvmpipe, предназначенном для программной отрисовки, обеспечена поддержка OpenGL 4.5.

В Vulkan-драйвере RADV (для карт AMD) по умолчанию задействован компилятор шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM. ACO написан на языке С++, разрабатывается с оглядкой на возможность применения для JIT-компиляции и нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции.

Добавлена начальная поддержка GPU AMD Navi 21 (Navy Flounder) и Navi 22 (Sienna Cichlid).

В драйверах для GPU Intel улучшена поддержка чипов на базе микроархитектуры Rocket Lake и добавлена начальная поддержка дискретных карт Intel Xe DG1.

Расширены возможности Gallium3D-драйвера Zink, реализующего API OpenGL поверх Vulkan. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan.

В Gallium3D-дрвйвер Nouveau NVC0 задействован HMM (heterogeneous memory management) для поддержки OpenCL SVM (Shared Virtual Memory).

В драйвере Panfrost стабилизирована поддержка 3D-рендеринга для GPU Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx).

В RadeonSI внесены улучшения, связанные с виртуализацией GPU.

Добавлена поддержка кэширования на диске промежуточного представления TGSI (Tungsten Graphics Shader Infrastructure).

В Vulkan-драйверы RADV (AMD) и ANV (Intel) добавлены новые расширения Vulkan, включая VK_KHR_copy_commands2, VK_KHR_memory_model, VK_KHR_shader_float16_int8, VK_KHR_shader_subgroup_extended_types, VK_KHR_subgroup_extended_types и VK_KHR_performance_query.

Добавлены новые расширения OpenGL: GL_NV_half_float и GL_NV_copy_depth_to_color (для бестипового промежуточного представления шейдеров NIR).

Добавлена поддержка EGL-расширения EGL_KHR_swap_buffers_with_damage (для X11 DRI3), а также GLX-расширений GLX_EXT_swap_control (DRI2, DRI3) и GLX_EXT_swap_control_tear (DRI3).



