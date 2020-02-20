Релиз Mesa 20.0.0 с поддержкой Vulkan 1.2

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Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 20.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 20.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 20.0.1. В Mesa 20.0 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для GPU Intel (драйверы i965, iris) и AMD (radeonsi), поддержка OpenGL 4.5 для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0), а также поддержка Vulkan 1.2 для карт Intel и AMD.
Среди изменений:
- В драйвере RadeonSI (для GPU AMD) обеспечена поддержка
OpenGL 4.6 (OpenGL 4.6 ранее поддерживался в Mesa только для GPU Intel) и промежуточного представления шейдеров SPIR-V.
- В драйверах RADV и ANV для GPU AMD и Intel реализована поддержка графического API Vulkan 1.2;
- Для GPU Intel на базе микроархитектуры Broadwell и Skylake (Gen8+) по умолчанию задействован новый драйвер Iris, который по своим возможностям достиг паритета с драйвером i965. Драйвер Iris основан на архитектуре Gallium3D, выносящей задачи управления памятью на сторону DRI-драйвера в ядре Linux и предоставляющей готовый трекер состояний с поддержкой кэша повторного использования выводимых объектов. Для чипов на базе старых микроархитектур, до Haswell включительно, оставлен драйвер i965;
- В RADV (Vulkan-драйвер для чипов AMD) и бэкенд для компиляции шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM, добавлена поддержка GPU поколений GCN 1.0/GFX6 (Southern Islands) и GCN 1.1/GFX7 (Sea Islands);
- В RADV и ACO обеспечена компиляция геометрических шейдеров;
- В RADV и ACO для GPU GFX10 (Navi) реализована поддержка режима Wave32 (объединение 32 потоков в одну "волну" для одновременного выполнения);
- Драйверы LLVMpipe и RadeonSI переведены на использование бестипового промежуточного представление (IR) шейдеров NIR, нацеленного на работу на самом нижнем уровне, под GLSL IR и внутренним IR Mesa. Проведена оптимизация производительности NIR;
- В драйвер RadeonSI добавлена поддержка live-кэша, обеспечивающего отсеивание дубликатов скомпилированных объектов шейдеров;
- В OpenGL и Vulkan драйверы для GPU Intel добавлена поддержка чипов Gen11 (Jasper Lake);
- В драйвер V3D (для Raspberry Pi) добавлена поддержка геометрическеих шейдеров, соответствующих OpenGL ES 3.2, и обеспечена полная поддержка OpenGL ES 3.1;
- Проведена оптимизация производительности Vulkan-драйвера TURNIP для GPU Qualcomm Adreno;
- Добавлены новые расширения OpenGL:
- В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлены расширения:
- В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлены расширения: