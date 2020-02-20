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Релиз Mesa 20.0.0 с поддержкой Vulkan 1.2

20.02.2020 10:03

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 20.0.0. Первый выпуск ветки Mesa 20.0.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 20.0.1. В Mesa 20.0 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для GPU Intel (драйверы i965, iris) и AMD (radeonsi), поддержка OpenGL 4.5 для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0), а также поддержка Vulkan 1.2 для карт Intel и AMD.

Среди изменений:

  • В драйвере RadeonSI (для GPU AMD) обеспечена поддержка OpenGL 4.6 (OpenGL 4.6 ранее поддерживался в Mesa только для GPU Intel) и промежуточного представления шейдеров SPIR-V.
  • В драйверах RADV и ANV для GPU AMD и Intel реализована поддержка графического API Vulkan 1.2;
  • Для GPU Intel на базе микроархитектуры Broadwell и Skylake (Gen8+) по умолчанию задействован новый драйвер Iris, который по своим возможностям достиг паритета с драйвером i965. Драйвер Iris основан на архитектуре Gallium3D, выносящей задачи управления памятью на сторону DRI-драйвера в ядре Linux и предоставляющей готовый трекер состояний с поддержкой кэша повторного использования выводимых объектов. Для чипов на базе старых микроархитектур, до Haswell включительно, оставлен драйвер i965;
  • В RADV (Vulkan-драйвер для чипов AMD) и бэкенд для компиляции шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM, добавлена поддержка GPU поколений GCN 1.0/GFX6 (Southern Islands) и GCN 1.1/GFX7 (Sea Islands);
  • В RADV и ACO обеспечена компиляция геометрических шейдеров;
  • В RADV и ACO для GPU GFX10 (Navi) реализована поддержка режима Wave32 (объединение 32 потоков в одну "волну" для одновременного выполнения);
  • Драйверы LLVMpipe и RadeonSI переведены на использование бестипового промежуточного представление (IR) шейдеров NIR, нацеленного на работу на самом нижнем уровне, под GLSL IR и внутренним IR Mesa. Проведена оптимизация производительности NIR;
  • В драйвер RadeonSI добавлена поддержка live-кэша, обеспечивающего отсеивание дубликатов скомпилированных объектов шейдеров;
  • В OpenGL и Vulkan драйверы для GPU Intel добавлена поддержка чипов Gen11 (Jasper Lake);
  • В драйвер V3D (для Raspberry Pi) добавлена поддержка геометрическеих шейдеров, соответствующих OpenGL ES 3.2, и обеспечена полная поддержка OpenGL ES 3.1;
  • Проведена оптимизация производительности Vulkan-драйвера TURNIP для GPU Qualcomm Adreno;
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
  • В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлены расширения:
  • В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлены расширения:


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
  3. OpenNews: Выпуск Mesa 19.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск Mesa 19.1.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск Mesa 19.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Релиз Mesa 19.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
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Обсуждение (5) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, n1rdeks (ok), 10:59, 20/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    ждём ebuilds...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:13, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что тебе мешает переименовать в локальном оверлее mesa-20.0.0_rc3.ebuild в mesa-20.0.0.ebuild???
     

  • 1.2, Аноним (2), 10:59, 20/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    На Phoronix часто пишут новости о новых спецификациях Vulkan. Они выпускают новую версию 1.1.xxx или 1.2.xxx ради одного-двух изменений. Как по мне, это как-то странно. Например последняя новость, добавили расширение line_rasterization для начальной поддержки CAD-ов. А когда будет завершённая поддержка CAD-ов, то версия будет уже 1.2.xxxxx что ли? И каждое мелкое изменение (которых потребуется много) они будут сопровождать выпуском новой спецификации?
     
     
  • 2.5, ixrws (??), 12:15, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сейчас такое время, выкатывать под видом релизов промежуточные результаты и как можно чаще. В этом смысле вулкановцы ещё медленно работают, надо чаще релизы делать:)

    По идее, API на которых все основываются должны обновляться крайне редко, продумываться хорошо и никогда не ломаться. Но тенденция сейчас ровно наоборот.

     
  • 2.6, Ага (?), 12:22, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выпускают как только достигают консенсуса, это разве плохо? Надо обновлять стандарты сразу миллиардом спек что-б начиналась истерия с переездом?
     

  • 1.3, Аноним (4), 11:03, 20/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ушел компилить... АСО будет когда-нибудь 100% заменой LLVM?
     
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