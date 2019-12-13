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Релиз Mesa 19.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

13.12.2019 09:49

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 19.3.0. Первый выпуск ветки Mesa 19.3.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 19.3.1. В Mesa 19.3 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для GPU Intel (драйверы i965, iris), поддержка OpenGL 4.5 для GPU AMD (r600, radeonsi) и NVIDIA (nvc0), а также поддержка Vulkan 1.1 для карт Intel и AMD. Вчера изменения для поддержки OpenGL 4.6 также добавлены в драйвер radeonsi, но в ветку Mesa 19.3 они не вошли.

Среди изменений:

  • Для RADV (Vulkan-драйвер для чипов AMD) предложен новый бэкенд для компиляции шейдеров "ACO", который развивается компаний Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров из AMDGPU. Бэкенд нацелен на обеспечение генерации кода, насколько это возможно оптимального для шейдеров игровых приложений, а также на достижение очень высокой скорости компиляции. ACO написан на языке С++, разрабатывается с оглядкой на возможность применения для JIT-компиляции и использует быстрые для перебора структуры данных, избегая структур на основе указателей. Промежуточное представление кода полностью основывается на SSA (Static Single Assignment) и позволяет выполнять распределение регистров, точно предварительно вычисляя регистр в зависимости от шейдера. ACO может быть активирован для GPU Vega 8, Vega 9, Vega 10 и Navi 10 через выставление переменной окружения "RADV_PERFTEST=aco";
  • В кодовую базу включён Gallium3D-драйвер Zink, реализующий API OpenGL поверх Vulkan. Zink позволяет получить аппаратно ускоренный OpenGL при наличии в системе драйверов, ограниченных поддержкой только API Vulkan;
  • В Vulkan-драйвере ANV и OpenGL-драйвере iris реализована начальная поддержка 12 поколения чипов Intel (Tiger Lake, gen12). В ядро Linux, компоненты для поддержки Tiger Lake, включены начиная с выпуска 5.4;
  • В драйверах i965 и iris обеспечена поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V, что позволило добиться в данных драйверах полной поддержки OpenGL 4.6;
  • В драйвер RadeonSI добавлена поддержка GPU AMD Navi 14 и улучшены средства ускорения декодирования видео, например, добавлена поддержка декодирования видео с разрешением 8K в форматах H.265 и VP9;
  • В Vulkan-драйвер RADV добавлена поддержка режима защищённой компиляции, в котором запускаемые для компиляции шейдеров потоки изолируются при помощи механизма seccomp. Режим включается при помощи переменной окружения RADV_SECURE_COMPILE_THREADS;
  • В драйверах для чипов AMD задействован появившийся в модуле ядра AMDGPU программный интерфейс для сброса GPU;
  • Проведена работа по повышению производительности на системах с APU AMD Radeon. Также повышена производительность Gallium3D-драйвера Iris для GPU Intel;
  • В Gallium3D-драйвере LLVMpipe, обеспечивающем программную отрисовку, появилась поддержка вычислительных шейдеров;
  • Система кэширования шейдеров на диске оптимизирована для систем, включающих больше 4 ядер CPU;
  • Обеспечено применение системы сборки Meson для компиляции в Windows с использованием MSVC и MinGW. Использование для сборки scons объявлено устаревшим для систем, отличных от Windows;
  • Реализовано EGL-расширение EGL_EXT_image_flush_external;
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
  • В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлены расширения:
  • В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлены расширения:

Дополнительно можно отметить публикацию компанией AMD документации по архитектуре команд APU "Vega" 7nm на базе микроархитектуры GCN (Graphics Core Next).

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 19.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск Mesa 19.1.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск Mesa 19.0.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Выпуск Mesa 18.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  6. OpenNews: Выпуск Mesa 18.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Константавр (ok), 10:53, 13/12/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    ириски оне развивают... а мой сэндибридж кто будет пилить? Я тоже хочу опенжиель 4.6 и вулканище распоследний!
     
     
  • 2, Аноним (2), 11:05, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    старье никому не выгодно поддерживать. Зачем тратить силы на динозавров
     
  • 3, Java omnomnom your memory linux (?), 11:08, 13/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Твой кошелёк будет пилить и опенжл и вулкан апи и ртикс и даже индус 10
     

  • 4, Zenitur (ok), 11:38, 13/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Использую на Raspberry Pi. Там сейчас сделана ставка на открытый драйвер. /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/v3d_dri.so для VideoCore 6, и /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/dri/vc4_dri.so для VideoCore IV.

    Тестировал на небольшом количестве игр. Я пропустил Raspbian 9, и сразу после 8 версии обновился до 10 версии. Была Mesa 13, стала Mesa 19.2-rc1. Наблюдаю прирост в скорости.

    Для Raspberry Pi существуют открытый и закрытый драйверы. Интересно, что оба драйвера используют один и тот же OpenMAX IL и MMAL. Это так необычно видеть, когда ты используешь открытый драйвер, а браузер Chromium и медиаплеер VLC лезут за библиотеками в /opt/vc/lib. Я думал, что эта директория - только для закрытого драйвера...

     
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