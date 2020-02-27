В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali

|
Компания Collabora сообщила о реализации в драйвере Panfrost экспериментальной поддержки OpenGL ES 3.0. Изменения переданы в кодовую базу Mesa и войдут в состав следующего значительного выпуска. Для включения GLES 3.0 требуется запуск Mesa с выставленной переменной окружения "PAN_MESA_DEBUG=gles3".
Драйвер Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM, рассчитан на работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.