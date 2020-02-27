В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali

1.1 , Аноним ( 1 ), 22:33, 27/02/2020 [ответить] –1 + / – вот бы ребята из UBports закинули драйвера в прошивку, чтобы хотя бы Youtube смотреть можно было на том же M10FHD (в нем Mali-T720)...

2.2 , Аноним ( 2 ), 22:39, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что мешает это самим сделать?

3.3 , Аноним ( 1 ), 22:44, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – насколько я понимаю, драйвер там есть. но в браузере и во всяких вэб-аппликухах (youtube в частности) не работает GPU-ускорение

2.4 , Marta K. ( ? ), 23:41, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >вот бы ребята из UBports закинули драйвера в прошивку, чтобы хотя бы Youtube смотреть можно было на том же M10FHD (в нем Mali-T720) Читаешь ваши комментарии и удивляешся. Хочешь смотреть Youtube - собирай драйвер, или ещё что-либо.

Разве операционная система в компьютере не должна обеспечивать хотя бы элементарные вещи, которыми можно было бы пользоваться без всяких извращений, например открыл браузер, и смотришь Youtube, и всё работает? А съэкономленное время потратить на что-нибудь важное для вас. Или вам так безразлично ваше потраченное время? Всё таки время самый ценный ресурс человека.

P.S. Может быть я чего-то не понимаю, и кого-то обижу. Но я не специально, просто я иногда вас не понимаю.. Было бы здорово, если мне объяснили в чём смысл усложнение простых вещей.

3.5 , kai3341 ( ok ), 00:38, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Объяснение сему феномену простое: > Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM Животворящего пальца Линуса на них нет

4.8 , Аноним ( 8 ), 01:31, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В Linux Foundation теперь в пальцами не допускают.

3.6 , Мудрый Пылесос ( ? ), 00:43, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – думаю ты еше не готов к правде, так как не понимаеш разници между свободой и рабством выбора



1.7 , Аноним ( 8 ), 01:30, 28/02/2020 [ответить] + / – К сожалению для ведёр бесполезно, у них стэк без месы и галлия.

