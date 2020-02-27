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В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali

27.02.2020 22:28

Компания Collabora сообщила о реализации в драйвере Panfrost экспериментальной поддержки OpenGL ES 3.0. Изменения переданы в кодовую базу Mesa и войдут в состав следующего значительного выпуска. Для включения GLES 3.0 требуется запуск Mesa с выставленной переменной окружения "PAN_MESA_DEBUG=gles3".

Драйвер Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM, рассчитан на работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемых во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820
  3. OpenNews: Выпуск Mesa 19.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  4. OpenNews: Компания Collabora представила новый видеодрайваер для GPU Mali Midgard и Bifrost
  5. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  6. OpenNews: Компания Valve открыла новый компилятор шейдеров для GPU AMD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa, collabora, mali, gpu, driver
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:33, 27/02/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    вот бы ребята из UBports закинули драйвера в прошивку, чтобы хотя бы Youtube смотреть можно было на том же M10FHD (в нем Mali-T720)...
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:39, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что мешает это самим сделать?
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 22:44, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    насколько я понимаю, драйвер там есть. но в браузере и во всяких вэб-аппликухах (youtube в частности) не работает GPU-ускорение
     
  • 2.4, Marta K. (?), 23:41, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >вот бы ребята из UBports закинули драйвера в прошивку, чтобы хотя бы Youtube смотреть можно было на том же M10FHD (в нем Mali-T720)

    Читаешь ваши комментарии и удивляешся. Хочешь смотреть Youtube - собирай драйвер, или ещё что-либо.
    Разве операционная система в компьютере не должна обеспечивать хотя бы элементарные вещи, которыми можно было бы пользоваться без всяких извращений, например открыл браузер, и смотришь Youtube, и всё работает? А съэкономленное время потратить на что-нибудь важное для вас. Или вам так безразлично ваше потраченное время? Всё таки время самый ценный ресурс человека.
    P.S. Может быть я чего-то не понимаю, и кого-то обижу. Но я не специально, просто я иногда вас не понимаю.. Было бы здорово, если мне объяснили в чём смысл усложнение простых вещей.

     
     
  • 3.5, kai3341 (ok), 00:38, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объяснение сему феномену простое:

    >  Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM

    Животворящего пальца Линуса на них нет

     
     
  • 4.8, Аноним (8), 01:31, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Linux Foundation теперь в пальцами не допускают.
     
  • 3.6, Мудрый Пылесос (?), 00:43, 28/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    думаю ты еше не готов к правде, так как не понимаеш разници между свободой и рабством выбора
     

  • 1.7, Аноним (8), 01:30, 28/02/2020 [ответить]  
    		• +/
    К сожалению для ведёр бесполезно, у них стэк без месы и галлия.
     
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