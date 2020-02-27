Проект Android-x86 выпустил сборку Android 9 для платформы x86

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|2.21, VINRARUS (ok), 23:28, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот вопрос прозвучал шобы стало понятно за шо любят GNU/Linux: за GNU, или за Linux.
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|1.2, Pepenez (?), 20:45, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Пусть деб-пакеты тоже пилят. На дебиане и убунте тоже было б интересно на это посмотреть. Ибо Anbox на старом железе не работает
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|3.20, Ononimus (?), 23:08, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну,вот так я сделал, поставил этот пакет. Он при установке вроде как должен прописываться в GRUB, но не прописался. И куда установился тоже непонятно. Я, конечно, принимаю все претензии про кривизну рук, неосиляторство и прочее. Но не могу понять: кто виноват и что делать?
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|2.9, анон (?), 21:32, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по зашкаливающей активности на форумах ботоводов, даже намека на это нет.
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|1.10, Аноним (10), 21:33, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Какова сфера применения данного программного изделия?
Какие преимущества перед убунтой например?
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|3.12, Аноним (10), 21:39, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А какие есть ААА Игры на андроид?
фолач4 Гта5 или хотя бы Ксго?
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|1.16, Аноним (16), 21:48, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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лучше бы anbox допилили. Полноценный ведроид на десктопе нафиг не нужен, а вот возможность запускать отдельные приложения - да
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