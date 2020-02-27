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Проект Android-x86 выпустил сборку Android 9 для платформы x86

27.02.2020 20:29

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали первый стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 9 (android-9.0.0_r53). В сборку включены исправления и дополнения, улучшающие работу Android на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 9 для архитектур x86 32-bit (706 Мб) и x86_64 (922 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлены rpm-пакеты для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

Основные новшества, специфичные для сборки Android-x86:

  • Поддержка как 64-разрядных, так и 32-разрядных сборок ядра Linux 4.19 и компонентов пространства пользователя;
  • Применение Mesa 19.348 для поддержки OpenGL ES 3.x с аппаратным ускорением графики для GPU Intel, AMD и NVIDIA, а также для виртуальных машин QEMU (virgl);
  • Использование SwiftShader для программного рендеринга с обеспечением OpenGL ES 3.0 для неподдерживаемых видеоподсистем;
  • Поддержка кодеков с аппаратным ускорением для графических чипов Intel HD и G45;
  • Возможность загрузки на системах с UEFI и возможность установки на диск при использовании UEFI;
  • Наличие интерактивного инсталлятора, работающего в текстовом режиме;
  • Поддержка тем оформления загрузчика в GRUB-EFI;
  • Поддержка мультитач, звуковых плат, Wifi, Bluetooth, датчиков, камеры и Ethernet (настройка по DHCP);
  • Возможность симуляции беспроводного адаптера при работе через Ethernet (для совместимости с приложениями, завязанными на Wi-Fi);
  • Автоматическое монтирование внешних USB-накопителей и SD-карт;
  • Поставка альтернативного интерфейса для запуска программ, использующего панель задач (Taskbar) с классическим меню приложений, возможностью закрепления ярлыков на часто используемые программы и отображением списка недавно запущенных приложений;
  • Поддержка многооконного режима FreeForm для обеспечения одновременной работы с несколькими приложениями. Возможность произвольного позиционирования и масштабирования окон на экране;
  • Включена опция ForceDefaultOrientation для ручного задания ориентации экрана на устройствах без соответствующего датчика;
  • Программы, рассчитанные на портретный режим работы, могут корректно отображаться на устройствах с ландшафтным экраном без поворота устройства;
  • Возможность запуска в x86-окружении приложений, созданных для платформы ARM, через применение специальной прослойки;
  • Поддержка обновления с неофициальных выпусков;
  • Экспериментальная поддержка графического API Vulkan для новых GPU Intel и AMD;
  • Поддержка мыши при запуске в виртуальных машинах VirtualBox, QEMU, VMware и Hyper-V.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.android-x86.org/re...)
  2. OpenNews: Первый предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
  3. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
  4. OpenNews: Доступна сборка Android-x86 8.1-r3
  5. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android-x86, android
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, VINRARUS (ok), 20:39, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это дистрибутив Linux такой?
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 20:57, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это Андроид.
     
     
  • 3.4, VINRARUS (ok), 21:01, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зато без system:D
     
     
  • 4.6, A.Stahl (ok), 21:02, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DOS тоже без systemd.
     
     
  • 5.7, VINRARUS (ok), 21:07, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > DOS тоже без systemd.

    И без Linux.

     
  • 2.21, VINRARUS (ok), 23:28, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот вопрос прозвучал шобы стало понятно за шо любят GNU/Linux: за GNU, или за Linux.
     

  • 1.2, Pepenez (?), 20:45, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Пусть деб-пакеты тоже пилят. На дебиане и убунте тоже было б интересно на это посмотреть.  Ибо Anbox на старом железе не работает
     
     
  • 2.8, ё (?), 21:08, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    apt install alien
    alien *.rpm
     
     
  • 3.20, Ononimus (?), 23:08, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну,вот так я сделал, поставил этот пакет. Он при установке вроде как должен прописываться в GRUB, но не прописался. И куда установился тоже непонятно. Я, конечно, принимаю все претензии про кривизну рук, неосиляторство и прочее. Но не могу понять: кто виноват и что делать?
     
  • 2.19, mikhailnov (ok), 22:37, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    sudo apt install virt-manager
     

  • 1.5, Аноним (5), 21:02, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    оно уже не падает в виртуалке через 20 секунд?
     
     
  • 2.9, анон (?), 21:32, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по зашкаливающей активности на форумах ботоводов, даже намека на это нет.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:33, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какова сфера применения данного программного изделия?

    Какие преимущества перед убунтой например?

     
     
  • 2.11, анон (?), 21:34, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В игры играть, для чего еще линукс нужен.
     
     
  • 3.12, Аноним (10), 21:39, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие есть ААА Игры на андроид?
    фолач4 Гта5 или хотя бы Ксго?
     
     
  • 4.14, анон (?), 21:42, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третья ссылка в гугле.
     
     
  • 5.15, Аноним (10), 21:46, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вам соболезную
    Если вы это вынуждены употреблять
     
  • 3.13, Аноним (10), 21:42, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стим или гог есть?
     

  • 1.16, Аноним (16), 21:48, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    лучше бы anbox допилили. Полноценный ведроид на десктопе нафиг не нужен, а вот возможность запускать отдельные приложения - да
     
     
  • 2.17, Онаним тот самый (?), 22:16, 27/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо то виртуалка, шо это можно в виртуалке запустить — какая разница?
     

  • 1.18, Anonymus (?), 22:16, 27/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Оно всё ещё не умеет в CPU от AMD?
     
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