Первый предварительный выпуск мобильной платформы Android 11

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|1.2, A.Stahl (ok), 16:29, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как же достали все эти "мобильные платформы". Выпустите уж кто-то смартфон с обычной осью, а не с очередным завендорлоченым куском зативоизированного дерьма с кучей искусственных оганичений.
P.S. Попытался с помощью Qt собрать aab-пакет. Хрен там. Скорее всего это что-то доступное лишь явистам и с помощью "правильной" среды разработки от Гугла.
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|2.5, Аноним (-), 16:41, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато вот видишь, сколько внимания уделено закрутке гаек? Эвона сколько *san и прочего навернули. Растащить на цитаты из этого тивоизированного кала было бы неплохо.
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|2.10, Отражение луны (ok), 16:54, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Удивительно, но при всем при этом Андроид сейчас наиболее стабильная и полноценная ос (с точки зрения апи и инфраструктуры), даже если сравнивать с десктопными аналогами.
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|3.19, Аноним (19), 17:22, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Желаю тебе, чтобы твой десктоп тоже рандомно прибивал программы и не мог одновременно отображать более одного окна. Ну и чтобы без скана анатомических отверстий не работал, конечно ¯\_(ツ)_/¯
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|2.15, Аноним (15), 17:13, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Выпустите уж кто-то смартфон с обычной осью
Purism 5, Pinephone
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|2.17, Аноним (17), 17:15, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Попытался с помощью Qt собрать aab-пакет. Хрен там. Скорее всего это что-то доступное лишь явистам и с помощью "правильной" среды разработки от Гугла.
Точно та же проблема и с линухами!... Для нелинуксоидов.
(да и линуксоидам - в отношении ранних версий ОС и т.б. ПО)
Причём, если древние дистры ещё можно найти по фало-помойкам, то к ним ПО, совместимое с конкретной версией той, - фига там!...
Просто была мысль начать изучение кода ядер NIXов с чего то вроде BSD43
(а то и затем дабы инкрементно подняться вверх по версиям вычитывая исходных код),
чтобы хотя бы только на дискете вмещалось и работало не так как Vista-10 смешно-лагуче, как всё что ныне в NIX, но подумал о сказанном выше/ПО - и пришлось бросить идею :(
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На ж.довском ТВ - только ж.ды...
(мудрость моей матери, на возмущения что после майдана совсем только их и показывают, реально).
Так что, кто хочет знать как они (и ждвыродки/крипто-ж.ды) реально выглядят - собственно откройте свои глаза - смотря ТВ... ;)
ЗЫЖ
Даже !ариец Адольф Лунгрен и тот иудей-религиозно, как то говорилипо ТВ у нас, может выродок хоть и не обязательно в иудаизме очень разных хватает, про чистое семитство его это деза раввинов. А, все эти Сталоне, Шварцнегерры - так вообще хорошо видно - особеннно в их молодости. А, по сути ВСЕ эти тв-нео-идолы, человечеству.
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|1.3, EnemyOfDemocracy (?), 16:36, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Фу, какие старпёрские окаменелости! Это не модно, не молодёжно, не прогрессивно, не гретотумблерно! Нужно чтоб ВЕСЬ смартфон был сплошным экраном и чтоб по пятницам не работал, в знак протеста против ЦОДов, греющих северные моря.
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|2.6, Аноним (-), 16:42, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И еще гибкий, несомненно, чтобы адаптироваться к форме окорока владельца.
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|3.8, Аноним (8), 16:52, 20/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только к форме окорока, но и рельефу прямой кишки! Это вано!
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|1.4, Аноним (4), 16:38, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> при котором для сокращения задержек на телевизоре или внешнем мониторе отключается постобработка графики.
Очень хорошо, как бы этом узнать поподробней не в контексте андройд. А то у некоторых экранов/тв она даже через меню до конца не отключается.
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|1.9, Аноним (8), 16:53, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В Android Emulator добавлена экспериментальная возможность запуска исполняемого кода 32- и 64-разрядных приложений, собранных для архитектуры ARM, в окружении запущенного в эмуляторе системного образа Android 11, собранного для архитектуры x86_64.
Это они наконец-то додумались вкорячить туда houdini?
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|1.12, naki (?), 17:07, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Релиз Android 11 ожидается в третьем квартале 2020 года
А в марте 2020 года они убьют легкий классический интерфейс youtube.
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|1.16, Аноним (16), 17:15, 20/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хех, а вы не верили за heic. Три года уже плачу, что его в линуксе нечем посмотреть (в кути уже пару лет встраивают).
А кстати вернуть запись разговора ещё не придумали? Ведь нельзя распространять (юридически), а записывать очень даже можно и нужно, это очень помогает в жизни.
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