Xiaomi, Oppo и Vivo развивают платформу для публикации Android-приложений

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|2.2, A.Stahl (ok), 10:05, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Накладывает серьёзные ограничения на лицензии под которыми распространяются программы.
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|3.3, Аноним (1), 10:06, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Можно подключать сторонние репозитории с какими угодно требованиями или их отсутствием.
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|3.6, trolleybus (?), 10:20, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Так это хорошо. Нет проприетарщины - почти нет вредоносов (а приложения, которые могут делать что-то подозрительное, в F-Droid'е подписаны крупными красными буквами)
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|4.22, Суп из потрошков (?), 12:12, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там нет ни банкинга ни магазинов? Честно, не в курсе, ибо меньше года с андроидом после 7 лет на яблоке и кроме как из гугла и самсунга ниоткуда больше ничего не ставил.
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|2.5, Аноним (5), 10:19, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это другое. F-Droid надо специально подключить. У этих китайцев у каждого штатно поставляется свой "аппстор", и суть тут в том, чтобы можно было публиковать приложения через единое API сразу во все. Короче, это для разработчиков штука, а не для пользователей.
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|1.4, Аноним (-), 10:19, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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В чём смысл вместо развития F-Droid (возможность покупок и сервер-сайд поиск, например) пилить очередной, в худших традициях кривой и ни с чем не совместимый, NIH-выкидыш?
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|2.8, Crazy Alex (ok), 10:23, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В том, что некоторые тут не понимают принципиального отличия FDroid от этих их "сторов".
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|2.10, iPony129412 (?), 10:33, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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F-Droid - это магазин созданный гиками для гиков. А тут про нормальных пользователей говорят.
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|5.13, ryoken (ok), 10:53, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хреново вы в F-Droid-е лазали. Там точно есть WhatsApp Beta Downloader для тех некоторых, которые с иглы всё не слезут.
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|6.30, Аноним (12), 14:02, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слово Beta и версия двухгодичной давности внушает доверие, во первых. Во вторых, он вылетает и не работает, а разбираться в чем дело - не обязанность пользователя. В третьих, называется он beta updater for whatsapp, что подразумевает уже установленный воцап и проверку обновлений. Ну и в в целом, если самый популярный месседжер в мире, по оценке обитателей F-Droid'a, нужен всего-то "тем некоторым", то не нужно спрашивать почему это магазин "от гиков для гиков".
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|6.31, Аноним (12), 14:07, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот мы уже почти и пришли к той самой принципиальной разнице.
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|3.19, Crazy Alex (ok), 11:50, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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F-Droid - не "магазин". Это классический линуксовый репозиторий, с минимумом необходимой андроидной специфики. Где у приложений есть маинтайнеры (и не всегда это авторы), где берётся не готовый код апстрима, а делается своя сборка, при нужде накладываются патчи и т.д. И в этом, в общем-то, весь его смысл - софту оттуда можно доверять (ну, с точностью до "антифич", о которых явным образом написано).
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|4.23, iPony129412 (?), 12:13, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну я и написал
> созданный гиками для гиков
Как назвать "магазин", "репозиторий", "каталог программного обеспечения" - сути не меняет
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|3.26, Аноним (27), 12:39, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ипоня, понятие "нормальный пользователь" надо соотностить с тем, в каком сообществе это рассматривается. Так что, всё относительно.
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|1.9, th3m3 (ok), 10:24, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А чего без Huawei? Они тоже что-то подобное пилят. Лучше бы объединились.
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|1.15, Дихлофос (?), 11:09, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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кароче гaвнo это, в этом GDSA без Business license number вы не сможете зарегиться
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|1.17, Аноним (27), 11:43, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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России тоже не отставать. Требется национальный импортозаместительный каталог-магазин мобильных приложений.
P.S. Вот даже домен под это дело свободен store.fsb.ru
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|1.21, Annoynymous (ok), 11:55, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Представители Xiaomi также опровергли участие компании Huawei в проекте.
Зря. Если туда добавить всех, то Google и США не смогут больше выёживаться.
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