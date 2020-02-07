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Xiaomi, Oppo и Vivo развивают платформу для публикации Android-приложений

07.02.2020 09:57

Китайские компании Xiaomi, Oppo и Vivo развивают новый совместный проект GDSA (Global Developer Service Alliance), который поможет унифицировать публикацию Android-приложений в разных каталогах-магазинах. Вопреки сообщениям СМИ о создании сервиса, конкурирующего с Google Play, представители компании Xiaomi заявили, что проект GDSA не нацелен на конкуренцию с Google Play, а лишь является попыткой предоставления разработчикам возможности одновременной загрузки их Android-приложений в уже существующие китайские каталоги-магазины Xiaomi, OPPO и Vivo, без необходимости отдельного взаимодействия с каждым каталогом. Представители Xiaomi также опровергли участие компании Huawei в проекте.

По данным издания Reuters сервис GDSA планируется запустить в марте, и он будет доступен не только для Китая. Первое время доступ к платформе будет также открыт для 8 регионов - России, Индии, Индонезии, Испании, Малайзии, Таиланда, Филиппин и Вьетнама.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reuters.com/articl...)
  2. OpenNews: Huawei опубликовал новый Linux-дистрибутив openEuler
  3. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  4. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  5. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, xiaomi, oppo, vivo, googleplay
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  • 1.1, Аноним (1), 10:01, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    F-Droid
     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 10:05, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Накладывает серьёзные ограничения на лицензии под которыми распространяются программы.
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 10:06, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Можно подключать сторонние репозитории с какими угодно требованиями или их отсутствием.
     
  • 3.6, trolleybus (?), 10:20, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Так это хорошо. Нет проприетарщины - почти нет вредоносов (а приложения, которые могут делать что-то подозрительное, в F-Droid'е подписаны крупными красными буквами)
     
     
  • 4.22, Суп из потрошков (?), 12:12, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там нет ни банкинга ни магазинов? Честно, не в курсе, ибо меньше года с андроидом после 7 лет на яблоке и кроме как из гугла и самсунга ниоткуда больше ничего не ставил.
     
  • 3.7, Crazy Alex (ok), 10:21, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А проприетарщину - в тoпку.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:19, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это другое. F-Droid надо специально подключить. У этих китайцев у каждого штатно поставляется свой "аппстор", и суть тут в том, чтобы можно было публиковать приложения через единое API сразу во все. Короче, это для разработчиков штука, а не для пользователей.
     

  • 1.4, Аноним (-), 10:19, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чём смысл вместо развития F-Droid (возможность покупок и сервер-сайд поиск, например) пилить очередной, в худших традициях кривой и ни с чем не совместимый, NIH-выкидыш?
     
     
  • 2.8, Crazy Alex (ok), 10:23, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В том, что некоторые тут не понимают принципиального отличия FDroid от этих их "сторов".
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 10:33, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    F-Droid - это магазин созданный гиками для гиков. А тут про нормальных пользователей говорят.
     
     
  • 3.11, Аноним (-), 10:36, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чём принципиальная разница?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:46, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Воцапа нет
     
     
  • 5.13, ryoken (ok), 10:53, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хреново вы в F-Droid-е лазали. Там точно есть WhatsApp Beta Downloader для тех некоторых, которые с иглы всё не слезут.
     
     
  • 6.30, Аноним (12), 14:02, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слово Beta и версия двухгодичной давности внушает доверие, во первых. Во вторых, он вылетает и не работает, а разбираться в чем дело - не обязанность пользователя. В третьих, называется он beta updater for whatsapp, что подразумевает уже установленный воцап и проверку обновлений. Ну и в в целом, если самый популярный месседжер в мире, по оценке обитателей F-Droid'a, нужен всего-то "тем некоторым", то не нужно спрашивать почему это магазин "от гиков для гиков".
     
  • 5.16, Аноним (-), 11:21, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не техническая проблема.
     
     
  • 6.18, Crazy Alex (ok), 11:45, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно техническая - отсутствие нормального открытого клиента.
     
     
  • 7.32, Аноним (32), 14:09, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблема вотсосапа.
     
  • 5.27, Аноним (27), 12:40, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем Всосап в каталоге свободных программ?
     
     
  • 6.31, Аноним (12), 14:07, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот мы уже почти и пришли к той самой принципиальной разнице.
     
  • 3.19, Crazy Alex (ok), 11:50, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    F-Droid - не "магазин". Это классический линуксовый репозиторий, с минимумом необходимой андроидной специфики. Где у приложений есть маинтайнеры (и не всегда это авторы), где берётся не готовый код апстрима, а делается своя сборка, при нужде накладываются патчи и т.д. И в этом, в общем-то, весь его смысл - софту оттуда можно доверять (ну, с точностью до "антифич", о которых явным образом написано).
     
     
  • 4.23, iPony129412 (?), 12:13, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну я и написал

    > созданный гиками для гиков

    Как назвать "магазин", "репозиторий", "каталог программного обеспечения" - сути не меняет


     
  • 3.25, Аноним (25), 12:16, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не про нормальных, а про обычных.
     
  • 3.26, Аноним (27), 12:39, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ипоня, понятие "нормальный пользователь" надо соотностить с тем, в каком сообществе это рассматривается. Так что, всё относительно.
     

  • 1.9, th3m3 (ok), 10:24, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А чего без Huawei? Они тоже что-то подобное пилят. Лучше бы объединились.
     
     
  • 2.14, ryoken (ok), 10:53, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, чтоб всем кагалом под санкции не влезать..?
     
  • 2.28, paulus (ok), 13:45, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А чего без Huawei?

    Без него только на опеннете :)

     

  • 1.15, Дихлофос (?), 11:09, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    кароче гaвнo это, в этом GDSA без Business license number вы не сможете зарегиться
     
  • 1.17, Аноним (27), 11:43, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    России тоже не отставать. Требется национальный импортозаместительный каталог-магазин мобильных приложений.

    P.S. Вот даже домен под это дело свободен store.fsb.ru

     
  • 1.20, Crazy Alex (ok), 11:51, 07/02/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.21, Annoynymous (ok), 11:55, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Представители Xiaomi также опровергли участие компании Huawei в проекте.

    Зря. Если туда добавить всех, то Google и США не смогут больше выёживаться.

     
     
  • 2.24, Суп из потрошков (?), 12:16, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вы не добавили всех?
     

  • 1.29, paulus (ok), 13:46, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Главное, чтобы их клиент не жрал батарею как сервисы гугла ;)
     

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