Xiaomi, Oppo и Vivo развивают платформу для публикации Android-приложений

Китайские компании Xiaomi, Oppo и Vivo развивают новый совместный проект GDSA (Global Developer Service Alliance), который поможет унифицировать публикацию Android-приложений в разных каталогах-магазинах. Вопреки сообщениям СМИ о создании сервиса, конкурирующего с Google Play, представители компании Xiaomi заявили, что проект GDSA не нацелен на конкуренцию с Google Play, а лишь является попыткой предоставления разработчикам возможности одновременной загрузки их Android-приложений в уже существующие китайские каталоги-магазины Xiaomi, OPPO и Vivo, без необходимости отдельного взаимодействия с каждым каталогом. Представители Xiaomi также опровергли участие компании Huawei в проекте.

По данным издания Reuters сервис GDSA планируется запустить в марте, и он будет доступен не только для Китая. Первое время доступ к платформе будет также открыт для 8 регионов - России, Индии, Индонезии, Испании, Малайзии, Таиланда, Филиппин и Вьетнама.



