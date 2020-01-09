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Huawei опубликовал собственный Linux-дистрибутив openEuler

09.01.2020 08:58

Компания Huawei объявила о завершении формировании инфраструктуры для разработки нового дистрибутива Linux - openEuler, который будет развиваться при участии сообщества. На сайте проекта уже опубликован первый релиз, iso-образ (3.2 Гб) которого пока доступен только для систем на базе архитектуры Aarch64. Исходные тексты связанных с дистрибутивом компонентов размещены в сервисе Gitee. Исходные тексты пакетов также доступны через Gitee.

Документация пока присутствует только на китайском языке. Известно лишь, что дистрибутив основан на пакетной базе CentOS, включает модифицированное ядро Linux 4.19 и упрощённый инструментарий управления изолированными контейнерами iSulad. Особенностью дистрибутива также является система автоматической оптимизации настроек A-Tune, использующая методы машинного обучения для тюнинга параметров работы системы. Рабочий стол построен на основе GNOME 3.30. На первый взгляд, openEuler отличается от CentOS не только проведением ребрендинга, но и обновлением версий программ (например, предложены systemd 243 и bash 5.0).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Компания Huawei начала предустановку Deepin Linux на ноутбуки
  3. OpenNews: Huawei анонсировал операционную систему Harmony
  4. OpenNews: Google ограничит доступ Huawei к своим сервисам для Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: huawei, openeuler
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:15, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком мало дистрибутивов. Надо ещё.
     
  • 2, qetuo (?), 09:20, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    >huawei
    >при участии сообщества

    Спасибо, посмеялся. Какой процент будет за этим сообществом? Еще и учитывая китайскую цензуру.

    >openEuler

    Иронично говорить об open*, при этом являясь одним из самых ярых проприетарщиков, пихающим зонды в ПО и в железо.

    >A-Tune

    Спасибо, не нужно.

    >документация доступна только на китайском языке

    Спасибо, не нужно.

     
  • 3, йййй (ok), 09:21, 09/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Когда программистам нечего делать, они создают дистрибутив линукс.
     
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