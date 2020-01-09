Huawei опубликовал собственный Linux-дистрибутив openEuler

Компания Huawei объявила о завершении формировании инфраструктуры для разработки нового дистрибутива Linux - openEuler, который будет развиваться при участии сообщества. На сайте проекта уже опубликован первый релиз, iso-образ (3.2 Гб) которого пока доступен только для систем на базе архитектуры Aarch64. Исходные тексты связанных с дистрибутивом компонентов размещены в сервисе Gitee. Исходные тексты пакетов также доступны через Gitee.

Документация пока присутствует только на китайском языке. Известно лишь, что дистрибутив основан на пакетной базе CentOS, включает модифицированное ядро Linux 4.19 и упрощённый инструментарий управления изолированными контейнерами iSulad. Особенностью дистрибутива также является система автоматической оптимизации настроек A-Tune, использующая методы машинного обучения для тюнинга параметров работы системы. Рабочий стол построен на основе GNOME 3.30. На первый взгляд, openEuler отличается от CentOS не только проведением ребрендинга, но и обновлением версий программ (например, предложены systemd 243 и bash 5.0).



