Google подготовил систему поиска и навигации по коду Android

Компания Google ввела в строй сервис cs.android.com, предназначенный для поиска по коду в git-репозиториях, связанных с платформой Android. При поиске учитываются различные классы элементов, встречающихся в коде, а результат выводится в наглядном виде с подсветкой синтаксиса, возможностью межссылочной навигации и просмотра истории изменений. Например, можно кликнуть на названии функции в коде и перейти к месту её определения или посмотреть где ещё она вызывается. Также можно переключаться между разными ветками и оценивать изменения между ними.



