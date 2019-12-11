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Google подготовил систему поиска и навигации по коду Android

11.12.2019 08:00

Компания Google ввела в строй сервис cs.android.com, предназначенный для поиска по коду в git-репозиториях, связанных с платформой Android. При поиске учитываются различные классы элементов, встречающихся в коде, а результат выводится в наглядном виде с подсветкой синтаксиса, возможностью межссылочной навигации и просмотра истории изменений. Например, можно кликнуть на названии функции в коде и перейти к месту её определения или посмотреть где ещё она вызывается. Также можно переключаться между разными ветками и оценивать изменения между ними.

  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
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  3. OpenNews: Microsoft открыл код библиотеки векторного поиска, используемой в Bing
  4. OpenNews: Открыт исходный код поискового движка Gigablast
  5. OpenNews: LinkedIn открыл код поисковых технологий IndexTank
  6. OpenNews: Представлен Sourcegraph, сервис поиска по исходным текстам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: android, search, code
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:27, 11/12/2019 [ответить]  
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    Вроде же уже давно была.
     
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