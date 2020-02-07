Уязвимость в Android, позволяющая удалённо выполнить код при включённом Bluetooth

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|1.2, kotfantazer (ok), 14:17, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>Пользователям рекомендуется как можно скорее установить обновление прошивки, а если это невозможно - по умолчанию отключить Bluetooth, запретить обнаружение устройства и активировать Bluetooth в общественных местах только при крайней необходимости (в том числе можно заменить беспроводные наушники на проводные).
И обернуть телефон фольгой.
А после таких рекомендаций - выкинуть нахрен ведройд и никогда больше не покупать.
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|1.5, Аноним (5), 14:21, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вспоминается Cabir (и несколько вариаций) — ничего не изменилось. Я тоже его поймал где-то.
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|2.7, Аноним (7), 14:36, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люди всегда будут ошибаться, почему тут что-то измениться должно?
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|3.10, Аноним (5), 14:55, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так сколько лет прошло с 2004, когда все всё поняли? А блютус за это время только внедрили повсеместно и сделали только ещё более уязвимым, вместо того чтобы чему-то научиться и подумать о безопасности.
Каждый год всё новые и новые уязвимости одна краше другой, тут волей неволей начнёшь верить, что это всё неспроста-с.
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|4.17, Crazy Alex (ok), 15:22, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что-то ты слишком кипишь. Уязвимость же не протокольная. ну реализация кривоватая, бывает. По факту где угодно может быть, просто вот в этот раз в коде BT оказалась.
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|5.27, Аноним (5), 16:18, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А беда-то не в bluetooth, а в реализации, однако.
Погуглите, сколько уязвимостей в этих реализациях находят последние годы. Раньше, видимо, не было всех этих наушников и клавиатур, и никому не интересно было, но сегодня это уже серьёзная проблема (блютус просто так не выключишь теперь) и разработчики всё никак ничему не научатся? Или же они допускают такие "оплошности" сознательно? Может быть пора озаботится безопасностью в спеках?
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|2.16, Аноним (5), 15:18, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вспоминается Cabir (и несколько вариаций) — ничего не изменилось. Я тоже его
> поймал где-то.
Ещё вот этот был, угу. https://en.wikipedia.org/wiki/Commwarrior
Чёт я все блютус вирусы собрал в тот год.
В интернете пишут типа они не страшные, но они высаживали батарейку и тратили деньги и это было пусть и примитивно, но весьма неприятно (и дорого).
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|1.6, Нанобот (ok), 14:34, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>Android
>после того как исправление будет доведено до основной массы пользователей
это где-то после 2050го?
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|2.12, Аноним (12), 15:06, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Срок жизни андроидофона — года два-три для неподдерживаемых дешёвых линеек. Для большинства телефонов с хоть какой-то поддержкой за год уж точно что-то да выкатят.
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|3.28, гугель (?), 16:19, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, новую модель выкатят - еще на миллиметр тоньше, еще больше лопатой, и зонд, смотрите, смотрите - еще более полированный!
А ваше старое ненужно - выбросьте в мусорку, в нем виииирусы!
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|1.8, Аноним (8), 14:43, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Самоу худшее в этой ситуации то, что с завоеванием рынка смартфонами почти исчезли нормальные кнопочники - остались либо бабушкофоны, либо псевдовездеходы с резиновыми шипами во все стороны.
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|2.13, Аноним (12), 15:09, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эх, всё ещё считаю кнопочники на Symbian 9.3 лучшими мобильными устройствами. Жалко, что уже больше никогда не увижу ни их, ни чего-то подобного. А ведь со свежим железом без проблем можно было бы создавать просто невероятные кнопочники.
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|3.15, ryoken (ok), 15:15, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Походу, надо тащить свой N900 на ремонт и сесть на него, пока не сдохнет физически.
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|5.33, ryoken (ok), 16:31, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Боюсь, после того, как сядете на него, он и сдохнет физически...
Шутку понял, смешно, да.
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|2.32, Аноним (32), 16:22, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем нужны "кнопочники" ? Пол экрана сразу пропадает, выгоды от кнопок не вижу.
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|1.18, Аноним (25), 15:32, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> запретить обнаружение устройства
Неплохо бы. Но вот в моём интерфейсе такой опции просто... нет! Спасибо производителю.
> и активировать Bluetooth в общественных местах только при крайней необходимости.
И так всегда так делаю. Но уши...
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|1.19, Корец (?), 15:35, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это как раз та самая причина, по которой НЕЛЬЗЯ покупать современные смартфоны на базе андроид. Вся фишка в том, что для системы со временем перестают приходить обновления безопасности и вы остаётесь с решeтом вместо смартфона. Более того, у вас даже возможности разблокировать загрузчик и обновить систему ручками из сорцов, скорее всего, не будет. До тех пор, пока покупаются такие смартфоны, ничего не изменится.
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|2.24, noize (ok), 16:07, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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два чаю адеквату. Хоть на айфоне куча недостатков после перехода с ведроида, с обновлениями безопасности у них полный порядок.
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|2.30, нах. (?), 16:21, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот - нужно покупать СОВРЕМЕННЫЕ смрад-фоны на базе ведроид! Иначе тебя поимеют, независимо от того, перестали уже приходить обновления, или раз в два года приползают.
Несите ваши денежки!
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|1.23, noize (ok), 16:06, 07/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот это
>> по умолчанию отключить Bluetooth, запретить обнаружение устройства и активировать Bluetooth в общественных местах только при крайней необходимости (в том числе можно заменить беспроводные наушники на проводные).
просто прекрасно. Т.е. я со своими беспроводными ушами могу только нахер пойти? Начинаю больше ценить своё недавнее решение перейти на айфон.
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|2.31, Аноним84701 (ok), 16:21, 07/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Начинаю больше ценить своё недавнее решение перейти на айфон.
Потому что там свое, без дыр - маркетологи мамой (правда, непонятно чьей именно) клянутся и зуб (синий) дают!
https://www.forbes.com/sites/gordonkelly/2019/08/20/apple-iphone-ipad-security
> Today researchers have publicized the ‘KNOB Attack’ which impacts billions of iOS and Android devices around the world. But while Google has already patched the problem and started the rollout out to devices, iPhone and iPad users are not so lucky because a bizarre mistake by Apple has left them with nowhere to go.
> KNOB stands for ‘Key Negotiation of Bluetooth’
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