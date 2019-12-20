В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820

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|1.1, Соколов Егор (?), 21:29, 20/12/2019 [ответить]
|+5 +/–
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Использовал как-то на Orange Pi PC Armbian. Ребята очень хорошо постарались, разрабатывая драйвер GPU (Пусть ускорения видео фактически нет, но можно спокойно использовать Full HD дисплей и т.д. для несложных графических задач через hdmi). Без бинарных прошивок нагрузка на систему упала и можно спокойно делать свой проект на апельсинке, используя powerbank на 5В/1A и забыв о вентиляторе, оставив только копеечный алюминиевый радиатор. Желаю проектам Panfrost и Lima всего хорошего.
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|1.2, N (?), 22:10, 20/12/2019 [ответить]
|+3 +/–
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А почему вообще ARM не откроет свои драйверы? Неужели они их продают?
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|2.3, пох. (?), 22:27, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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как обычно - нельзя открыть корпоративные поделки, не переписав их наполовину заново.
Потому что где-то в файле непонятно зачем используемом в каталоге 129го уровня вложенности будет Copyright Yamaha inc 1986. И ХРЕН ты даже найдешь легального правообладателя имеющего право махнуть рукой "да кому он уже нужен этот копирайт".
Зато его наследнички тебя найдут, сделай ты хоть один неверный шаг в сторону свободной публикации. А ведь копирайт можно и потерять при бесконечном переписывании...
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|3.9, Аноним (9), 00:50, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прикольно думать, что открытию мешают какие-то стародавние лицензии, а не банальная жадность. То есть, это может быть и одной из причин, но раз речь о арме, явно не основная
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|2.4, Аноним (4), 23:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Таки продавет. Сначала продает дизайн GPU производителям чипов, потом продает им лицензию на драйвер к нему. Причем, только на версию, строго привязанную к ревизии дизайна и только на одну версию драйвера и для определенного ядра.
Хочешь новую версию под старую ревизию GPU, но для ядра свежее, чем 3.10? Плати бабки.
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|2.6, rinat85 (?), 23:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Orange Pi 4 копейки стоит, можешь помочь armbian тестировать, когда выйдет что-нибудь под эту плату, хотя может там почти всё сразу заведётся
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|1.7, JL2001 (ok), 00:30, 21/12/2019 [ответить]
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а 3д-ускорение и управление частотами то есть?
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