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В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820

20.12.2019 21:02

Компания Collabora объявила об обеспечении полноценной поддержки GPU Mali T720 и T820 в свободном драйвере Panfrost, компоненты которого входят в состав Mesa и ядра Linux. Указанные GPU используются в таких SoC, как Allwinner H6 и Amlogic S912. Все подготовленные изменения переданы в кодовую базу Mesa и войдут в состав следующего значительного выпуска. Отмечается, что в драйвере Panfrost реализованы все необходимые возможности и он теперь доведён до состояния, пригодного для ежедневного использования на системах с GPU Mali, начиная с T720 и заканчивая T860.

Драйвер Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM рассчитан на работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемого во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.collabora.com/news...)
  2. OpenNews: Выпуск Mesa 19.2.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.2
  4. OpenNews: Компания Collabora представила новый видеодрайваер для GPU Mali Midgard и Bifrost
  5. OpenNews: Открытые драйверы для GPU Mali показали производительность выше проприетарных
  6. OpenNews: Компания ARM недовольна инициативой по созданию открытых драйверов для GPU MALI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: panfrost, lima, gpu, mali, mesa
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Соколов Егор (?), 21:29, 20/12/2019 [ответить]  
    		• +5 +/
    Использовал как-то на Orange Pi PC Armbian. Ребята очень хорошо постарались, разрабатывая драйвер GPU (Пусть ускорения видео фактически нет, но можно спокойно использовать Full HD дисплей и т.д. для несложных графических задач через hdmi). Без бинарных прошивок нагрузка на систему упала и можно спокойно делать свой проект на апельсинке, используя powerbank на 5В/1A и забыв о вентиляторе, оставив только копеечный алюминиевый радиатор. Желаю проектам Panfrost и Lima всего хорошего.
     
  • 1.2, N (?), 22:10, 20/12/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    А почему вообще ARM не откроет свои драйверы? Неужели они их продают?
     
     
  • 2.3, пох. (?), 22:27, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    как обычно - нельзя открыть корпоративные поделки, не переписав их наполовину заново.
    Потому что где-то в файле непонятно зачем используемом в каталоге 129го уровня вложенности будет Copyright Yamaha inc 1986. И ХРЕН ты даже найдешь легального правообладателя имеющего право махнуть рукой "да кому он уже нужен этот копирайт".

    Зато его наследнички тебя найдут, сделай ты хоть один неверный шаг в сторону свободной публикации. А ведь копирайт можно и потерять при бесконечном переписывании...

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 00:50, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно думать, что открытию мешают какие-то стародавние лицензии, а не банальная жадность. То есть, это может быть и одной из причин, но раз речь о арме, явно не основная
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:09, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки продавет. Сначала продает дизайн GPU производителям чипов, потом продает им лицензию на драйвер к нему. Причем, только на версию, строго привязанную к ревизии дизайна и только на одну версию драйвера и для определенного ядра.
    Хочешь новую версию под старую ревизию GPU, но для ядра свежее, чем 3.10? Плати бабки.
     
  • 2.8, Аноним (9), 00:49, 21/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арм все, что может - продает.
     

  • 1.5, пажилой человек писятчетыре года (?), 23:17, 20/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    очень круто, надо будет взять что-нибудь на rk3399 и погонять...
     
     
  • 2.6, rinat85 (?), 23:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Orange Pi 4 копейки стоит, можешь помочь armbian тестировать, когда выйдет что-нибудь под эту плату, хотя может там почти всё сразу заведётся
     

  • 1.7, JL2001 (ok), 00:30, 21/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    а 3д-ускорение и управление частотами то есть?
     
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