В свободном драйвере Panfrost обеспечена полная поддержка GPU Mali T720 и T820

Компания Collabora объявила об обеспечении полноценной поддержки GPU Mali T720 и T820 в свободном драйвере Panfrost, компоненты которого входят в состав Mesa и ядра Linux. Указанные GPU используются в таких SoC, как Allwinner H6 и Amlogic S912. Все подготовленные изменения переданы в кодовую базу Mesa и войдут в состав следующего значительного выпуска. Отмечается, что в драйвере Panfrost реализованы все необходимые возможности и он теперь доведён до состояния, пригодного для ежедневного использования на системах с GPU Mali, начиная с T720 и заканчивая T860.

Драйвер Panfrost развивается на основе обратного инжиниринга оригинальных драйверов от компании ARM рассчитан на работу с чипами на базе микроархитектур Midgard (Mali-T6xx, Mali-T7xx, Mali-T8xx) и Bifrost (Mali G3x, G5x, G7x). Для GPU Mali 400/450, применяемого во многих старых чипах на основе архитектуры ARM, отдельно развивается драйвер Lima.



