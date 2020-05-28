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Релиз Mesa 20.1.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

28.05.2020 10:11

Представлен релиз свободной реализации API OpenGL и Vulkan - Mesa 20.1.0. Первый выпуск ветки Mesa 20.1.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 20.1.1. В Mesa 20.1 реализована полная поддержка OpenGL 4.6 для GPU Intel (драйверы i965, iris) и AMD (radeonsi), поддержка OpenGL 4.5 для GPU AMD (r600) и NVIDIA (nvc0), OpenGL 4.3 для virgl (виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM), а также поддержка Vulkan 1.2 для карт Intel и AMD.

Среди изменений:

  • Добавлена прослойка для выбора активного устройства для API Vulkan в системах с несколькими GPU с поддержкой Vulkan, работающая по аналогии с DRI_PRIME для OpenGL. Для выбора активного драйвера и GPU предусмотрена переменная окружения MESA_VK_DEVICE_SELECT (если не установлена используется DRI_PRIME).
  • В драйверы i965 и iris для GPU Intel добавлена поддержка ожидаемых в следующем году чипов на базе новой микроархитектуры Rocket Lake.
  • В развиваемый для GPU Intel Vulkan-драйвер ANV добавлена оптимизация для чипов на базе микроархитектуры Icelake (Gen11), допускающая использование чистых цветов при текстурировании. При тестировании в Dota2 изменение позволило снизить число операций преобразования цветов на 95% и повысить производительность на 3.5%.
  • В Vulkan-драйвере ANV повышена эффективность использования кэша на системах с чипами Intel Ivybridge и Haswell. Использование тестов вычислительных функций Vulkan из набора Geekbench 5 показало прирост производительности на 330% на оборудовании Haswell GT3 (прирост за счёт того, что раньше кэш в некоторых условиях не использовался).
  • В драйверы для GPU Intel (i965, iris) добавлен режим "чёрной дыры" (OpenGL-расширение INTEL_blackhole_render), отключающий все операции рендеринга, передаваемые GPU, но сохраняющий обработку операций OpenGL.
  • Для графических чипов Intel портирована ранее добавленная для чипов AMD поддержка векторизации NIR, бестипового промежуточного представления (IR) шейдеров, нацеленного на работу на самом нижнем уровне, под GLSL IR и внутренним IR Mesa. С практической стороны за счёт более качественной оптимизации шейдеров изменение позволило поднять производительность работы OpenGL и Vulkan во многих играх на системах с GPU Intel. Например, в игре Rise of the Tomb Raider отмечается прирост производительности на 3%, а в Shadow of the Tomb Raider на 10%.
  • В бэкенд для компиляции шейдеров "ACO", который развивается компанией Valve в качестве альтернативы компилятору шейдеров LLVM, для GPU GFX9+ добавлена поддержка типа shaderInt16, позволяющего использовать 16-разрядные целые числа в коде шейдеров. Для GPU AMD Navi (GFX10) обеспечено применение движков NGG (Next-Gen Geometry) при работе с вершинными и тесселяционными шейдерами.
  • Для GPU AMD Navi 12 и Navi 14 включена поддержка режима отображаемого DCC (Delta Сolor Сompression), обеспечивающего работу со сжатыми данными цветов при организации вывода на экран.
  • Добавлена экспериментальная поддержка NIR для классического Gallium3D-драйвера R600 (AMD Radeon HD 2000-6000) с поддержкой геометрических, фрагментных, вершинных и тесселяционных шейдеров.
  • В Vulkan драйвер RADV добавлен патч за счёт оптимизации работы с памятью увеличивающий производительность игр Id Tech на системах с APU AMD.
  • В драйвере Panfrost реализована экспериментальная поддержка OpenGL ES 3.0 и обеспечена поддержка 3D-рендеринга для GPU Bifrost (Mali G31). Подготовлена начальная реализация компилятора шейдеров, поддерживающего специфичный для GPU Bifrost набор внутренних инструкций.
  • В Vulkan-драйвер TURNIP, развиваемый для GPU Qualcomm Adreno, добавлена поддержка геометрических шейдеров и чипов Adreno 650.
  • В Gallium3D-драйвере LLVMpipe, обеспечивающем программную отрисовку, появилась поддержка тесселяционных шейдеров.
  • Внесена большая порция оптимизаций в glthread (многопоточная реализация OpenGL). После внесения изменений производительность гоночного симулятора Torcs выросла на 16% в конфигурации по умолчанию и на 40% при включении glthread.
  • Добавлена опция allow_draw_out_of_order (включается через driconf) для включения оптимизаций для ускорения операций неупорядоченной отрисовки, характерных для САПР. При включении опции в тесте Viewperf11 Catia наблюдается ускорение в 7%.
  • Добавлены новые расширения OpenGL:
  • В Vulkan-драйвер RADV (для карт AMD) добавлены расширения:
  • В Vulkan-драйвер ANV (для карт Intel) добавлены расширения:

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 20.0.0 с поддержкой Vulkan 1.2
  3. OpenNews: В Mesa добавлена экспериментальная поддержка GLES 3.0 для GPU Mali
  4. OpenNews: Релиз Mesa 19.3.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan
  5. OpenNews: Для Raspberry Pi 4 сертифицирована поддержка OpenGL ES 3.1 и развивается новый Vulkan-драйвер
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53041-mesa
Ключевые слова: mesa, opengl, vulkan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Нонон (?), 11:04, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пора бы уже чтоб весь софт на вулкан переходил. А OpenGL чтоб оставляли только для совместимости со старыми играми
     
     
  • 2.3, Zenitur (ok), 11:16, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пора бы уже чтоб весь софт на вулкан переходил. А OpenGL чтоб
    > оставляли только для совместимости со старыми играми

    Мы ещё не перешли с GLX на EGL для всего софта и композитинга

     
     
  • 3.28, annon (?), 13:06, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А зачем переходить с GLX на EGL, если EGL ограничивает, а не добавляет функциональность?
    Только чтобы с вяленым якшаться?
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:45, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Много чего пора
     
  • 2.36, Аноним (-), 14:20, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для многих случаев  вулкан избыточен,  при этом он сложен.

    Для части софта так вообще opengl 2  достаточен

     

  • 1.2, Zenitur (ok), 11:15, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На Phoronix была новость о том, что разработчики драйвера Radeon решили удалять поддержку AGP-карточек.
     
     
  • 2.6, leap42 (ok), 11:27, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На Phoronix была новость о том, что разработчики драйвера Radeon решили удалять поддержку AGP-карточек.

    Давно пора. Современные встройки быстрее AGP-топов, про жар и жор вообще молчу, а стоят копейки. Фанаты могут ещё лет 8 наслаждаться CentOS 8 и копить, оплатить поддержку или форкнуть Mesa и поддерживать нужное собственноручно.

     
     
  • 3.11, Zenitur (ok), 12:00, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> На Phoronix была новость о том, что разработчики драйвера Radeon решили удалять поддержку AGP-карточек.
    > Давно пора. Современные встройки быстрее AGP-топов, про жар и жор вообще молчу,
    > а стоят копейки. Фанаты могут ещё лет 8 наслаждаться CentOS 8
    > и копить, оплатить поддержку или форкнуть Mesa и поддерживать нужное собственноручно.

    Производительность AGP-шной 3850 или 4670 вполне достаточна для сегодняшнего дня. Компьютеры 2005 года тянут современный веб и десктопные приложения. По тестам, 3850 быстрее 4670, но на 3850 только UVD 1, тогда как на 4670 - UVD 2.2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD+

     
     
  • 4.17, iPony129412 (?), 12:05, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Производительность AGP-шной 3850 вполне достаточна для сегодняшнего дня

    Power Consumption: 100 Watt IDLE

    Ужас...

     
     
  • 5.23, Zenitur (ok), 12:22, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это ты ещё Пентиум 4 не видел до внедрения всех энергосберегаек.
     
     
  • 6.25, iPony129412 (?), 12:25, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Это ты ещё Пентиум 4 не видел до внедрения всех энергосберегаек

    видел :( без шуток ставил 1 КГ медный куллер

     
     
  • 7.30, Crazy Alex (ok), 13:29, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, это и сейчас неплохая идея
     
     
  • 8.35, iPony129412 (?), 14:09, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так тогда это была минималка, чтобы можно было поставить что-то не бешено кру... текст свёрнут, показать
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 11:57, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > AGP-карточек

    Это 2005 год - сурово...
    У меня оно до 2010 года не дожило.

     
     
  • 3.14, llolik (ok), 12:02, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > У меня оно до 2010 года не дожило.

    У меня с десяток в подсобке валяются рабочих. Для старых компов, если встройка сдохла бывает нужны.

     
     
  • 4.16, Zenitur (ok), 12:04, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> У меня оно до 2010 года не дожило.
    > У меня с десяток в подсобке валяются рабочих. Для старых компов, если
    > встройка сдохла бывает нужны.

    У меня где-то 5 штук GeForce 2/4 MX на 32/64 Мб

     
  • 4.18, Аноним (18), 12:10, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    За многие годы не видел НИ ОДНОЙ дохлой встройки.
    Зато трупиков дискреток - вагон и маленькая тележка.
     
     
  • 5.21, llolik (ok), 12:15, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > За многие годы не видел НИ ОДНОЙ дохлой встройки.
    > Зато трупиков дискреток - вагон и маленькая тележка.

    Трупиков тоже есть и иногда их даже удаётся реанимировать.

    Со встройками - есть у меня таких несколько: на интеграте не заводится, писк BIOS - нет видео, вставляешь внешку - заводится. Выяснять что ему надо - пустая трата времени, проще старую внешку воткнуть и нехай себе пашет.

     
  • 5.24, Alexander Belov (?), 12:24, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NVIDIAR GeForce 6150 передает тебе "пламенный" привет
     
  • 4.19, iPony129412 (?), 12:11, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там какой-то совсем отстой был с кулерами тотальный.
    Просто ужас вот эти маленькие и на больших оборотах.
    Я заменил кулер на нормальный, и оно глючить стало...
     
  • 3.15, Zenitur (ok), 12:03, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> AGP-карточек
    > Это 2005 год - сурово...
    > У меня оно до 2010 года не дожило.

    У меня 7600GT AGP-шная, вставленная в AGP 4x разъём. Вроде топовой является 7800GS, но я слышал, что были даже 7900. А так я хочу 3850 или 4670 от ATi, чтобы видео в браузере аппаратно декодировалось.

     
  • 2.13, Аноним (13), 12:01, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они вообще этот драйвер разрабатывают или забили? На вики уже пару лет практически 0 изменений.
     
     
  • 3.31, Crazy Alex (ok), 13:31, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой из драйверов? Так-то - см. Фороникс - всё время что-то делают, но в основном, понятно, для современных карт
     
     
  • 4.32, Аноним (13), 13:41, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хз, смотрю в таблице RadeonFeature, там в истории изменений за 2019 год всего 8 записей - и те уровня примечаний. За 2018 - и того меньше. При том что сама таблица еще совсем даже не зеленая.
     
  • 2.27, НяшМяш (ok), 12:52, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не поддержку AGP карточек, а поддержку режима AGP GART. Сами карты будут работать, но в режиме PCI GART. Называют простую причину - код уже 10 лет никто не поддерживает и он довольно специфичный и сильно завязан на х86 (в POWER архитектуре выключен давно из-за багов).
     

  • 1.7, Корец (?), 11:30, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM

    Кто использовал это, расскажите что да как.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:56, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что конкретно интересует? Работает он быстрее всех остальных доступных вариантов. Можешь даже попробовать quake3 запустить, может даже выдаст 40-50 кадров вместо 5-15 на qxl.
     
     
  • 3.26, Корец (?), 12:37, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже быстрее проброса?
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:14, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    https://www.spice-space.org/spice-user-manual.html#virgl
    иногда глючит черными окнами в vm.
     

  • 1.8, ryoken (ok), 11:49, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> В Vulkan драйвер RADV добавлен патч за счёт оптимизации работы с памятью увеличивающий производительность игр Id Tech на системах с APU AMD.

    О, хорошо. Тут монитор на более развесистый сменил (2,5К) - в Думе 2016 ФПС несколько попадал :).

     
     
  • 2.12, llolik (ok), 12:00, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в Думе 2016 ФПС

    Прочитал. Долго думал причём тут Дума и где там в 2016 ФПС, пока догнал что речь про DOOM

     
     
  • 3.22, Zenitur (ok), 12:20, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Идёт Жириновский, весь в крови и с бензопилой. "Что случилось?" "Да вот в думе всех замочил"
     
     
  • 4.29, ryoken (ok), 13:22, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Идёт Жириновский, весь в крови и с бензопилой. "Что случилось?" "Да вот
    > в думе всех замочил"

    Было бы очень правильно.

     

  • 1.34, JL2001 (ok), 14:05, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > работающая по аналогии с DRI_PRIME для OpenGL. Для выбора активного драйвера и GPU предусмотрена переменная окружения MESA_VK_DEVICE_SELECT (если не установлена используется DRI_PRIME)

    теперь если я ставлю DRI_PRIME=1 вулкан тоже будет юзать дискретку?

    а раньше какая карта вулканом использовалась?

     

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