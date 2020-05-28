Релиз Mesa 20.1.0, свободной реализации OpenGL и Vulkan

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|1.1, Нонон (?), 11:04, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пора бы уже чтоб весь софт на вулкан переходил. А OpenGL чтоб оставляли только для совместимости со старыми играми
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|2.3, Zenitur (ok), 11:16, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пора бы уже чтоб весь софт на вулкан переходил. А OpenGL чтоб
> оставляли только для совместимости со старыми играми
Мы ещё не перешли с GLX на EGL для всего софта и композитинга
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|3.28, annon (?), 13:06, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А зачем переходить с GLX на EGL, если EGL ограничивает, а не добавляет функциональность?
Только чтобы с вяленым якшаться?
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|2.36, Аноним (-), 14:20, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для многих случаев вулкан избыточен, при этом он сложен.
Для части софта так вообще opengl 2 достаточен
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|1.2, Zenitur (ok), 11:15, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На Phoronix была новость о том, что разработчики драйвера Radeon решили удалять поддержку AGP-карточек.
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|2.6, leap42 (ok), 11:27, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> На Phoronix была новость о том, что разработчики драйвера Radeon решили удалять поддержку AGP-карточек.
Давно пора. Современные встройки быстрее AGP-топов, про жар и жор вообще молчу, а стоят копейки. Фанаты могут ещё лет 8 наслаждаться CentOS 8 и копить, оплатить поддержку или форкнуть Mesa и поддерживать нужное собственноручно.
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|3.11, Zenitur (ok), 12:00, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> На Phoronix была новость о том, что разработчики драйвера Radeon решили удалять поддержку AGP-карточек.
> Давно пора. Современные встройки быстрее AGP-топов, про жар и жор вообще молчу,
> а стоят копейки. Фанаты могут ещё лет 8 наслаждаться CentOS 8
> и копить, оплатить поддержку или форкнуть Mesa и поддерживать нужное собственноручно.
Производительность AGP-шной 3850 или 4670 вполне достаточна для сегодняшнего дня. Компьютеры 2005 года тянут современный веб и десктопные приложения. По тестам, 3850 быстрее 4670, но на 3850 только UVD 1, тогда как на 4670 - UVD 2.2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Unified_Video_Decoder#UVD+
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|4.17, iPony129412 (?), 12:05, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Производительность AGP-шной 3850 вполне достаточна для сегодняшнего дня
Power Consumption: 100 Watt IDLE
Ужас...
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|5.23, Zenitur (ok), 12:22, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это ты ещё Пентиум 4 не видел до внедрения всех энергосберегаек.
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|6.25, iPony129412 (?), 12:25, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Это ты ещё Пентиум 4 не видел до внедрения всех энергосберегаек
видел :( без шуток ставил 1 КГ медный куллер
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|3.14, llolik (ok), 12:02, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> У меня оно до 2010 года не дожило.
У меня с десяток в подсобке валяются рабочих. Для старых компов, если встройка сдохла бывает нужны.
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|4.16, Zenitur (ok), 12:04, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> У меня оно до 2010 года не дожило.
> У меня с десяток в подсобке валяются рабочих. Для старых компов, если
> встройка сдохла бывает нужны.
У меня где-то 5 штук GeForce 2/4 MX на 32/64 Мб
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|4.18, Аноним (18), 12:10, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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За многие годы не видел НИ ОДНОЙ дохлой встройки.
Зато трупиков дискреток - вагон и маленькая тележка.
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|5.21, llolik (ok), 12:15, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> За многие годы не видел НИ ОДНОЙ дохлой встройки.
> Зато трупиков дискреток - вагон и маленькая тележка.
Трупиков тоже есть и иногда их даже удаётся реанимировать.
Со встройками - есть у меня таких несколько: на интеграте не заводится, писк BIOS - нет видео, вставляешь внешку - заводится. Выяснять что ему надо - пустая трата времени, проще старую внешку воткнуть и нехай себе пашет.
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|4.19, iPony129412 (?), 12:11, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там какой-то совсем отстой был с кулерами тотальный.
Просто ужас вот эти маленькие и на больших оборотах.
Я заменил кулер на нормальный, и оно глючить стало...
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|3.15, Zenitur (ok), 12:03, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> AGP-карточек
> Это 2005 год - сурово...
> У меня оно до 2010 года не дожило.
У меня 7600GT AGP-шная, вставленная в AGP 4x разъём. Вроде топовой является 7800GS, но я слышал, что были даже 7900. А так я хочу 3850 или 4670 от ATi, чтобы видео в браузере аппаратно декодировалось.
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|2.13, Аноним (13), 12:01, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они вообще этот драйвер разрабатывают или забили? На вики уже пару лет практически 0 изменений.
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|3.31, Crazy Alex (ok), 13:31, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой из драйверов? Так-то - см. Фороникс - всё время что-то делают, но в основном, понятно, для современных карт
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|4.32, Аноним (13), 13:41, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да хз, смотрю в таблице RadeonFeature, там в истории изменений за 2019 год всего 8 записей - и те уровня примечаний. За 2018 - и того меньше. При том что сама таблица еще совсем даже не зеленая.
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|2.27, НяшМяш (ok), 12:52, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не поддержку AGP карточек, а поддержку режима AGP GART. Сами карты будут работать, но в режиме PCI GART. Называют простую причину - код уже 10 лет никто не поддерживает и он довольно специфичный и сильно завязан на х86 (в POWER архитектуре выключен давно из-за багов).
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|1.7, Корец (?), 11:30, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>виртуальный GPU Virgil3D для QEMU/KVM
Кто использовал это, расскажите что да как.
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|2.9, Аноним (9), 11:56, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а что конкретно интересует? Работает он быстрее всех остальных доступных вариантов. Можешь даже попробовать quake3 запустить, может даже выдаст 40-50 кадров вместо 5-15 на qxl.
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|1.8, ryoken (ok), 11:49, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>> В Vulkan драйвер RADV добавлен патч за счёт оптимизации работы с памятью увеличивающий производительность игр Id Tech на системах с APU AMD.
О, хорошо. Тут монитор на более развесистый сменил (2,5К) - в Думе 2016 ФПС несколько попадал :).
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|2.12, llolik (ok), 12:00, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в Думе 2016 ФПС
Прочитал. Долго думал причём тут Дума и где там в 2016 ФПС, пока догнал что речь про DOOM
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|3.22, Zenitur (ok), 12:20, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Идёт Жириновский, весь в крови и с бензопилой. "Что случилось?" "Да вот в думе всех замочил"
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|4.29, ryoken (ok), 13:22, 28/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Идёт Жириновский, весь в крови и с бензопилой. "Что случилось?" "Да вот
> в думе всех замочил"
Было бы очень правильно.
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|1.34, JL2001 (ok), 14:05, 28/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> работающая по аналогии с DRI_PRIME для OpenGL. Для выбора активного драйвера и GPU предусмотрена переменная окружения MESA_VK_DEVICE_SELECT (если не установлена используется DRI_PRIME)
теперь если я ставлю DRI_PRIME=1 вулкан тоже будет юзать дискретку?
а раньше какая карта вулканом использовалась?
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