Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust

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|1.1, Аноним (1), 12:19, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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и это правильно, оставаясь только в одном С они потеряют молодых растофанатиков, которые будут пилить очередные фс и браузеры, вместо полезного
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|2.15, Dzen Python (ok), 13:06, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> привязка к карго, вместо стандартной clib
> драйвер вывода
Простительно для какого-нибудь симуззичного текстового редактора или игры. Непростительно для драйвера, где нужно как можно меньше зависимостей.
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|1.2, Аноним (1), 12:20, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Дело тут не в повышении качества, а сколько в новом притоке бесплатной рабочей силы с красными глазами, так как раст это новая религия
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|2.4, Аноним (-), 12:27, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Еще go усиленно и агрессивно продвигают. По весне увидим у кого хайпа было больше, если эти полторы калеки с голоду не сдохнут прежде времени конечно..
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|3.12, Аноним (12), 12:50, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну у Го свя ниша - быстрая разработка всяких WEB-сервисов и... всё! %)
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|2.5, Аноним (-), 12:31, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтож это за каргокульт без падающей с неба тушенки ? Это уже чистой воды обман. Вот услышать бы реальные истории что вот кто-то там почитал ман по расту, нашел работу и теперь катается со своим парнем на ламорджини, желтой. До сиих пор доподленно не известно за какие макароны это все было написано и сколько наших полегло.
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|2.17, Аноним (17), 13:08, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сторонники языка Rust, неосиляторы указателей, а наличие cargo призывает пользоваться говнокодом написанным гугло-кодерами. Rust это новый язык для JS-макак, на, что намекает ключевое слово let. Если делать инструмент которым может пользоваться каждый идиот, то только идиоты им и будут пользоваться. Поэтому я отношусь к Rust, также как и к Electron, крайне брезгливо. Хотите язык где программиста подталкивают к написанию кода без ошибок, то смотрите в сторону Ada. Он хотя бы создан во времена, когда программисты считались инженерами.
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|1.6, DEF (?), 12:34, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Выбирая между C++ и Rust - конечно лучше выбрать Rust. Цепепе - это кривой, переусложненный уродец, с дефектной архитектурой, нагроможденной костылями.
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|2.16, Dzen Python (ok), 13:08, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Толсто.
Хотя учитывая засилье гитхабодетей "поколения ЕГЭ" с твиттерным кодом кто-то даже это пишет на полном серьёзе
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|1.7, IdeaFix (ok), 12:37, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Косвенно, это похоронит всё легаси. Всё понимаю, подавляющему большинству и i386 не нужен, но hp-pa/alpha/ia64/sparc и пр. разом отстегнутся и в гене и в дебиан портс, а потом и в нет/опенбсд.
Собственно, под не попсовыми архитектурками от того и нет к примеру фаерфокса.
А чо там у нас кстати с растом на божественном эльбрусе?
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