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Разработчики Mesa обсуждают возможность добавления кода на языке Rust

04.10.2020 12:17

Разработчики проекта Mesa обсуждают возможность использования языка Rust для разработки драйверов OpenGL/Vulkan и компонентов графического стека. Инициатором обсуждения стала Алиса Розенцвейг (Alyssa Rosenzweig), развивающая драйвер Panfrost для GPU Mali на базе микроархитектур Midgard и Bifrost. Инициатива находится на стадии обсуждения, конкретных решений пока не принято.

Сторонники использования Rust выдвигают на передний план возможность повышения качества работы с памятью и избавление от таких проблем, как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей и выход за границы буфера. Поддержка Rust также позволила бы включить в состав Mesa сторонние наработки, такие как система программного рендеринга Kazan с реализацией графического API Vulkan, написанная на языке Rust.

Отмечается, что актуальность повышения безопасности драйверов последнее время выросла в свете использования OpenGL при выполнения не заслуживающего доверия кода в браузерах, поддерживающих WebGL, что делает драйверы важным вектором для совершения атак на системы пользователей. В настоящее время для минимизации проблем при работе памятью в Mesa уже используются такие средства, как ralloc и статический анализ кода, но их применения недостаточно.

Противники внедрения Rust считают, что большую часть полезных возможностей Rust можно получить через перевод разработки на современный С++, который выглядит более привлекательным в условиях того, что большая часть Mesa написана на языке Си. Из доводов против Rust также упоминается усложнение системы сборки, не желание привязываться к пакетной системе cargo, расширение требований к сборочному окружению и необходимость включения компилятора Rust в сборочные зависимости, обязательные для построения ключевых компонентов рабочего стола в Linux.

Движение в сторону использования Rust для разработки также наблюдается в компании AMD, которая на днях открыла вакансию программиста на языке Rust для разработки нового инструментария, связанного с 3D-драйваерами для GPU Radeon.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Разработчики Chrome экспериментируют с языком программирования Rust
  3. OpenNews: Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation
  4. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  5. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  6. OpenNews: Microsoft развивает новый язык программирования на основе Rust
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53827-rust
Ключевые слова: rust, mesa, driver
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  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    и это правильно, оставаясь только в одном С они потеряют молодых растофанатиков, которые будут пилить очередные фс и браузеры, вместо полезного
     
     
  • 2.15, Dzen Python (ok), 13:06, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > привязка к карго, вместо стандартной clib
    > драйвер вывода

    Простительно для какого-нибудь симуззичного текстового редактора или игры. Непростительно для драйвера, где нужно как можно меньше зависимостей.

     

  • 1.2, Аноним (1), 12:20, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дело тут не в повышении качества, а сколько в новом притоке бесплатной рабочей силы с красными глазами, так как раст это новая религия
     
     
  • 2.4, Аноним (-), 12:27, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще go усиленно и агрессивно продвигают. По весне увидим у кого хайпа было больше, если эти полторы калеки с голоду не сдохнут прежде времени конечно..
     
     
  • 3.9, Хохол (?), 12:46, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ще не вмерлааа
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:50, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну у Го свя ниша - быстрая разработка всяких WEB-сервисов и... всё! %)
     

  • 1.3, Аноним (1), 12:24, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Противники внедрения Rust - так и запишем, неосиляторы карги
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 12:31, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтож это за каргокульт без падающей с неба тушенки ? Это уже чистой воды обман. Вот услышать бы реальные истории что вот кто-то там почитал ман по расту, нашел работу и теперь катается со своим парнем на ламорджини, желтой. До сиих пор доподленно не известно за какие макароны это все было написано и сколько наших полегло.
     
  • 2.17, Аноним (17), 13:08, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сторонники языка Rust, неосиляторы указателей, а наличие cargo призывает пользоваться говнокодом написанным гугло-кодерами. Rust это новый язык для JS-макак, на, что намекает ключевое слово let. Если делать инструмент которым может пользоваться каждый идиот, то только идиоты им и будут пользоваться. Поэтому я отношусь к Rust, также как и к Electron, крайне брезгливо. Хотите язык где программиста подталкивают к написанию кода без ошибок, то смотрите в сторону Ada. Он хотя бы создан во времена, когда программисты считались инженерами.
     
     
  • 3.18, Dzen Python (ok), 13:18, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ada

    А думаешь осилят?

     

  • 1.6, DEF (?), 12:34, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Выбирая между C++ и Rust - конечно лучше выбрать Rust. Цепепе - это кривой, переусложненный уродец, с дефектной архитектурой, нагроможденной костылями.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:50, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще один неосилятор...
     
  • 2.16, Dzen Python (ok), 13:08, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Толсто.
    Хотя учитывая засилье гитхабодетей "поколения ЕГЭ" с твиттерным кодом кто-то даже это пишет на полном серьёзе
     

  • 1.7, IdeaFix (ok), 12:37, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Косвенно, это похоронит всё легаси. Всё понимаю, подавляющему большинству и i386 не нужен, но hp-pa/alpha/ia64/sparc и пр. разом отстегнутся и в гене и в дебиан портс, а потом и в нет/опенбсд.

    Собственно, под не попсовыми архитектурками от того и нет к примеру фаерфокса.

    А чо там у нас кстати с растом на божественном эльбрусе?

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:42, 04/10/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в адский котел растеров и гошников туда же.
     
     
  • 2.10, Анонимсан (?), 12:49, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и гошников туда же

    А го-шников то за что?

     
     
  • 3.14, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 12:57, 04/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    их у нас двое (ц)
     
  • 2.13, Аноним (-), 12:55, 04/10/2020 Скрыто модератором
    		• –5 +/
     

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