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Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation

18.08.2020 22:17

Основная команда разработчиков языка Rust (Rust Core Team) и компания Mozilla объявили о намерении до конца года создать независимую некоммерческую организацию Rust Foundation, которой будут передана связанная с проектом Rust интеллектуальная собственность, в том числе торговые марки и доменные имена, ассоциируемые с Rust, Cargo и crates.io. Организация также будет отвечать за организацию финансирования проекта.

Напомним, что Rust изначально развивался как проект подразделения Mozilla Research, который в 2015 году был преобразован в самостоятельный проект с независимым от Mozilla управлением. Несмотря на то, что с тех пор Rust развивается автономно, финансовое и юридическое сопровождение предоставлялось компанией Mozilla. Теперь данные операции будут переданы в новую организацию, специально созданную для курирования Rust. Данную организацию можно будет рассматривать как нейтральную площадку, не связанную с Mozilla, что упростит привлечение новых компаний для поддержки Rust и повысит жизнеспособность проекта.

Торговые марки Rust и Cargo до передачи новой организации принадлежат Mozilla, и к ним применимы достаточно жёсткие ограничения по использованию, что создаёт определённые сложности с поставкой пакетов в дистрибутивах. В частности, условия использования торговых марок Mozilla, запрещают сохранение имени проекта в случае внесения изменений или применения патчей. Дистрибутивы могут распространять пакет под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core Team или смена имени. Указанная особенность мешает оперативному самостоятельному устранению ошибок и уязвимостей в пакетах с Rust и Cargo без согласования изменений с upstream.

В объявлении также упомянуто, что увольнение 250 сотрудников Mozilla коснулось и людей, активно участвующих в разработке Rust. Сообщается, что многие из лидеров сообщества Rust, которые работали в Mozilla, участвовали в разработке Rust в своё свободное время, а не рамках служебных обязанностей. Проект Rust давно не привязан к Mozilla и сотрудники Mozilla, которые входили в команды разработчиков Rust, продолжат оставаться членами этих команд даже в случае увольнения. При этом нет никаких гарантий, что уволенные сотрудники смогут продолжать уделять время Rust на новом месте работы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.45
  3. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
  4. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  5. OpenNews: Компания Mozilla объявила об увольнении 250 сотрудников
  6. OpenNews: Полностью свободный Linux-дистрибутив Hyperbola трансформируется в форк OpenBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53566-rust
Ключевые слова: rust, mozilla
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:41, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ок.
     
  • 2, Аноним (2), 22:53, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Денежки начали заканчиваться :)
     
  • 3, Аноним (3), 22:54, 18/08/2020 [ответить]  
    		• +/
    Mozilla has a rusty foundation
     
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