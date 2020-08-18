Анонсировано создание независимой от Mozilla организации Rust Foundation

Основная команда разработчиков языка Rust (Rust Core Team) и компания Mozilla объявили о намерении до конца года создать независимую некоммерческую организацию Rust Foundation, которой будут передана связанная с проектом Rust интеллектуальная собственность, в том числе торговые марки и доменные имена, ассоциируемые с Rust, Cargo и crates.io. Организация также будет отвечать за организацию финансирования проекта. Напомним, что Rust изначально развивался как проект подразделения Mozilla Research, который в 2015 году был преобразован в самостоятельный проект с независимым от Mozilla управлением. Несмотря на то, что с тех пор Rust развивается автономно, финансовое и юридическое сопровождение предоставлялось компанией Mozilla. Теперь данные операции будут переданы в новую организацию, специально созданную для курирования Rust. Данную организацию можно будет рассматривать как нейтральную площадку, не связанную с Mozilla, что упростит привлечение новых компаний для поддержки Rust и повысит жизнеспособность проекта. Торговые марки Rust и Cargo до передачи новой организации принадлежат Mozilla, и к ним применимы достаточно жёсткие ограничения по использованию, что создаёт определённые сложности с поставкой пакетов в дистрибутивах. В частности, условия использования торговых марок Mozilla, запрещают сохранение имени проекта в случае внесения изменений или применения патчей. Дистрибутивы могут распространять пакет под именем Rust и Cargo только если он собран из оригинальных исходных текстов, иначе требуется получение предварительного письменного разрешения от Rust Core Team или смена имени. Указанная особенность мешает оперативному самостоятельному устранению ошибок и уязвимостей в пакетах с Rust и Cargo без согласования изменений с upstream. В объявлении также упомянуто, что увольнение 250 сотрудников Mozilla коснулось и людей, активно участвующих в разработке Rust. Сообщается, что многие из лидеров сообщества Rust, которые работали в Mozilla, участвовали в разработке Rust в своё свободное время, а не рамках служебных обязанностей. Проект Rust давно не привязан к Mozilla и сотрудники Mozilla, которые входили в команды разработчиков Rust, продолжат оставаться членами этих команд даже в случае увольнения. При этом нет никаких гарантий, что уволенные сотрудники смогут продолжать уделять время Rust на новом месте работы.



