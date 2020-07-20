Выпуск языка программирования Rust 1.45

2.5 , Аноним ( 5 ), 10:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А на чём собственно сейчас программируешь? Давай предысторию кризиса.

з.ы. Диванному психологу недостаточно входных данных.

3.19 , Аноним ( 3 ), 10:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я студент-математик, мои основные задачи сейчас состоят в реализации всяких алгоритмов хитрых. В основном пока что я делал только игрушечные кейсы, но я чую, что скоро понадобиться делать серьёзное вычисление, ресурсоемкое. И вот тут вопрос. На Java я писал для удобства всякие тесткейс проги для курсовых и подобной хни - удобно, но что-то как-то не выглядит эффективно, на кластер разве запихнешь? Ну как бы мб и запихнешь, но все равно ж накладные расходы. Также я пробовал Haskell, язык вроде бы и приятный, крутая и мощная система типов, всякие математические концепции. Но, с другой стороны, я никак не могу избавиться от вопросов по поводу производительности (все-таки чистое ФП с неизменяемыми данными), да и порой отсутствие привычных императивный концепции напрягает мозги. На Си писал большой проект в универе, аж с распределённым режимом. Так-то довольно приятный язык, но все же как-то опасно, ничего не защищает не то что от порчи памяти, от кастов типов даже. Ещё интересуюсь формальной верификацией и тем, как пишут код в NASa, пока изучают вопрос. Такой вот помешанный на безопасности я, да

4.30 , Анонолекс ( ? ), 10:58, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Язык ADA.

5.34 , Анонолекс ( ? ), 11:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – P.S. Я как-то мелкий видел бабу на пляже с подобной книгой: https://scientificrussia.ru/data/auto/historical/preview-adalang.jpg ХЗ, чё её все стороной обходили...

6.36 , Аноним ( 3 ), 11:05, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это у вас не совсем канон, я на лурке читал, что настоящая книга по аде всегда красная

2.6 , DEV ( ? ), 10:33, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что бы получить собственное представление конечно нужно попробовать самому.

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Пробовал в Си - как-то уж слишком опасно. Будь опасным, в чём проблема? Проблема в управлении памятью, да? Ну так это. Это же не Си ей управляет, а ты. Думай, что делаешь, делов-то.

3.12 , Аноним ( 3 ), 10:42, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, как бы, я не особо себе доверяю. Плюс я писал проект на Си и немаленький, с ростом все сложнее услеживать. Людям свойственно ошибаться, баже лучшим из них, так почему бы не заставить машины проверять за нами как можно больше? Поэтому моя идеология такая - компилятор должен следить по максимуму. И типы проверять жёстко, и все прочее, в идеале вообще формальная верификация, как в seL4 (который, что интересно, написан на Си, но там док-во вроде побольше кода даже)

2.8 , A.Stahl ( ok ), 10:38, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – PHP -- оно будет работать даже если ты попытаешься взять квадратный корень из массива. Безопасность ого-го! Простота просто ухх! Лёгок как жопа воробья. Вот только не шустрый нифига, но как замена Башу вполне покатит.

3.14 , Аноним ( 3 ), 10:43, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты не поверишь, но я поддерживаю один php-проект, так что вопроса о том, программировать или нет на php, тут не стоит для меня

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:40, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А где оригинал пасты?

3.29 , Аноним ( 3 ), 10:56, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это и есть оригинал пасты. Так сказать "специально для оупен нет дот ру" 😃

2.11 , Брат Анон ( ? ), 10:41, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Думаю, что Ржавый обречён. Тупо не взлетит по причине изначальной тяжести. Смотри на го, Модулу-2, и ещё лучше -- Компонентный Паскаль.

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:47, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Компилятор си сегодня отлавливает многие баги. Другие баги отлавливаются в рантайме по-умолчанию. Опасность си в багах, которые формально удовлетворяют компилятор и выглядят безобидно, по при этом приводят приводят к состоянию гонки, например. Но в си с этим гораздо попроще, чем в плюсах. Сейчас в компиляторах (в частности gcc) есть опять же средства отладочного инструментирования, которые укажут на проблемы. В общем, практического смысла в общем случае не использовать си нет -- он универсален и идеален примерно для всего.

3.27 , Аноним ( 3 ), 10:54, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну вот развитие компайлеров, анализаторов и даже формальных верификаторов внушает доверие, конечно, но вот хотелось бы снизить число багов в рантайме, перенеся по возможности весь баг кетчинг на компайл тайм. Да, гонки опасны, и вот я слышал в расте борроу чекер вроде не даёт делать их. Плюсы не очень люблю, кстати, вроде бы vector и set и пр. хороши, но как-то в полюсах все запудрено, синтаксиса полно, за ещё плюс почти в каждой либе новое UB. Си в этом смысле все же попроще.

2.20 , C ( ? ), 10:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – C#

3.28 , Аноним ( 3 ), 10:55, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Та же Java в сущности, только от MS, с сахарком.

2.32 , Аноним ( 32 ), 11:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вот, ребята, у меня кризис. Не знаю, на чем программировать. Можно попробовать на русском. А то беда какая-то везде с ним )

2.33 , Корец ( ? ), 11:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтоб не было опасно, учи язык, на котором пишешь! Peшeтo можно написать на любом языке.

