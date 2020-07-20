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Выпуск языка программирования Rust 1.45

20.07.2020 10:09

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.45, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от ошибок при манипулировании указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

Основные новшества:

  • Устранена давняя недоработка при выполнении преобразований между целыми числами и числами с плавающей запятой. Так как компилятор Rust использует LLVM в качестве бэкенда, операции преобразования типов выполнялись через инструкции промежуточного кода LLVM, такие как fptoui, в которых имеется одна существенная особенность - неопределённое поведение, если результирующее значение не умещается в целевой тип. Например, при преобразовании вещественного значения 300 с типом f32 в целый тип u8 результат непредсказуем и может отличаться на разных системах. Проблема в том, что подобная особенность проявляется в коде, не помеченном как "unsafe".

    Начиная с Rust 1.45 поведение при переполнении размера типа жёстко регламентировано, а операция преобразования "as" выполняет проверку на переполнение и приводит преобразуемое значение к максимальному или минимальному значению целевого типа (для вышеотмеченного примера значение 300 будет преобразовано в 255). Для отключения подобных проверок предусмотрены дополнительные вызовы API "{f64, f32}::to_int_unchecked", работающие в режиме unsafe. 

    
   fn cast(x: f32) -> u8 {
       x as u8   
   }

   fn main() {
       let too_big = 300.0;
       let too_small = -100.0;
       let nan = f32::NAN;
 
       let x: f32 = 1.0;
       let y: u8 = unsafe { x.to_int_unchecked() };
 
       println!("too_big_casted = {}", cast(too_big));     // на выходе 255
       println!("too_small_casted = {}", cast(too_small)); // на выходе 0
       println!("not_a_number_casted = {}", cast(nan));    // на выходе 0
   }
  • Стабилизировано использование процедурных макросов, похожих на функции, в выражениях, шаблонах и утверждениях. Ранее подобные макросы могли вызываться не везде, а только в определённых частях кода (отдельным вызовом, не переплетающимся с другим кодом). Расширение способов вызова макросов, похожих на функции, было одним из требовалось для обеспечения работы web-фреймворка Rocket в стабильных выпусках Rust. Ранее для достижения дополнительной гибкости задания обработчиков в Rocket требовалось включение экспериментальной возможности "proc_macro_hygiene", недоступной в стабильных версиях Rust. Теперь указанная функциональность встроена в стабильные выпуски языка.
  • Разрешено использование диапазонов с типом "char" для перебора значений диапазона (ops::{Range, RangeFrom, RangeFull, RangeInclusive, RangeTo}): 
    
   for ch in 'a'..='z' {
       print!("{}", ch);
   }
   println!(); // Будет выведено "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы Arc::as_ptr, BTreeMap::remove_entry, Rc::as_ptr, rc::Weak::as_ptr, rc::Weak::from_raw, rc::Weak::into_raw, str::strip_prefix, str::strip_suffix, sync::Weak::as_ptr, sync::Weak::from_raw, sync::Weak::into_raw, char::UNICODE_VERSION, Span::resolved_at, Span::located_at, Span::mixed_site, unix::process::CommandExt::arg0.
  • В компилятор rustc добавлена поддержка переопределения различных возможностей целевой платформы при помощи флага "target-feature", например, "-C target-feature=+avx2,+fma". Также добавлены новые флаги: "force-unwind-tables" для генерации "раскрученных" (unwind) таблиц вызовов, независимо от стратегии обработки краха; "embed-bitcode" для управления включением биткода LLVM в генерируемые rlibs. Флаг "embed-bitcode" по умолчанию задействован в Cargo для оптимизации времени сборки и потребления дискового пространства.
  • Обеспечен третий уровень поддержи для платформ mipsel-sony-psp и thumbv7a-uwp-windows-msvc. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования и публикации официальных сборок.

Дополнительно можно отметить рассказ о создании простейшего приложения на языке Rust, стартующего при помощи системного загрузчика и готового к самодостаточной загрузке вместо операционной системы. Статья является первой в серии, посвящённой демонстрацией приёмов, востребованных при низкоуровневом программировании и разработке ОС.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.5, написанной на языке Rust
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.44
  4. OpenNews: Для Linux и Redox представлена реализация Libc на языке Rust
  5. OpenNews: Предложение по обсуждению вопроса добавления в ядро Linux средств для разработки на языке Rust
  6. OpenNews: Линус Торвальдс подключился к обсуждению начальной реализации поддержки Rust в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53398-rust
Ключевые слова: rust, boot
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.3, Аноним (3), 10:28, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот, ребята, у меня кризис. Не знаю, на чем программировать. С одной стороны, хочу безопасность, с другой стороны - эффективность. И с третьей - по возможности простоту. Пробовал на Java - вроде бы не слишком опасно, но и как-то тяжеловесно. Пробовал Haskell - не всегда понятно местами и я до сих пор не особо пойму в эффективность в чистом ФП. Пробовал в Си - как-то уж слишком опасно. Что думаете насчёт Rust в этом ключе, стоит пробовать?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А на чём собственно сейчас программируешь? Давай предысторию кризиса.
    з.ы. Диванному психологу недостаточно входных данных.
     
     
  • 3.19, Аноним (3), 10:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я студент-математик, мои основные задачи сейчас состоят в реализации всяких алгоритмов хитрых. В основном пока что я делал только игрушечные кейсы, но я чую, что скоро понадобиться делать серьёзное вычисление, ресурсоемкое. И вот тут вопрос.

    На Java я писал для удобства всякие тесткейс проги для курсовых и подобной хни - удобно, но что-то как-то не выглядит эффективно, на кластер разве запихнешь? Ну как бы мб и запихнешь, но все равно ж накладные расходы.

    Также я пробовал Haskell, язык вроде бы и приятный, крутая и мощная система типов, всякие математические концепции. Но, с другой стороны, я никак не могу избавиться от вопросов по поводу производительности (все-таки чистое ФП с неизменяемыми данными), да и порой отсутствие привычных императивный концепции напрягает мозги.

    На Си писал большой проект в универе, аж с распределённым режимом. Так-то довольно приятный язык, но все же как-то опасно, ничего не защищает не то что от порчи памяти, от кастов типов даже.

    Ещё интересуюсь формальной верификацией и тем, как пишут код в NASa, пока изучают вопрос. Такой вот помешанный на безопасности я, да

     
     
  • 4.30, Анонолекс (?), 10:58, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Язык ADA.
     
     
  • 5.34, Анонолекс (?), 11:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Я как-то мелкий видел бабу на пляже с подобной книгой: https://scientificrussia.ru/data/auto/historical/preview-adalang.jpg

    ХЗ, чё её все стороной обходили...

     
     
  • 6.36, Аноним (3), 11:05, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у вас не совсем канон, я на лурке читал, что настоящая книга по аде всегда красная
     
  • 2.6, DEV (?), 10:33, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы получить собственное представление конечно нужно попробовать самому.


     
  • 2.7, Аноним (7), 10:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Пробовал в Си - как-то уж слишком опасно.

    Будь опасным, в чём проблема? Проблема в управлении памятью, да? Ну так это. Это же не Си ей управляет, а ты. Думай, что делаешь, делов-то.

     
     
  • 3.12, Аноним (3), 10:42, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, как бы, я не особо себе доверяю. Плюс я писал проект на Си и немаленький, с ростом все сложнее услеживать. Людям свойственно ошибаться, баже лучшим из них, так почему бы не заставить машины проверять за нами как можно больше? Поэтому моя идеология такая - компилятор должен следить по максимуму. И типы проверять жёстко, и все прочее, в идеале вообще формальная верификация, как в seL4 (который, что интересно, написан на Си, но там док-во вроде побольше кода даже)
     
  • 2.8, A.Stahl (ok), 10:38, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    PHP -- оно будет работать даже если ты попытаешься взять квадратный корень из массива. Безопасность ого-го! Простота просто ухх! Лёгок как  жопа воробья. Вот только не шустрый нифига, но как замена Башу вполне покатит.
     
     
  • 3.14, Аноним (3), 10:43, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не поверишь, но я поддерживаю один php-проект, так что вопроса о том, программировать или нет на php, тут не стоит для меня
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:40, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где оригинал пасты?
     
     
  • 3.29, Аноним (3), 10:56, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть оригинал пасты. Так сказать "специально для оупен нет дот ру" 😃
     
  • 2.11, Брат Анон (?), 10:41, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Думаю, что Ржавый обречён. Тупо не взлетит по причине изначальной тяжести. Смотри на го, Модулу-2, и ещё лучше -- Компонентный Паскаль.
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:47, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилятор си сегодня отлавливает многие баги. Другие баги отлавливаются в рантайме по-умолчанию. Опасность си в багах, которые формально удовлетворяют компилятор и выглядят безобидно, по при этом приводят приводят к состоянию гонки, например. Но в си с этим гораздо попроще, чем в плюсах. Сейчас в компиляторах (в частности gcc) есть опять же средства отладочного инструментирования, которые укажут на проблемы. В общем, практического смысла в общем случае не использовать си нет -- он универсален и идеален примерно для всего.
     
     
  • 3.27, Аноним (3), 10:54, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот развитие компайлеров, анализаторов и даже формальных верификаторов внушает доверие, конечно, но вот хотелось бы снизить число багов в рантайме, перенеся по возможности весь баг кетчинг на компайл тайм.

    Да, гонки опасны, и вот я слышал в расте борроу чекер вроде не даёт делать их.

    Плюсы не очень люблю, кстати, вроде бы vector и set и пр. хороши, но как-то в полюсах все запудрено, синтаксиса полно, за ещё плюс почти в каждой либе новое UB. Си в этом смысле все же попроще.

     
  • 2.20, C (?), 10:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    C#
     
     
  • 3.28, Аноним (3), 10:55, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Та же Java в сущности, только от MS, с сахарком.
     
  • 2.32, Аноним (32), 11:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот, ребята, у меня кризис. Не знаю, на чем программировать.

    Можно попробовать на русском. А то беда какая-то везде с ним )

     
  • 2.33, Корец (?), 11:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтоб не было опасно, учи язык, на котором пишешь! Peшeтo можно написать на любом языке.
     

  • 1.9, Fracta1L (ok), 10:39, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Гробовщик дырявой сишки. Надеюсь, лет через 10 программирование на С будет считаться профнепригодностью.
     
     
  • 2.13, Аноним (10), 10:42, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вообще-то уже. Такого говнокода, как у сишников и некоторых питонщиков, я даже в проектах на вижуал бейсике и паскале (сам ы на них не пишу, но иногда прихтдится реверс-инженирить из исходников) не видел.
     
     
  • 3.17, Fracta1L (ok), 10:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Пока что С-фанбои (по большей части те что больше приветмира на сишке ничего не писали) активно копротивляются и верещат всякие мантры типа "язык это просто инструмент!!!", "надо просто быть внимательным и писать правильный код!!!!"
     
  • 3.21, Аноним (15), 10:51, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо то, что ты принял за гoвнокод, было написано не от хорошей жизни. Эффективный код не выглядит красиво (говорю про си и питон), а ты сейчас демонстрируешь некомпетентность.
     
     
  • 4.23, Fracta1L (ok), 10:52, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подъехали авторы "эффективного" writeonly кода с 20 операторами в одной строке
     
  • 4.31, alex312 (?), 11:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эффективный код не выглядит красиво

    Без конкретных примеров - это "бла-бла-бла".
    А я говорю, что эффективный код может быть красивым, если немного постараться.

     
  • 2.16, Совершенно другой аноним (?), 10:47, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Замечательный гробовщик, со встроенным UB, как оказалось.
     
  • 2.18, Аноним (18), 10:49, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что тогда делать любителям дырок и буферов?
     
     
  • 3.22, Fracta1L (ok), 10:52, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Переполненных буферов, ты хотел сказать)
     
  • 3.24, alex312 (?), 10:53, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для любтелей дырок и буферов оставлена лазейка в виде unsafe :)
     
  • 2.35, Корец (?), 11:04, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дырявый тут только фрактал, который до сих пор не может выучить божественную сишечку!
     

  • 1.25, Анонолекс (?), 10:54, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Выпуск языка программирования Rust 1.45

    В следующий раз копайте глубже...

     
  • 1.26, Servey (?), 10:54, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему сабжа нет в пакетах под RHEL ?
     

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