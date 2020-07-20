Выпуск языка программирования Rust 1.45

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|1.3, Аноним (3), 10:28, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот, ребята, у меня кризис. Не знаю, на чем программировать. С одной стороны, хочу безопасность, с другой стороны - эффективность. И с третьей - по возможности простоту. Пробовал на Java - вроде бы не слишком опасно, но и как-то тяжеловесно. Пробовал Haskell - не всегда понятно местами и я до сих пор не особо пойму в эффективность в чистом ФП. Пробовал в Си - как-то уж слишком опасно. Что думаете насчёт Rust в этом ключе, стоит пробовать?
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|2.5, Аноним (5), 10:32, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А на чём собственно сейчас программируешь? Давай предысторию кризиса.
з.ы. Диванному психологу недостаточно входных данных.
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|3.19, Аноним (3), 10:50, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я студент-математик, мои основные задачи сейчас состоят в реализации всяких алгоритмов хитрых. В основном пока что я делал только игрушечные кейсы, но я чую, что скоро понадобиться делать серьёзное вычисление, ресурсоемкое. И вот тут вопрос.
На Java я писал для удобства всякие тесткейс проги для курсовых и подобной хни - удобно, но что-то как-то не выглядит эффективно, на кластер разве запихнешь? Ну как бы мб и запихнешь, но все равно ж накладные расходы.
Также я пробовал Haskell, язык вроде бы и приятный, крутая и мощная система типов, всякие математические концепции. Но, с другой стороны, я никак не могу избавиться от вопросов по поводу производительности (все-таки чистое ФП с неизменяемыми данными), да и порой отсутствие привычных императивный концепции напрягает мозги.
На Си писал большой проект в универе, аж с распределённым режимом. Так-то довольно приятный язык, но все же как-то опасно, ничего не защищает не то что от порчи памяти, от кастов типов даже.
Ещё интересуюсь формальной верификацией и тем, как пишут код в NASa, пока изучают вопрос. Такой вот помешанный на безопасности я, да
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|6.36, Аноним (3), 11:05, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это у вас не совсем канон, я на лурке читал, что настоящая книга по аде всегда красная
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|2.6, DEV (?), 10:33, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что бы получить собственное представление конечно нужно попробовать самому.
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|2.7, Аноним (7), 10:37, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Пробовал в Си - как-то уж слишком опасно.
Будь опасным, в чём проблема? Проблема в управлении памятью, да? Ну так это. Это же не Си ей управляет, а ты. Думай, что делаешь, делов-то.
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|3.12, Аноним (3), 10:42, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, как бы, я не особо себе доверяю. Плюс я писал проект на Си и немаленький, с ростом все сложнее услеживать. Людям свойственно ошибаться, баже лучшим из них, так почему бы не заставить машины проверять за нами как можно больше? Поэтому моя идеология такая - компилятор должен следить по максимуму. И типы проверять жёстко, и все прочее, в идеале вообще формальная верификация, как в seL4 (который, что интересно, написан на Си, но там док-во вроде побольше кода даже)
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|2.8, A.Stahl (ok), 10:38, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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PHP -- оно будет работать даже если ты попытаешься взять квадратный корень из массива. Безопасность ого-го! Простота просто ухх! Лёгок как жопа воробья. Вот только не шустрый нифига, но как замена Башу вполне покатит.
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|3.14, Аноним (3), 10:43, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты не поверишь, но я поддерживаю один php-проект, так что вопроса о том, программировать или нет на php, тут не стоит для меня
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|3.29, Аноним (3), 10:56, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть оригинал пасты. Так сказать "специально для оупен нет дот ру" 😃
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|2.11, Брат Анон (?), 10:41, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаю, что Ржавый обречён. Тупо не взлетит по причине изначальной тяжести. Смотри на го, Модулу-2, и ещё лучше -- Компонентный Паскаль.
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|2.15, Аноним (15), 10:47, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компилятор си сегодня отлавливает многие баги. Другие баги отлавливаются в рантайме по-умолчанию. Опасность си в багах, которые формально удовлетворяют компилятор и выглядят безобидно, по при этом приводят приводят к состоянию гонки, например. Но в си с этим гораздо попроще, чем в плюсах. Сейчас в компиляторах (в частности gcc) есть опять же средства отладочного инструментирования, которые укажут на проблемы. В общем, практического смысла в общем случае не использовать си нет -- он универсален и идеален примерно для всего.
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|3.27, Аноним (3), 10:54, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот развитие компайлеров, анализаторов и даже формальных верификаторов внушает доверие, конечно, но вот хотелось бы снизить число багов в рантайме, перенеся по возможности весь баг кетчинг на компайл тайм.
Да, гонки опасны, и вот я слышал в расте борроу чекер вроде не даёт делать их.
Плюсы не очень люблю, кстати, вроде бы vector и set и пр. хороши, но как-то в полюсах все запудрено, синтаксиса полно, за ещё плюс почти в каждой либе новое UB. Си в этом смысле все же попроще.
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|2.32, Аноним (32), 11:02, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот, ребята, у меня кризис. Не знаю, на чем программировать.
Можно попробовать на русском. А то беда какая-то везде с ним )
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|2.33, Корец (?), 11:03, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтоб не было опасно, учи язык, на котором пишешь! Peшeтo можно написать на любом языке.
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|1.9, Fracta1L (ok), 10:39, 20/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Гробовщик дырявой сишки. Надеюсь, лет через 10 программирование на С будет считаться профнепригодностью.
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|2.13, Аноним (10), 10:42, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вообще-то уже. Такого говнокода, как у сишников и некоторых питонщиков, я даже в проектах на вижуал бейсике и паскале (сам ы на них не пишу, но иногда прихтдится реверс-инженирить из исходников) не видел.
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|3.17, Fracta1L (ok), 10:48, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Пока что С-фанбои (по большей части те что больше приветмира на сишке ничего не писали) активно копротивляются и верещат всякие мантры типа "язык это просто инструмент!!!", "надо просто быть внимательным и писать правильный код!!!!"
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|3.21, Аноним (15), 10:51, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо то, что ты принял за гoвнокод, было написано не от хорошей жизни. Эффективный код не выглядит красиво (говорю про си и питон), а ты сейчас демонстрируешь некомпетентность.
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|4.23, Fracta1L (ok), 10:52, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Подъехали авторы "эффективного" writeonly кода с 20 операторами в одной строке
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|4.31, alex312 (?), 11:00, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Эффективный код не выглядит красиво
Без конкретных примеров - это "бла-бла-бла".
А я говорю, что эффективный код может быть красивым, если немного постараться.
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|2.35, Корец (?), 11:04, 20/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дырявый тут только фрактал, который до сих пор не может выучить божественную сишечку!
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