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Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4

02.05.2024 12:10

Компания Red Hat опубликовала релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4. Готовые установочные образы доступны для зарегистрированных пользователей Red Hat Customer Portal (для оценки функциональности также можно использовать iso-образы CentOS Stream 9 и бесплатные сборки RHEL для разработчиков). Выпуск сформирован для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le и Aarch64 (ARM64).

Ветка RHEL 9 развивается с более открытым процессом разработки и использует в качестве основы пакетную базу CentOS Stream 9. CentOS Stream позиционируется как upstream-проект для RHEL, дающий возможность сторонним участникам контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. В соответствии с 10-летним циклом поддержки дистрибутива RHEL 9 будет сопровождаться до 2032 года.

Исходные тексты rpm-пакетов RHEL 9.4 не размещены в публичном репозитории git.centos.org и предоставляются клиентам компании только через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных, что не позволяет использовать эти пакеты для создания производных дистрибутивов. Исходные тексты остаются доступны в репозитории CentOS Stream, но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Rocky Linux, Oracle и SUSE воспроизводят исходные тексты rpm-пакетов релизов RHEL в рамках проекта OpenELA.

Ключевые изменения в RHEL 9.4:

  • Обеспечена полная поддержка технологии создания изолированных анклавов Intel SGX (Software Guard Extensions). Поддерживаются версии SGX 1 и 2, позволяющие использовать механизмы FLC (Flexible Launch Control) и EDMM (Enclave Dynamic Memory Management) для изменения прав доступа к отдельным страницам памяти анклава, динамического добавления/удаления страниц памяти к анклаву и расширения анклава.
  • В разряд стабильных переведён драйвер IDXD (Data Streaming Accelerator) для задействования ускорителей передачи данных, встроенных в CPU Intel. Ранее SGX и IDXD были отнесены к экспериментальным возможностям (Technology Preview).
  • Реализация подсистемы eBPF синхронизирована с ядром Linux 6.6 (в прошлом выпуске использовалась реализация eBPF из ядра Linux 6.3).
  • В загрузчик GRUB и прослойку shim добавлена возможность применения механизмов защиты памяти DEP (Data Execution Prevention), NX (No Execute) и XD (Execute Disable) для запрета исполнения инструкций в определённых областях памяти на стадии до начала загрузки системы.
  • В состав включены новые версии компиляторов и инструментов для разработчиков: GCC Toolset 13, LLVM Toolset 17.0.6, Rust Toolset 1.75.1 и Go Toolset 1.21.7.
  • Добавлены отдельные пакеты (Application Streams) c новыми версиями Python 3.12, Ruby 3.3, PHP 8.2, nginx 1.24, MariaDB 10.11, PostgreSQL 16.
  • Обновлены версии Git 2.43.0, Git LFS 3.4.1, Valgrind 3.22, SystemTap 5.0, elfutils 0.190, cmake 3.26. Добавлены новые пакеты maven-openjdk21 и libzip-tools.
  • Обновлены пакеты, связанные с безопасностью: GnuTLS 3.8.3, nettle 3.9.1, p11-kit 0.25.3, libkcapi 1.4.0, stunnel 5.71, audit 3.1.2, SSG (SCAP Security Guide) 0.1.72, openCryptoki 3.22.0, ipa 4.11.
  • Обновлены серверные и системные пакеты: chrony 4.5, linuxptp 4.2, Rsyslog 8.2310, iptables 1.8.10, nftables 1.0.9, firewalld 1.3, stratis-cli 3.6.0, boom 1.6.0, 389-ds-base 2.4.5, samba 4.19.4, Podman 4.9.
  • Работающий в пространстве пользователя инструментарий SELinux (libsepol, libselinux, libsemanage, policycoreutils, checkpolicy, mcstrans) обновлён до версии 3.6, в которой в язык CIL (Common Intermediate Language) добавлена поддержка правил "deny" и ключевых слов "notself" и "other". Добавлен исполняемый файл getpolicyload для отображения числа перезагрузок правил SELinux. Под защиту SELinux переведены сервисы nvme-stas, rust-afterburn, rust-coreos-installer и bootc, которые раньше выполнялись в режиме unconfined_service_t. Добавлены правила SELinux для SAP HANA. Добавлен новый сервис chronyd-restricted, защищённый при помощи SELinux. Добавлен пакет grafana-selinux для запуска grafana с защитой SELinux.
  • Регистратор и верификатор Keylime, применяемые для подтверждения подлинности и непрерывного отслеживания целостности внешних систем, теперь можно запустить внутри контейнеров, изолированных от основной системы.
  • В системе ведения логов Rsyslog предоставлена возможность изменения настроек шифрования для TLS/SSL и добавлены дополнительные опции для сброса привилегий.
  • В OpenSSL предоставлена возможность размещения файлов с настройками TLS в отдельном каталоге /etc/pki/tls/openssl.d, что позволяет переопределить параметры дополнительных криптографических модулей без изменения основного файла конфигурации OpenSSL.
  • В SSSD (System Security Services Daemon) предоставлена возможность включения и настройки беспарольной аутентификации, используя датчики биометрических данных, поддерживающие спецификацию FIDO2, например, устройства YubiKey.
  • Добавлена экспериментальная команда "podman build farm" для создания образов контейнеров сразу для нескольких архитектур. В Podman добавлена полная поддержка бэкенда на базе SQLite и предоставлена возможность использования модулей containers.conf для выборочной загрузки настроек. В Containerfile разрешены многострочные инструкции HereDoc. Объявлен устаревшим сетевой стек CNI (Container Network Interface). При помощи команды "podman machine" реализована возможность проброса USB-устройств в виртуальные машины QEMU.
  • В IdM (Identity Management) предоставлена возможность включения обязательной двухфакторной аутентификации LDAP-клиентов, используя одноразовые пароли (OTP). Стабилизирован API IdM, который раньше преподносился как экспериментальный. В 389 Directory Server добавлена поддержка протокола HAProxy, что позволяет корректно определять IP-адреса клиентов, подключающихся через прокси.
  • В сборщике образов RHEL предоставлена возможность указания произвольных точек монтирования и создания различных режимов разбивки на разделы (auto-lvm, lvm, raw).
  • До версии 1.0.0 обновлена реализация протокола synce4l, обеспечивающего поддержку технологии синхронизации частоты SyncE (Synchronous Ethernet), поддерживаемой в некоторых сетевых картах и сетевых коммутаторах, и позволяющей повысить эффективность обмена данными в приложениях RAN (Radio Access Network) за счёт более точной синхронизации времени. Добавлена поддержка предоставляемого ядром интерфейса DPLL (Digital Phase Locked Loop).
  • В подсистему nftables перенесена возможность проверки полей внутренних заголовков пакетов, передаваемых через туннели. В утилиту nft добавлена возможность использования команды "nft reset" для сброса состояний правил nftables, таких как счётчики пакетов и значения квот. В firewalld прекращено удаление правил, добавленных через iptables, если в firewalld используется бэкенд nftables и отсутствуют правила, созданные с опцией "--direct".
  • В утилиту ss, входящую в пакет iproute2, добавлена опция "--bound-inactive" для отображения неактивных сетевых сокетов TCP, которые прикреплены к IP-адресу и сетевому порту (выполнен вызов bind), но не соединены (вызов connect) или не переведены в режим ожидания соединения (вызов listen).
  • В NetworkManager добавлена возможность изменения числа каналов (очередей пакетов, привязанных к обработчикам прерываний) для сетевых интерфейсов и настройки режима SwitchDev, позволяющего делегировать операции по перенаправлению кадров и обработке сетевых пакетов специализированным аппаратным чипам. Добавлена поддержка сетевых интерфейсов MACsec. Для беспроводных соединений предоставлена возможность назначения отдельного постоянного MAC-адреса (режим stable-ssid).
  • В Nmstate обеспечено создание YAML-файла для возврата к прошлому состоянию настроек. Для управления приоритетами в агрегированных сетевых интерфейсах (bond) добавлено свойство priority. Добавлены дополнительные атрибуты для VLAN: registration-protocol, mvrp, reorder-headers и loose-binding. Предоставлена возможность настройки тегов VLAN на сетевых устройствах с поддержкой SR-IOV (Single Root I/O Virtualization).
  • Возвращён модуль ядра с реализацией алгоритма контроля перегрузки TCP Illinois, который в среднем позволяет добиться большей пропускной способности и более справедливого распределения ресурсов.
  • Расширены возможности утилит rteval, rtla и cyclicdeadline. В rteval добавлена возможность использования префиксов "+" и "-" для прикрепления и открепления ядер CPU из списка отслеживаемых ядер (measurement-cpulist). Утилита rtla обновлена до состояния, соответствующего ядру Linux 6.6. Добавлена опция "rtla -C" для прикрепления к потокам дополнительных cgroup. В утилиту cyclicdeadline добавлена возможность визуализации задержек в виде гистограммы.
  • Добавлена возможность задания максимального размера ФС при динамическом увеличении размера ФС сервисом stratisd, что позволяет избежать проседания производительности после неконтролируемого увеличения размера XFS.
  • В утилиту lvconvert добавлена поддержка преобразования стандартных логических томов (LV) в вариант, допускающий динамическое выделение места в хранилище (thin provisioning).
  • В multipathd добавлена поддержка обработки событий FPIN-Li (Fabric Performance Impact Notification) для оптимизации доступа к накопителям NVMe. В секцию используемых по умолчанию настроек в multipath.conf добавлены параметры max_retries и auto_resize. Для Device-mapper-multipath добавлены настойки для использования массива HPE Alletra 9000 NVMeFC и поддержки режима ANA (Asymmetric Namespace Access) в NVMeoFC.
  • В разряд стабильных переведена возможность загрузки c адаптеров NVMe/FC (Non-volatile Memory Express (NVMe) over Fibre Channel).
  • В web console упрощено управление хранилищами и изменение размера разделов. Добавлена поддержка генерации shell-скриптов и сценариев Ansible для настройки kdump. В секции Virtual Machines реализована возможность добавления открытых ключей SSH и подключения уже отформатированных блочных устройств. Для подключения к виртуальным машинам вместо протокола SPICE задействован VNC.
  • Добавлены новые системные роли для запуска, управления и настройки fapolicyd и Microsoft SQL Server 2022. Добавлена роль snapshot для создания и управления снапшотами LVM. В роль sshd добавлена возможность аутентификации по сертификатам.
  • Стабилизирована поддержка виртуализации на системах ARM64 с использованием гипервизора KVM.
  • Добавлена поддержка миграции виртуальных машин в режиме Multi-FD (multiple file descriptors), при котором при переносе виртуальной машины устанавливается несколько параллельных соединений, что позволяет ускорить передачу данных при наличии высокоскоростного сетевого соединения (20 Gbps и выше).
  • Повышена производительность live-миграции в режиме Postcopy, при котором виртуальное окружение запускается почти сразу, а все недостающие данные подгружаются при обращении к не скопированным страницам памяти.
  • Добавлена утилита toolbx, позволяющая запустить дополнительное изолированное окружение, которое может быть обустроено произвольным образом при помощи обычного пакетного менеджера DNF и использоваться для установки экспериментальных пакетов без влияния на основную систему.
  • Добавлена поддержка параметров командной строки ядра Linux: accept_memory, ia32_emulation, arm64.nomops, cgroup_favordynmods, early_page_ext, fw_devlink.sync_state, kunit.enable, mtrr=debug, rcupdate.rcu_cpu_stall_cputime, rcupdate.rcu_exp_stall_task_details, spec_rstack_overflow и workqueue.unbound_cpus.
  • Добавлены новые параметры sysctl: io_uring_group и numa_balancing_promote_rate_limit_MBps.
  • Использование механизма io_uring по умолчанию запрещено для всех процессов (sysctl io_uring_disabled=2).
  • Расширена поддержка оборудования. Добавлены драйверы для поддержки технологий Intel QuickAssist Technology, Intel TPMI, Intel Uncore Frequency, AMD HSMP, AMD XCP, AMD Platform Management и Mellanox PMC. Добавлен драйвер octeon_ep для контроллеров Marvell Octeon PCIe Endpoint Network Interface Controller.
  • Продолжено предоставление экспериментальной (Technology Preview) поддержки:
    • VPN WireGuard,
    • kTLS (TLS на уровне ядра),
    • интерфейса асинхронного ввода/вывода io_uring,
    • DAX (Direct Access) для ext4 и XFS,
    • AMD SEV и SEV-ES в гипервизоре KVM,
    • сервиса systemd-resolved,
    • механизма Sigstore для верификации контейнеров по цифровым подписям,
    • протоколов PRP (Parallel Redundancy Protocol) и HSR (High-availability Seamless Redundancy),
    • аппаратного ускорения IPsec через вынос операций инкапсуляции пакетов на сторону сетевой карты,
    • протокола управления сертификатами ACME, применяемого в Let's Encrypt,
    • SRv6 (Segment Routing over IPv6,
    • пакета с графическим редактором GIMP 2.99.8,
    • настройки MPTCP (Multipath TCP) через NetworkManager,
    • DNSSEC в IdM,
    • virtio-mem,
    • Socket API для TuneD,
    • Soft-iWARP (Internet Wide-area RDMA Protocol),
    • GNOME для ARM64 и IBM Z.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Изменения в подготовке промежуточных выпусков Red Hat Enterprise Linux
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.9
  5. OpenNews: CentOS Stream станет единственным публичным источником кода пакетов RHEL
  6. OpenNews: Компания Intel присоединилась к разработке CentOS Stream
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61100-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (71) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Минона (ok), 12:32, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Rocky Linux, Oracle и SUSE воспроизводят исходные тексты rpm-пакетов релизов RHEL в рамках проекта OpenELA.

    Каков механизм "воспроизводства"?

     
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:51, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Там у оракла, на самом деле, свой штат людей что готовят линукс. Еще есть SUSE, там тоже люди что знют как гововить линукс. Версии пакетов известны, все патчи все-равно выложены на centos stream. Инфу по CVE они получают односременно с RHEL.
     
     
  • 3.49, Минона (ok), 14:17, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там у оракла, на самом деле, свой штат людей что готовят линукс.
    > Еще есть SUSE, там тоже люди что знют как гововить линукс.
    > Версии пакетов известны, все патчи все-равно выложены на centos stream. Инфу
    > по CVE они получают односременно с RHEL.

    т.е. как с лекарствами - оригинал/дженерик.

     
     
  • 4.55, Аноним (55), 14:30, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, оригинал - эт то что написали парни, умеющие в opensource
    rhel такой же жынерик
     
     
  • 5.70, Минона (ok), 15:19, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ок.
    Тогда зачем его так жаждут косплеить.
     
     
  • 6.78, Banned (?), 15:30, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минимум затрат,а пафоса как не в себя. Пакетики и я люблю собирать,а кто-то очень важный даже вебморду запилит. На большее нас не хватает. Работать же надо и не за еду. Ну,ты понял.
     
     
  • 7.100, n00by (ok), 16:28, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не понял вот этого хамства в адрес основного создателя Linux. Со стороны того, кто "пакетики и я люблю собирать" -- это плевок в руку дающую исходники для пакетиков.
     
  • 6.81, Аноним (55), 15:30, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Привычка осталась со времён centos, следовать за красной шляпой.
    Вангую, что скоро дорастут до понимания, что не нужно.
     
  • 6.98, n00by (ok), 16:23, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что автор сообщения #55 нагло врёт. IBM вкинула в своё время $1 млрд, чему "умеющие в опенсорс" дружно радовались. RedHat - основной коммитер в ядро, если не считать "железячников" (Intel). Теперь RedHat - подразделение IBM.
     
  • 5.88, aname (?), 15:51, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это кто?
     
     
  • 6.97, n00by (ok), 16:20, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    C 2007 по 2019 год в разработке ядра приняли участие 1730 компаний, которые подготовили 780048 коммитов. 20 наиболее активных компаний внесли 68% из всех коммитов. Наибольший вклад в разработку вносят компании Intel и Red Hat, которыми подготовлено 10.01% и 8.9% от всех коммитов. Доля коммитов независимых разработчиков оценивается в 11.95%.

    https://opennet.ru/53614-kernel

     

  • 1.4, Аноним (4), 12:41, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Обеспечена полная поддержка технологии создания изолированных анклавов Intel SGX (Software Guard Extensions).

    Wiki: Поддерживается только в процессорах Intel Core поколений 7000, 8000, 9000 и 10000 (в процессорах Core 11 и 12 поколений поддержка технологии SGX удалена), также серверными процессорами Intel Xeon Scalabale третьего поколения. Процессоры компании AMD не поддерживают SGX.

    И зачем они это сделали, если поддержка удалена? Они что, википедию не читают?

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:57, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удалена на консьюмерских. А на зеонах осталась и останется на много лет.

    > Scalabale

    А кстати это что за слово такое новое?

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 14:11, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    масштабируемый, способный масштабироваться
     
     
  • 4.54, Аноним (55), 14:29, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там на 1 а меньше
     
     
  • 5.74, Аноним (48), 15:26, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    опечатка
     
  • 2.99, Аноним (99), 16:27, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из старых процессоров же не удалена. Вот для них и сделали.

    Мой i9-9900, конечно, уже не торт по нынешним временам, но ещё походит. Надеюсь, до появления и расаространения DDR6 протянет, а там можно и апгрейднуться.

     

  • 1.12, Аноним (-), 13:06, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Прикольно.
    Вот смотришь на список изменений и сразу видишь кто реально пишет линукс.
    А то ходят тут всякие и рассказывают басни про "сообщество".
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:35, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс - это ядро. Ты зачем пришёл?
     
     
  • 3.101, n00by (ok), 16:32, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бы научить таких как ты команде git log --author=redhat
     
  • 2.28, Аноним (-), 13:38, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Есть тут и сообщество, сообщество Федоры. Я тоже, кстати. А басни - это про всякие Астры и Росы. Вот там нет ни писателей, ни сообщества.
     
  • 2.46, Аноним (48), 14:00, 02/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.58, Аноним (55), 14:39, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самбу , питон, ядро и тп пишут в ибием?
    давно?
     
     
  • 3.102, n00by (ok), 16:35, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > давно?

    17 Сентября 2013 18:09
    |
    IBM вложит $1 млрд в Linux
    IBM планирует вложить в развитие Linux новый миллиард долларов.

     
  • 2.62, Аноним (62), 14:48, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Идро реально пишет сообщество. Сообщество компаний это и есть сообщество как оно было задумано.
     
     
  • 3.71, Минона (ok), 15:19, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Софистика.
     
     
  • 4.77, Аноним (55), 15:29, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    минонистика
     
  • 3.82, Banned (?), 15:32, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То сообщество не от шляп и ко наверное где-то на 2.36 закончилось. Олды при реальных кейсах даже трешку стороной обходят между прочим.
     
  • 2.66, КО (?), 15:02, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно, а кто сомневался в твоей "свободной" копрорастии?
     

  • 1.23, Аноним (23), 13:26, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот скажите название дистрибутива клона сабжа, чтобы был один-в-один чтобы можно было в про совать. А то пока что Убунту и на серверах и на POS терминалах.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:39, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам клон RHEL, если есть RHEL?
     
     
  • 3.50, Аноним (55), 14:18, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну например, потому, что rhel в РФ недоступен.
     
     
  • 4.64, Аноним (-), 14:49, 02/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 4.68, а (?), 15:05, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    а что случилось?
    только что вот зашел на сайт ред хата - он вполне согласны продать любую версию, у меня в профиле написано, что я из рф.
     
     
  • 5.76, Аноним (55), 15:28, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну купите, потом расскажете :-)
     
     
  • 6.83, Banned (?), 15:37, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А отправленный патч вообще до цугундура доведет.
     
  • 5.79, Аноним (27), 15:30, 02/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.31, Аноним (27), 13:41, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совать в прот? А точно влезет?
     
  • 2.32, еропка (?), 13:42, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет такого.
    Роки и прочее - всё не "один-в-один"
     
     
  • 3.35, Аноним (23), 13:45, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот, значит придётся и дальше Убунту юзать.
     
  • 2.42, Аноним (40), 13:53, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Oracle linux
     
     
  • 3.45, Аноним (23), 13:56, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебе же сказали, один в один. У оракла своё ядро патченное.
     
     
  • 4.51, Аноним (55), 14:19, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    они собирают и шляпный во всех смыслах вариант
     
  • 4.56, Аноним (56), 14:31, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну Oracle Linux в отличии от других клонов шапки можно мажорно обновлять, с 7 на 8 и с 8 на 9 итд.
    Эта фича платная в RHEL, а в OL бесплатная и официально поддерживается. Плюс есть конвертации из клона в RHEL в OL. Во всяких Rocky и Alma этого нету.

    Родное ядро из RHEL там есть. Есть разница только в названиях репозиториев, по понятным причинам.

    И еще, Oracle не выкидывает поддержку oVirt не заставляет всех переходить на OpenShift для виртуализации.
    Gluster Storage доступен без пейволла и тоже поддерживается.

    Если вы внимательно вчитаетесь во все изменения RHEL, например, по сетям, вы увидите, что это всё пришедшее из OpenShift.

     
     
  • 5.67, Аноним (23), 15:02, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Оракл выкладывает исходинки, чтобы на их основе сделать свой дистрибутив с нескучными обоями? Он будет идентичен редхатовсокму за исключением нескчных обоев?
     
     
  • 6.75, Аноним (55), 15:28, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Rocky Linux, Oracle и SUSE воспроизводят исходные тексты rpm-пакетов релизов RHEL в рамках проекта OpenELA.

    не то?

     
     
  • 7.87, Аноним (23), 15:46, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю, ты мне скажи, наверное то.
     
     
  • 8.93, Аноним (62), 16:00, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мы тебе сейчас скажем да и ты это никак не проверишь И так и будешь думать Орак... текст свёрнут, показать
     
  • 4.96, Аноним (40), 16:20, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во первых там есть не патченное. А во-вторых эти патчи добавляют, напирмер btrfs на котором многое завязано, и лично мне нужно именно оракловское ядро (хомяк на btrfs)
     
  • 2.65, кент кента (?), 14:56, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А то пока что Убунту и на серверах и на POS терминалах.

    вместо убунту можно вообще-всё-что-угодно (не считая альтлинуксов всяких третьесортных), хуже не станет. у oracle linux пока обновления с подсетей РФ без нареканий и без авторизации

     
     
  • 3.85, Banned (?), 15:39, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот уж Альт обижать не надо. Они даже ядро со своими патчами делают,а про пакетики вообще лучше скромно умолчать.
     
     
  • 4.89, Аноним (-), 15:54, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На правду обижаться не надо, надо развиваться и становиться лучше. Дистрибутив, в котором в 2024 году нельзя включить LUKS при установке - третий сорт.
     
  • 4.92, Аноним (62), 15:58, 02/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.103, n00by (ok), 16:40, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если про патчи Алисы, то даже не понятно, как это воспринимать.
     

  • 1.47, Аноним (47), 14:09, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А как так получается что в centos stream 9 пишут ядро 5.14, а в рхел 9.4 (на его основе) - вроде как 6.6?

    Исходя из упоминания питон 3.12 и ядра 6.6 рхел 9.4 по пакетам далеко ушел от исходной 9. А centos stream - не ушел, так и стоит ядро 5.14 и питон 3.9:
    https://mirror.stream.centos.org/9-stream/BaseOS/x86_64/os/Packages/

     
     
  • 2.52, Аноним (55), 14:19, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы где видите что в рхел ядро 6.6?
     
     
  • 3.61, Аноним (62), 14:43, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 4.73, Аноним (55), 15:25, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где, если не секрет?
     
  • 2.57, Аноним (56), 14:37, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Red Hat имеет даунстримное ядро. Если у Red Hat написано 5.14 это не значит, что там ядро 5.14. Это значит, что они взяли за основу ядро 5.14 и бекпортируют внутрь него интересующие функции и патчи из более свежих ядер, например из 6.6. Они выбирают тот функционал ядра Linux, который будет поддерживать их техподдержка и предоставляют его.

    Всё ядро они не обновляют, потому что ванильное ядро не пригодно к применению ни в одной ОС, которую поддерживать десять лет и выше. Там постоянно ломается ABI, иногда меняется API, возникают новые функции, которые Red Hat не готов предоставить клиентской базе и еще там могут быть регрессивные изменения.

    Сначала Arch и Fedora должны всё протестировать.

     
     
  • 3.59, Аноним (55), 14:40, 02/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.63, Аноним (63), 14:48, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL

    Какого размера разница-то?

     
  • 1.69, Аноним (69), 15:06, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем rhel, есть дебиан же....
     
     
  • 2.72, Аноним (55), 15:25, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дебиан умеет работать 10 лет?
     
  • 2.84, Аноним (84), 15:38, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ради 10-летнего цикла поддержки.
     
     
  • 3.90, Аноним (62), 15:56, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда все так радуются обновам если им ещё 10 лет апдейта не видать даже на сабж.
     

  • 1.80, Аноним (80), 15:30, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А есть ли смысл публиковать новость о rhel, если дистрибутив закрытый? Будут новости по центос стрим - велкам, а по этому поделию-то зачем? Может тогда и новости об обновлении виндовса начнём публиковать?
     
     
  • 2.86, Аноним (-), 15:44, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    RHEL в основном следует тем же правилам лицензирования, что и Fedora. Таким образом, он является открытым дистрибутивом.
     
  • 2.94, Аноним (-), 16:01, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > если дистрибутив закрытый?

    А с чего это он закрытый?
    Сорцы есть? Есть. Скомпилять можно? Можно.
    Чего тебе еще нужно, @? Вот сиди и компиляй!

     
  • 2.95, Аноним (23), 16:05, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По такой логике и о Solaris не надо новостей?
     

  • 1.91, Аноним (62), 15:57, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пересобирать LFS и брать за это большие деньги вот их бизнес модель.
     
     
  • 2.104, n00by (ok), 16:45, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С какой целью вы всё это пишете?
     

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