Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.4

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|1.1, Минона (ok), 12:32, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Rocky Linux, Oracle и SUSE воспроизводят исходные тексты rpm-пакетов релизов RHEL в рамках проекта OpenELA.
Каков механизм "воспроизводства"?
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|2.40, Аноним (40), 13:51, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Там у оракла, на самом деле, свой штат людей что готовят линукс. Еще есть SUSE, там тоже люди что знют как гововить линукс. Версии пакетов известны, все патчи все-равно выложены на centos stream. Инфу по CVE они получают односременно с RHEL.
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|3.49, Минона (ok), 14:17, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там у оракла, на самом деле, свой штат людей что готовят линукс.
> Еще есть SUSE, там тоже люди что знют как гововить линукс.
> Версии пакетов известны, все патчи все-равно выложены на centos stream. Инфу
> по CVE они получают односременно с RHEL.
т.е. как с лекарствами - оригинал/дженерик.
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|4.55, Аноним (55), 14:30, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, оригинал - эт то что написали парни, умеющие в opensource
rhel такой же жынерик
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|6.78, Banned (?), 15:30, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минимум затрат,а пафоса как не в себя. Пакетики и я люблю собирать,а кто-то очень важный даже вебморду запилит. На большее нас не хватает. Работать же надо и не за еду. Ну,ты понял.
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|7.100, n00by (ok), 16:28, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я не понял вот этого хамства в адрес основного создателя Linux. Со стороны того, кто "пакетики и я люблю собирать" -- это плевок в руку дающую исходники для пакетиков.
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|6.81, Аноним (55), 15:30, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Привычка осталась со времён centos, следовать за красной шляпой.
Вангую, что скоро дорастут до понимания, что не нужно.
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|6.98, n00by (ok), 16:23, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что автор сообщения #55 нагло врёт. IBM вкинула в своё время $1 млрд, чему "умеющие в опенсорс" дружно радовались. RedHat - основной коммитер в ядро, если не считать "железячников" (Intel). Теперь RedHat - подразделение IBM.
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|6.97, n00by (ok), 16:20, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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C 2007 по 2019 год в разработке ядра приняли участие 1730 компаний, которые подготовили 780048 коммитов. 20 наиболее активных компаний внесли 68% из всех коммитов. Наибольший вклад в разработку вносят компании Intel и Red Hat, которыми подготовлено 10.01% и 8.9% от всех коммитов. Доля коммитов независимых разработчиков оценивается в 11.95%.
https://opennet.ru/53614-kernel
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|1.4, Аноним (4), 12:41, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Обеспечена полная поддержка технологии создания изолированных анклавов Intel SGX (Software Guard Extensions).
Wiki: Поддерживается только в процессорах Intel Core поколений 7000, 8000, 9000 и 10000 (в процессорах Core 11 и 12 поколений поддержка технологии SGX удалена), также серверными процессорами Intel Xeon Scalabale третьего поколения. Процессоры компании AMD не поддерживают SGX.
И зачем они это сделали, если поддержка удалена? Они что, википедию не читают?
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|2.11, Аноним (11), 12:57, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удалена на консьюмерских. А на зеонах осталась и останется на много лет.
> Scalabale
А кстати это что за слово такое новое?
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|2.99, Аноним (99), 16:27, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из старых процессоров же не удалена. Вот для них и сделали.
Мой i9-9900, конечно, уже не торт по нынешним временам, но ещё походит. Надеюсь, до появления и расаространения DDR6 протянет, а там можно и апгрейднуться.
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|1.12, Аноним (-), 13:06, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Прикольно.
Вот смотришь на список изменений и сразу видишь кто реально пишет линукс.
А то ходят тут всякие и рассказывают басни про "сообщество".
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|2.28, Аноним (-), 13:38, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Есть тут и сообщество, сообщество Федоры. Я тоже, кстати. А басни - это про всякие Астры и Росы. Вот там нет ни писателей, ни сообщества.
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|3.102, n00by (ok), 16:35, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> давно?
17 Сентября 2013 18:09
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IBM вложит $1 млрд в Linux
IBM планирует вложить в развитие Linux новый миллиард долларов.
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|2.62, Аноним (62), 14:48, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Идро реально пишет сообщество. Сообщество компаний это и есть сообщество как оно было задумано.
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|3.82, Banned (?), 15:32, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То сообщество не от шляп и ко наверное где-то на 2.36 закончилось. Олды при реальных кейсах даже трешку стороной обходят между прочим.
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|2.66, КО (?), 15:02, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Конечно, а кто сомневался в твоей "свободной" копрорастии?
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|1.23, Аноним (23), 13:26, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну вот скажите название дистрибутива клона сабжа, чтобы был один-в-один чтобы можно было в про совать. А то пока что Убунту и на серверах и на POS терминалах.
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|4.68, а (?), 15:05, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а что случилось?
только что вот зашел на сайт ред хата - он вполне согласны продать любую версию, у меня в профиле написано, что я из рф.
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|4.56, Аноним (56), 14:31, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну Oracle Linux в отличии от других клонов шапки можно мажорно обновлять, с 7 на 8 и с 8 на 9 итд.
Эта фича платная в RHEL, а в OL бесплатная и официально поддерживается. Плюс есть конвертации из клона в RHEL в OL. Во всяких Rocky и Alma этого нету.
Родное ядро из RHEL там есть. Есть разница только в названиях репозиториев, по понятным причинам.
И еще, Oracle не выкидывает поддержку oVirt не заставляет всех переходить на OpenShift для виртуализации.
Gluster Storage доступен без пейволла и тоже поддерживается.
Если вы внимательно вчитаетесь во все изменения RHEL, например, по сетям, вы увидите, что это всё пришедшее из OpenShift.
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|5.67, Аноним (23), 15:02, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А Оракл выкладывает исходинки, чтобы на их основе сделать свой дистрибутив с нескучными обоями? Он будет идентичен редхатовсокму за исключением нескчных обоев?
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|6.75, Аноним (55), 15:28, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Rocky Linux, Oracle и SUSE воспроизводят исходные тексты rpm-пакетов релизов RHEL в рамках проекта OpenELA.
не то?
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|8.93, Аноним (62), 16:00, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Мы тебе сейчас скажем да и ты это никак не проверишь И так и будешь думать Орак... текст свёрнут, показать
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|4.96, Аноним (40), 16:20, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во первых там есть не патченное. А во-вторых эти патчи добавляют, напирмер btrfs на котором многое завязано, и лично мне нужно именно оракловское ядро (хомяк на btrfs)
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|2.65, кент кента (?), 14:56, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А то пока что Убунту и на серверах и на POS терминалах.
вместо убунту можно вообще-всё-что-угодно (не считая альтлинуксов всяких третьесортных), хуже не станет. у oracle linux пока обновления с подсетей РФ без нареканий и без авторизации
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|3.85, Banned (?), 15:39, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот уж Альт обижать не надо. Они даже ядро со своими патчами делают,а про пакетики вообще лучше скромно умолчать.
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|4.89, Аноним (-), 15:54, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На правду обижаться не надо, надо развиваться и становиться лучше. Дистрибутив, в котором в 2024 году нельзя включить LUKS при установке - третий сорт.
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|4.103, n00by (ok), 16:40, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если про патчи Алисы, то даже не понятно, как это воспринимать.
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|2.57, Аноним (56), 14:37, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Red Hat имеет даунстримное ядро. Если у Red Hat написано 5.14 это не значит, что там ядро 5.14. Это значит, что они взяли за основу ядро 5.14 и бекпортируют внутрь него интересующие функции и патчи из более свежих ядер, например из 6.6. Они выбирают тот функционал ядра Linux, который будет поддерживать их техподдержка и предоставляют его.
Всё ядро они не обновляют, потому что ванильное ядро не пригодно к применению ни в одной ОС, которую поддерживать десять лет и выше. Там постоянно ломается ABI, иногда меняется API, возникают новые функции, которые Red Hat не готов предоставить клиентской базе и еще там могут быть регрессивные изменения.
Сначала Arch и Fedora должны всё протестировать.
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|1.63, Аноним (63), 14:48, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL
Какого размера разница-то?
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|3.90, Аноним (62), 15:56, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему тогда все так радуются обновам если им ещё 10 лет апдейта не видать даже на сабж.
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|1.80, Аноним (80), 15:30, 02/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А есть ли смысл публиковать новость о rhel, если дистрибутив закрытый? Будут новости по центос стрим - велкам, а по этому поделию-то зачем? Может тогда и новости об обновлении виндовса начнём публиковать?
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|2.86, Аноним (-), 15:44, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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RHEL в основном следует тем же правилам лицензирования, что и Fedora. Таким образом, он является открытым дистрибутивом.
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|2.94, Аноним (-), 16:01, 02/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> если дистрибутив закрытый?
А с чего это он закрытый?
Сорцы есть? Есть. Скомпилять можно? Можно.
Чего тебе еще нужно, @? Вот сиди и компиляй!
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