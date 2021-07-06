Началось формирование сборок CentOS Stream 9

Разработчики Red Hat начали формирвоание сборок CentOS Stream 9, непрерывно обновляемой редакции CentOS, на базе которой началась разработка ветки Red Hat Enterprise Linux 9. CentOS Stream позволяет раньше получить доступ к возможностям будущей ветки RHEL, но включает ещё не полностью стабилизированные пакеты. Сборки CentOS Stream 9 формируются для архитектур x86_64, Aarch64, ppc64le и s390x, но пока только в форме образов для изолированных контейнеров.

CentOS Stream создан для того, чтобы дать возможность сторонним участникам из сообщества принять участие в разработке новой ветки RHEL. CentOS Stream можно рассматривать как upstream-проект для RHEL, выступающий основой для его разработки. Сторонние участники могут контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. Раньше, в качестве основы для новой ветки RHEL использовался снапшот одного из выпусков Fedora, который дорабатывался и стабилизировался за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения. Новый процесс разработки подразумевает вынос ранее закрытого этапа подготовки RHEL в CentOS Stream - на основе снапшота Fedora при участии сообщества формируется новая ветка CentOS Stream, после готовности которой RHEL будет пересобираться на основе CentOS Stream.



