The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Началось формирование сборок CentOS Stream 9

06.07.2021 16:45

Разработчики Red Hat начали формирвоание сборок CentOS Stream 9, непрерывно обновляемой редакции CentOS, на базе которой началась разработка ветки Red Hat Enterprise Linux 9. CentOS Stream позволяет раньше получить доступ к возможностям будущей ветки RHEL, но включает ещё не полностью стабилизированные пакеты. Сборки CentOS Stream 9 формируются для архитектур x86_64, Aarch64, ppc64le и s390x, но пока только в форме образов для изолированных контейнеров.

CentOS Stream создан для того, чтобы дать возможность сторонним участникам из сообщества принять участие в разработке новой ветки RHEL. CentOS Stream можно рассматривать как upstream-проект для RHEL, выступающий основой для его разработки. Сторонние участники могут контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. Раньше, в качестве основы для новой ветки RHEL использовался снапшот одного из выпусков Fedora, который дорабатывался и стабилизировался за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения. Новый процесс разработки подразумевает вынос ранее закрытого этапа подготовки RHEL в CentOS Stream - на основе снапшота Fedora при участии сообщества формируется новая ветка CentOS Stream, после готовности которой RHEL будет пересобираться на основе CentOS Stream.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2021/0...)
  2. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  3. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
  4. OpenNews: CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3
  5. OpenNews: Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55447-centos
Ключевые слова: centos, stream
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:54, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Накаркали.
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:56, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Этот стрим для разработки самое то, а на сервер это очевидно ставить не хочется.
     
     
  • 2.4, Аноним (1), 17:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ставь туда ред хат на 16 машин и прикинься разработчиком.
     
  • 2.22, Lex (??), 18:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Для разработки самое оно - бубунта.. и никаких цирков со стримами
     
  • 2.31, Аноним (31), 19:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Этот стрим для разработки самое то, а на сервер это очевидно ставить
    > не хочется.

    Зато из этого можно сделать десктоп, не такая постоянная свежатина как федорка, зато и не такое омно мамонта как центось, для тех кто любит поокаменелей самое то.

     

  • 1.3, Аноним (3), 16:57, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В смысле девятка? Он же умер всякие Роки Линуксы вылазиют.
     
     
  • 2.5, ыы (?), 17:10, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы такой смишной... Без этой 9-ки всякие там Роки - Чпоки не вылезут оттуда откуда они вылезают...
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 17:15, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы такой смишной...


    Спасибо за ваш положительный отзыв. Я знал что у моего юмора есть фанаты.

    >Без этой 9-ки всякие там Роки - Чпоки не вылезут оттуда откуда они вылезают...

    Значит вылезут не оттуда, откуда они обычно вылезают?

     
  • 2.6, Жироватт (ok), 17:11, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ты помоечный upstream не назови - rawhie'ом, evergreen'ом, sid'ом или stream'ом - cauldron'ом сливочным оно и останется.
     
     
  • 3.19, Аноним (-), 18:30, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    а вот ты тупой и совсем не смешной - типичный иксперт опеннет
     
  • 2.29, srgazh (ok), 19:05, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну ты перторосяН
     
     
  • 3.32, Аноним (3), 19:48, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за вашу высокую оценку моего юмора. Если возьмут в кривое зеркало, то буду получать денег больше чем ты. Хотя для этого особо и стараться не надо, главное в минус по зарплате не улетать.
     

  • 1.8, Беня Коломойский (?), 17:43, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >CentOS Stream создан для того, чтобы дать возможность сторонним участникам из сообщества принять участие в разработке новой ветки RHEL.

    Чё по зарплате? Коммунизм пока ещё вроде бы нигде не построили.

     
     
  • 2.11, Аноним (3), 18:03, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Википедию люди редактируют за спасибо, так и там.
     
     
  • 3.16, Беня Коломойский (?), 18:14, 06/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.18, Аноним (3), 18:27, 06/07/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.21, Беня Коломойский (?), 18:33, 06/07/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
  • 4.24, Lex (??), 18:39, 06/07/2021 Скрыто модератором
    		• –2 +/
     
     
  • 5.26, Беня Коломойский (?), 18:50, 06/07/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.15, Аноним (15), 18:12, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вышли им своё коммерческое предложение.
     
     
  • 3.17, Беня Коломойский (?), 18:18, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только если через подставных лиц, не хочу портить трудовую книжку.
     
     
  • 4.20, Аноним (-), 18:31, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да тебя даже в мухосранскую помойку эникейшиком не возьмут
     
     
  • 5.23, Беня Коломойский (?), 18:37, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Лучше быть эникейщиком в мухосранской помойке, чем сотрудником шараги с названием "Красная Шляпа".
     

  • 1.9, Беня Коломойский (?), 17:43, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >CentOS Stream создан для того, чтобы дать возможность сторонним участникам из сообщества принять участие в разработке новой ветки RHEL.

    Чё по зарплате? Коммунизм пока ещё вроде бы нигде не построили.

     
  • 1.12, Аноним (12), 18:03, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    С дропом 7центов пришлось озаботиться будущим серверов несколько, vds, битрикс и битрикс24(они немного отличаются).

    Миграция на deb проблемы не представляет. Но там тоже такие себе перспективы. Systemd, ebpf и rust в ядре. Google и товарищи за пару лет доедят.

    Оказалось, что можно работать на freebsd. Установка несколько заковыриста для неофита, но всё работает. Получилось чуть медленнее чем на 7центах, но не принципиально.

     
     
  • 2.28, Аноним (28), 19:00, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Оказалось, что можно работать на freebsd.

    Скорее всего у многих так оно и произойдёт.

     
  • 2.33, Беня Коломойский (?), 19:54, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Получилось чуть медленнее

    В смысле установки или производительности?

     

  • 1.13, Анонымоус (?), 18:05, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну а может это и хорошо? Для десктопа сгодится. А когда выйдет РХЕЛ9, можно будет ставить на сервера Роки9 или Альму9 и долго осваивать не придется.
     
     
  • 2.14, Аноним (15), 18:11, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохой знак когда начинаешь разбираться в сортах фикалий.
     
  • 2.27, лютый жжжжж (?), 18:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Для десктопа сгодится

    грязный извращенец.... в арче или дебиане надо потрудиться найти проги, которых НЕТ в пакетах... а в этом кальцЕ наоборот - не всегда есть даже 1 вариант нужного софта.

     

  • 1.25, Аноним (25), 18:40, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пора обновлять System z
     
  • 1.30, Гость (??), 19:15, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Какая Федора основа у 9, 33-34? rpm 4.16, pipewire?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру