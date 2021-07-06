Началось формирование сборок CentOS Stream 9

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|1.2, Аноним (2), 16:56, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Этот стрим для разработки самое то, а на сервер это очевидно ставить не хочется.
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|2.4, Аноним (1), 17:02, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ставь туда ред хат на 16 машин и прикинься разработчиком.
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|2.22, Lex (??), 18:34, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для разработки самое оно - бубунта.. и никаких цирков со стримами
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|2.31, Аноним (31), 19:20, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Этот стрим для разработки самое то, а на сервер это очевидно ставить
> не хочется.
Зато из этого можно сделать десктоп, не такая постоянная свежатина как федорка, зато и не такое омно мамонта как центось, для тех кто любит поокаменелей самое то.
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|2.5, ыы (?), 17:10, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы такой смишной... Без этой 9-ки всякие там Роки - Чпоки не вылезут оттуда откуда они вылезают...
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|3.7, Аноним (3), 17:15, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы такой смишной...
Спасибо за ваш положительный отзыв. Я знал что у моего юмора есть фанаты.
>Без этой 9-ки всякие там Роки - Чпоки не вылезут оттуда откуда они вылезают...
Значит вылезут не оттуда, откуда они обычно вылезают?
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|2.6, Жироватт (ok), 17:11, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как ты помоечный upstream не назови - rawhie'ом, evergreen'ом, sid'ом или stream'ом - cauldron'ом сливочным оно и останется.
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|3.19, Аноним (-), 18:30, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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а вот ты тупой и совсем не смешной - типичный иксперт опеннет
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|3.32, Аноним (3), 19:48, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо за вашу высокую оценку моего юмора. Если возьмут в кривое зеркало, то буду получать денег больше чем ты. Хотя для этого особо и стараться не надо, главное в минус по зарплате не улетать.
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|1.8, Беня Коломойский (?), 17:43, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>CentOS Stream создан для того, чтобы дать возможность сторонним участникам из сообщества принять участие в разработке новой ветки RHEL.
Чё по зарплате? Коммунизм пока ещё вроде бы нигде не построили.
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|1.9, Беня Коломойский (?), 17:43, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>CentOS Stream создан для того, чтобы дать возможность сторонним участникам из сообщества принять участие в разработке новой ветки RHEL.
Чё по зарплате? Коммунизм пока ещё вроде бы нигде не построили.
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|1.12, Аноним (12), 18:03, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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С дропом 7центов пришлось озаботиться будущим серверов несколько, vds, битрикс и битрикс24(они немного отличаются).
Миграция на deb проблемы не представляет. Но там тоже такие себе перспективы. Systemd, ebpf и rust в ядре. Google и товарищи за пару лет доедят.
Оказалось, что можно работать на freebsd. Установка несколько заковыриста для неофита, но всё работает. Получилось чуть медленнее чем на 7центах, но не принципиально.
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|2.28, Аноним (28), 19:00, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Оказалось, что можно работать на freebsd.
Скорее всего у многих так оно и произойдёт.
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|1.13, Анонымоус (?), 18:05, 06/07/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну а может это и хорошо? Для десктопа сгодится. А когда выйдет РХЕЛ9, можно будет ставить на сервера Роки9 или Альму9 и долго осваивать не придется.
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|2.27, лютый жжжжж (?), 18:52, 06/07/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Для десктопа сгодится
грязный извращенец.... в арче или дебиане надо потрудиться найти проги, которых НЕТ в пакетах... а в этом кальцЕ наоборот - не всегда есть даже 1 вариант нужного софта.
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