Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream

2.27 , псевдонимус ( ? ), 20:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Шапкорабы обязаны страдать. Раньше юзеры из-за омнообминов копейкаосб страдали, теперь их черед пришел.

2.35 , iPony129412 ( ? ), 20:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Спокойно! Без паники!

Есть решение https://linux.oracle.com/switch/centos/

3.43 , Аноним ( 21 ), 20:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – centos2ol.sh can convert your CentOS 6 and 7 systems to Oracle Linux.

2.88 , Аноним ( 88 ), 21:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Не только начали, а уже завершили.

В принципе ожидаемо, как только стрим санонсили - было понятно, что всё, впереди бета для апдейтов.

В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...

Исходники от RHEL при наличии хотя бы одной лицензии доступны, сборочную ферму только держать придётся... или брать иной дистр от добрых людей, которые пересобрали.

Или купить таки подписку, но в приличном масштабе это так себе затея, да и с учётом что у нас везде UEK, скорее это OEL уже будет тогда.

3.94 , mikhailnov ( ok ), 21:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А почему вы используете именно UEK, если не секрет?

4.103 , Аноним ( 88 ), 22:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Достаточно свежее железо (AMD Zen 2)

Xen, драйверы blkfront например сильно отличаются по производительности

OCFS2

3.95 , Михрютка ( ok ), 21:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка... дядька, ты внимательно новость читал? восьмерка доживет свой "цыкл" через год.

4.97 , псевдонимус ( ? ), 21:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...

> дядька, ты внимательно новость читал? восьмерка доживет свой "цыкл" через год. Он самоудовле..пытается себя успокоить. Не мешай человеку.

4.101 , Аноним ( 88 ), 22:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ты не понял.

"Цикл" внутри компании отличается от цикла релиза дистра.

Или ты все обновления накатываешь через сутки после выхода, кроме тех, которые совсем уж невозможно не накатить?

5.102 , Аноним ( 88 ), 22:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (если последнее - тебе должно быть без разницы, Stream, не Stream, всё равно регулярные грабли обеспечены)

4.108 , Аноним ( 88 ), 22:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лично для меня это значит, что ещё полгода я могу вообще не дёргаться, а дальше у меня будет год-полтора на планирование перехода на другой дистр.