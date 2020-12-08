Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream

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|4.105, Я (??), 22:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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существование концепции веганской софтоверной лицензии..
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|2.107, Аноним (107), 22:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это всё из-за того комментатора, который благодарил редхат за халяву
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|1.2, nomad__ (ok), 19:55, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Звиздец центоси... Если эта центось стрим - бета, то федора, получается, вообще альфа?
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|2.6, Аноним (70), 19:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Федора всегда ею и была, как бы пользователи не противились.
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|3.72, Gretta (?), 21:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вопрос только в том, что она надежнее и стабильнее всякой Убунты и Манджары будет.
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|2.30, псевдонимус (?), 20:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Наконец-то пакасть подохла! Теперь даже слепошарый федорас может видеть истинное лицо шапки!
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|1.3, Аноним (3), 19:58, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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lol Теперь CentOS будет Fedora номер 2, теперь всё же думать об оракловкой пересборке или ubuntu/debian...
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|4.20, Аноним (70), 20:11, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не имею ничего против. Но всё же, на сервер больше leap пойдёт, с фиксированными релизами. Мне вот боязно плавающий релиз держать на сервере.
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|4.56, zzz (??), 21:01, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Да харе муть гонять. Либо винда, либо *BSD. Больше вариантов нет
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|6.69, Аноним (69), 21:15, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если не секрет, а зачем вы собрались графический планшет к серверу подключать?
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|2.32, псевдонимус (?), 20:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты думаешь дядя Ларри спасет тебя? Эх, наивный..:-(
Там тоже внедряется моделька "непрерывной деградации"
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|5.58, Аноним (70), 21:04, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А какие альтернативы? Debian замораживает пакеты до следующего релиза, а leap обновляет раз в год. Компромисс между стабильностью и новыми пакетами. Ubuntu не предлагать, она основана на тестовой и нестабильной ветках Debian. И засрана снапами, рекламой амазона и подобными прелестями.
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|6.74, лютый жабби__ (?), 21:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Debian замораживает пакеты до следующего релиза
И что? У меня половина серверов под centos7, половина под дебиан10. В целом, после появления системГэ, разница между дистрибами очень небольшая. Многое делается одинаково, ну конфиги в разных местах лежат.
В дебиане таки полноценных пакетов больше, центось без EPEL вообще лысая. А EPEL это те же васянбеточки из федорки...
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|7.76, Аноним (70), 21:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И то. Мне не нужны настолько старые пакеты. Но нужна стабильность. Leap как раз посередине.
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|6.78, псевдонимус (?), 21:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тебе куда? Домой или на производство? Если домой, то слакопроизводные: поставил, чего нет собрал и забыл. Если собирать лень, то бубунту лтс :-(
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|1.4, Аноним (70), 19:58, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Почему это CentOS разрабатывает Red Hat и какое они имеют право вообще что-то менять? Или я ошибаюсь... Всегда думал, что CentOS – это когда сообщество взяло исходники RHEL и собрало дистрибутив.
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|3.14, anon123 (?), 20:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Среди вещей, которые останутся без изменений, нет сохранения регулярных выпусков CentOS в неотличимом от RHEL виде)
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|3.15, Аноним (15), 20:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Тут даже экстрасенсорных способностей не надо было чтобы понять что менять будут, но многие не видят дальше своего носа. Те же фанаты системд такие.
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|2.33, псевдонимус (?), 20:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Всем нас ratь на ваше импотентное "сообщество". Вас сжв на чем попало вертит, что уж говорить о мелкотравчатой, но все же миллиардной компании?
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|3.62, zzz (??), 21:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пупсик, ты излишне перенервничал после того факапа с нанотехнологичным СССРом.
Истинно глаголю: спасутся только дистры, поддерживаемые сообществом. Как только у корпораций наметятся проблемы - они без сожалений кинут дистр. Останутся только community-дистры. Вроде *BSD
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|4.68, псевдонимус (?), 21:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чего бы мне нервничать из-за твоего факапа? Ты, как и положено путикантропу, знатно опделался, начав менять свои утверждения налёту. Вот даже в левой теме не можешь унять свой батхерт. Твое счастье, что модеры прикрыли твой позор под "скрыто модератором".
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|4.96, псевдонимус (?), 21:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пупсик, ты излишне перенервничал после того факапа с нанотехнологичным СССРом.
> Истинно глаголю: спасутся только дистры, поддерживаемые сообществом. Как только у корпораций
> наметятся проблемы - они без сожалений кинут дистр. Останутся только community-дистры.
> Вроде *BSD
С каких пор бсд сделались "дристрами",путикантроп?
>Комунити
Нет ли сдесь пропаганды коммунизма?
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|5.104, Аноним (-), 22:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нет ли сдесь пропаганды коммунизма?
Весь опенсорц по большому счету он и есть. Не нравится - валите к феонадьным вындовсам мацосам
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|6.109, псевдонимус (?), 22:15, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анон, ты не а теме. Зачем влезаешь в чужой разговор? Я бы конечно в личке, но анонимам она тут не положена. Это локальный с.ач, не обращай внимание.
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|5.110, Аноним (-), 22:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Пупсик, ты излишне перенервничал после того факапа с нанотехнологичным СССРом.
>> Истинно глаголю: спасутся только дистры, поддерживаемые сообществом. Как только у корпораций
>> наметятся проблемы - они без сожалений кинут дистр. Останутся только community-дистры.
>> Вроде *BSD
> С каких пор бсд сделались "дристрами",путикантроп?
BSD - Berkeley Software Distribution
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|1.8, Aytishnik.com (ok), 20:00, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот козлы, слов нет...
Поняли что CentOS составляет большую конкуренцию, небольшим, малым, предприятиям и фирмам и загнули так CentOS.
Где теперь найти OS с поддержкой 10 лет, эх перешла бы debian на 10 лет, а не на пять как сейчас.
Надеюсь, что опять создадут форк Red Hat типа CentOS
Кстати Scientific Linux (CERN швейцария) тоже сейчас, наверное вернет к своей версии Scientific Linux.
CERN не будет на бета версии сидеть!
Думаю сейчас сообщество даст Red Hat по щам..
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|5.64, псевдонимус (?), 21:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ну так а исходники то останутся - вот и собирайте
Обфусцированные, гы ;-)
Их вон не устраивает отсутствие дебпакет у фурифокса, а ты им ось собрать предлогаешь. :-))
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|2.39, псевдонимус (?), 20:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>сообщество даст рэдхат по щщам
...ну я не знаю, что и сказать..выпей чаю с мятой. ;-)))
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|2.60, псевдонимус (?), 21:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот козлы, слов нет...
> Поняли что CentOS составляет большую конкуренцию, небольшим, малым, предприятиям и фирмам
> и загнули так CentOS.
> Где теперь найти OS с поддержкой 10 лет, эх перешла бы debian
> на 10 лет, а не на пять как сейчас.
> Надеюсь, что опять создадут форк Red Hat типа CentOS
> Кстати Scientific Linux (CERN швейцария) тоже сейчас, наверное вернет к своей версии
> Scientific Linux.
> CERN не будет на бета версии сидеть!
> Думаю сейчас сообщество даст Red Hat по щам..
Я тут задремал немного за чтением. Устал вобщем. Проснулся от зарева на западном горизонте. Небо светилось так, будто там вырос город с кабаками и дискотеками, заглянул на опеннет..и порадовался. Батхерт недообминов копейкооси удовлетворен. Эй, лютый жабист, куда ты потерялся?
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|3.77, лютый жабби__ (?), 21:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Эй, лютый жабист, куда ты потерялся?
У меня ни одного центоса8 нет в проде ) или 7 или дебиан10, примерно поровну. За оставшиеся 5 лет ещё столько ишаков передохнет )))
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|2.92, псевдонимус (?), 21:49, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот козлы, слов нет...
> Поняли что CentOS составляет большую конкуренцию, небольшим, малым, предприятиям и фирмам
> и загнули так CentOS.
> Где теперь найти OS с поддержкой 10 лет, эх перешла бы debian
> на 10 лет, а не на пять как сейчас.
> Надеюсь, что опять создадут форк Red Hat типа CentOS
> Кстати Scientific Linux (CERN швейцария) тоже сейчас, наверное вернет к своей версии
> Scientific Linux.
> CERN не будет на бета версии сидеть!
> Думаю сейчас сообщество даст Red Hat по щам..
Спасайте солярку, безумцы! В ней запустите, что вам надо.
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|2.41, имя_ (?), 20:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как на серверах, а на десктопе убунту стала сильно на любителя со всеми их снапами. Я все чаще задумываюсь о переезде обратно на дебиан.
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|3.47, freehck (ok), 20:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не знаю как на серверах, а на десктопе убунту стала сильно на любителя со всеми их снапами.
Просто любопытно: а что побудило выбрать именно Ubuntu заместо чистого Debian изначально?
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|3.51, Аноним (51), 20:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообще довольно удобно. Я одну и туже сборку ставлю в Fedora и на Ubuntu. Больше для коммерческого закрытого ПО вроде поделий IntelliJ.
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|1.13, Аноним (15), 20:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ну что вот и заглотнули те кто не верил комментаторам из темы про то что IBM захватила CentOS и закроет этот дистр.
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|1.21, Аноним (21), 20:13, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Вот сейчас пригорит у тех, кто админит по 300-500 серверов и уже начали переход на Centos 8.
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|2.27, псевдонимус (?), 20:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Шапкорабы обязаны страдать. Раньше юзеры из-за омнообминов копейкаосб страдали, теперь их черед пришел.
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|3.43, Аноним (21), 20:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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centos2ol.sh can convert your CentOS 6 and 7 systems to Oracle Linux.
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|2.88, Аноним (88), 21:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не только начали, а уже завершили.
В принципе ожидаемо, как только стрим санонсили - было понятно, что всё, впереди бета для апдейтов.
В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...
Исходники от RHEL при наличии хотя бы одной лицензии доступны, сборочную ферму только держать придётся... или брать иной дистр от добрых людей, которые пересобрали.
Или купить таки подписку, но в приличном масштабе это так себе затея, да и с учётом что у нас везде UEK, скорее это OEL уже будет тогда.
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|4.103, Аноним (88), 22:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Достаточно свежее железо (AMD Zen 2)
Xen, драйверы blkfront например сильно отличаются по производительности
OCFS2
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|3.95, Михрютка (ok), 21:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...
дядька, ты внимательно новость читал? восьмерка доживет свой "цыкл" через год.
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|4.97, псевдонимус (?), 21:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...
> дядька, ты внимательно новость читал? восьмерка доживет свой "цыкл" через год.
Он самоудовле..пытается себя успокоить. Не мешай человеку.
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|4.101, Аноним (88), 22:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не понял.
"Цикл" внутри компании отличается от цикла релиза дистра.
Или ты все обновления накатываешь через сутки после выхода, кроме тех, которые совсем уж невозможно не накатить?
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|5.102, Аноним (88), 22:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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(если последнее - тебе должно быть без разницы, Stream, не Stream, всё равно регулярные грабли обеспечены)
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|4.108, Аноним (88), 22:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лично для меня это значит, что ещё полгода я могу вообще не дёргаться, а дальше у меня будет год-полтора на планирование перехода на другой дистр.
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|2.25, псевдонимус (?), 20:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там тоже некоторые на непрерывную дегра..интеграцию хотят перейти. И базу распилить на омнопакетики, как вгнулинукс.
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|3.40, zshfan (ok), 20:38, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если это не дай бог случится, останется только Indiana/OpenSolaris
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|4.48, псевдонимус (?), 20:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно уже почти. Особой разницы между "версия с точкой. Цифра" и стэйбл почти уже нет. Полутороллингрелиз, кароче.
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|4.50, псевдонимус (?), 20:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если это не дай бог случится, останется только Indiana/OpenSolaris
База кстати уже распилена, извращенцы могут управлять ей с помощью пкг.
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|2.89, Аноним (88), 21:46, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да, когда всегда вечная бета, если не альфа, переход дистра в бету уже не так страшен.
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|3.29, Залупа (?), 20:26, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Кондратию. Он известный поддержатель OpenSource. Пишет крутой проект.
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|2.80, Аноним (80), 21:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Поддержка 8 лет (14.0 зарелизился в конце 2012) - хорошо. Но отсутствие релиза в течение 4.5 лет (14.2 зарелизился в середине 2016) - плохо.
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|1.37, Аноним (37), 20:35, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кому [s]бесплатного бета теста ала федора[/s] модной-молодежной платформы?! Налетай, подешевело!
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|1.38, Аноним (38), 20:36, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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А Oracle ща тоже обломается с созданием дистрибутива на базе стабильного RedHat или на них это никак не повлияет, кроме увеличения числа пользователей?
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|3.66, Аноним (66), 21:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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IBM может в любой момент в системд добавить систему, которая будет проверять из чего собран дистр и собственно вырубать этот самый системд если IBM он не понравится. Они этого до сих не сделал только потому что в больших корпорациях процесс принятия решений и их согласований идет очень медленно.
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|2.71, Аноним (71), 21:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для любителей ставить сабж на серверы - печаль: вместо как бы стабильности получают альфу.
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|1.61, Аноним (66), 21:06, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сообществу да даже любой компании ничего не мешает взять свою редхат собрать из исходников как ЦентОС назвать ее КопейкаОС и раздавать за просто так. Но, МИСТИКА этого не происходит. Не тот нынче опенсорс.
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|1.65, Аноним (65), 21:09, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нн-да. Прямо Microsoft какой то. Завладеть и придушить. По садистски, постепенно...
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|1.84, Аноним (84), 21:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если быть оптимистом, то в этой новости есть и хорошее. Хорошее для Debian. Думаю сейчас большая масса свободных разработчиков перейдёт от Centos в дебиан и это поможет ему в развитии.
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|1.90, mikhailnov (ok), 21:47, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тем временем, есть тестовые сборки минимальной ROSA без графического окружения на базе разрабатываемой платформы rosa2019.1 (не форк RHEL) с пакетным менеджером dnf и более проработанными, чем в прошлых платформах, серверными пакетами.
https://abf.io/platforms/rosa2019.1/products/279
После установки система весит около 2 ГБ.
Поддерживается и автоматизированное развертывание с помощью PXE и/или kickstart-сценариев (
http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Anaconda )
Модулей в репозитории нет, библиотеки в отдельных пакетах, названных по soname.
Постараюсь прислушаться к замечаниям и предложениям по делу.
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|2.106, Аноним (-), 22:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ванга ничего не говорила про центось, не надо выдумывать и неверно интерпретировать предсказателей
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|1.99, Аноним (88), 22:04, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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OEL остаётся, да, и вроде как не требует оплаты, если не нужен их саппорт.
Так что пока не всё ещё так страшно.
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|1.100, mikhailnov (ok), 22:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще, мне кажется, и RHEL хотят приблизить к такой полуроллинговой модели обновлений. В RH 7 были devtoolset, в RH 8 сделали модули, в которых черт голову сломит, значит есть запрос на что-то такое у заказчиков.
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