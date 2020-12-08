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Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream

08.12.2020 18:46

Компания Red Hat объявила о прекращении разработки дистрибутива CentOS 8 в своём классическом варианте, подразумевающем предоставление максимально приближенных пересборок выпусков Red Hat Enterprise Linux. Вместо классического CentOS пользователям будет предложено перейти на непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream, которую можно рассматривать как промежуточное звено между RHEL и Fedora, находящееся на уровне бета-выпуска RHEL. Формирование обновлений для классического CentOS 8 будет прекращено 31 декабря 2021 года. Сопровождение ветки CentOS 7 будет продолжено без изменений до 2024 года.

В отличие от обычного CentOS, в CentOS Stream вместо пересборки исходных пакетов, используемых в уже сформированных стабильный выпусках RHEL, предлагаются сборки на основе экспериментальных и нестабилизированных пакетов, формируемых для следующего промежуточного выпуска RHEL. CentOS Stream позволяет раньше получить доступ к возможностям будущих выпусков RHEL, но ценой этого является стабильность на уровне бета-версии.

Компания Red Hat рекомендует пользователям CentOS 8 мигрировать на CentOS Stream, заявляя, что отличия от выпусков RHEL будут небольшими, а обновления будут выпускаться регулярно, по аналогии с традиционным CentOS. В качестве примера компаний, уже использующих CentOS Stream в своих инфраструктурах, упоминается Facebook, который перевёл свои серверы на собственный дистрибутив, основанный на CentOS Stream.

Тем кто использует CentOS в рабочих окружениях (production) и считает, что новая модель поставки CentOS не подходит для решаемых задач, предлагается связаться с представителями компании Red Hat для получения информации о возможных опциях (судя по всему, как можно большее число пользователей попытаются перевести на обычный RHEL, предоставив определённые льготы). В первой половине следующего года компания Red Hat планирует представить несколько недорогих или бесплатных программ, охватывающих разные области использования и расширяющих подписку Red Hat Enterprise Linux Developer, которая в настоящее время даёт возможность бесплатно загрузить образы RHEL для использования в процессе разработки, но не для рабочих внедрений.

Из классических полноценных пересборок RHEL остаётся только Oracle Linux, так как разработка Scientific Linux 8 была свёрнута в пользу CentOS и Scientific Linux перестал развиваться как самодостаточный проект. Также можно отметить, что Red Hat заявил о продолжении публикации исходных текстов пакетов Red Hat Enterprise Linux в репозитории git.centos.org, что может способствовать созданию новых пересборок, способных занять место CentOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.3 (2011)
  3. OpenNews: CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3
  4. OpenNews: Проект по эмуляции сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora
  5. OpenNews: CentOS переходит под крыло Red Hat
  6. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54219-centos
Ключевые слова: centos
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  • 1.1, Аноним (1), 19:55, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +50 +/
    Ахаха, вот и сказочке конец.
     
     
  • 2.55, zzz (??), 20:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Слава б-гу, я сижу на *BSD и мне пофиг.
     
     
  • 3.67, Аноним (67), 21:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А я веган.
    И неизвестно что раздражает людей больше.
     
     
  • 4.70, Аноним (70), 21:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А меня раздражает эта неизвестность.
     
  • 4.87, Аноним (87), 21:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А я веган.

    эмигрант с Лиры ?

     
  • 4.105, Я (??), 22:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    существование концепции веганской софтоверной лицензии..
     
  • 2.107, Аноним (107), 22:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это всё из-за того комментатора, который благодарил редхат за халяву
     

  • 1.2, nomad__ (ok), 19:55, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Звиздец центоси... Если эта центось стрим - бета, то федора, получается, вообще альфа?
     
     
  • 2.6, Аноним (70), 19:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Федора всегда ею и была, как бы пользователи не противились.
     
     
  • 3.72, Gretta (?), 21:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вопрос только в том, что она надежнее и стабильнее всякой Убунты и Манджары будет.
     
  • 2.30, псевдонимус (?), 20:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Наконец-то пакасть подохла! Теперь даже слепошарый федорас может видеть истинное лицо шапки!
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:58, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    lol Теперь CentOS будет Fedora номер 2, теперь всё же думать об оракловкой пересборке или ubuntu/debian...
     
     
  • 2.10, Аноним (70), 20:02, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или leap.
     
     
  • 3.19, Timoteo Cirkla (ok), 20:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Tumbleweed.
     
     
  • 4.20, Аноним (70), 20:11, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не имею ничего против. Но всё же, на сервер больше leap пойдёт, с фиксированными релизами. Мне вот боязно плавающий релиз держать на сервере.
     
  • 4.56, zzz (??), 21:01, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Да харе муть гонять. Либо винда, либо *BSD. Больше вариантов нет
     
     
  • 5.59, Аноним (70), 21:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напишешь мне драйвер графического планшета для FreeBSD?
     
     
  • 6.69, Аноним (69), 21:15, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если не секрет, а зачем вы собрались графический планшет к серверу подключать?
     
     
  • 7.73, Аноним (70), 21:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держу leap не только на сервере, но и на десктопе.
     
  • 5.75, псевдонимус (?), 21:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вянда же от госдепартамента, путряот.
     
  • 2.32, псевдонимус (?), 20:30, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь дядя Ларри спасет тебя? Эх, наивный..:-(

    Там тоже внедряется моделька "непрерывной деградации"

     
     
  • 3.52, Аноним (70), 20:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока верю, а там видно будет.
     
     
  • 4.54, псевдонимус (?), 20:54, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пока верю, а там видно будет.

    Ну, удачи тогда! Она тебе не помешает, лiл:-)))

     
     
  • 5.58, Аноним (70), 21:04, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А какие альтернативы? Debian замораживает пакеты до следующего релиза, а leap обновляет раз в год. Компромисс между стабильностью и новыми пакетами. Ubuntu не предлагать, она основана на тестовой и нестабильной ветках Debian. И засрана снапами, рекламой амазона и подобными прелестями.
     
     
  • 6.74, лютый жабби__ (?), 21:22, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Debian замораживает пакеты до следующего релиза

    И что? У меня половина серверов под centos7, половина под дебиан10. В целом, после появления системГэ, разница между дистрибами очень небольшая. Многое делается одинаково, ну конфиги в разных местах лежат.

    В дебиане таки полноценных пакетов больше, центось без EPEL вообще лысая. А EPEL это те же васянбеточки из федорки...

     
     
  • 7.76, Аноним (70), 21:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И то. Мне не нужны настолько старые пакеты. Но нужна стабильность. Leap как раз посередине.
     
     
  • 8.82, Михрютка (ok), 21:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    заплати денег кому-нить, он тебе соберет пакет посвежее ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.85, Аноним (70), 21:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем, когда есть Leap ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.78, псевдонимус (?), 21:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе куда? Домой или на производство? Если домой, то слакопроизводные: поставил, чего нет собрал и забыл. Если собирать лень, то бубунту лтс :-(
     
     
  • 7.81, Аноним (70), 21:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для дома. Слака полумёртвая, а убунту просил не предлагать.
     
     
  • 8.86, псевдонимус (?), 21:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слакопроизводные вполне живы Там просто нечему помирать Ну если не канает поп... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (70), 19:58, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Почему это CentOS разрабатывает Red Hat и какое они имеют право вообще что-то менять? Или я ошибаюсь... Всегда думал, что CentOS – это когда сообщество взяло исходники RHEL и собрало дистрибутив.
     
     
  • 2.7, nomad__ (ok), 19:59, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Центось давно уже подразделение редхата.
    Под новостью даже ссылка есть про переход: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38807
     
  • 2.9, Аноним (9), 20:02, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    Уже 6 лет как Red Hat получил контроль над CentOS, пообещав ничего не менять https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=38807 Что ж, другим проектам будет урок насколько можно верить корпорациям и как всё разом может поменяться.
     
     
  • 3.14, anon123 (?), 20:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Среди вещей, которые останутся без изменений, нет сохранения регулярных выпусков CentOS в неотличимом от RHEL виде)
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Тут даже экстрасенсорных способностей не надо было чтобы понять что менять будут, но многие не видят дальше своего носа. Те же фанаты системд такие.
     
  • 2.33, псевдонимус (?), 20:33, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Всем нас ratь на ваше импотентное "сообщество". Вас сжв на чем попало вертит, что уж говорить о мелкотравчатой, но все же миллиардной компании?
     
     
  • 3.62, zzz (??), 21:07, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пупсик, ты излишне перенервничал после того факапа с нанотехнологичным СССРом.

    Истинно глаголю: спасутся только дистры, поддерживаемые сообществом. Как только у корпораций наметятся проблемы - они без сожалений кинут дистр. Останутся только community-дистры. Вроде *BSD

     
     
  • 4.68, псевдонимус (?), 21:14, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чего бы мне нервничать из-за твоего факапа? Ты, как и положено путикантропу, знатно опделался, начав менять свои утверждения налёту. Вот даже в левой теме не можешь унять свой батхерт. Твое счастье, что модеры прикрыли твой позор под "скрыто модератором".
     
  • 4.96, псевдонимус (?), 21:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пупсик, ты излишне перенервничал после того факапа с нанотехнологичным СССРом.
    > Истинно глаголю: спасутся только дистры, поддерживаемые сообществом. Как только у корпораций
    > наметятся проблемы - они без сожалений кинут дистр. Останутся только community-дистры.
    > Вроде *BSD

    С каких пор бсд сделались "дристрами",путикантроп?

    >Комунити

    Нет ли сдесь пропаганды коммунизма?

     
     
  • 5.104, Аноним (-), 22:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет ли сдесь пропаганды коммунизма?

    Весь опенсорц по большому счету он и есть. Не нравится - валите к феонадьным вындовсам мацосам

     
     
  • 6.109, псевдонимус (?), 22:15, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон, ты не а теме. Зачем влезаешь в чужой разговор? Я бы конечно в личке, но анонимам она тут не положена. Это локальный с.ач, не обращай внимание.
     
  • 5.110, Аноним (-), 22:17, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Пупсик, ты излишне перенервничал после того факапа с нанотехнологичным СССРом.
    >> Истинно глаголю: спасутся только дистры, поддерживаемые сообществом. Как только у корпораций
    >> наметятся проблемы - они без сожалений кинут дистр. Останутся только community-дистры.
    >> Вроде *BSD
    > С каких пор бсд сделались "дристрами",путикантроп?

    BSD - Berkeley Software Distribution

     

  • 1.5, Аноним (5), 19:59, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Слушай, чувак, есть немного Дебиана. Отсыпать?
     
     
  • 2.36, псевдонимус (?), 20:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он же помер а конце 2014-го.
     
     
  • 3.49, Ян М. (?), 20:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    окстись!

    https://www.devuan.org/ - это настоящий дебиан

     

  • 1.8, Aytishnik.com (ok), 20:00, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот козлы, слов нет...
    Поняли что CentOS составляет большую конкуренцию, небольшим, малым, предприятиям и фирмам и загнули так CentOS.  
    Где теперь найти OS с поддержкой 10 лет, эх перешла бы debian на 10 лет, а не на пять как сейчас.
    Надеюсь, что опять создадут форк Red Hat типа CentOS  
    Кстати Scientific Linux (CERN швейцария) тоже сейчас, наверное вернет к своей версии Scientific Linux.
    CERN не будет на бета версии сидеть!    
    Думаю сейчас сообщество даст Red Hat по щам..
     
     
  • 2.11, anon123 (?), 20:04, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Oracle Linux
     
  • 2.17, Аноним (3), 20:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Не просто большую, а огромную. Даже оракловкая пересборка не конкурент RHEL как был CentOS https://w3techs.com/technologies/details/os-linux
     
  • 2.18, Аноним (15), 20:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Amazon Linux
     
     
  • 3.24, Аноним (9), 20:18, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же вроде из CentOS собирается.
     
     
  • 4.53, Анони (?), 20:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну так а исходники то останутся - вот и собирайте
     
     
  • 5.64, псевдонимус (?), 21:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну так а исходники то останутся - вот и собирайте

    Обфусцированные, гы ;-)

    Их вон не устраивает отсутствие дебпакет у фурифокса, а ты им ось собрать предлогаешь. :-))

     
  • 2.39, псевдонимус (?), 20:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сообщество даст рэдхат по щщам

    ...ну я не знаю, что и сказать..выпей чаю с мятой. ;-)))

     
  • 2.60, псевдонимус (?), 21:05, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот козлы, слов нет...
    > Поняли что CentOS составляет большую конкуренцию, небольшим, малым, предприятиям и фирмам
    > и загнули так CentOS.
    > Где теперь найти OS с поддержкой 10 лет, эх перешла бы debian
    > на 10 лет, а не на пять как сейчас.
    > Надеюсь, что опять создадут форк Red Hat типа CentOS
    > Кстати Scientific Linux (CERN швейцария) тоже сейчас, наверное вернет к своей версии
    > Scientific Linux.
    > CERN не будет на бета версии сидеть!
    > Думаю сейчас сообщество даст Red Hat по щам..

    Я тут задремал немного за чтением. Устал вобщем. Проснулся от зарева на западном горизонте. Небо светилось так, будто там вырос город с кабаками и дискотеками, заглянул на опеннет..и порадовался. Батхерт недообминов копейкооси удовлетворен. Эй, лютый жабист, куда ты потерялся?

     
     
  • 3.77, лютый жабби__ (?), 21:27, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Эй, лютый жабист, куда ты потерялся?

    У меня ни одного центоса8 нет в проде ) или 7 или дебиан10, примерно поровну. За оставшиеся 5 лет ещё столько ишаков передохнет )))

     
     
  • 4.79, псевдонимус (?), 21:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уж больше пяти лет тут тусуюсь, а ты все жив-здороа!

    Долгих лет!

     
  • 2.92, псевдонимус (?), 21:49, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот козлы, слов нет...
    > Поняли что CentOS составляет большую конкуренцию, небольшим, малым, предприятиям и фирмам
    > и загнули так CentOS.
    > Где теперь найти OS с поддержкой 10 лет, эх перешла бы debian
    > на 10 лет, а не на пять как сейчас.
    > Надеюсь, что опять создадут форк Red Hat типа CentOS
    > Кстати Scientific Linux (CERN швейцария) тоже сейчас, наверное вернет к своей версии
    > Scientific Linux.
    > CERN не будет на бета версии сидеть!
    > Думаю сейчас сообщество даст Red Hat по щам..

    Спасайте солярку, безумцы! В ней запустите, что вам надо.

     

  • 1.12, Аноним (12), 20:04, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Debian saves lives. Ubuntu is justice.
     
     
  • 2.41, имя_ (?), 20:39, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не знаю как на серверах, а на десктопе убунту стала сильно на любителя со всеми их снапами. Я все чаще задумываюсь о переезде обратно на дебиан.
     
     
  • 3.45, eugener (ok), 20:46, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo apt purge snapd
     
  • 3.47, freehck (ok), 20:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не знаю как на серверах, а на десктопе убунту стала сильно на любителя со всеми их снапами.

    Просто любопытно: а что побудило выбрать именно Ubuntu заместо чистого Debian изначально?

     
  • 3.51, Аноним (51), 20:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще довольно удобно. Я одну и туже сборку ставлю в Fedora и на Ubuntu. Больше для коммерческого закрытого ПО вроде поделий IntelliJ.
     

  • 1.13, Аноним (15), 20:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ну что вот и заглотнули те кто не верил комментаторам из темы про то что IBM захватила CentOS и закроет этот дистр.
     
  • 1.16, Михрютка (ok), 20:08, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Omg they killed CentOS
     
     
  • 2.63, Ted (?), 21:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    You bastards!
     

  • 1.21, Аноним (21), 20:13, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Вот сейчас пригорит у тех, кто админит по 300-500 серверов и уже начали переход на Centos 8.
     
     
  • 2.27, псевдонимус (?), 20:23, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Шапкорабы обязаны страдать. Раньше юзеры из-за омнообминов копейкаосб страдали, теперь их черед пришел.
     
  • 2.35, iPony129412 (?), 20:34, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спокойно! Без паники!
    Есть решение https://linux.oracle.com/switch/centos/
     
     
  • 3.43, Аноним (21), 20:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    centos2ol.sh can convert your CentOS 6 and 7 systems to Oracle Linux.
     
  • 2.88, Аноним (88), 21:45, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Не только начали, а уже завершили.
    В принципе ожидаемо, как только стрим санонсили - было понятно, что всё, впереди бета для апдейтов.
    В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...
    Исходники от RHEL при наличии хотя бы одной лицензии доступны, сборочную ферму только держать придётся... или брать иной дистр от добрых людей, которые пересобрали.
    Или купить таки подписку, но в приличном масштабе это так себе затея, да и с учётом что у нас везде UEK, скорее это OEL уже будет тогда.
     
     
  • 3.94, mikhailnov (ok), 21:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему вы используете именно UEK, если не секрет?
     
     
  • 4.103, Аноним (88), 22:08, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достаточно свежее железо (AMD Zen 2)
    Xen, драйверы blkfront например сильно отличаются по производительности
    OCFS2
     
  • 3.95, Михрютка (ok), 21:51, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...

    дядька, ты внимательно новость читал? восьмерка доживет свой "цыкл" через год.

     
     
  • 4.97, псевдонимус (?), 21:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> В принципе, не страшно. Восьмёрка свой цикл доживёт, а вот девятка...
    > дядька, ты внимательно новость читал? восьмерка доживет свой "цыкл" через год.

    Он самоудовле..пытается себя успокоить. Не мешай человеку.

     
  • 4.101, Аноним (88), 22:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не понял.
    "Цикл" внутри компании отличается от цикла релиза дистра.
    Или ты все обновления накатываешь через сутки после выхода, кроме тех, которые совсем уж невозможно не накатить?
     
     
  • 5.102, Аноним (88), 22:06, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (если последнее - тебе должно быть без разницы, Stream, не Stream, всё равно регулярные грабли обеспечены)
     
  • 4.108, Аноним (88), 22:12, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично для меня это значит, что ещё полгода я могу вообще не дёргаться, а дальше у меня будет год-полтора на планирование перехода на другой дистр.
     

  • 1.22, Вопль_в_пустыне (?), 20:15, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот поэтому где можно всегда используем freeBSD.
     
     
  • 2.25, псевдонимус (?), 20:20, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Там тоже некоторые на непрерывную дегра..интеграцию хотят перейти. И базу распилить на омнопакетики, как вгнулинукс.
     
     
  • 3.40, zshfan (ok), 20:38, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это не дай бог случится, останется только Indiana/OpenSolaris
     
     
  • 4.48, псевдонимус (?), 20:50, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно уже почти. Особой разницы между "версия с точкой. Цифра" и стэйбл почти уже нет. Полутороллингрелиз, кароче.
     
  • 4.50, псевдонимус (?), 20:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если это не дай бог случится, останется только Indiana/OpenSolaris

    База кстати уже распилена, извращенцы могут управлять ей с помощью пкг.

     
  • 2.89, Аноним (88), 21:46, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, когда всегда вечная бета, если не альфа, переход дистра в бету уже не так страшен.
     

  • 1.23, псевдонимус (?), 20:18, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Му-ха-хаха! Сегодня у меня просто праздник какой-то!
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 20:28, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сколько коров всего?
     

  • 1.26, Залупа (?), 20:21, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы ему помогли https://github.com/ConLenov/MNTm

     
     
  • 2.28, псевдонимус (?), 20:24, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >гитхаб

    Омноедам не помогаю.

     
     
  • 3.29, Залупа (?), 20:26, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кондратию. Он известный поддержатель OpenSource. Пишет крутой проект.
     
  • 2.44, nomad__ (ok), 20:42, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лучше бы ему помогли https://github.com/ConLenov/MNTm

    Delphi? Серьезно? Еще и семерка. Последний раз писал на нем в универе и пару месяцев спустя. 11 лет назад это было.

     

  • 1.34, Аноним (34), 20:33, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Slackware же, сладкие мои котики!
     
     
  • 2.80, Аноним (80), 21:35, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка 8 лет (14.0 зарелизился в конце 2012) - хорошо. Но отсутствие релиза в течение 4.5 лет (14.2 зарелизился в середине 2016) - плохо.
     

  • 1.37, Аноним (37), 20:35, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кому [s]бесплатного бета теста ала федора[/s] модной-молодежной платформы?! Налетай, подешевело!
     
  • 1.38, Аноним (38), 20:36, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А Oracle ща тоже обломается с созданием дистрибутива на базе стабильного RedHat или на них это никак не повлияет, кроме увеличения числа пользователей?
     
     
  • 2.42, псевдонимус (?), 20:40, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оракля глубоко накакать на юзеров калоось. У них другие клиенты.
     
  • 2.46, Owlet (?), 20:47, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники всё ещё доступны, могут продолжать пересобирать.
     
     
  • 3.66, Аноним (66), 21:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    IBM может в любой момент в системд добавить систему, которая будет проверять из чего собран дистр и собственно вырубать этот самый системд если IBM он не понравится. Они этого до сих не сделал только потому что в больших корпорациях процесс принятия решений и их согласований идет очень медленно.
     

  • 1.57, омоним (?), 21:03, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вот те раз!
     
     
  • 2.71, Аноним (71), 21:16, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для любителей ставить сабж на серверы - печаль: вместо как бы стабильности получают альфу.
     
  • 2.83, псевдонимус (?), 21:38, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно, правда?
     

  • 1.61, Аноним (66), 21:06, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Сообществу да даже любой компании ничего не мешает взять свою редхат собрать из исходников как ЦентОС назвать ее КопейкаОС и раздавать за просто так. Но, МИСТИКА этого не происходит. Не тот нынче опенсорс.
     
  • 1.65, Аноним (65), 21:09, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нн-да. Прямо Microsoft какой то. Завладеть и придушить. По садистски, постепенно...
     
  • 1.84, Аноним (84), 21:39, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если быть оптимистом, то в этой новости есть и хорошее. Хорошее для Debian. Думаю сейчас большая масса свободных разработчиков перейдёт от Centos в дебиан и это поможет ему в развитии.
     
     
  • 2.91, mikhailnov (ok), 21:48, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Много ли в CentOS было свободных разработчиков?
     

  • 1.90, mikhailnov (ok), 21:47, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тем временем, есть тестовые сборки минимальной ROSA без графического окружения на базе разрабатываемой платформы rosa2019.1 (не форк RHEL) с пакетным менеджером dnf и более проработанными, чем в прошлых платформах, серверными пакетами.
    https://abf.io/platforms/rosa2019.1/products/279
    После установки система весит около 2 ГБ.
    Поддерживается и автоматизированное развертывание с помощью PXE и/или kickstart-сценариев (
    http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Anaconda )
    Модулей в репозитории нет, библиотеки в отдельных пакетах, названных по soname.
    Постараюсь прислушаться к замечаниям и предложениям по делу.
     
  • 1.93, Аноним (93), 21:50, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё перейдут на Oracle linux и всё
     
  • 1.98, Аноним (98), 22:02, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Было предсказуемо.
     
     
  • 2.106, Аноним (-), 22:10, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ванга ничего не говорила про центось, не надо выдумывать и неверно интерпретировать предсказателей
     

  • 1.99, Аноним (88), 22:04, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    OEL остаётся, да, и вроде как не требует оплаты, если не нужен их саппорт.
    Так что пока не всё ещё так страшно.
     
  • 1.100, mikhailnov (ok), 22:05, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, мне кажется, и RHEL хотят приблизить к такой полуроллинговой модели обновлений. В RH 7 были devtoolset, в RH 8 сделали модули, в которых черт голову сломит, значит есть запрос на что-то такое у заказчиков.
     
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