Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream

Компания Red Hat объявила о прекращении разработки дистрибутива CentOS 8 в своём классическом варианте, подразумевающем предоставление максимально приближенных пересборок выпусков Red Hat Enterprise Linux. Вместо классического CentOS пользователям будет предложено перейти на непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream, которую можно рассматривать как промежуточное звено между RHEL и Fedora, находящееся на уровне бета-выпуска RHEL. Формирование обновлений для классического CentOS 8 будет прекращено 31 декабря 2021 года. Сопровождение ветки CentOS 7 будет продолжено без изменений до 2024 года.

В отличие от обычного CentOS, в CentOS Stream вместо пересборки исходных пакетов, используемых в уже сформированных стабильный выпусках RHEL, предлагаются сборки на основе экспериментальных и нестабилизированных пакетов, формируемых для следующего промежуточного выпуска RHEL. CentOS Stream позволяет раньше получить доступ к возможностям будущих выпусков RHEL, но ценой этого является стабильность на уровне бета-версии.

Компания Red Hat рекомендует пользователям CentOS 8 мигрировать на CentOS Stream, заявляя, что отличия от выпусков RHEL будут небольшими, а обновления будут выпускаться регулярно, по аналогии с традиционным CentOS. В качестве примера компаний, уже использующих CentOS Stream в своих инфраструктурах, упоминается Facebook, который перевёл свои серверы на собственный дистрибутив, основанный на CentOS Stream.

Тем кто использует CentOS в рабочих окружениях (production) и считает, что новая модель поставки CentOS не подходит для решаемых задач, предлагается связаться с представителями компании Red Hat для получения информации о возможных опциях (судя по всему, как можно большее число пользователей попытаются перевести на обычный RHEL, предоставив определённые льготы). В первой половине следующего года компания Red Hat планирует представить несколько недорогих или бесплатных программ, охватывающих разные области использования и расширяющих подписку Red Hat Enterprise Linux Developer, которая в настоящее время даёт возможность бесплатно загрузить образы RHEL для использования в процессе разработки, но не для рабочих внедрений.

Из классических полноценных пересборок RHEL остаётся только Oracle Linux, так как разработка Scientific Linux 8 была свёрнута в пользу CentOS и Scientific Linux перестал развиваться как самодостаточный проект. Также можно отметить, что Red Hat заявил о продолжении публикации исходных текстов пакетов Red Hat Enterprise Linux в репозитории git.centos.org, что может способствовать созданию новых пересборок, способных занять место CentOS.



