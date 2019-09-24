Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream

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|1.4, Иван (??), 21:40, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
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Для каких целей нужна CentOS? Просто сейчас уже очень много OS стало. Я уже не знаю, что мне использовать для серверов :(
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|3.47, Аноним (-), 00:28, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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спасиб, прикольная пикча
если так прокрутить, то сразу в глаза бросается три титана - DEBIAN, SLACKWARE, REDHAT
и следом мириады всяких маленьких дистриков и дистрибутивчиков =)
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|3.90, Перастерос (ok), 09:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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картинка известная и очень приблизительная. сужу по ветке puppy linux, которая ниочем.
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|1.5, Аноним (5), 21:43, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Загружал не давно 7 версию, вышло окошко - "определение местоположение". Зачем они такое допускают в Gnome? Это решение самого дистрибутива, или это уже теперь так по умолчанию в Gnome?
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|3.36, бублички (?), 23:45, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Зачем тебе гном на сервере? Оракле ставишь штоли?
гном необходим при установке оракл? ты на каком g*y.ru документацию по установке оракл читал? не оилил прочесть и отредактировать 2-3 текстовых файла (dbca.rsp, db_install.rsp, netca.rdp) для автоматической установки?
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|4.68, taliano (ok), 07:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Какую еще документацию? За него такие деньги уплочены, что там всё через интуитивно понятный графический интерфейс делать надо.
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|5.100, пох. (?), 10:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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интересно, он по прежнему интуитивно-приятно йапается, разбрасывая жабьи потроха, если попытаться при установке выбрать локаль, отличную от US ?
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|6.117, taliano (ok), 11:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Не напарывался на такое, но какой-то из последних 11-х при установке помираеть, если не подложить в нужный момент в нужную директорию нужный файл. Такие дела
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|5.135, бублички (?), 13:02, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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данное твоё высказывание говорит буквально всё об уровне твоего технического развития (о полном отсутствии такового). вопросов больше не имею
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|6.144, taliano (ok), 18:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я бы могла поставить ответный диагноз по аватарке, но у тебя даже этого нету.
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|7.154, бублички (?), 20:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я бы могла поставить ответный диагноз по аватарке
почему-то я ещё больше засомневался в твоих способностях, даже в такой уже далёкой от OpenNET области как эзотерика. не в обиду, но твоя репклика больше всего напомнила "Если бы сейчас была дискуссия, я доказала бы..."
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|2.77, Zenitur (ok), 08:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Наверное для выбора часового пояса. Или чтобы в браузер представлялся страничкам как ru.
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|3.141, Аноним (141), 16:03, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не... я спросил а кто это внедрил и зачем ("зачем" это в смысле - разве это нельзя расценивать как телеметрия)?
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|1.9, Аноним (9), 21:46, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> даст возможность наладить обратную связь на этапе до публикации
Мою багу про selinux не то что спустя 2 года не пофиксил, тикет даже никто не прочитал. Я, пожалуй, выберу Debian
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|2.17, Аноним (17), 21:53, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–10 +/–
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Вырубаю селинукс всегда. Вот пример: установил тут значит буквально только что федору, добавил в настройках VPN, подключаюсь — не подключается. Смотрю Gnome Logs — ругается на какой-то policy. Вырубаю селинукс нахрен, перезагружаюсь и снова подключаюсь к VPN. Всё подключилось ровно. Ну и зачем мне селинукс? Его советовали вырубать во времена Fedora 10, вырубаю вот уже 10 лет, никто не умер, брат жив, рекомендую.
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|4.26, Аноним (17), 22:39, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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факт в том, что ты в силу своего незнания не в состоянии рассказать, почему селинукс запретил VPN-соединение. Это самое незнание было не очень успешно заглушено не очень остроумной шуткой про венду. Да и употребление слишком общих терминов типа "софт" и "настройка" говорит об отсутствии конкретики в твоих "познаниях".
Вот читаем твой следующий комментарий: в нем нет никаких команд, которые бы порешали эту проблему. В нем может оказаться еще одна искрометная шутка, но решения нет. Итак, читаем:
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|5.37, бублички (?), 23:50, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тут тебе не смольный, могут и нахамить. не умеешь/не хочешь читать документацию (в данном случае по SElinux) пользуйся Windows. выбор есть всегда
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|6.76, Онаним (?), 08:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всё проще с такими извращениями. setenforce 0, и нахер. Пока что не слышал, чтобы из-за отсутствия selinux случались хотя бы какие-то утечки. Вот из-за девляпсов, оставивших голой жопой в сеть сервак без пароля - полно.
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|7.93, Балин Омавель (?), 09:35, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Пока что не слышал, чтобы из-за отсутствия selinux случались хотя бы какие-то утечки.
Логика дауна. Если ты не слышал - это не значит, что их нет.
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|7.101, Anonimous (?), 10:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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ой вэй. Из-за таких горе-"одминов" с выключенным SELinux\AppArmor косяков случается куда больше, а заметить их сложнее.
Впрочем, зачем тебе читать документацию, правда? Просто setenforce 0 и проблема решена.
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|5.130, Анонм (?), 12:35, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> факт в том, что ты в силу своего незнания не в состоянии
> рассказать, почему селинукс запретил VPN-соединение.
> Да и употребление слишком общих терминов типа "софт" и "настройка" говорит об отсутствии конкретики в твоих "познаниях".
Пральна! Ламер он! По такому детальному описанию проблемы:
>> установил тут значит буквально только что федору, добавил в настройках VPN, подключаюсь — не подключается.
>> ругается на какой-то policy. Вырубаю селинукс нахрен, перезагружаюсь и снова подключаюсь к VPN. Всё подключилось ровно.
Не сумел определить, в чем проблема и как ее решить!
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|3.107, Annoynymous (ok), 11:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Работаю под рутом всегда. Вот пример: установил тут значит буквально только что федору, добавил в центре приложений пакет, ставлю — не ставится. Вылезает окошко — ругается на какой-то пароль. Перезагружаюсь нахрен, логинюсь рутом и снова ставлю этот пакет. Всё установилось ровно. Ну и зачем мне не-рут? Его советовали использовать во времена Fedora 10, работаю под рутом вот уже 10 лет, никто не умер, брат жив, рекомендую.
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|2.23, Аноним (23), 22:20, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ой, у меня тоже был случай такой! Я нашёл какую-то критичную багу.
Запостил на Stackoverflow - типа это нормально вообще или я что-то в поведении недопонимаю. Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет!
Дело серьезное. Я сам (!) зарегался на CentOS и создал там багу с описанием. Её не то, что не пофиксили. На неё даже не ответили (а возможно и не прочитали).
До этого случая я думал что CentOS (как же, Red Hat) - быстро всё фиксят и это прям топчик для прода. А Debian -какие-то энтузиасты ковыряются.
В итоге оказалось, что CentOS -говняная поделка вообще без поддержки. А на прод ставить только Debian.
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|3.24, Аноним (24), 22:27, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет!
Такой сказке поверит только очень наивный человек который никогда в жизни с дебиановской бтс и тамошними ментейнерами не общался.
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|5.30, urandon (?), 23:04, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дык в апстриме iproute2 багу пофиксили же, вот орлы centos и положили на неё
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|6.33, Аноним (27), 23:28, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда ..., лучше незаметно поменять белье. А не кричать "это не я!". Что CentOS и делал.
Ну что ты тут чешешь? Очевидно же, что они эту багу даже не разбирали. А просто закрыли автоматически.
bug triage : closing all bugs. Ахахаха))) Ну да, ну да)) Признавать поражение надо уметь. А то это мешает профессионализму. Ничего они не разбирали. В случае закрытия бага всегда указывают причину закрытия - "Пофикшено в upstream...бла бла бла"
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|7.164, Dim (??), 23:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плюс, если там серьезный баг, он после триажа пойдет в официальную багзиллу и будет обрабатываться там. Центос ничего не чинит, они берут готовое у шапки
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|3.67, пох. (?), 07:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Запостил на Stackoverflow - типа это нормально вообще или я что-то в поведении недопонимаю.
> Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian
вообще-то это просто случайное совпадение - что ты нашел багу именно в таком пакете, у собиральщика которого много свободного времени (это не случайное, у собиральщиков дебиановских пакетов его в принципе много, они ж не работают), и что он тратит его на помощь лохам на stack (вот это - тебе повезло)
на многие более серьезные проблемы там просто кладут болт. Ну да, там нет редхатовского ноухау "вышла новая версия, закрываем все старые баги - кому надо, пусть переоткрывает", и версии выходят пореже, поэтому твой баг имеет шансы войти в историю, провисев лет этак десять в статусе 'NEW'.
про центось ты думал совершенно неправильно - они ничего в принципе не фиксят, кроме собственных ошибок сборки, им не полагается отличаться от склонированного апстрима. Тебе надо было открыть баг в техподдержке редгада - а для этого, как ты сам понимаешь...надо немножечко заплати-и-и-ить! ;-) тогда, через пару недель, фикс приехал бы и в центось.
выбор бедных и жадных.
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|4.92, Перастерос (ok), 09:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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>выбор бедных и жадных.
это такой пафос богатого и щедрого.
У меня несколько раз так было: знакомые узнают, что приятель работает в Red Hat -- и первым делом: а можно поговорить о особых условиях. Очень дорого, говорят, сидеть на "редхате, карманы трещат.
Есть такая компания Facebook -- они сидят на своем форке Debian. Бедные дураки, наверное. И в то же время мне известно от упомянутовго приятеля в RH, что MS использует виртуализацию шапки. Вот -- самое оно.
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|5.129, пох. (?), 12:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> У меня несколько раз так было: знакомые узнают, что приятель работает в Red Hat
да у тебя, я смотрю, масса знакомых, сидящих на редхате, и приятели там работают.
Правда, вероятнее всего, во влажных фантазиях.
А на практике ты на хмуром сидишь, да? Хотя, да, откуда у тебя деньги, нюхаешь ацетон поди. И тот со стройки краденый.
Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support RH00005 1 US$349 US$349
доооорого, оооочень дорого.
почем там зарплата твоих воображаемых приятелей? В год. Может их всех уволить и premium with smart management взять? $1,649 - тоже явно меньше чем один такой жрьот.
> Есть такая компания Facebook -- они сидят на своем форке Debian. Бедные дураки, наверное.
что они паталогически жадные - да, хорошо известно.
> И в то же время мне известно от упомянутовго приятеля в RH, что MS использует виртуализацию
> шапки.
дураки, наверное. Не могут, действительно, дебиан форкнуть.
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|4.138, Owlet (?), 14:36, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Тебе надо было открыть баг в техподдержке редгада - а для этого, как ты сам понимаешь...надо немножечко заплати-и-и-ить! ;-)
Багзилла бесплатная и доступна всем. Если баг серьёзный - пофиксят и бесплатно. Если из области "хочется странного" - вот тогда надо будет платить.
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|3.71, mogwai (ok), 08:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал)
Вить, ну вот что врёшь-то? В ответы к тебе пришла Kim Vandry, багрепорт оформил Paul Slootman. И пофиксили багу в апстриме, о чём в багтрекере демьяна тоже написано.
Молча закрыли, ибо недистрибутивозависимый минорный баг на работу сети не влияющий и затрагивающий только тех злобных буратин, кто в nmcli не умеет.
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|4.121, Аноним (27), 11:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да, я не вникал кто там сотрудник, а кто нет.
Вроде сначала пофиксили в пакете, а потом в upstream. Ну это не суть, я то сидел на CentOS (точнее Parallels). Мне нужно было чтобы там пофиксили.
Проблема в том, что вывод ip парсят. И думаю так делают многие продукты.
В Parallels из-за этого минорного бага полностью ломалась сеть в виртуализации. Нам пришлось в своём коде фиксить.
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|3.60, Аноним (60), 05:29, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот только он не блочит (при настройках по умолчанию) всё, что не попадя.
Сюрприз, да!?
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|4.63, пох. (?), 07:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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поэтому и пользы от него - никакой.
впрочем, запущенный в докере не с понятными ему путями какой-то банальный процесс (чуть ли не mysql с нетиповым конфигом сборки) таки да, заблочил до полной неработы - и как это пофиксить (в отличие от selinux) я хз. service apparmor stop && service apparmor teardown
ну и да - полный лог мусорных записей что suid man это плёхо, плёхо, плёхо - гуглите. notabug
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|3.64, пох. (?), 07:24, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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угу, это вот как раз выбор ниасиляторов - что со стороны разработчиков, ниасиливших втащить в свою систему работоспособный targeted профиль (потому что он, увы, разработан для и в redhat) что со стороны пользователей, предпочитающих видимость безопасности (которую он не обеспечивает вообще)
при этом никаких удобных ручек для управления им, как у selinux, ни разу не предусмотрено.
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|2.95, Анонимус2 (?), 09:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В debian баги с selinux чинят так:
1. Ждём два года
2. За два года выходит новая пачка policy в атриуме
3. Выходит новая версия debian
4. В тикет приходит мейнтейнер и говорит - я тут твой багрепорт нашел, проверь пожалуйста, воспроизводится ли он.
Впрочем так по большинству пакетов с активным гастритом - про баг в xorg меня пришли спрашивать когда я выкинул железяку на которой этот баг можно было воспроизвести, а баг в coreutils - когда утилиту на которую я жаловался переписали полностью.
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|3.132, пох. (?), 12:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну так им там и не пользуется никто - политики скопипащены неглядя у апстрима, ни приспосабливать к ним поведение пакетов, ни политики править под реальное поведение - никто и не пытается.
я когда-то давно пробовал включать - поизумлялся, кому и зачем оно такое может быть можно, плюнул, поставил федору (тогда я ее еще мог зачем-то поставить). Ну там как обычно - logrotate не может логи апача, tftpf не может ничего (это, кстати, исправили), sshd в utmp и так далее (сделайте выводы, как и зачем разработчики ее используют, что этого не замечают), но ничего такого, что заняло бы два дня.
потому что от sshного червяка оно меня один раз таки спасло.
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|1.16, Аноним (16), 21:53, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> CentOS Stream выступает промежуточным звеном между RHEL и Fedora, и развивается в соответствии с rolling-моделью доставки обновлений.
> Из планов на будущее отмечается перенос в проект CentOS части процесса разработки RHEL с целью организации сотрудничества при работе над обновлениями RHEL. По сути CentOS станет площадкой, дающей возможность сторонним разработчикам передавать свои изменения в RHEL.
У Red Hat своё вегетарианское ЕЕЕ с systemd и открытыми лицензиями.
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|1.21, Аноним (24), 22:11, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Одновременно представлена новая непрерывно обновляемая редакция проекта - CentOS Stream.
Чего-то сразу вспомнились знатоки в шапочках из фольги, яростно втирающие мне под каждой релевантной новости как зловещий редхат вот-вот центось втихую прикончит.
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|3.78, fske (?), 08:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот же уроды какие, а должны ведь уже 8.2 пилить, пока redhat 8.1 пилит. Ну гады просто.
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|1.38, Алексей Педальный (?), 23:52, 24/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Видать, совсем плохи дела у федоры. Всё меньше находится дурачков, желающих поработать на корпорацию в роли бесплатных бетатестеров.
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|2.59, leap42 (ok), 03:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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вы, извините, хоть раз тестером работали? fedora после 28 только по телевизору видели?
раньше она конечно 7овн-ом была, но серьёзная команда на зарплате(!) довела её до состояния инструмента для разработчика. недавно некто Torvalds писал, что пользуется Fedora на всех компах, ему, думаете, заняться нечем как чего-то там для шляпы тестировать?
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|3.123, Виноградная Косточка (?), 11:52, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Некто Торвальдс является акционером некой фиктивной корпорации Red Hat. Не прорекламировать свой бизнес продукт было бы очень неразумным с его стороны.
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|3.133, Free Hardware Dreamer (?), 12:58, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Torvalds писал, что пользуется Fedora на всех компах, ему, думаете, заняться нечем как чего-то там для шляпы тестировать?
## Для тех, кто в танке:
Torvalds = Red Hat
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|1.44, Аноним (44), 00:13, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Кто и зачем использует CentOS? На работе? Дома?
В прошлом месяце думал, что Центу бы котящийся релиз сделать и вот оно, да я чёртова баба ванга.
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|2.86, Zenitur (ok), 08:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Использую на старом компьютере CentOS 5, потому что я симпатизирую системам 2007 года, а это - единственная такая система, поддержка которой не закончилась. Правда, сейчас расширенный период поддержки, и касается он только RHEL/RHED, а не CentOS. Так или иначе, нового Firefox там нет, поэтому покупать я его не стал. Всё равно комп не основной.
Использую на основном компьютере CentOS 6. Мне очень нравится настоящий, а не игрушечный GNOME2, новый графический стек (там последние "иксы" и драйверы видеокарт). У меня здесь есть всё: Blender, Firefox 60 ESR, Wine Staging с Вулканом, в котором я запускаю как игры, так и виндопроги. Для запуска Steam пришлось устанавливать Glibc 2.17 из CentOS 7 (пересборка SRPM-пакета) и libstdc++6 из нового GCC.
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|3.94, Перастерос (ok), 09:37, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С удовольствием прочитал этот коммент. Помню, году в 2010 был поражен скоростью работы и монолитностью Грошовой ОСи со вторым гномом на борту. Просто был поражен, особенно на фоне Убунт. Кажется 6я версия была. Ребята (один или два человека всего) делали все на энтузиазме и делали хорошо. Возможно, виноват RH, который тоже был тогда еще торт. Сейчас, что-то и не думаю даже трогать любое из троицы: RHED, Fedora, CentOS. И весь вопрос в каком то чувстве "не верю!". Прям по Станиславскому )
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|1.45, Анонимчик (?), 00:14, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Так вроде бы (когда выпускали последнюю версию CentOS 7) разрабы кричали что их 3 человека и они не успевают с выпуском CentOS 8.А тут кроме CentOS 7,CentOS 8 еще и CentOS Stream. Когда ж они то успевать делать то будут?
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|2.58, Аноним (58), 03:08, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А сколько нужно человек, чтобы удалять брендинг и пересобирать пакеты из RHEL?
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|3.65, пох. (?), 07:25, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ноль, это скрипт делает.
А его настройки - наконец-то те трое запилили, могут теперь и расслабиться.
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|2.52, бублички (?), 01:16, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> предлагают всем "transition to Centos Stream"
в статье по твоей ссылке об этом ни слова, но зато около 5 раз заявлено о параллельном развитии обеих. у тебя на календаре какой год? 2029? 2039?
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|3.54, danonimous (?), 01:48, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Попробуй поиск по словам.
Они хитро придумали как сделать вид, что не хоронят CentOS, но на самом деле его похоронить. По сути под видом Центоса будет предлагаться rolling Fedora, которую никто в здравом уме на сервер себе ставить не будет. Понятно, что информацию о том, что 9-го классического Центоса не будет - сейчас не публикуют.
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|4.55, Аноним (55), 02:54, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть предположения, почему от Цента не делают кучу вилок, как от дебиан к убунту и дальше?
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|5.114, пох. (?), 11:30, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что для этого надо не только уметь затереть копирайты, но и хорошо разбираться в том, что там как работает - причем не на уровне админа (но и на нем тоже), а на уровне всей системы сборки (с зависимостями всего от всего).
такие индусы есть у орацла, к примеру, но они, разумеется, склонировали первоисточник, а не опаздывающую на пол-года (!) плохую копию, к которой с такими же опозданиями теперь будут обновления безопасности выходить (а кому не нравится - вон для вас есть роллинг, марш тестировать)
У убунты, если ты не в курсе, есть (был, ныне изрядно отощавший) мешок халявных денег от одного запрещенного на опеннете персонажа. И доступный нахаляву апстрим, качай исходники прямо в процессе их исправления, багтрекер и форумы открыты, не хочу.
А тут даже для информации о багах - просют логин и пароль. Опять таки у орацла есть чем заплатить. А у тебя - нет. А если бы было - зачем тебе клон?
Ну и понах.верчено там уже столько местной специфичной хрени, что разбираться в этом дальше стековерфлоу просто бессмысленно, если, конечно, ты не хочешь стать RHCE. Но тогда тебе не нужен "бешплатный" клон.
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|5.140, danonimous (?), 15:50, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, nox правильно сказал - это overengeneered монстр с огороженным процессом разработки. В принципе, дистры типа Ubuntu вообще не нужны, просто туда денег вбухали маркетологи, надо было на базе Debian Testing делать. И так четыре ветки Дебиана есть (stable, testing, sid, experimental) - зачем ещё одно ответвление от testing поддерживать? Теперь программисты во всём мире собирают отдельно пакеты для Debian, отдельно для Ubuntu. А "вилки" типа MX Linux, Mint Debian Edition, CrunchBang есть - например, Oracle Linux.
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|6.153, пох. (?), 19:51, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не, с процессом там как раз все прекрасно - прибиваешься к федоре, запиливаешь им что-то, пару лет уговариваешь (через эти вот "мы выпустили ежемесячную новую версию, все старые тикеты автозакрыты, кому неймется - заводите заново и заново убеждайте нас что оно важно") - опа, оно в федоре.
С принятием решений - как обычно - то есть оно может даже и быть в федоре, но в rhel его нет и не будет, а почему - а потомушта! Решения принимают сириозные дяди. Под сириозными веществами, эту вашу траву себе в стог сложите.
> В принципе, дистры типа Ubuntu вообще не нужны
ты, вероятно, не в курсе, что половина майнтейнеров убунты - заодно и майнтейнеры дебиана? Угадай, кто им платит?
При этом убунта нифига не дебиан testing, который хочет работает, хочет не работает, хочет вообще сегодня не устанавливается, паламалася. Свои релизы они допиливают - не до идеала, но до вполне устравающего 99% хомячков состояния.
Плюс коммерческая поддержка (которая, полагаю, таки работает).
> Теперь программисты во всём мире собирают отдельно пакеты для Debian, отдельно для Ubuntu
еще совсем недавно (пока дебианоиды намеренно не сломали) это мог бы быть ровно один и тот же пакет, собираемый в двух соседних инстансах OBS. Теперь приходится писать два нескучных rules по отдельности, если пакет посложнее тривиального.
> Oracle Linux
oracle linux - всего лишь редхат с выпиленными логотипами и криво присобаченным "унбрякабле" ведром, про которое сами ораклоиды отзывались как-то странненько.
Ну надо же на что-то им ставить свою прекрасную тазу банных, а денег редгаду платить - жаба ква.
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|7.163, Онаним (?), 22:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не надо за унбрякабле ведро. Хорошая добротная кастомная сборка ведра в целом, особенно светится под виртуализацией. А кому нужна OCFS2 - вообще без вариантов. Редхатовская GFS2 - глюкодром, да ещё и построен над монструозным пейсмейкером и коросинком шрёдингера, которому 1.5мс лейтенси между дц уже много и надо тюнить.
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|2.56, Аноним (55), 02:55, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если цент станет катащимся выпуском, то все окончательно перейдут в дебиан?
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|3.145, danonimous (?), 18:19, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да - если бы хотели продолжить выпускать обычный CentOS, то эту новую хрень назвали бы RHEL Stream.
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|1.57, Аноним (58), 03:00, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А насколько он действительно роллинг? Только постепенный переход между 8.0 -> 8.1 -> 8.2 (не обновляется сразу куча пакетов как обычно при выходе очередной подверсии) или он и до 9.0 так докатится (крайне удивительно, если так)?
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|2.82, Онаним (?), 08:43, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если верить тому, что написано - оно будет чуть ли не каждый день обновляться. Просто текущие сборки пакетов, блидинг эдж. В т.ч. со всеми багами и ляпами, которые в финальный пакет в нормальном апдейтстриме не войдут.
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|1.70, Аноним (61), 08:06, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Одновременно представлена новая непрерывно обновляемая редакция проекта - CentOS Stream.
redhat пытается хоть как-то монетизировать хомячков которые юзают CentOS. хоть поработают в QA отделе... все ж копеечка.
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|2.131, macfaq (?), 12:40, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Одновременно представлена новая непрерывно обновляемая редакция проекта - CentOS Stream.
> redhat пытается хоть как-то монетизировать хомячков которые юзают CentOS. хоть поработают
> в QA отделе... все ж копеечка.
Так, как хомячки тестируют, то лучше платить зарплату QA.
Впрочем, наверху это понимают поздно.
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|1.84, Онаним (?), 08:46, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почитал релиз нотесы. Так себе, обмазаться свеженьким получится, но не с ходу. Выпилить классические скрипты конфигурации сети в угоду нетворкэффективному - это ппц. nft - тоже не подарок, но тот хотя бы в лучшую сторону.
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|2.105, An (??), 11:07, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Классические скрипты не установлены по умолчанию, нужно установить network-scripts, вместо nft собери iptables.
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|3.150, Онаним (?), 19:37, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Классические скрипты не установлены по умолчанию, нужно установить network-scripts, вместо
> nft собери iptables.
Ну они депрекейтед и матерятся теперь. Понятно, что можно скрипты поставить, а мат вырезать. Но суть в том, что их собрались выпилить. И выпилят. Придётся смотреть либо на нм, который унылое, либо на systemd-networkd, что вероятнее.
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|4.158, пох. (?), 21:31, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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как будто редгад собрался тебя спрашивать, на что ты хочешь смотреть.
не смотря на спонсирование поцтеринговых поделок - shittyd-networkd пришелся им не ко двору.
Поэтому будет nm.
Пока еще - с враппером, умеющим читать /etc/sysconfig/network-scripts/ но это - ненадолго.
Жаль что netplan из-за nih-синдрома тоже не ко двору - прекрасный конфиг, портящийся от лишнего пробела - что может лучше лечь в концепцию дистрибутива-с-поддержкой-за-много$$$ ?
xml на этом фоне как-то слишком просто и несовременно.
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|5.159, Онаним (?), 21:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не смотря на спонсирование поцтеринговых поделок - shittyd-networkd пришелся им не ко
Ну, его можно и самостоятельно прикрутить - не велика проблема. Он куда удобнее, чем nm.
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|1.85, ryoken (ok), 08:47, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Подскажите, с целью повышения уровня образованности. Это нормально, что ЦентОС в нетинсталл виде не находит SCSI-контроллеры? Adaptec 3200s, в дебианообразных модуль ядра - dpt_i2o. Хотел для ознакомления на один не новый комп воздрузить, но поскольку там большая часть дисков - SCSI, а оно его не увидело - затея подохла на корню. (С этим контроллером свои тараканы, часть тех ядер, которые его детектят - потом пишут что дисков нет или одни по 512B :D). Завелось сие в результате на DebJessie.
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|2.88, Аноним (88), 08:59, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Из всего сказанного мало что понял. В частности недопонял, зачем сначала находить контроллер, а потом диски на нем. Если вы имеете данный контроллер, стройте аппаратный raid. ОС таким образом будет видеть 1 большой диск.
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|3.110, ryoken (ok), 11:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Из всего сказанного мало что понял. В частности недопонял, зачем сначала находить
> контроллер, а потом диски на нем. Если вы имеете данный контроллер,
> стройте аппаратный raid. ОС таким образом будет видеть 1 большой диск.
RAID мне там никуда не упал. Вообще. ПО необъяснимым для меня причинам другие контроллеры (adaptec39320, LSI 53C1030) наглухо вешают комп, если число дисков что на одном канале, что на обоих каналах более 4-х. Этот же вполне сжирает и 5 на 1-м канале.
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|4.116, пох. (?), 11:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вообще. ПО необъяснимым для меня причинам
тоже мне, бином ньютона. Конденсаторы в твоем раритетном блоке питания (и/или на раритетной матери, что тоже почти наверняка) под замену.
"этот" у тебя чуть менее чувствителен к просадам по +12
кстати, не вздумай целиком блок поменять - будет еще хуже, современные питальники не рассчитаны на такую нагрузку уже по пятивольтовой цепи, какую дает твой доисторический пентиум4 или что у тебя там за рухлядь, соответствующая тем доисторическим дискам.
зато кондюки менять лего - припой, поди, еще свинцовый.
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|5.128, ryoken (ok), 12:31, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какой вы умный, аж дрожь берёт. Диагностику по фотке делаете поди? Блок новый, 650Вт, даже 2 коннектора 8пин для процессоров, на данном компе такое не надо просто. ну и на матери все конденсаторы не вздутые, это уж я умею смотреть. Вопрос именно в работе контроллеров, т.к. Авианосец (3200S) жрёт столько дисков, сколько подключится (кабеля на 9 винтов вот нет, а то бы и их сожрал). И да, это не Пентиум 4, как вы изволили пальцем в небо ткнуть, а Asus A8N5X + Opteron 180, кулер Thermlatake BigTyphoon.
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|6.134, пох. (?), 13:00, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Диагностику по фотке делаете поди?
да просто насмотрелся раритетов. К тому же у меня когда-то тоже было хобби учить паровозы летать.
Ну и собственно, чудес не бывает - обе перечисленные вами платки в свое время держали пятнадцать положенных им id и не чихали.
> Блок новый
в этом и проблема. И да, 650 маркетологических для такого количества таких раритетных винтов (поди еще и без staggered spinup?) - ниочем. Может, еще и шина 12в разделенная и неотключаемо?
> Asus A8N5X
ну извенииите, не распознал, не распознал. Ее в 2007м, похоже, с производства-то сняли? Продвинутая модель.
Мы в те коды в такие блоки ставили питальники на киловатт. Маркетологический, конечно, но все же. И еще отрывали пресловутые коннекторы (тогда, понятен, не процессорные а доппитания pci), выводя оттуда 12вольт со второй независимой шины на молексы.
Но тут может быть просадка по пяти а не по 12ти - современные железки по пять вольт столько не жрут, и к тому же очень мало зависят от их стабильности, а нынешние блоки питания, да еще дешевые (да, да, по нынешним меркам 650 - ниочем, я тут себе искал надысь - то что мне надо, начиналось от киловатта, что весьма обидно, когда диск-то - один. Все что меньше - было явно одноразовое. В чем я окончательно убедился, разобрав свежеприобретенный.) - никто похоже и не тестирует на это.
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|8.161, пох. (?), 21:48, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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диски вот эти, древние нагружают 12, причем в основном - на старте, дальше сил... текст свёрнут, показать
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|2.103, пох. (?), 10:51, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Подскажите, с целью повышения уровня образованности. Это нормально, что ЦентОС в нетинсталл
> виде не находит SCSI-контроллеры? Adaptec 3200s, в дебианообразных модуль ядра -
это нормально, поддержка оборудования, снятого с производства пятнадцать лет назад - не входит в их планы.
Ставь centos5, он увидит, я уверен.
> нет или одни по 512B :D). Завелось сие в результате на
> DebJessie.
дебиан - супергерой, спасающий человечество от нового софта? (впрочем, уже перестал им быть)
Только восьмой уже немоден, а десятый скорее всего тоже не поддерживает твою рухлядь. Выкидывай, зачем тебе те диски на 32G ?
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|3.108, ryoken (ok), 11:18, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Только восьмой уже немоден, а десятый скорее всего тоже не поддерживает твою
> рухлядь. Выкидывай, зачем тебе те диски на 32G ?
Почему 32? У меня такой 1, в качестве диска для ОСи вполне работоспособен. Другие все больше, 73, 146. За объёмами на этом конкретном компе мне гнаться незачем, у него другое предназначение. Кстати, Опенсусе вполне контроллер распознало, только вот с дисками там кака :). А RAID-ы на нём делать не хочу, ненужно оно мне там. Совет выкинуть - ххе.. Давайте взамену SAS хотя бы вышеупомянутых объёмов тогда уже.
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|4.119, пох. (?), 11:47, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Почему 32?
самый распространенный объем - в том числе и на закате их существования. Сотки и тем более трехсотки стоили безумных денег и было их мало - я вот так ни одной и не успел спереть до того, как они сразу отправились в помойки, вместе со своими серверами.
> Совет выкинуть - ххе.. Давайте взамену SAS хотя бы вышеупомянутых объёмов тогда уже.
тебе советуют выкинуть медную посуду, уже покрытую толстым слоем зеленого очень полезного и вкусного окисла меди - тем более что последний лудильщик давно не помнит как его зовут, не то что работать не может. А ты требуешь подарить тебе вместо нее золотую - вместо того чтоб пойти и в ближайшем сельпо за три копейки купить обычный столовый фарфор.
Пачки обычных саташных ssd за три копейки тебе хватит надолго, при таких-то объемах.
Работать будет в разы быстрее доисторических scsi.
И никакой борьбы с драйверами, которые давно уже никто не тестирует.
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|1.89, Перастерос (ok), 09:11, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Новая редакция будет развиваться параллельно с классическим CentOS Linux.
Хочешь успеха, делай два, три проекта одновременно (сарказм)
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|1.98, Аноним (98), 09:58, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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На koji.mbox.centos.org всё Forbidden.
Пока логи сборки пакетов закрыты возникают сомнения насчёт того, как они собраны.
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|1.109, Аноним (157), 11:19, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После установки на русском в строке квадратики. Знак умножения красному голубому гиганту.
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|2.122, MS (??), 11:49, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мы их не кусали, они сами кого хошь укусют. И прививки непонятно когда делали и делали ли вообще.
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|3.126, Аноним (126), 12:09, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они поражены своей собственной корпоративной и пожирают все что ей не соответствует.
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|1.152, Аноним (152), 19:43, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> CentOS Stream
Новый Арча конкурент? )
Хотя, судя по комментам, лучше и не пробовать. ))
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