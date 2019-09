Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream

2.14 , Иван ( ?? ), 21:51, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот это правильное решение, одобряю

Вырубаю селинукс всегда. Вот пример: установил тут значит буквально только что федору, добавил в настройках VPN, подключаюсь — не подключается. Смотрю Gnome Logs — ругается на какой-то policy. Вырубаю селинукс нахрен, перезагружаюсь и снова подключаюсь к VPN. Всё подключилось ровно. Ну и зачем мне селинукс? Его советовали вырубать во времена Fedora 10, вырубаю вот уже 10 лет, никто не умер, брат жив, рекомендую.

Про настройку софта - нет, не слышал.

Иди в форточники: там уже всё за юзера придумали.

факт в том, что ты в силу своего незнания не в состоянии рассказать, почему селинукс запретил VPN-соединение. Это самое незнание было не очень успешно заглушено не очень остроумной шуткой про венду. Да и употребление слишком общих терминов типа "софт" и "настройка" говорит об отсутствии конкретики в твоих "познаниях". Вот читаем твой следующий комментарий: в нем нет никаких команд, которые бы порешали эту проблему. В нем может оказаться еще одна искрометная шутка, но решения нет. Итак, читаем:

тут тебе не смольный, могут и нахамить. не умеешь/не хочешь читать документацию (в данном случае по SElinux) пользуйся Windows. выбор есть всегда

Всё проще с такими извращениями. setenforce 0, и нахер. Пока что не слышал, чтобы из-за отсутствия selinux случались хотя бы какие-то утечки. Вот из-за девляпсов, оставивших голой жопой в сеть сервак без пароля - полно.

>Пока что не слышал, чтобы из-за отсутствия selinux случались хотя бы какие-то утечки. Логика дауна. Если ты не слышал - это не значит, что их нет.

ой вэй. Из-за таких горе-"одминов" с выключенным SELinux\AppArmor косяков случается куда больше, а заметить их сложнее.

Впрочем, зачем тебе читать документацию, правда? Просто setenforce 0 и проблема решена.

Впрочем, зачем тебе читать документацию, правда? Просто setenforce 0 и проблема решена.

8.149 , Онаним ( ? ), 19:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Примеры в студию ... 5.130 , Анонм ( ? ), 12:35, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > факт в том, что ты в силу своего незнания не в состоянии

> рассказать, почему селинукс запретил VPN-соединение.

> Да и употребление слишком общих терминов типа "софт" и "настройка" говорит об отсутствии конкретики в твоих "познаниях". Пральна! Ламер он! По такому детальному описанию проблемы:

>> установил тут значит буквально только что федору, добавил в настройках VPN, подключаюсь — не подключается.

>> ругается на какой-то policy. Вырубаю селинукс нахрен, перезагружаюсь и снова подключаюсь к VPN. Всё подключилось ровно. Не сумел определить, в чем проблема и как ее решить!

4.48 , zzz ( ?? ), 00:41, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линус юзал винду.

Работаю под рутом всегда. Вот пример: установил тут значит буквально только что федору, добавил в центре приложений пакет, ставлю — не ставится. Вылезает окошко — ругается на какой-то пароль. Перезагружаюсь нахрен, логинюсь рутом и снова ставлю этот пакет. Всё установилось ровно. Ну и зачем мне не-рут? Его советовали использовать во времена Fedora 10, работаю под рутом вот уже 10 лет, никто не умер, брат жив, рекомендую.

очередной неосилятор се-линукса!

Тогда готовься писать тикеты на все пакеты дебиана)))

Ой, у меня тоже был случай такой! Я нашёл какую-то критичную багу. Запостил на Stackoverflow - типа это нормально вообще или я что-то в поведении недопонимаю. Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет! Дело серьезное. Я сам (!) зарегался на CentOS и создал там багу с описанием. Её не то, что не пофиксили. На неё даже не ответили (а возможно и не прочитали). До этого случая я думал что CentOS (как же, Red Hat) - быстро всё фиксят и это прям топчик для прода. А Debian -какие-то энтузиасты ковыряются. В итоге оказалось, что CentOS -говняная поделка вообще без поддержки. А на прод ставить только Debian.

>Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал). Через день-два они написали патч который фиксит, и обновили пакет! Такой сказке поверит только очень наивный человек который никогда в жизни с дебиановской бтс и тамошними ментейнерами не общался.

Вопрос: https://unix.stackexchange.com/questions/180599/strange-ip-command-output

Debian: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=776040

CentOS: https://bugs.centos.org/view.php?id=8121 Ахахаха, просто закрыли багу, которая ломает сеть :)) А в Parallels ещё и виртуализацию (на которой сидели cloud провайдеры)

дык в апстриме iproute2 багу пофиксили же, вот орлы centos и положили на неё

Когда ..., лучше незаметно поменять белье. А не кричать "это не я!". Что CentOS и делал. Ну что ты тут чешешь? Очевидно же, что они эту багу даже не разбирали. А просто закрыли автоматически. bug triage : closing all bugs. Ахахаха))) Ну да, ну да)) Признавать поражение надо уметь. А то это мешает профессионализму. Ничего они не разбирали. В случае закрытия бага всегда указывают причину закрытия - "Пофикшено в upstream...бла бла бла"

Плюс, если там серьезный баг, он после триажа пойдет в официальную багзиллу и будет обрабатываться там. Центос ничего не чинит, они берут готовое у шапки

3.67 , пох. ( ? ), 07:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Запостил на Stackoverflow - типа это нормально вообще или я что-то в поведении недопонимаю.

> Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian вообще-то это просто случайное совпадение - что ты нашел багу именно в таком пакете, у собиральщика которого много свободного времени (это не случайное, у собиральщиков дебиановских пакетов его в принципе много, они ж не работают), и что он тратит его на помощь лохам на stack (вот это - тебе повезло) на многие более серьезные проблемы там просто кладут болт. Ну да, там нет редхатовского ноухау "вышла новая версия, закрываем все старые баги - кому надо, пусть переоткрывает", и версии выходят пореже, поэтому твой баг имеет шансы войти в историю, провисев лет этак десять в статусе 'NEW'. про центось ты думал совершенно неправильно - они ничего в принципе не фиксят, кроме собственных ошибок сборки, им не полагается отличаться от склонированного апстрима. Тебе надо было открыть баг в техподдержке редгада - а для этого, как ты сам понимаешь...надо немножечко заплати-и-и-ить! ;-) тогда, через пару недель, фикс приехал бы и в центось. выбор бедных и жадных. 4.92 , Перастерос ( ok ), 09:27, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / –

>выбор бедных и жадных. это такой пафос богатого и щедрого. У меня несколько раз так было: знакомые узнают, что приятель работает в Red Hat -- и первым делом: а можно поговорить о особых условиях. Очень дорого, говорят, сидеть на "редхате, карманы трещат.



Есть такая компания Facebook -- они сидят на своем форке Debian. Бедные дураки, наверное. И в то же время мне известно от упомянутовго приятеля в RH, что MS использует виртуализацию шапки. Вот -- самое оно.

5.129 , пох. ( ? ), 12:34, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > У меня несколько раз так было: знакомые узнают, что приятель работает в Red Hat да у тебя, я смотрю, масса знакомых, сидящих на редхате, и приятели там работают.

Правда, вероятнее всего, во влажных фантазиях. А на практике ты на хмуром сидишь, да? Хотя, да, откуда у тебя деньги, нюхаешь ацетон поди. И тот со стройки краденый. Red Hat Enterprise Linux Server Entry Level, Self-support RH00005 1 US$349 US$349

доооорого, оооочень дорого. почем там зарплата твоих воображаемых приятелей? В год. Может их всех уволить и premium with smart management взять? $1,649 - тоже явно меньше чем один такой жрьот. > Есть такая компания Facebook -- они сидят на своем форке Debian. Бедные дураки, наверное. что они паталогически жадные - да, хорошо известно. > И в то же время мне известно от упомянутовго приятеля в RH, что MS использует виртуализацию

> шапки. дураки, наверное. Не могут, действительно, дебиан форкнуть.

> Тебе надо было открыть баг в техподдержке редгада - а для этого, как ты сам понимаешь...надо немножечко заплати-и-и-ить! ;-) Багзилла бесплатная и доступна всем. Если баг серьёзный - пофиксят и бесплатно. Если из области "хочется странного" - вот тогда надо будет платить.

>Через 2 часа в комменты прибегает чел из Debian - говорит это бага, сейчас пофиксим! И ссылку на Issue кидает (он сам её создал) Вить, ну вот что врёшь-то? В ответы к тебе пришла Kim Vandry, багрепорт оформил Paul Slootman. И пофиксили багу в апстриме, о чём в багтрекере демьяна тоже написано. Молча закрыли, ибо недистрибутивозависимый минорный баг на работу сети не влияющий и затрагивающий только тех злобных буратин, кто в nmcli не умеет.

Да, я не вникал кто там сотрудник, а кто нет. Вроде сначала пофиксили в пакете, а потом в upstream. Ну это не суть, я то сидел на CentOS (точнее Parallels). Мне нужно было чтобы там пофиксили. Проблема в том, что вывод ip парсят. И думаю так делают многие продукты. В Parallels из-за этого минорного бага полностью ломалась сеть в виртуализации. Нам пришлось в своём коде фиксить.

в Debian теперь AppArmor. осилишь?

Вот только он не блочит (при настройках по умолчанию) всё, что не попадя.

Сюрприз, да!?

Сюрприз, да!?

Просто он по дефолту permissive, селинух тоже можно сделать таковым.

поэтому и пользы от него - никакой. впрочем, запущенный в докере не с понятными ему путями какой-то банальный процесс (чуть ли не mysql с нетиповым конфигом сборки) таки да, заблочил до полной неработы - и как это пофиксить (в отличие от selinux) я хз. service apparmor stop &&

3.64 , пох. ( ? ), 07:24, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу, это вот как раз выбор ниасиляторов - что со стороны разработчиков, ниасиливших втащить в свою систему работоспособный targeted профиль (потому что он, увы, разработан для и в redhat) что со стороны пользователей, предпочитающих видимость безопасности (которую он не обеспечивает вообще) при этом никаких удобных ручек для управления им, как у selinux, ни разу не предусмотрено. 4.124 , IRASoldier_registered ( ok ), 12:00, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, я забыл проставить к "AppArrmor" тег "сарказм", но вот, например, ты и так понял, что я имел в виду. Кстати - https://stopdisablingselinux.com/ видел же? :-)

3.160 , Аноним ( 9 ), 21:38, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Selinux в Debian прекрасно работает. Он вообще часть ядра так-то

2.95 , Анонимус2 ( ? ), 09:39, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В debian баги с selinux чинят так:

1. Ждём два года

2. За два года выходит новая пачка policy в атриуме

3. Выходит новая версия debian

4. В тикет приходит мейнтейнер и говорит - я тут твой багрепорт нашел, проверь пожалуйста, воспроизводится ли он. Впрочем так по большинству пакетов с активным гастритом - про баг в xorg меня пришли спрашивать когда я выкинул железяку на которой этот баг можно было воспроизвести, а баг в coreutils - когда утилиту на которую я жаловался переписали полностью.

3.132 , пох. ( ? ), 12:42, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ну так им там и не пользуется никто - политики скопипащены неглядя у апстрима, ни приспосабливать к ним поведение пакетов, ни политики править под реальное поведение - никто и не пытается. я когда-то давно пробовал включать - поизумлялся, кому и зачем оно такое может быть можно, плюнул, поставил федору (тогда я ее еще мог зачем-то поставить). Ну там как обычно - logrotate не может логи апача, tftpf не может ничего (это, кстати, исправили), sshd в utmp и так далее (сделайте выводы, как и зачем разработчики ее используют, что этого не замечают), но ничего такого, что заняло бы два дня. потому что от sshного червяка оно меня один раз таки спасло.