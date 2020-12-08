Выпуск CentOS Linux 8.3 (2011)

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2011, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.3. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.3, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Сборки CentOS 2011 подготовлены (8 ГБ DVD и 605 МБ netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org. Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.3, в CentOS 2011 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесённые в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. В процессе отделения от CentOS Linux непрерывно обновляемой редакции дистрибутива CentOS Stream, в сентябре для CentOS Stream был сформирован отдельный пакет system-release, который позволил разделить формирование релизов. Продолжая данную работу для упрощения миграции с CentOS Linux на CentOS Stream внесены изменения в файл repo и изменены идентификаторы репозиториев (repoid). Изменения repoid в основном сводятся к унификации названий репозиториев и приведению их к нижнему регистру (например, имя "AppStream" заменено на "appstream"). Для перехода на CentOS Stream теперь достаточно изменить имена некоторых файлов в каталоге /etc/yum.repos.d, обновить repoid и откорректировать использование флагов "--enablerepo" и "--disablerepo" в своих скриптах. Известные проблемы: При установке в VirtualBox следует выбирать режим "Server with a GUI" и использовать VirtualBox не старее 6.1, 6.0.14 или 5.2.34;

В RHEL 8 прекращена поддержка некоторых аппаратных устройств, которые могут быть ещё актуальны. Выходом может стать применение ядра centosplus и подготовленных проектом ELRepo iso-образов с дополнительными драйверами;

Автоматическая процедура добавления AppStream-Repo не работает при использовании boot.iso и установки по NFS;

PackageKit не может определить локальные переменные DNF/YUM.



