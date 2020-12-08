Выпуск CentOS Linux 8.3 (2011)

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|2.2, Аноним (2), 09:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не красной шляпе спасибо, это сначала GPL спасибо. А потом уже красной шляпе, точнее, ибму.
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|3.5, Dzen Python (ok), 09:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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При этом находятся поехавшие, которым она не мила. Путь плачут в комментах, что с них взять? И если бы не она, то у них была бы тяжелая ночь. У них тогда каждая ночь была бы тяжелой и их пк был завален грудой тяжелого закрытого софта настолько, что там даже была бы Super Mega Active++ Сondensed(c) Milker(r) 9000 Pro Plus.
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|1.4, Аноним (4), 09:17, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Где-нибудь сабж актуален? Для сборки ПО актуально прошлую lts убунту использовать как максимум, всё что старее уже неадекват чистой воды. Разве что экономить на миграции, но на столько лет затягивать миграцию это тоже не здоровая тема и не может продолжаться вечно. Венда ХРЮ работающая 15 лет без обновлений развращает, наверное худший прецедент в истории.
А почему никто новости про NVIDIA не пишет? Там gtx 3060 ti (которая всё ещё FE-only? я прикуплю как только появятся нормальные от сторонних производителей в магазинах) и баги вулкана исправили. Ну и cuda на 5.9 починили. Очень интересная новость, а никто не пишет. ;(
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|2.6, Dzen Python (ok), 09:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На серверах с серьёзным, 24/7/365-доступном рабочим ПО. Который даже иногда просто потушить для обновления окружения слишком дорого. Особенно, если предприятие полного цикла и на обслуживание выделяются минуты, когда простаивает. Не, мамкиным админам локолхоста и апача в виртуалке не понять, но такие системы существуют.
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|3.10, Варенье (?), 09:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И зачем таким серверам CentOS вместо RHEL? Чтобы сэкономить на спичках?
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|3.13, Lex (??), 09:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямо полурелигиозные рассказы яблочников ужой всерьез напоминает: "оно не для разбирательств - оно для работы", "серьезные конторы с серьезным ПО сидят исключительно под ябблОсью, ведь даже час простоя для них слишком дорог" ну итд итп
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|2.7, n00by (ok), 09:41, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Где-нибудь сабж актуален?
Конечно. Например, ООО "НТЦ ИТ РОСА" на каждом углу поёт о своих успехах в импортозамещении, изображая бурную деятельность с почившей Мандривой и тыкая пальчиком в санкции RedHat. На деле они продают бюджету CentOS (а что вы хотели от персонажей, у которых команда dd if=/dev/sda2 of=/home имеет смысл).
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|2.9, leibniz (ok), 09:44, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Венда ХРЮ работающая 15 лет без обновлений
Зато с необходимостью периодической переустановки с нуля. Мем про Шindows вроде с неё пошёл.
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|1.8, leibniz (ok), 09:41, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отличный, стабильнейший дистрибутив. Большое спасибо сообществу, образцовое просто.
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|1.12, Гномолюб2012 (?), 09:56, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Большое спасибо RedHat за этот чудесный дистрибутив. Всегда есть ощущение надежности при использовании других дистров, всегда есть мысль, что если не заработает что-то всегда есть CentOS на котором работает все.
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