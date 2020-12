Выпуск CentOS Linux 8.3 (2011)

2.6 , Dzen Python ( ok ), 09:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – На серверах с серьёзным, 24/7/365-доступном рабочим ПО. Который даже иногда просто потушить для обновления окружения слишком дорого. Особенно, если предприятие полного цикла и на обслуживание выделяются минуты, когда простаивает. Не, мамкиным админам локолхоста и апача в виртуалке не понять, но такие системы существуют.

3.10 , Варенье ( ? ), 09:52, 08/12/2020

И зачем таким серверам CentOS вместо RHEL? Чтобы сэкономить на спичках?

3.13 , Lex ( ?? ), 09:57, 08/12/2020

Прямо полурелигиозные рассказы яблочников ужой всерьез напоминает: "оно не для разбирательств - оно для работы", "серьезные конторы с серьезным ПО сидят исключительно под ябблОсью, ведь даже час простоя для них слишком дорог" ну итд итп

2.7 , n00by ( ok ), 09:41, 08/12/2020

> Где-нибудь сабж актуален?

Конечно. Например, ООО "НТЦ ИТ РОСА" на каждом углу поёт о своих успехах в импортозамещении, изображая бурную деятельность с почившей Мандривой и тыкая пальчиком в санкции RedHat. На деле они продают бюджету CentOS (а что вы хотели от персонажей, у которых команда dd if=/dev/sda2 of=/home имеет смысл).

2.9 , leibniz ( ok ), 09:44, 08/12/2020

> Венда ХРЮ работающая 15 лет без обновлений

Зато с необходимостью периодической переустановки с нуля. Мем про Шindows вроде с неё пошёл.