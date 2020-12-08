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Выпуск CentOS Linux 8.3 (2011)

08.12.2020 08:54

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2011, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.3. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.3, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Сборки CentOS 2011 подготовлены (8 ГБ DVD и 605 МБ netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org.

Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.3, в CentOS 2011 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесённые в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*.

В процессе отделения от CentOS Linux непрерывно обновляемой редакции дистрибутива CentOS Stream, в сентябре для CentOS Stream был сформирован отдельный пакет system-release, который позволил разделить формирование релизов. Продолжая данную работу для упрощения миграции с CentOS Linux на CentOS Stream внесены изменения в файл repo и изменены идентификаторы репозиториев (repoid). Изменения repoid в основном сводятся к унификации названий репозиториев и приведению их к нижнему регистру (например, имя "AppStream" заменено на "appstream"). Для перехода на CentOS Stream теперь достаточно изменить имена некоторых файлов в каталоге /etc/yum.repos.d, обновить repoid и откорректировать использование флагов "--enablerepo" и "--disablerepo" в своих скриптах.

Известные проблемы:

  • При установке в VirtualBox следует выбирать режим "Server with a GUI" и использовать VirtualBox не старее 6.1, 6.0.14 или 5.2.34;
  • В RHEL 8 прекращена поддержка некоторых аппаратных устройств, которые могут быть ещё актуальны. Выходом может стать применение ядра centosplus и подготовленных проектом ELRepo iso-образов с дополнительными драйверами;
  • Автоматическая процедура добавления AppStream-Repo не работает при использовании boot.iso и установки по NFS;
  • PackageKit не может определить локальные переменные DNF/YUM.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/c...)
  2. OpenNews: Прекращение поддержки CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива CentOS 7.9
  4. OpenNews: CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3
  5. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.2 (2004)
  6. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54213-centos
Ключевые слова: centos
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  • 1.1, Аноним (1), 09:01, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    спасибо красной шляпе от души за халяву!
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:09, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не красной шляпе спасибо, это сначала GPL спасибо. А потом уже красной шляпе, точнее, ибму.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:15, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Спасибо Ричарду Столлману за наше счастливое настоящее!
     
  • 3.5, Dzen Python (ok), 09:31, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    При этом находятся поехавшие, которым она не мила. Путь плачут в комментах, что с них взять? И если бы не она, то у них была бы тяжелая ночь. У них тогда каждая ночь была бы тяжелой и их пк был завален грудой тяжелого закрытого софта настолько, что там даже была бы Super Mega Active++ Сondensed(c) Milker(r) 9000 Pro Plus.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:17, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Где-нибудь сабж актуален? Для сборки ПО актуально прошлую lts убунту использовать как максимум, всё что старее уже неадекват чистой воды. Разве что экономить на миграции, но на столько лет затягивать миграцию это тоже не здоровая тема и не может продолжаться вечно. Венда ХРЮ работающая 15 лет без обновлений развращает, наверное худший прецедент в истории.

    А почему никто новости про NVIDIA не пишет? Там gtx 3060 ti (которая всё ещё FE-only? я прикуплю как только появятся нормальные от сторонних производителей в магазинах) и баги вулкана исправили. Ну и cuda на 5.9 починили.  Очень интересная новость, а никто не пишет. ;(

     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 09:36, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На серверах с серьёзным, 24/7/365-доступном рабочим ПО. Который даже иногда просто потушить для обновления окружения слишком дорого. Особенно, если предприятие полного цикла и на обслуживание выделяются минуты, когда простаивает. Не, мамкиным админам локолхоста и апача в виртуалке не понять, но такие системы существуют.
     
     
  • 3.10, Варенье (?), 09:52, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И зачем таким серверам CentOS вместо RHEL? Чтобы сэкономить на спичках?
     
  • 3.13, Lex (??), 09:57, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо полурелигиозные рассказы яблочников ужой всерьез напоминает: "оно не для разбирательств - оно для работы", "серьезные конторы с серьезным ПО сидят исключительно под ябблОсью, ведь даже час простоя для них слишком дорог" ну итд итп
     
  • 2.7, n00by (ok), 09:41, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Где-нибудь сабж актуален?

    Конечно. Например, ООО "НТЦ ИТ РОСА" на каждом углу поёт о своих успехах в импортозамещении, изображая бурную деятельность с почившей Мандривой и тыкая пальчиком в санкции RedHat. На деле они продают бюджету CentOS (а что вы хотели от персонажей, у которых команда dd if=/dev/sda2 of=/home имеет смысл).

     
  • 2.9, leibniz (ok), 09:44, 08/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Венда ХРЮ работающая 15 лет без обновлений

    Зато с необходимостью периодической переустановки с нуля. Мем про Шindows вроде с неё пошёл.

     

  • 1.8, leibniz (ok), 09:41, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный, стабильнейший дистрибутив. Большое спасибо сообществу, образцовое просто.
     
  • 1.11, Аноним (11), 09:56, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем оно нужно, если есть devuan/debian?
     
  • 1.12, Гномолюб2012 (?), 09:56, 08/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Большое спасибо RedHat за этот чудесный дистрибутив. Всегда есть ощущение надежности при использовании других дистров, всегда есть мысль, что если не заработает что-то всегда есть CentOS на котором работает все.
     
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