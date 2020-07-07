CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3

Разработчики проекта CentOS сообщили о продолжении развития непрерывно обновляемой редакции CentOS Stream, в которой предоставлен доступ к пакетам, формируемым для следующего промежуточного выпуска RHEL (rolling-вариант RHEL). Наиболее заметным нововведением стал запуск нового репозтория RealTime (RT), в котором предложен набор пакетов, ориентированных на применение в областях, требующих минимальных задержек. Указанные пакеты развиваются в рамках дополнения "Red Hat Enterprise Linux for Real Time" для RHEL 8.3.

Для включения репозитория в окружении CentOS Stream следует установить пакет "centos-release-stream" и активировать репозиторий Stream-RT (/etc/yum.repos.d/CentOS-Stream-RT.repo). В числе предлагаемых в репозитории пакетов: ядро kernel-rt, утилиты rt-tests для анализа отзывчивости системы, rteval для проверки пригодности системы для RT-применения, rtctl для изменения параметров, rt-setup для настройки окружения и tuned - сервис для применения профилей, оптимизированных для определённых видов нагрузки.



