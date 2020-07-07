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CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3

07.07.2020 15:09

Разработчики проекта CentOS сообщили о продолжении развития непрерывно обновляемой редакции CentOS Stream, в которой предоставлен доступ к пакетам, формируемым для следующего промежуточного выпуска RHEL (rolling-вариант RHEL). Наиболее заметным нововведением стал запуск нового репозтория RealTime (RT), в котором предложен набор пакетов, ориентированных на применение в областях, требующих минимальных задержек. Указанные пакеты развиваются в рамках дополнения "Red Hat Enterprise Linux for Real Time" для RHEL 8.3.

Для включения репозитория в окружении CentOS Stream следует установить пакет "centos-release-stream" и активировать репозиторий Stream-RT (/etc/yum.repos.d/CentOS-Stream-RT.repo). В числе предлагаемых в репозитории пакетов: ядро kernel-rt, утилиты rt-tests для анализа отзывчивости системы, rteval для проверки пригодности системы для RT-применения, rtctl для изменения параметров, rt-setup для настройки окружения и tuned - сервис для применения профилей, оптимизированных для определённых видов нагрузки.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.centos.org/2020/0...)
  2. OpenNews: Выпуск CentOS Linux 8.2 (2004)
  3. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge
  4. OpenNews: Red Hat представил CentOS 8 и непрерывно обновляемую редакцию CentOS Stream
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.2
  6. OpenNews: Проект по эмуляции сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53303-centos
Ключевые слова: centos, redhat, realtime
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 16:19, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Тьфу ты, уж почудилось что шапка за RTOS какую взялась.
    А оказалось манагеры изголяются.
     
     
  • 2, Аноним (2), 16:44, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    soft real time.. why not ?
     

  • 3, Аноним (2), 16:55, 07/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    хозяин говорит тестеры нужны ?
     
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