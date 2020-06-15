Выпуск CentOS Linux 8.2 (2004)

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2004, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.2. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.2, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Сборки CentOS 2004 подготовлены (7 Гб DVD и 550 Мб netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org. Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.2, в CentOS 2004 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*. Известные проблемы: При установке в VirtualBox следует выбирать режим "Server with a GUI" и использовать VirtualBox не старее 6.1, 6.0.14 или 5.2.34;

В RHEL 8 прекращена поддержка некоторых аппаратных устройств, которые могут быть ещё актуальны. Выходом может стать применение ядра centosplus и подготовленных проектом ELRepo iso-образов с дополнительными драйверами;

Автоматическая процедура добавления AppStream-Repo не работает при использовании boot.iso и установки по NFS;

В установочном носителе предложен неполный компонент dotnet2.1, поэтому при необходимости в установке пакета dotnet следует отдельно установить его из репозитория;

PackageKit не может определить локальные переменные DNF/YUM.



