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Выпуск CentOS Linux 8.2 (2004)

15.06.2020 20:53

Представлен выпуск дистрибутива CentOS 2004, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 8.2. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 8.2, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Сборки CentOS 2004 подготовлены (7 Гб DVD и 550 Мб netboot) для архитектур x86_64, Aarch64 (ARM64) и ppc64le. Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org.

Помимо новых возможностей, появившихся в RHEL 8.2, в CentOS 2004 изменено содержимое 34 пакетов, среди которых anaconda, dhcp, firefox, grub2, httpd, kernel, PackageKit и yum. Внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-*, insights-client и subscription-manager-migration*.

Известные проблемы:

  • При установке в VirtualBox следует выбирать режим "Server with a GUI" и использовать VirtualBox не старее 6.1, 6.0.14 или 5.2.34;
  • В RHEL 8 прекращена поддержка некоторых аппаратных устройств, которые могут быть ещё актуальны. Выходом может стать применение ядра centosplus и подготовленных проектом ELRepo iso-образов с дополнительными драйверами;
  • Автоматическая процедура добавления AppStream-Repo не работает при использовании boot.iso и установки по NFS;
  • В установочном носителе предложен неполный компонент dotnet2.1, поэтому при необходимости в установке пакета dotnet следует отдельно установить его из репозитория;
  • PackageKit не может определить локальные переменные DNF/YUM.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.centos.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.2
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.2
  4. OpenNews: Fedora и CentOS запускают Git Forge. GitLab открывает 18 проприетарных возможностей
  5. OpenNews: Выпуск CentOS 8.1 (1911)
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива CentOS 7.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53159-centos
Ключевые слова: centos, rhel
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  • 1.1, BlackRot (ok), 21:03, 15/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.2, crypt (ok), 21:12, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2004 - это номер билда? по-моему это не умно.
     
     
  • 2.4, BlackRot (ok), 21:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как у последней сборки Windows 10...
     
  • 2.7, CentOS (?), 21:45, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    20 год 04 месяц.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 22:06, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Июнь — четвертый месяц?
    По какому это календарю?
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 22:15, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, это месяц выпуска "материнского" дистрибутива:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52820

    А то что CentOS осилили собрать только в июне - ну щито поделать...

     
     
  • 5.12, CentOS (?), 22:28, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Наверное, это месяц выпуска "материнского" дистрибутива:
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=52820

    Да.

    > А то что CentOS осилили собрать только в июне - ну щито поделать...

    Да…

     
  • 2.10, Аноним (10), 22:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у 7ки -- 2003 =)
     

  • 1.3, Аноним (3), 21:15, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мясячной давности centos 8 с gui для Aarch64 вообще был не работоспособен в отличие от 7. интересно что-нибудь изменилось?
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:17, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мне пора обновить дистр на VPS (1 Гб 1 ядро для сайта и личных вещей). Бастер или эту поставить? (Сейчас стретч 2,5 года крутится, на обновление без бубнов не рассчитываю). Подозреваю, что сентось больше кушать оперативы будет.
     
     
  • 2.6, BlackRot (ok), 21:27, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня веб сервер в digital ocean, пару лет крутился на дебиан, потом поставил центос (уже два года), с последним мне больше понравилось работать но ресурсов он кушает таки заметно больше и чувствуется "немножко" не таким быстрым.
    Для теста установите на виртуальную машину и погоняйте.
     
     
  • 3.13, Аноним (-), 22:31, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > но ресурсов он кушает таки заметно больше

    что за бред вы несете? при прочих равных (по, настройки, близкое по версии ядро), он не может потреблять существенно больше или меньше debian

     
  • 2.11, vitalif (ok), 22:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дебиан, его хоть apt-get dist-upgrade обновлять можно, в отличие от этого поделия
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:42, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставишь центос если тебе хочется трахаться с банками и специфичными редхату костылями и подпорками, а так Ubuntu.
     

  • 1.14, Аноним (15), 22:39, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    самый глюкавый дистрибутив с которым я имел дело. их багтрекер трещит сообщениями " X сломалось снова ", месяцами, эти болгеносовцы даже пересобрать rpm не могут нормально.
     

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