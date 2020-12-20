Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL

Карстен Уэйд (Karsten Wade), работающий в компании Red Hat и входящий в управляющий совет CentOS с момента его создания, попытался пояснить мотивы изменений в проекте CentOS. В 2003 году компания Red Hat разделила дистрибутив Red Hat Linux на два проекта - коммерческий Red Hat Enterprise Linux и свободный Fedora Linux, который позиционировался как динамично развивающийся дистрибутив с коротким циклом поддержки, подходящий для обкатки новых технологий для будущих новых веток RHEL. Возможность бесплатной установки Red Hat Linux была потеряна и, в ответ на потребность в стабильном, консервативно обновляемом и длительно сопровождаемом дистрибутиве, энтузиастами был создан проект CentOS. CentOS закрывал нишу бесплатно доступного промышленного дистрибутива, полностью совместимого с RHEL, но не решал проблему с открытостью разработки RHEL. Прекращение развития классического CentOS в пользу CentOS Stream стало своеобразным компромиссом, позволившим перевести процесс разработки RHEL на открытые рельсы и предоставить сторонним участникам сообщества возможность участия в разработке RHEL. Вместо пересборки готовых пакетов RHEL, на создание которых сообщество раньше никак не могло влиять, CentOS трансформируется в upstream-проект для RHEL и будет выступать основой для его разработки. Сторонние участники смогут контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения. При этом заявляется, что новый CentOS сможет охватить 95% рабочих процессов, для которых применялся классический CentOS, а для оставшихся применений Red Hat намерен предоставить дополнительные решения на основе RHEL, такие как расширение программы Red Hat Enterprise Linux Developer, определяющей области бесплатного использования RHEL. Преобразование основного проекта CentOS вместо параллельного развития отдельной непрерывно обновляемой ветки CentOS Stream объясняется нежеланием распылять силы на два фронта - по мнению Red Hat, попытка делать две противоположные вещи приведёт к тому, что обе они будут сделаны плохо. Сосредоточившись на CentOS Stream компания надеется, что в результате можно сформировать целостный и надёжный дистрибутив, удовлетворяющий потребностям сообщества. До сих пор цепочка разработки выглядела следующим образом: Cнапшот одного из выпусков Fedora брался в качестве основы для новой ветки RHEL, которая дорабатывалась и стабилизировалась за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения. На основе готовых пакетов формировался выпуск CentOS, полностью совместимый с RHEL. Новая цепочка подразумевает вынос процесса разработки RHEL в CentOS - на основе снапшота Fedora при участии сообщества будет формироваться следующий значительный релиз CentOS Stream, после готовности которого RHEL будет пересобираться на основе CentOS Stream. К сожалению, ценой трансформации CentOS станет потеря полной бинарной совместимости с RHEL, а также неизбежное снижение уровня стабильности и пригодности для рабочих внедрений. Освободившуюся нишу в настоящее время пытаются занять проекты Rocky Linux от создателя CentOS, Oracle Linux и Lenix от CloudLinux. На данные проекты смогут мигрировать пользователи CentOS, которым необходимы полные пересборки RHEL и у которых новый CentOS не позволяет решить необходимые задачи. Дополнительно можно отметить публикацию интервью с Грегори Курцером (Gregory Kurtzer), основателем проекта CentOS и инициатором создания новой пересборки Rocky Linux, а также интервью с Пабло Греко (Pablo Greco), сопровождающим сборки CentOS для архитектуры armhfp, и Ритчем Боувеном (Rich Bowen), отвечающим в Red Hat за взаимодействие с сообществом CentOS. По мнению Пабло Греко, проект CentOS мёртв и больше не существует, так как CentOS Stream это не CentOS, а лишь платформа для разработки следующей версии RHEL. Пабло также отмечает, что он не трудоустроен в Red Hat, и хотя он и является мэйнтейнером одного из вариантов CentOS, план преобразования CentOS до официального анонса с ним никто не обсуждал. Мнение Ритча Боувена совпадает с вышеотмеченной позицией Карстена Уэйда. По его данным компания Red Hat обсудила грядущие изменения с управляющим советом CentOS, который после активных споров сумел добиться консенсуса и в ходе голосования одобрил предложенную трансформацию. Решение о преждевременном прекращении поддержки CentOS 8 также совместно принято Red Hat и управляющим советом CentOS (результаты голосования не приводятся, но из 11 членов совета, как минимум 7 трудоустроены в Red Hat). Грегори Курцер считает, что снижение пригодности CentOS Stream для предприятий и рабочих проектов, не самая большая проблема. Изменением, побудившим к созданию Rocky Linux, стало сокращение времени поддержи CentOS 8 с 10 до 2 лет. При внедрении CentOS 8 пользователи рассчитывали, что поддержка продлится до 2029 года, а Red Hat решил прекратить её в 2021 году. Данный шаг подорвал доверие не только к CentOS, но и другим открытым дистрибутивам, подконтрольным отдельным компаниям. Действия Red Hat наглядно показали, что нет никакой гарантии, что в один прекрасный момент компания не перевернёт все с ног на голову. Трансформация в CentOS Stream и сокращение поддержки CentOS 8 демонстрируют, что из названия CentOS (Community Enterprise Operating System) теперь можно вычеркнуть слова "enterprise" и "community". Первый релиз Rocky Linux ожидается в конце первого или в начале второго квартала 2021 года. Дистрибутив будет сформирован для архитектур x86_64 и ARM. Для перехода с CentOS 8 будет достаточно выполнить команду "dnf install http://ближайшее_зеркало/path/to/rocky-release*.rpm". Rocky Linux будет полностью аналогичен классическому CentOS.



