Red Hat объясняет трансформацию CentOS желанием сделать более открытой разработку RHEL

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|1.1, Аноним (1), 11:34, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+25 +/–
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Куча каких-то бесполезных оправданий. Ожидал прочесть, что отныне RHEL будет выпускать и платную, и свободную версию сама.
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|2.3, Аноним (3), 11:45, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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Полностью с тобой согласен. Жалкое и лживое оправдание. CentOS был реальным конкурентом RHEL. Они изначально хотели поглотить и уничтожить CentOS.
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|3.78, Lex (??), 14:05, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если ключевое и главное оправдание «просто хочу больше бабла», то довольно сложно придумать что-то ещё, чтобы оно выглядело серьезно.
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|2.5, Гэндальф (?), 11:49, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
вполне логичный ответ типичных корпорастов - финита ля комедия, платите денежки
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|2.7, DeerFriend (?), 11:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
И кто тогда вообще будет покупать рхел?
Раньше оправданием была небольшая задержка с выходом обновлений и заплаток безопасности. А если бы РХ стал выпускать их одновременно?
Для нежелающих платить всё ещё есть 1 альтернатива и ещё 2 на подходе. Чего жалуемся то?
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|3.32, fske (?), 12:30, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
>Для нежелающих платить всё ещё есть 1 альтернатива и ещё 2 на подходе
Первая альтернатива такая же коммерческая, как РХ, и может свернуться в любой момент с тем же или другим условием. Что такого не произойдёт - оставьте эти сказки своим детям. Остальные два - это пока "бумажные" дистрибутивы, в реальности их ещё не существует. И говорить про них будем когда они выйдут. Или вы всерьёз считаете, что можно намерения установить на сервер?
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|4.42, DeerFriend (?), 12:47, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Похоже, все уже забыли, как центось чуть не умер во время релиза 7 рхел?
Кто хочет и может платить - несут деньги редхату, мнение остальных мало кому интересно.
Можно лишь надеяться, что с помощью диффов между стримом и рхелом будет проще выпиливать РХ шильдики из пакетов.
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|5.59, fske (?), 13:19, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>как центось чуть не умер во время релиза 7 рхел
Только вот это случилось во время выхода 6, а не 7 рхел. Тогда центос ещё не принадлежал РХ
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|6.74, DeerFriend (?), 13:43, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Только вот это случилось во время выхода 6, а не 7 рхел.
> Тогда центос ещё не принадлежал РХ
Вот так центось и умирал. Медленно и мучительно.
Именно поэтому между рхел7 и центось7 почти год прошёл?
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|7.104, Аноним (103), 15:15, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Год там прошёл из-за полной смены сборочной системы и системы инициализации.
Между той же 7 и 8 разницы гораздо меньше. Между 8 и 9 по сути будет ещё меньше.
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|3.75, Аниним (?), 13:48, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покупают не коробку с RHEL, а поддержку. Точнее возможность поддержки. Если интегратор поставляет решение без поддержки разработчкиа, то разруливание всех багов он берёт на себя. А так он может сказать — это не наша беда, мы проект сделали, а как там чья-то ОС работает — звоните в поддержку разработчика.
А для решений без без поддержки разработчкиа — де-факто поддержка на поставщике.
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|4.81, Lex (??), 14:09, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну вообще-то не может.
Интегратор - крайний в той цепочке, тем более, если изначально не было оснований полагать что система будет норм работать .
И «сделать проект» - это поставить его в РАБОТОСПОСОБНОМ виде, а не просто как кучу какого-то барахла.
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|5.87, DeerFriend (?), 14:25, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У вас очень идеализированное представление о работе интеграторов.
Очень часто они именно так и делают, осваивая бюджет на внедрение. А обслуживание потом предлагают по отдельному прайсу.
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|4.85, DeerFriend (?), 14:23, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Главная проблема *вставить на своё усмотрение* это лично ты.
Потому что ты потребляешь говно. (с) не моё
Проблема высосана из пальца. Просто не пользуйтесь стримом. Если к осени все массово не перейдут на стрим, РХ не решится убивать центось8.
Альтернативы есть, переход туда/сюда с вероятностью 99% решаются просто сменой адресов репозиториев. Для сомневающихся - отличный повод настроить ИаК с плейбуками и заиметь дизастер рекавери план.
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|5.110, Аноним (110), 16:02, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если к осени все массово не перейдут на стрим, РХ не решится убивать центось8.
Поздно, они уже решились. Такие решения так быстро и по такому мелкому поводу назад не отыгрываются.
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|6.119, DeerFriend (?), 16:46, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поздно, они уже решились. Такие решения так быстро и по такому мелкому поводу назад не отыгрываются.
Когда дело касается денег, корпорации и не так могут в прыжке переобуться. Тем более инфраструктура ещё не сломана.
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|7.138, Аноним (138), 18:18, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А сколько денег принесет RH решение "вернуть все взад"? Как мне кажется, ровно ноль.
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|2.25, rhel (?), 12:26, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Ожидал прочесть, что отныне RHEL будет выпускать и платную, и свободную версию сама.
И чо не так? Именно это и будем делать.
А вы, бесплатные рабы, будете за нас тестировать. Ахахахахаха!
|
|2.61, Аноним (61), 13:21, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не вижу никаких оправдвний. Черным по белому говрят - хотим сделать разработку более открытой. Т.е. вы нам бесплатно и открыто тут разрабатывайте побольше, а деньги с продаж мы и дальше себе в карман класть будем.
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|2.167, Ханс Вюрст (?), 20:52, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ведь могли бы. Вот вам, дескать RHEL, в сорцах и бесплатно. С документацией. Пользуйтесь. Если хотите наш саппорт и доступ к нашей базе знаний - платите.
Нормально же было бы.
|
|1.2, anonymous (??), 11:40, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
Оправдания от бездушной копрораци!!!! Всех хотят сделать тестерами!!! Все на devuan чтобы не дай бог хоть один багфикс не ушёл на пользу этим демонам!!! Помните что они сделали с Ианом!!!
|
|1.4, InuYasha (??), 11:46, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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>Данный шаг подорвал доверие не только к CentOS, но и другим открытым дистрибутивам, подконтрольным отдельным компаниям.
Потому и не ставил.
Лучше поживу с более свободным дистром типа Дебиана.
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|2.8, Гэндальф (?), 11:54, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Лучше поживу с более свободным дистром типа Дебиана.
Лучше поживу с более свободным дистром типа Trisquel o_O
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|2.14, Аноним (14), 12:00, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В такой ситуации даже Генту с Арчем не кажутся таким уж плохим выбором. А если бы последних двух не было еще неизвестно как бы себя вели другие корпарации.
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|3.35, fske (?), 12:34, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Арч вместо centos? Серьёзно? Вот только админов локалхоста нам здесь не хватало, ага.
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|4.46, Аноним (46), 12:52, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хорошо лично тебе я разрешаю платить 100 000 рублей за сервер в год. Заноси в кассу и юзай редхат сколько влезет, даже с теххподдержкой можешь пару часов пообщаться.
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|5.53, fske (?), 12:59, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Спасибо, но я как-нибудь обойдусь без разрешения глупого анонима опеннета.
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|6.64, Аноним (64), 13:31, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты глупый подставлялщик зада, который платить за RHEL, приятно познакомиться.
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|2.121, zzz (??), 17:13, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В дебиане сидит куча каноникаловских разрабов и все помнят, как дебиан переводили на сустемду, так что и дебиан не особо-то вариант. Единственный разумный вариант сейчас - это арч, генту и *BSD.
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|4.136, zzz (??), 18:17, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если мы говорим про свободу, то арч всяко свободнее дебиана.
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|6.165, анонимуслинус (?), 20:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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он на локалхост не нервничай. если на сервак, то да безумие проглядывает. кстати тут новость пролетела майкрософт свои арм создает под их сервера и сюрфасе планшеты. интел обвалился на почти 7% по акциям. и да интел придумали снять с маркировки поколение процессоров номер поколения. теперь только интел i3,i5,i9. как оказалось им не продать процы двух поколений на одном рынке и они решили, что покупателю не нужно знать , что он берет. все кинулись на арм.
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|5.142, псевдонимус (?), 18:23, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если мы говорим про свободу, то арч всяко свободнее дебиана.
И рачь он про мейнстрим, а мейнстрим это шапка. Системду Арч один из первых внедрил.
Полигон для преальфатестинга.
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|1.6, Аноним (6), 11:49, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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И чо теперь в продакшн-то ставить? На Debian переползать? Все остальное или маргинальщина, или заведомо сырое. К Ораклу тоже доверия мало, RH наглядно продемонстрировал, как корпорация может непринужденно натянуть сову на глобус...
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|3.15, Аноним (6), 12:02, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это из категории "заведомо сырое".
На данный момент оно так вообще не существует в природе, да и появится ли когда-нибудь - тоже большой вопрос. RH не для того закопал centos, чтобы всякие шустряки тут же его клон запилили...
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|4.23, Аноним (14), 12:24, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В случае чего IBM может в системд добавить неустранимую несовместимость со всеми дистрибутивами кроме RHEL.
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|4.27, Ты идиот (?), 12:28, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да да. Шляпа контролирует весь мир и не позволит никому запилить клона атятя🤣 Вы бы лекарства прописанные психиатром принимали что-ли, не стоит жить в мире шизофрении.
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|5.39, Аноним (14), 12:41, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно это они и хотят сделать вместе со своим другом Лёней который у IBM на таблетках и сидит, но у них это получается с переменным успехом. Переход на Alpine не за горами.
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|5.43, Аноним (6), 12:49, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну это вам стоит вернуться в реальный мир. Чтобы удерживать одного-двух-трех энтузиастов на уровне гаражных кустарей, мирового господства не нужно.
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|5.100, Аноним (6), 14:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фря, к сожалению, не все позволяет поднять.
У нас хранилище на ceph. Во фряхе порт имеется, но завести его мы так и не смогли.
И OnlyOffice недавно начали внедрять - его разрабы тоже фрю не подерживают.
Ладно. Будем попробовать посмотреть опять на бубунту...
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|6.122, zzz (??), 17:22, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Убунту так себе вариант - то nss сломают, то dkms, то oom. На лоре полно историй успеха. Beget в свое время напоролся с бубунтой на регрессии, у селектела дисковый массив развалился. Политика убунты - под видом LTS впаривать глюки, чтобы потом с ними бороться по подписке.
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|7.134, Аноним (6), 18:11, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда только Дебиан остается...
Слака, Гента, Арч - это, конечно, все хорошо. Только нет гарантий, что завтра-послезавтра эти дистры тоже не развалятся на сотню клонов или вовсе не прекратят существование, потому что перестанут быть интересны немногочисленным энтузиастам.
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|4.83, Sluggard (ok), 14:13, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Суся, со времени появления Leap, наоборот проходит обратный процесс — раньше openSUSE была похожа на CentOS Stream, а теперь, в какой-то мере, превращается в просто CentOS. Как раз были новости, что в openSUSE Leap теперь пакеты будут напрямую из SLE браться.
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|2.19, Аноним (19), 12:14, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ставить в продакшне в 2k20 протушие васяноподелки вместо всегда актуальной убунты - верх идиотизма
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|4.24, Аноним (14), 12:26, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Космонавт на фоне закрытия CentOS наберет пользователей, поднимет стоимость. И тоже продаст свой дистрибутив какому-нибудь Майкрософт например. Вот тогда и заживем.
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|5.30, ms (??), 12:29, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мы дерьма - не покупатели. Пусть в орацл обращается, там такое любят.
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|6.41, fske (?), 12:46, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>Мы дерьма - не покупатели
Вы его производители, всё верно.
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|6.45, Аноним (-), 12:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оракл вроде давно купил немецкий OpenSUSE. И на базе его развивает энтерпрайзный SUSE Leap.
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|7.55, fske (?), 13:04, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Оракл вроде давно купил немецкий OpenSUSE
Расскажите нам про всемирный заговор массонов из ку-клукс-клана. Это выглядет правдоподобней.
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|6.50, Аноним (11), 12:55, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Мы дерьма - не покупатели. Пусть в орацл обращается, там такое любят.
Вы вроде уже пытались, Шаталврот запросил неадекватно много. Раз нищуки, то и не нойте.
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|5.33, Ты идиот (?), 12:32, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Создашь свой личный дистр, в чём проблема то🤣 Привыкли чтоб другие работали и нахаляву всё и типо свобода🤣 Можешь даже свой личный дистр соседу ваське продать за пару лярдов и свалить на мальдивы пилить новый дистр🤣
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|6.36, rhel (?), 12:35, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Создашь свой личный дистр, в чём проблема то
да, это ж не нужны миллиарды IBM, достаточно э...пары миллионов, 48 часов в сутках и горячего желания (без последнего пункта в общем-то жизнь и так слишком хороша, чтоб тратить ее на всякую фигню), мы точно проверяли!
> Привыкли чтоб другие работали и нахаляву всё и типо свобода
Да! Ой... простите, не сразу разобрали что это вы не о нас.
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|6.37, Аноним (14), 12:36, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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LFS пока еще не отменял. Да даже генту с арчем. Не на оффтопике сидим все таки.
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|5.79, Аноним (79), 14:06, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие пользователи? У платных подписчиков RHEL никуда не девался, а бoмжи-нищeброды космонавту зачем?
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|3.40, Аноним (6), 12:45, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не в теме debian/ubuntu, поэтому, возможно, глупость скажу...
но имхо:
- debian таки не Вася клепает;
- security патчи разве не регулярно там выходят?
- разве нельзя в дебиане подключать при необходимости testing-репы, чтобы не пользоваться протухшим?
- в убунте разве не то же самое?
Что до убунты - вот к ней как раз доверия гораздо меньше, было время, пробовали ее, так доходило до того, что конфа, работающая в текущем релизе в следующем по порядку минорном релизе уже не пашет от слова "совсем". Но возможно, я и неправ?
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|4.44, Аноним (46), 12:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Больной чтоли в прод ставить не LTS версию? А потом еще удивляется что конфа у него не работает. Ржу как конь.
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|5.48, Аноним (6), 12:54, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ржи на здоровье, смех жизнь продлевает.
В прод не ставили, трогали "на посмотреть", в т.ч. и lts. Дело было назад лет 8, поэтому нюансы и претензии к убунте уже позабылись.
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|6.54, Анончик9999 (?), 13:04, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В чем проблема то, если для твоих нужд самые подходящие Fedora, Gentoo, Arch и Слака?
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|7.56, Аноним (6), 13:11, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в похороненной centos. Пытаюсь выбрать дистрибутив, независимый от корпораций и с нормальной поддержкой сообщества и пригодный к промышленной эксплуатации.
Федору, как альфу rhel, никогда и не рассматривали всерьез.
Остальное перечисленное - из категории "маргинальщина".
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|8.70, rhel (?), 13:39, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
взаимоисключающие параграфы детектед Сообчество хочет себе винду-забесплатно и ... текст свёрнут, показать
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|9.76, Аноним (6), 13:49, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Детектор детектед Если по делу нечего сказать - пройди мимо Орден Петросяна с ... текст свёрнут, показать
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|4.62, rhel (?), 13:24, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> Я не в теме debian/ubuntu, поэтому, возможно, глупость скажу...
> но имхо:
> - debian таки не Вася клепает;
да, гораздо круче - его клепают мильен разных неведомых васянов. Часть, правда, на зарплате у убунточки, а остальные и вовсе - сегодня есть, завтра свалил в туман. Можно напоследок устроив истерику, как вот наш проталкиватель ненужно-d.
> - security патчи разве не регулярно там выходят?
сразу, как мы выпускаем, так и выходят.
> - разве нельзя в дебиане подключать при необходимости testing-репы, чтобы не пользоваться
> протухшим?
нет, это так не работает. При зависимости всего от всего ты очень быстро будешь вынужден жить на testing целиком.
> - в убунте разве не то же самое?
Нет. В убунте есть snap. (Ну и совсем уж васянские "официальные" (мхахахха) PPA)
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|5.69, Аноним (6), 13:38, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ок. Debian, по-вашему, говно. Ваше мнение очень важно^W^Wпринято к сведению.
Вопрос остается открытым - что теперь ставить вместо centos?
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|6.71, rhel (?), 13:41, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ок. Debian, по-вашему, говно. Ваше мнение очень важно^W^Wпринято к сведению.
> Вопрос остается открытым - что теперь ставить вместо centos?
Так rhel жеж! Прекрасно ставится поверх, и нормально работает.
А тебе в зарплату эти деньги все равно не заплатят.
|
|6.116, Tifereth (ok), 16:42, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Чем, собственно, не нравятся Debian/Ubuntu, LTS редакции? Вполне годные для большинства ситуаций.
Касательно клонов RHEL, есть древний как бивень мамонта, но вполне рабочий Springdale Linux. Если не страшно связываться с Oracle - годится вполне Oracle Linux. Если всё ещё стоит CentOS 7 - можно и вовсе оставить как есть, и дождаться выхода Rocky Linux или Lenix от CloudLinux.
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|7.120, Аноним (6), 17:01, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну собственно debian и рассматривали в качестве перспективного кандидата для пер... большой текст свёрнут, показать
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|3.52, nomad__ (ok), 12:57, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ставить в продакшне в 2k20 протушие васяноподелки вместо всегда актуальной убунты - верх идиотизма
точняк. А потом Шаттлврот сделает такой же финт ушами как Красная Шапка.
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|4.65, Аноним (64), 13:33, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато в отсутствии конкуренции можно будет сделать свой дистрибутив, который потом тоже купят.
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|2.84, Lex (??), 14:14, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бубунту лтс жЫ
И никаких проблем ни с какими центОсями
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|1.9, Аноним (14), 11:55, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Желаением срубить бабла они это объясняют. И ничем другим. Да и в целом правильно делают. Хомячков надо доить.
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|2.67, InuYasha (??), 13:34, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Хомячков надо доить.
Вообще доить лучше коров или животных для этого предназначенных. А то неэффективно )
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|3.72, rhel (?), 13:42, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Хомячков надо доить.
> Вообще доить лучше коров или животных для этого предназначенных. А то неэффективно
это смотря какая мощность у доилки.
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|1.20, Аноним (20), 12:18, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"CentOS закрывал нишу бесплатно доступного промышленного дистрибутива, полностью совместимого с RHEL, но не решал проблему с открытостью разработки RHEL. "
Перефразируя, CentOS дал сообществу бесплатный RHEL, но не дал Red Hat с этого вообще ничего, поэтому теперь она пытается хотя-бы бета-тестеров набрать.
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|2.26, rhel (?), 12:28, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А бесплатный rhel - отжать. И что тут такого? Это НАШ rhel, и мы его доим!
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|2.29, Аноним (14), 12:29, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего ты не перефразировал. Рекламу и пользователей CentOS дал для RHEL. А IBM пусть десятую операционку проприетарную разработают и сидят её поддерживают десятилетиями для десятка клиентов.
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|3.34, rhel (?), 12:32, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лолшта? Конечно же нам очень нужны эти пользователи, которые потащат в рот любую дрянь, но чтоб денег-никому-не-платить. И реклама среди им подобных халявщиков тоже очень нам нужна.
Конечно же, они ж прямо в очереди выстраивались срочно-срочно купить у нас коммерческую версию абсолютно того же самого, только чтобы поддержать наш замечательный продукт.
(А теперь - будут!)
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|4.49, fske (?), 12:55, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если у кого-то и есть дрянь во рту, так это у тебя. Вон как разливается.
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|2.109, Анончик9999 (?), 15:54, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А они для бомжей и скупердяев ничего не обязаны! И правильно сделали, что упразднили, научитесь хотябы уважать чужую работу! А-то попривыкали за софт ничего не платить! В этом Microsoft виновата, что закрывала глаза на пиратство Windows, итого выросло целое поколение, считающие, что софт должен быть бесплатный!
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|3.124, rhel (?), 17:41, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А они для бомжей и скупердяев ничего не обязаны! И правильно сделали,
> что упразднили, научитесь хотябы уважать чужую работу! А-то попривыкали за софт
> ничего не платить!
> В этом Microsoft виновата, что закрывала глаза на
Если совсем уж честно, то не совсем. Мы до закрытия проекта redhat (не-EL) тоже вообще-то норм так заработали на перепродаже _бесплатного_ софта. Причем бесплатный был не то что гнутый софт, мы как-то так...получилось...умудрились обобрать еще и тех, кто его опакечивать непосредственно нам помогал, заодно.
Ну, в смысле, у них денег меньше, разумеется, не стало (был ноль, да и остался ;-) хм... да, собственно, у MS от вашей пиратской венды тоже. Мы, правда, успели им кой-что пообещать...ну, с кем не бывает. Тем более что после долгих скандалов и воплей - кое-кому даже и отслюнили. Они, правда, продолжали вопить что маловато, добавить бы. (От дохлой антилопы уши! Самим не хватает!)
Потом, правда, что-то поломалось. Пришлось кормить кучу своих разработчиков, а кое-кого и вовсе покупать вместе с чады и домочадцы. Но у нас уже было, на что.
P.S. а microsoft конечно же корпорация зла, не сомневайтесь! Они еще и детей едят!
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|1.28, Анон332 (?), 12:29, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять эти красношляпики посягают на наш могучий линукс, попутно неся пургу о добрых намерениях. Давно было пора свалить на Devuan или Void что бы не пересекаться с этими корпоратами.
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|2.63, A53 (?), 13:30, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так чего раньше сидели? Все устраивало? Все было тепленько и хорошо? Красношляпики пахали, а вы даже благодарность за все эти годы выразить им не можете.
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|3.73, rhel (?), 13:43, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а вы даже благодарность за все эти годы выразить
> им не можете.
Вообще-то могут, но мы предпочитаем, когда нас благодарят - деньгами.
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|1.47, nomad__ (ok), 12:53, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Действия Red Hat наглядно показали, что нет никакой гарантии, что в один прекрасный момент компания не перевернёт все с ног на голову.
вот да, давно про это говорю
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|1.58, Аноним (58), 13:19, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Вообще не понятно, зачем Шапке надо было что-то объяснять? Это как раз один из тех случаев, когда надо промолчать.
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|1.80, Аноним (80), 14:06, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>> Cнапшот одного из выпусков Fedora брался в качестве основы для новой ветки RHEL, которая дорабатывалась и стабилизировалась за закрытыми дверями, без возможности контролировать ход разработки и принимаемые решения.
можно подумать, будь предлагаемый процесс актуален во время принятия решения за "закрытыми дверями" о впихивании systemd во все щели, сообщество хоть как-то повлияло бы
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|2.128, rhel (?), 17:50, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> можно подумать, будь предлагаемый процесс актуален во время принятия решения за "закрытыми
> дверями" о впихивании systemd во все щели, сообщество хоть как-то повлияло
> бы
конечно - оно могло бы развивать его еще быстрее и пихать в еще больше щелей, причем забесплатно!
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|1.89, Аноним (91), 14:27, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я помню, когда Курцер в отпуск уехал, а домены, в это время заекспарились, и вся инфра сентос была недоступна почти 2 недели :)
проблема сентос не в сентос, а в дистро-выбирателях. Многие думают, сто это тот же рхел, только бесплатный, но это не так.
Недалеких админов от этого дистра надо отваживать, так что правильно делают!
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|2.144, Аноним (144), 18:28, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>и вся инфра сентос была недоступна почти 2 недели :)
>Недалеких админов от этого дистра надо отваживать, так что правильно делают!
А я смотрю вы далекий админ, который не научился еще редактировать /etc/hosts Тьфу на таких критиков.
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|3.156, Аноним (66), 19:18, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, это просто прекрасно. Люди выбирают CentOS, потому что "надёжнее", а по факту, редактировать /etc/hosts можно прекрасно и на том же Дебианчике.
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|4.158, Аноним (144), 19:31, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вон там ниже по треду чел вообще не хочет обновлять систему годами, видите ли ем... большой текст свёрнут, показать
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|5.161, Аноним (91), 20:00, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> его минус только в том, что пакетная база заметно сильно устаревает после 1+ лет от stable-релиза
так этим сентос страдает в такой же степени, да еще и без поддержки
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|3.162, Аноним (91), 20:02, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы не поняли, инфраструктура самой сентос
ни обновлений, ни новых пакетиков
чувак тупо пропал где-то на островах вместе со своей поделкой
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|4.164, Аноним (144), 20:33, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поковырял архивы 0 Дело было в 2009 году 1 Чувак, Lance Davis, был соосновате... большой текст свёрнут, показать
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|1.92, анонимуслинус (?), 14:29, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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чего и следовало ожидать. В мире с падающей экономикой, а как следствие и падающем спросе,количество фирм тоже ниже. Как следствие клиентов для заработка тоже меньше. И ежу понятно, что корпорации будут расчищать место под свою прибыль. и если раньше поляна была широкая и редхат могла позволить существование центоси, так как это было еще и рекламой, то сейчас увы, они будут рубить всех конкурентов, которые могут лишить их выручки. как итог головная боль у админов и малых и средних фирм, которым все таки нужен дистр для серверов. было бы другое дело если бы сообщество смогло собраться и собрать свой дистр и его поддержку, но на это все равно понадобится крепкий донат . разработчикам все же тоже кушать надо.
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|2.101, Аноним (125), 15:06, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вендоров софта как раз всё хорошо. У шляпы так точно. На фоне роста спроса на облака, шляпа демонстрирует завидный профит, который пожинает ibm.
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|3.117, анонимуслинус (?), 16:43, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну так а я о чем. на снижающемся рынке они чистят поляну для себя убивая конкурента в виде цента и одновременно получая кучу тестеров.)) для всех остальных плохо))
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|1.95, псевдонимус (?), 14:35, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>потеря бинарной совместимости и уровня стабильности.
Зато как альфа на лор надрывались, что будет только лучше!
Зачем копейка без бинарной совместимости с красношапкой вообще нужна?
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|2.107, Уйа (?), 15:29, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так у неё нет мужика, делириум её отверг, вот и пищит всякое.
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|2.113, Аноним (-), 16:27, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Альфа, по-моему работает в "Red Hat". Именно поэтому, она всячески защищает Red Hat. Она видимо Федорой пользуется.
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|1.96, Deanon (ok), 14:36, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сначала мы вас подсадим на центос, потом от безвыходности вы будете платить. Классический рецепт.
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|1.98, триолан (?), 14:45, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шляпа понятно коммерческая организация, но что-то я не слышу мнения самого колоритного акционера Red Hat. Ау, Линус Вы здесь?)
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|1.106, Вопль_в_пустыне (?), 15:26, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ах ха смешно конечно, все желают халявы. Мы вот где можно всегда юзаем freeBSD, остальное все на SUSE. И никаких проблем.
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|1.114, Атон (?), 16:27, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сторонние участники смогут контролировать подготовку пакетов для RHEL, предлагать свои изменения и влиять на принимаемые решения
Это называется "колхоз" в котором ни кто ни за что не отвечает.
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|1.115, Tifereth (ok), 16:36, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Имеет смысл ознакомиться с дискуссиями в списках рассылки CentOS (centos@, centos-devel@ на centos.org).
Там, помимо доставляющего обсуждения ситуации, есть и вполне обоснованные пояснения, почему CentOS Stream не может служить заменой CentOS Linux. Там же и пояснение, что число 95% явно взято с потолка, реального опроса никто не проводил.
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|2.147, лютый жабби__ (?), 18:34, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ставьте дебиан
Сейчас половина парка цент7, половина слоупокиан10. Дебиана буду сокращать, новости про центос НЕ негативные. Истерички маст дай...
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|1.140, Аноним (144), 18:20, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Значит следует ожидать, что скоро и Fedora ставет супер-альфой. Т.о. ждите новости о сокращение срока поддержки или полной отказ от нее в Fedora. Будет 100% ролинг релиз, как debian sid.
Ну, молодцы че. Правильно, зачем трахаться самим, когда за тебя это будут делать остальные. Вобщем, все это вопрос обычной экономии, штат сейчас урезать на тестирование как плюнуть. Ведь раньше тестировщикам RHEL надо было платить, а теперь не надо!
ИМХО это полный и окончательный RIP корпоративного линукса. Mandriva сто раз передохла, SUSE так и не вырос в гиганта, Ubuntu как не умела в нормальный dist-upgrade так и не научилась (хотя в том же debian все чики пуки). Oracle Linux это вообще купленная лицензия на дистрибуцию RHEL. Ну и Alt... не, спасибо, фсб-шные прокладки оставьте себе.
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|1.146, лютый жабби__ (?), 18:32, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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сколько истеричек кругом... жду ваши минусики, шалунишки!
В реальности:
- 10летний цикл и раньше был фикцией, ставишь 7.1, никакие 10 лет его не саппортят, через месяцев девять будь добр вали на 7.2, а в процессе что-то да может сломаться. У меня ничего серьезного не ломалось, но вопли слышал от других...
- схема быть апстримом для РХЕЛа не такая уж плохая. Много лет весь прод держу на сервере приложений wildfly, который как раз тестовый полигон для платного jboss-а. Отличные впечатления со всех сторон, никуда валить не собираюсь, хотя у того же орацля есть бесплатный glassfish (и десяток других вендоров) кроме необходимости более частых апгрейдов. Но по стабильности всё пучком...
ну и чего shitstorm-ы устраиваете?
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|2.149, Аноним (144), 18:40, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты из мира бсд-пришел чтоли Такую порнографию делают только такие псевдо-админы... большой текст свёрнут, показать
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|1.148, Аноним (148), 18:39, 20/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Грегори Курцер считает, что снижение пригодности CentOS Stream для предприятий и рабочих проектов, не самая большая проблема.
Как раз это - самая большая проблема. Более того - это единственная проблема.
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|2.159, Школьник (ok), 19:31, 20/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вам какая разница что они делают, код открыт что Вам надо хлюпики?
Нужна, разумеется, халява и возможность бесплатно запускать проприетарный софт без глюков.
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