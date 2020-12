Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux

> Это я или нода там пятилетней давности? Остальное тоже подтухшее что-то, даже

> в генте свежее (а гента это тот дистрибутив где ты ебилдов

> год ждать будешь в среднем и приходится самому мейнтейнить). Я верил,

> что у фряхи более свежий софт в репах, наверное, это не

> так.

Не беспокойся за фрю - это ты.







$ pkg -vv Repositories:

FreeBSD: {

url : "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/FreeBSD:12:amd64/latest",

...

$ pkg search -x "^node"

node-15.3.0 V8 JavaScript for client and server

node-thrift-0.11.0 Node.js bindings for the Apache Thrift RPC system

node10-10.23.0_1 V8 JavaScript for client and server

node12-12.20.0 V8 JavaScript for client and server

node14-14.15.1 V8 JavaScript for client and server

pkg search -x "postgresql.*-ser"

postgresql10-server-10.15 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere

postgresql11-server-11.10 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere

postgresql12-server-12.5 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere

postgresql13-server-13.1 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere

postgresql95-server-9.5.24 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere

postgresql96-server-9.6.20 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere