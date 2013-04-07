Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux

В связи с грядущим прекращением существования дистрибутива CentOS в прежнем виде и трансформации CentOS в тестовый полигон для разработки Red Hat Enterprise Linux, компания Oracle предложила пользователям CentOS 8 перейти на Oracle Linux и подготовила скрипт для миграции уже установленных систем. Скрит автоматически заменяет специфичные для CentOS пакеты на эквиваленты из поставки Oracle Linux. Поддерживается миграция с CentOS 6, 7 и 8. Для CentOS 6 переход актуален в силу того, что штатная поддержка данной ветки RHEL и CentOS уже прекращена, а сопровождение Oracle Linux 6 продлится до марта 2021 года. Из ограничений отмечается отсутствие поддержки систем, в которых используются сторонние инструментарии централизованного управления, такие как Spacewalk, Foreman и Uyuni. Скрипт обрабатывает только основные репозитории, подключение внешних репозиториев, таких как EPEL, должно быть произведено пользователем отдельно. Совместимость с пакетами из внешних репозиториев предполагается, но не гарантируется. Компания Oracle подчеркнула, что она без ограничений публикует установочные iso-образы Oracle Linux и предоставляет неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с обновлениями пакетов, включающими исправления ошибок (errata) и проблем безопасности. Доступ к коду пакетов, бинарным сборкам, обновлениями и исправлениям предоставляется бесплатно для любых видов использования, в том числе для применения на предприятиях. Допускается дальнейшее распространение пакетов и сборок без подписания каких-либо соглашений с Oracle и без удаления из сторонних поставок торговых марок Oracle. Cборки Oracle публикуются более оперативно, чем CentOS - для промежуточных выпусков RHEL версия Oracle Linux публикуется в течение 5 рабочих дней, но, как правило, успевают за 24 часа. Дистрибутив Oracle на 100% совместим с RHEL и позволяет использовать как штатные пакеты с ядром из RHEL, так и собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel, включающие дополнительные оптимизации и возможности. В отличие от монолитных пакетов с ядром RHEL, все изменения в ядре Unbreakable Enterprise Kernel публикуются в Git-репозитории с разделением на отдельные патчи и детализацией списка изменений. Напомним, что компания Red Hat ограничила время поддержки классического дистрибутива CentOS 8 - обновления для данной ветки будут выпускаться до декабря 2021 года, а не до 2029 года, как предполагалось изначально. На смену CentOS придёт сборка CentOS Stream. Ключевое отличие новой сборки в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL, в то время как CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL. Сообщество, вместе с изначальным автором CentOS, отреагировало на изменение созданием проекта Rocky Linux, нацеленного на продолжение разработки классического CentOS. Со времени анонса проекта был запущен собственный сайт rockylinux.org и опубликовано обещание, что дистрибутив Rocky Linux всегда будет оставаться под контролем сообщества, никогда не будет продан и не будет действовать в чьих-то корпоративных интересах.



