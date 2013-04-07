Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux

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|2.3, Аноним (3), 09:31, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Затем, чтобы не было "бесплатного" рхела, это же очевидно. Оракл линукс на самом деле куда предпочтительнее центоси уже давно, рхел же нужен только ради саппорта.
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|3.4, Аноним (2), 09:35, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не предпочтительнее, centos не только пересборка, но и добавление пакетов , которые "забыли" и расширенная поддержка оборудования в plus. Может последнее и есть в UEK, без понятия, но вот пакетов типа libedit-dev, точно в оракле нет.
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|4.6, Аноним (3), 09:49, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зависит от задач всё же, мне кажется, в общем случае это так.
>libedit-dev
Зачем они там? Зачем вообще libedit понадобилось и почему такая нужда в хидерах из реп возникла?
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|5.19, пох. (?), 10:13, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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libedit много для чего может понадобиться, если тебе нужно что-то, чего нет в дистрибутиве или не так собрано, но если ты умеешь собрать себе то, чего нет в дистрибутиве - как нибудь и libedit осилишь.
А если жрешь с лопаты из репо редхата - зачем вообще тебе dev-пакеты?
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|6.20, Аноним (3), 10:20, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это так, я плохо представляю чем может пригодится бсдшный мусор. И ты тоже не ответил. Разве только как стрёмная зависимость кривого кода от программистов с руками не из того места. Ты с ходу хамишь переходишь на личности заметив оскорбление чести и достоинства возлюбленной бсди, это не здоровая тема.
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|5.46, drTr0jan (?), 12:29, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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php собирать, например. Для того же php-oci8 или php-pdo-oci (для Oracle10g/11g).
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|6.56, Урри (ok), 13:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Для тех, кто любит что-то сам собирать, есть федора.
Центос был для тех, кому надо чтобы все работало из коробки и как часики. За что и ценился.
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|7.81, drTr0jan (?), 16:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нужно, чтобы всё работало из коробки и как часики. Но при этом нужен php-oci8 и php-pdo-oci.
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|1.5, Сергей (??), 09:46, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот. Только товарищу сделал "облако" на "копеечной" ОС стрим и тут нате вам :( переведу его облако на Дебиан. По крайней мере неметчна стабильна, а "отпрыски" нет :(
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|2.8, Аноним (8), 09:56, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если так нравится Цент переведи на Каракуль, заодно расскажешь как на самом деле работает сабжевая тулза.
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|3.18, Сергей (??), 10:11, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да мне "по барабану" на чем облако делать. Дома на FeeBSD. Просто хотел, чтобы товарищ не заморачивайся.
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|2.9, Аноним (8), 09:59, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Запустили слона в огород, а теперь удивляются почему он там наcрал.
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|3.44, псевдонимус (?), 12:23, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Запустили слона в огород, а теперь удивляются почему он там наcрал.
Надеюсь шляпу потихоньку умертвят и останется айбиэмовский клирлинукс, ларрина оракля и убунту. Это будет достойно "сообчества".
Страдайте.
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|4.54, муу (?), 13:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> айбиэмовский клирлинукс
интеловский же, да и ещё арчик есть - для десктопа норм, серваки на бубунте лтс, ибмшляпа - вон с пляжа
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|5.60, псевдонимус (?), 13:26, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> айбиэмовский клирлинукс
> интеловский же, да и ещё арчик есть - для десктопа норм, серваки
> на бубунте лтс, ибмшляпа - вон с пляжа
Рач должен остаться: надо же преальфатестить. Да и извращенцев куда-то девать.
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|3.45, псевдонимус (?), 12:28, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А их спрашивали? Отвалили денег нормально. Если это экономически выгодно, значит шапка сделала все правильно.
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|3.47, псевдонимус (?), 12:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С непрерывными обновлениями в "продакшон". И чтобы не видеть этой дряни у себя на машине, нужно будет быть мультимиллионером. Вот и фря подтягивается, Котя ибм ее не покупал. "Вы так говорите, будто непрерывное ломани..обновления это что-то плохое"
Чтоб вас напалмом залили, гады.
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|3.16, IBM (?), 10:10, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну да, ну да. И некоммерческую ветку RedHat, которой, собственно, и обязана своим существованием эта жуликова лавочка, тоже я убил и съел?!
И центос из условно-независимого прожекта сделал своим карманным - тоже я? Ну тогда судите и за изнасилование!
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|4.38, Аноним (38), 12:14, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ред Хат просто хотел помочь распадающемуся сообществу, а ты злобный АйБиЭм решил всех поставить на бабки.
Выводы:
Ред Хат — святые до недружественного захвата компанией IBM.
IBM — абсолютное зло.
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|3.40, псевдонимус (?), 12:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще то IBM
Так дохлила копейку ещё совсем не айбим.
Хорошо бы и шляпа исдохла, как бывало с их проектами. Не то, чтоб мне от этого польза была, а все равно приятно:-)
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|1.10, D (?), 09:59, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Что будет через пару лет, когда оракл увидит товарное количество переметнувшихся - не скажет ли, что денежку пора начинать платить?
Скажет! Оракл же :(
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|2.23, Аноним (23), 10:31, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Думаю, нет. Оракл деньги в другом месте зарабатывает. А EL для оракла просто средство продвинуть свои решения. И подсадить на них.
Но, разумеется, могут и начать монетизировать успех.
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|3.68, Аноним (68), 14:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Скажет. Опыт есть уже. Причем платят и новые пользователи, и те, которые установили продукт ранее. Поэтому лучше быть подальше от него.
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|1.11, lockywolf (ok), 10:04, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Huawei EilerOS, кстати, надо бы поковырять.
Говорят, один в один центось, плюс сертифицированный UNIX™
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|2.15, Аноним (3), 10:08, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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В смысле Open Euler? Китайские разработчики, одного этого хватит, чтобы обходить по широкой дуге.
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|3.28, Аноним (28), 11:34, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>обходить по широкой дуге.
Ну-ну, чем раньше ты начнёшь привыкать к новым господам, тем лучше. Для тебя. Эпоха ИБМов закончилась.
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|2.22, Аноним (22), 10:27, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь-то он перестанет быть один в один ЦентОСь, либо тоже будет роллинг.
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|2.31, Аноним (-), 12:00, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сертифицированный UNIX™
И в чем прикол ? Наклейки даже бесплатные не выдают.
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|3.63, lockywolf (ok), 13:42, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как пользователю, наверное, ни на чем. Просто скорее как символ того, что Хуавэю достаточно не плевать на свою ОСь, что он заморочился сделать сертификат, а значит, будет пилить и дальше.
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|2.39, Аноним (38), 12:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно подумать тебе этот Юникс сертификат в тендере как условие выставили.
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|1.21, Аноним (-), 10:23, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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О-оо налетели на труп падальщики... фу вон-вон! Я похороню CentOS достойно.
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|2.26, YMM (?), 11:04, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>FreeBSD лучше и стабильнее.
И это при том, что в её репах и портах всегда самый свежайший софт, как в любой нормальной ОС.
Не благодари.
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|4.32, YMM (?), 12:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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nginx-1.18.0
php 7.4.13
postgresql 9.6.19
node 12.18.4
Почти, как в школорачике. А теперь посмотри на протухшее гуано в центоси и дебилиане.
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|5.36, Аноним (3), 12:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это я или нода там пятилетней давности? Остальное тоже подтухшее что-то, даже в генте свежее (а гента это тот дистрибутив где ты ебилдов год ждать будешь в среднем и приходится самому мейнтейнить). Я верил, что у фряхи более свежий софт в репах, наверное, это не так.
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|6.42, YMM (?), 12:18, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только нода и постгрес от рачика отстают, остальное на уровне.
И это в сравнении с Арчем — вечной анстейбл альфой. FreeBSD — всё же серьёзная система для критически важных задач, а не игрушка для школьников.
Продакшн дистры линукса смотрятся просто окаменелыми трупами по сравнению с фряхой.
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|7.48, YMM (?), 12:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Только нода и постгрес от рачика отстают, остальное на уровне.
> И это в сравнении с Арчем — вечной анстейбл альфой. FreeBSD —
> всё же серьёзная система для критически важных задач, а не игрушка
> для школьников.
> Продакшн дистры линукса смотрятся просто окаменелыми трупами по сравнению с фряхой.
Стоп, я совсем забыл про порты...
Специально не стал о них упоминать, чтобы не так сильно унижать линукс, но раз уж ты запел про генту, то ладно. В портах всегда самый свежий софт, практически апстрим.
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|8.51, Аноним (3), 12:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Я не рассматривал сторонние оверлеи в которых могут быть или не быть, чаще не б... текст свёрнут, показать
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|8.58, YMM (?), 13:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
FreeBSD head databases postgresql13-server Makefile 554966 2020-11-12 15 00 ... текст свёрнут, показать
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|9.61, Аноним (61), 13:27, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
И что исходники выложил это даже не значит что ты это сможешь это собрать Пакет... текст свёрнут, показать
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|10.67, xm (ok), 14:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Дурачок, наличие софта в портах FreeBSD гаранирует что он может быть без проблем... текст свёрнут, показать
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|6.87, анонн (ok), 16:21, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Это я или нода там пятилетней давности? Остальное тоже подтухшее что-то, даже
> в генте свежее (а гента это тот дистрибутив где ты ебилдов
> год ждать будешь в среднем и приходится самому мейнтейнить). Я верил,
> что у фряхи более свежий софт в репах, наверное, это не
> так.
Не беспокойся за фрю - это ты.
$ pkg -vv Repositories:
FreeBSD: {
url : "pkg+http://pkg.FreeBSD.org/FreeBSD:12:amd64/latest",
...
$ pkg search -x "^node"
node-15.3.0 V8 JavaScript for client and server
node-thrift-0.11.0 Node.js bindings for the Apache Thrift RPC system
node10-10.23.0_1 V8 JavaScript for client and server
node12-12.20.0 V8 JavaScript for client and server
node14-14.15.1 V8 JavaScript for client and server
pkg search -x "postgresql.*-ser"
postgresql10-server-10.15 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
postgresql11-server-11.10 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
postgresql12-server-12.5 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
postgresql13-server-13.1 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
postgresql95-server-9.5.24 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
postgresql96-server-9.6.20 PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
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|3.41, Аноним (38), 12:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дебиан стейбл уж больно быстро тухнет. А тестинг на сервер не поставишь.
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|2.70, Аноним (68), 14:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не обольщался бы на этот счет. Некоторые уже давно рассматривают Ubuntu не как дистрибутив, а как репозиторий.
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|3.43, Аноним (38), 12:19, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Иллюзия для лохов что FreeBSD в принципе можно использовать где-то кроме как в качестве роутера.
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|4.49, YMM (?), 12:38, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Иллюзия для лохов что FreeBSD в принципе можно использовать где-то кроме как
> в качестве роутера.
Типичный глинаксоид-обиженка. Никаких технических аргументов, только истеричные эмоции и заученные мантры из религиозных талмудов.
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|6.52, YMM (?), 12:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По себе судите?
Конечно, ведь это же я в каждом топике пишу ересь, не имеющую никакой связи с предметом обсуждения.
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|7.59, Аноним (61), 13:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати реально чувак зачем ты эту ересь про FreeBSD везде пишешь. Сам же понимаешь что это бред. FreeBSD не свободная ОС, а бесплатная, как бесплатное пиво.
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|1.66, NotaBug (ok), 14:00, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Гугл нагнули, IBM пощёчину влепили, получается Oracle новая Корпорация Добра:-)
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|2.71, Аноним (69), 14:13, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Если бы лицензия позволила IBM сделали бы все что возможно проприетарным. Но с GPL у них этого так просто не получится сделать. А корпорации будут меняться на подходе Майкрософт, «друг» опенсорса.
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|3.74, Anon882821 (?), 15:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И не говори!(Если бы этим утыркам, linux и всё что с этим связано не приносило бабло, то они мы болт на все это положили! Корпарасы такие корпарасы! А ведь есть наивные дурачки которые ведутся на то что они мягкие и пушистые! Лицемеры конченные! Это прям как барыги Apple: типа мы за экологию и по этому скроко ваще даже телефон вам не будем в уоробку ложить!))) Типа во имя человечества и бла бла бла!! Это все здорово, особенно когда забота об этой экологии идёт из кармана потребителя)))) - жесть конечно, да кто ваще ведется на такую дичь?)) и самое печальное, что большинство((( - вот же хомячки)))
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|3.86, пох. (?), 16:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если бы лицензия позволила IBM сделали бы все что возможно проприетарным. Но
> с GPL у них этого так просто не получится сделать.
прекрасно получилось (еще у старого добренького редхата, без всякого явно торчащего из под шляпы ibm). Вот тебе патч к ведру на лопате, из сотни тысяч строчек, шва6оден!
> А корпорации будут меняться на подходе Майкрософт, «друг» опенсорса.
О, главное не забыто, мантра по корпорацию зла исполнена.
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|1.75, Вопль_в_пустыне (?), 15:08, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Где возможно всегда ставим freeBSD а так краснашляпа и сусе и все за деньги и нету никаких проблем, а вот у халявщиков да подгорает знатно.
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|2.78, YMM (?), 15:22, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас ещё есть тачки на CentOS 6, но в основном тоже давно мигрировали на FreeBSD.
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|1.82, Богдан Помазан (?), 16:06, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Насчет скрипта никто и не отписался)
В общем сервак жив, ничего страшного не произошло.
Но вроде много пакетов обновилось, точно не скажу, так как делал дист-синк.
Это говорит о том что пакеты собираются быстрее.
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|2.84, пох. (?), 16:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Версия-то какая? (не скрипта, понятен)
Судя по ueBkу - уж точно не шесть.
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