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Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux

13.12.2020 08:41

В связи с грядущим прекращением существования дистрибутива CentOS в прежнем виде и трансформации CentOS в тестовый полигон для разработки Red Hat Enterprise Linux, компания Oracle предложила пользователям CentOS 8 перейти на Oracle Linux и подготовила скрипт для миграции уже установленных систем.

Скрит автоматически заменяет специфичные для CentOS пакеты на эквиваленты из поставки Oracle Linux. Поддерживается миграция с CentOS 6, 7 и 8. Для CentOS 6 переход актуален в силу того, что штатная поддержка данной ветки RHEL и CentOS уже прекращена, а сопровождение Oracle Linux 6 продлится до марта 2021 года.

Из ограничений отмечается отсутствие поддержки систем, в которых используются сторонние инструментарии централизованного управления, такие как Spacewalk, Foreman и Uyuni. Скрипт обрабатывает только основные репозитории, подключение внешних репозиториев, таких как EPEL, должно быть произведено пользователем отдельно. Совместимость с пакетами из внешних репозиториев предполагается, но не гарантируется.

Компания Oracle подчеркнула, что она без ограничений публикует установочные iso-образы Oracle Linux и предоставляет неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с обновлениями пакетов, включающими исправления ошибок (errata) и проблем безопасности. Доступ к коду пакетов, бинарным сборкам, обновлениями и исправлениям предоставляется бесплатно для любых видов использования, в том числе для применения на предприятиях. Допускается дальнейшее распространение пакетов и сборок без подписания каких-либо соглашений с Oracle и без удаления из сторонних поставок торговых марок Oracle.

Cборки Oracle публикуются более оперативно, чем CentOS - для промежуточных выпусков RHEL версия Oracle Linux публикуется в течение 5 рабочих дней, но, как правило, успевают за 24 часа. Дистрибутив Oracle на 100% совместим с RHEL и позволяет использовать как штатные пакеты с ядром из RHEL, так и собственное ядро Unbreakable Enterprise Kernel, включающие дополнительные оптимизации и возможности. В отличие от монолитных пакетов с ядром RHEL, все изменения в ядре Unbreakable Enterprise Kernel публикуются в Git-репозитории с разделением на отдельные патчи и детализацией списка изменений.

Напомним, что компания Red Hat ограничила время поддержки классического дистрибутива CentOS 8 - обновления для данной ветки будут выпускаться до декабря 2021 года, а не до 2029 года, как предполагалось изначально. На смену CentOS придёт сборка CentOS Stream. Ключевое отличие новой сборки в том, что классический CentOS выступал в роли "downstream", т.е. собирался из уже сформированных стабильных релизов RHEL, в то время как CentOS Stream позиционируется как "upstream" для RHEL, т.е. в нём будет проходить тестовая обкатка пакетов перед включением в релизы RHEL.

Сообщество, вместе с изначальным автором CentOS, отреагировало на изменение созданием проекта Rocky Linux, нацеленного на продолжение разработки классического CentOS. Со времени анонса проекта был запущен собственный сайт rockylinux.org и опубликовано обещание, что дистрибутив Rocky Linux всегда будет оставаться под контролем сообщества, никогда не будет продан и не будет действовать в чьих-то корпоративных интересах.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Основатель CentOS начал развитие новой свободной сборки RHEL - Rocky Linux
  3. OpenNews: Red Hat прекращает разработку CentOS 8 в пользу тестового CentOS Stream
  4. OpenNews: Компания Red Hat пояснила причины изменения оформления патчей для Linux-ядра в RHEL
  5. OpenNews: Компания Oracle отреагировала на переход проекта CentOS под покровительство Red Hat
  6. OpenNews: Red Hat подрывает сотрудничество дистрибутивов, связанное с поддержкой пакетов с Linux-ядром
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54247-centos
Ключевые слова: centos, oracle, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, lockywolf (ok), 09:24, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Зачем шляпе вторая Федора, непонятно.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:29, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    причем тут красная? эт всё голубые...
     
     
  • 3.89, Аноним (89), 16:25, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правду минусят...
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:31, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Затем, чтобы не было "бесплатного" рхела, это же очевидно. Оракл линукс на самом деле куда предпочтительнее центоси уже давно, рхел же нужен только ради саппорта.
     
     
  • 3.4, Аноним (2), 09:35, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не предпочтительнее, centos не только пересборка, но и добавление пакетов , которые "забыли" и расширенная поддержка оборудования в plus.  Может последнее и есть в UEK, без понятия, но вот пакетов типа libedit-dev, точно в оракле нет.
     
     
  • 4.6, Аноним (3), 09:49, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зависит от задач всё же, мне кажется, в общем случае это так.
    >libedit-dev

    Зачем они там? Зачем вообще libedit понадобилось и почему такая нужда в хидерах из реп возникла?

     
     
  • 5.19, пох. (?), 10:13, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    libedit много для чего может понадобиться, если тебе нужно что-то, чего нет в дистрибутиве или не так собрано, но если ты умеешь собрать себе то, чего нет в дистрибутиве - как нибудь и libedit осилишь.

    А если жрешь с лопаты из репо редхата - зачем вообще тебе dev-пакеты?

     
     
  • 6.20, Аноним (3), 10:20, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это так, я плохо представляю чем может пригодится бсдшный мусор. И ты тоже не ответил. Разве только как стрёмная зависимость кривого кода от программистов с руками не из того места. Ты с ходу хамишь переходишь на личности заметив оскорбление чести и достоинства возлюбленной бсди, это не здоровая тема.
     
  • 5.46, drTr0jan (?), 12:29, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    php собирать, например. Для того же php-oci8 или php-pdo-oci (для Oracle10g/11g).
     
     
  • 6.56, Урри (ok), 13:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кто любит что-то сам собирать, есть федора.
    Центос был для тех, кому надо чтобы все работало из коробки и как часики. За что и ценился.
     
     
  • 7.81, drTr0jan (?), 16:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно, чтобы всё работало из коробки и как часики. Но при этом нужен php-oci8 и php-pdo-oci.
     
  • 2.17, leibniz (ok), 10:11, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    что бы покупали энтерпрайз
     

  • 1.5, Сергей (??), 09:46, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот. Только товарищу сделал "облако" на "копеечной" ОС стрим и тут нате вам :( переведу его облако на Дебиан. По крайней мере неметчна стабильна, а "отпрыски" нет :(
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:56, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если так нравится Цент переведи на Каракуль, заодно расскажешь как на самом деле  работает сабжевая тулза.
     
     
  • 3.18, Сергей (??), 10:11, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да мне "по барабану" на чем облако делать. Дома на FeeBSD. Просто хотел, чтобы товарищ не заморачивайся.
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 12:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >облако делать. Дома на FeeBSD

    Lol

     

  • 1.7, псевдонимус (?), 09:49, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Знатно шапка себе в карман наградила. Это хорошо.
     
     
  • 2.9, Аноним (8), 09:59, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запустили слона в огород, а теперь удивляются почему он там наcрал.
     
     
  • 3.13, rhbm (?), 10:06, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это МОЙ огород! And always have been.

     
  • 3.44, псевдонимус (?), 12:23, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Запустили слона в огород, а теперь удивляются почему он там наcрал.

    Надеюсь шляпу потихоньку умертвят и останется айбиэмовский клирлинукс, ларрина оракля и убунту. Это будет достойно "сообчества".

    Страдайте.

     
     
  • 4.54, муу (?), 13:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > айбиэмовский клирлинукс

    интеловский же, да и ещё арчик есть - для десктопа норм, серваки на бубунте лтс, ибмшляпа - вон с пляжа

     
     
  • 5.60, псевдонимус (?), 13:26, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> айбиэмовский клирлинукс
    > интеловский же, да и ещё арчик есть - для десктопа норм, серваки
    > на бубунте лтс, ибмшляпа - вон с пляжа

    Рач должен остаться: надо же преальфатестить. Да и извращенцев куда-то девать.

     
     
  • 6.73, Мастер (?), 15:02, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    hfx lkz irjkmybrjd b tdhttd
     
     
  • 7.79, псевдонимус (?), 15:41, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > hfx lkz irjkmybrjd b tdhttd

    Кириллица отвалилась в раче?

     
  • 3.45, псевдонимус (?), 12:28, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их спрашивали? Отвалили денег нормально. Если это экономически выгодно, значит шапка сделала все правильно.
     
  • 3.47, псевдонимус (?), 12:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С непрерывными обновлениями в "продакшон". И чтобы не видеть этой дряни у себя на машине, нужно будет быть мультимиллионером. Вот и фря подтягивается, Котя ибм ее не покупал. "Вы так говорите, будто непрерывное ломани..обновления это что-то плохое"

    Чтоб вас напалмом залили, гады.

     
  • 2.12, Аноним (12), 10:04, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то IBM
     
     
  • 3.16, IBM (?), 10:10, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, ну да. И некоммерческую ветку RedHat, которой, собственно, и обязана своим существованием эта жуликова лавочка, тоже я убил и съел?!

    И центос из условно-независимого прожекта сделал своим карманным - тоже я? Ну тогда судите и за изнасилование!

     
     
  • 4.38, Аноним (38), 12:14, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ред Хат просто хотел помочь распадающемуся сообществу, а ты злобный АйБиЭм решил всех поставить на бабки.

    Выводы:
    Ред Хат — святые до недружественного захвата компанией IBM.
    IBM — абсолютное зло.

     
     
  • 5.57, Урри (ok), 13:08, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > IBM — абсолютное зло.

    Always has been. (c)

     
  • 3.40, псевдонимус (?), 12:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще то IBM

    Так дохлила копейку ещё совсем не айбим.

    Хорошо бы и шляпа исдохла, как бывало с их проектами. Не то, чтоб мне от этого польза была, а все равно приятно:-)

     

  • 1.10, D (?), 09:59, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Что будет через пару лет, когда оракл увидит товарное количество переметнувшихся - не скажет ли, что денежку пора начинать платить?

    Скажет! Оракл же :(

     
     
  • 2.23, Аноним (23), 10:31, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Думаю, нет. Оракл деньги в другом месте зарабатывает. А EL для оракла просто средство продвинуть свои решения. И подсадить на них.

    Но, разумеется, могут и начать монетизировать успех.

     
     
  • 3.68, Аноним (68), 14:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Скажет. Опыт есть уже. Причем платят и новые пользователи, и те, которые установили продукт ранее. Поэтому лучше быть подальше от него.
     

  • 1.11, lockywolf (ok), 10:04, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Huawei EilerOS, кстати, надо бы поковырять.

    Говорят, один в один центось, плюс сертифицированный UNIX™

     
     
  • 2.14, товалися майора (?), 10:06, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Адабряю!

     
  • 2.15, Аноним (3), 10:08, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    В смысле Open Euler? Китайские разработчики, одного этого хватит, чтобы обходить по широкой дуге.
     
     
  • 3.28, Аноним (28), 11:34, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >обходить по широкой дуге.

    Ну-ну, чем раньше ты начнёшь привыкать к новым господам, тем лучше. Для тебя. Эпоха ИБМов закончилась.

     
  • 2.22, Аноним (22), 10:27, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь-то он перестанет быть один в один ЦентОСь, либо тоже будет роллинг.
     
  • 2.24, Аноним (23), 10:35, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хуавей ещё хуже редхата. Ну нафик.
     
  • 2.31, Аноним (-), 12:00, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  сертифицированный UNIX™

    И в чем прикол ? Наклейки даже бесплатные не выдают.

     
     
  • 3.63, lockywolf (ok), 13:42, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как пользователю, наверное, ни на чем. Просто скорее как символ того, что Хуавэю достаточно не плевать на свою ОСь, что он заморочился сделать сертификат, а значит, будет пилить и дальше.
     
  • 2.35, mikhailnov (ok), 12:06, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Далеко не один в один
     
  • 2.39, Аноним (38), 12:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно подумать тебе этот Юникс сертификат в тендере как условие выставили.
     

  • 1.21, Аноним (-), 10:23, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    О-оо налетели на труп падальщики... фу вон-вон! Я похороню CentOS достойно.
     
  • 1.25, Аноним (25), 10:37, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Убунта лучше и стабильнее
     
     
  • 2.26, YMM (?), 11:04, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >FreeBSD лучше и стабильнее.

    И это при том, что в её репах и портах всегда самый свежайший софт, как в любой нормальной ОС.

    Не благодари.

     
     
  • 3.27, Ноунейм (?), 11:27, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeBSD - свежайший софт? Вы вообще в адеквате? Уххаапхххааа
     
     
  • 4.32, YMM (?), 12:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    nginx-1.18.0

    php 7.4.13

    postgresql 9.6.19

    node 12.18.4

    Почти, как в школорачике. А теперь посмотри на протухшее гуано в центоси и дебилиане.

     
     
  • 5.36, Аноним (3), 12:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это я или нода там пятилетней давности? Остальное тоже подтухшее что-то, даже в генте свежее (а гента это тот дистрибутив где ты ебилдов год ждать будешь в среднем и приходится самому мейнтейнить). Я верил, что у фряхи более свежий софт в репах, наверное, это не так.
     
     
  • 6.42, YMM (?), 12:18, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только нода и постгрес от рачика отстают, остальное на уровне.

    И это в сравнении с Арчем — вечной анстейбл альфой. FreeBSD — всё же серьёзная система для критически важных задач, а не игрушка для школьников.

    Продакшн дистры линукса смотрятся просто окаменелыми трупами по сравнению с фряхой.

     
     
  • 7.48, YMM (?), 12:36, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Только нода и постгрес от рачика отстают, остальное на уровне.
    > И это в сравнении с Арчем — вечной анстейбл альфой. FreeBSD —
    > всё же серьёзная система для критически важных задач, а не игрушка
    > для школьников.
    > Продакшн дистры линукса смотрятся просто окаменелыми трупами по сравнению с фряхой.

    Стоп, я совсем забыл про порты...

    Специально не стал о них упоминать, чтобы не так сильно унижать линукс, но раз уж ты запел про генту, то ладно. В портах всегда самый свежий софт, практически апстрим.

     
     
  • 8.51, Аноним (3), 12:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не рассматривал сторонние оверлеи в которых могут быть или не быть, чаще не б... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.55, YMM (?), 13:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну тогда в линуксе вообще всё печально ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.53, derfenix (ok), 13:00, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В арче 13 постгрес прилетел недавно.
     
     
  • 8.58, YMM (?), 13:15, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    FreeBSD head databases postgresql13-server Makefile 554966 2020-11-12 15 00 ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.61, Аноним (61), 13:27, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    И что исходники выложил это даже не значит что ты это сможешь это собрать Пакет... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.67, xm (ok), 14:05, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дурачок, наличие софта в портах FreeBSD гаранирует что он может быть без проблем... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.76, YMM (?), 15:16, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линаксоед нынче умом не блещет ... текст свёрнут, показать
     
  • 10.90, анонн (ok), 16:34, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Астрологи объявили неделю Экспертов на Опеннете code pkg search postgresql1... текст свёрнут, показать
     
  • 6.87, анонн (ok), 16:21, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это я или нода там пятилетней давности? Остальное тоже подтухшее что-то, даже
    > в генте свежее (а гента это тот дистрибутив где ты ебилдов
    > год ждать будешь в среднем и приходится самому мейнтейнить). Я верил,
    > что у фряхи более свежий софт в репах, наверное, это не
    > так.

    Не беспокойся за фрю - это ты.



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    $ pkg search -x "^node"
    node-15.3.0                    V8 JavaScript for client and server
    node-thrift-0.11.0             Node.js bindings for the Apache Thrift RPC system
    node10-10.23.0_1               V8 JavaScript for client and server
    node12-12.20.0                 V8 JavaScript for client and server
    node14-14.15.1                 V8 JavaScript for client and server

    pkg search -x "postgresql.*-ser"
    postgresql10-server-10.15      PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
    postgresql11-server-11.10      PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
    postgresql12-server-12.5       PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
    postgresql13-server-13.1       PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
    postgresql95-server-9.5.24     PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere
    postgresql96-server-9.6.20     PostgreSQL is the most advanced open-source database available anywhere



     
  • 5.62, Аноним (62), 13:37, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не вводите людей в заблуждение:

    postgresql - порт для тех кто ничего менять не хочет, и он обновится когда рак на горе свиснет и поставит 9.6 в EoL. А postgresql12 (12.5) никто не отменял c [node](https://www.freebsd.org/cgi/ports.cgi?query=node&stype=all&sektion=www) та же история.

     
  • 2.37, anonymous (??), 12:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда уже Debian.
     
     
  • 3.41, Аноним (38), 12:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дебиан стейбл уж больно быстро тухнет. А тестинг на сервер не поставишь.
     
  • 2.70, Аноним (68), 14:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не обольщался бы на этот счет. Некоторые уже давно рассматривают Ubuntu не как дистрибутив, а как репозиторий.
     

  • 1.29, Аноним (29), 11:45, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давно пора. Оракл Ван лав! 🤍🤍🤍
     
  • 1.30, Кир (?), 11:56, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот такая грызня корпораций нам нужна !
     
     
  • 2.34, YMM (?), 12:06, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всего лишь иллюзия выбора для лохов.
     
     
  • 3.43, Аноним (38), 12:19, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Иллюзия для лохов что FreeBSD в принципе можно использовать где-то кроме как в качестве роутера.
     
     
  • 4.49, YMM (?), 12:38, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Иллюзия для лохов что FreeBSD в принципе можно использовать где-то кроме как
    > в качестве роутера.

    Типичный глинаксоид-обиженка. Никаких технических аргументов, только истеричные эмоции и заученные мантры из религиозных талмудов.

     
     
  • 5.50, Ноунейм (?), 12:47, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По себе судите?
     
     
  • 6.52, YMM (?), 12:52, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По себе судите?

    Конечно, ведь это же я в каждом топике пишу ересь, не имеющую никакой связи с предметом обсуждения.

     
     
  • 7.59, Аноним (61), 13:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кстати реально чувак зачем ты эту ересь про FreeBSD везде пишешь. Сам же понимаешь что это бред. FreeBSD не свободная ОС, а бесплатная, как бесплатное пиво.
     
     
  • 8.64, YMM (?), 13:50, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ещё один из тех, кто читает перед сном GPLv3, как Отче наш ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.69, Аноним (69), 14:09, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты бы школу для начала закончил, защитник ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.77, YMM (?), 15:20, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда обгадился, самое время отправить собеседника в школу ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.66, NotaBug (ok), 14:00, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Гугл нагнули, IBM пощёчину влепили, получается Oracle новая Корпорация Добра:-)
     
     
  • 2.71, Аноним (69), 14:13, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Если бы лицензия позволила IBM сделали бы все что возможно проприетарным. Но с GPL  у них этого так просто не получится сделать. А корпорации будут меняться на подходе Майкрософт, «друг» опенсорса.
     
     
  • 3.72, NotaBug (ok), 14:46, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл вертел эту лицензию на андроиде)
     
  • 3.74, Anon882821 (?), 15:03, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И не говори!(Если бы этим утыркам, linux и всё что с этим связано не приносило бабло, то они мы болт на все это положили! Корпарасы такие корпарасы! А ведь есть наивные дурачки которые ведутся на то что они мягкие и пушистые! Лицемеры конченные! Это прям как барыги Apple: типа мы за экологию и по этому скроко ваще даже телефон вам не будем в уоробку ложить!))) Типа во имя человечества и бла бла бла!! Это все здорово, особенно когда забота об этой экологии идёт из кармана потребителя)))) - жесть конечно, да кто ваще ведется на такую дичь?)) и самое печальное, что большинство((( - вот же хомячки)))
     
  • 3.86, пох. (?), 16:17, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы лицензия позволила IBM сделали бы все что возможно проприетарным. Но
    > с GPL  у них этого так просто не получится сделать.

    прекрасно получилось (еще у старого добренького редхата, без всякого явно торчащего из под шляпы ibm). Вот тебе патч к ведру на лопате, из сотни тысяч строчек, шва6оден!


    > А корпорации будут меняться на подходе Майкрософт, «друг» опенсорса.

    О, главное не забыто, мантра по корпорацию зла исполнена.

     

  • 1.75, Вопль_в_пустыне (?), 15:08, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Где возможно всегда ставим freeBSD а так краснашляпа и сусе и все за деньги и нету никаких проблем, а вот у халявщиков да подгорает знатно.
     
     
  • 2.78, YMM (?), 15:22, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас ещё есть тачки на CentOS 6, но в основном тоже давно мигрировали на FreeBSD.
     

  • 1.82, Богдан Помазан (?), 16:06, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Насчет скрипта никто и не отписался)
    В общем сервак жив, ничего страшного не произошло.

    Но вроде много пакетов обновилось, точно не скажу, так как делал дист-синк.
    Это говорит о том что пакеты собираются быстрее.

     
     
  • 2.83, Богдан Помазан (?), 16:06, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати да, скрипт ставит 5.4.17-2036.100.6.1.el8uek.x86_64 автоматом
     
  • 2.84, пох. (?), 16:12, 13/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Версия-то какая? (не скрипта, понятен)

    Судя по ueBkу - уж точно не шесть.

     

  • 1.88, Aytishnik.com (ok), 16:25, 13/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот скрипт для миграции https://github.com/oracle/centos2ol
     

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