Прекращение поддержки CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6

30 ноября стал последним днём поддержки веток CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6, время жизни которых истекло и сопровождение больше осуществляться не будет. Ветка Red Hat Enterprise Linux 6 была сформирована в ноябре 2010 года и поддерживалась на протяжении 10 лет.

Все связанные с Scientific Linux 6 пакеты перемещены в архив, что нарушит работу yum-репозиториев с Scientific Linux 6, использующих официальные серверы. Пользователям рекомендуется обновить свои системы до веток 7 или 8. Для пользователей RHEL дополнительно предложена платная подписка Extended Life Cycle Support (ELS), в рамках которой до 30 июня 2024 года для ветки RHEL 6 будут выпускаться обновления с исправлением критических проблем. Поддержка Oracle Linux 6 будет завершена в марте 2021 года.

Одновременно 30 ноября завершено сопровождение ветки RHEL 7 для платформы ARM. RHEL 7 для платформ Power9 и System z будет сопровождаться до 31 мая 2021 года, а для систем x86 до 30 июня 2024 года. Поддержка RHEL 8 продлится до мая 2029 года.



