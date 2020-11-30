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Прекращение поддержки CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6

30.11.2020 21:42

30 ноября стал последним днём поддержки веток CentOS 6, RHEL 6 и Scientific Linux 6, время жизни которых истекло и сопровождение больше осуществляться не будет. Ветка Red Hat Enterprise Linux 6 была сформирована в ноябре 2010 года и поддерживалась на протяжении 10 лет.

Все связанные с Scientific Linux 6 пакеты перемещены в архив, что нарушит работу yum-репозиториев с Scientific Linux 6, использующих официальные серверы. Пользователям рекомендуется обновить свои системы до веток 7 или 8. Для пользователей RHEL дополнительно предложена платная подписка Extended Life Cycle Support (ELS), в рамках которой до 30 июня 2024 года для ветки RHEL 6 будут выпускаться обновления с исправлением критических проблем. Поддержка Oracle Linux 6 будет завершена в марте 2021 года.

Одновременно 30 ноября завершено сопровождение ветки RHEL 7 для платформы ARM. RHEL 7 для платформ Power9 и System z будет сопровождаться до 31 мая 2021 года, а для систем x86 до 30 июня 2024 года. Поддержка RHEL 8 продлится до мая 2029 года.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/s...)
  2. OpenNews: Разработка Scientific Linux 8 свёрнута в пользу CentOS
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива CentOS 7.9
  4. OpenNews: Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.3
  5. OpenNews: Прекращена LTS-поддержка Debian 8.0 "jessie"
  6. OpenNews: CentOS запустил репозиторий с RealTime-пакетами, развиваемыми для RHEL 8.3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54170-centos
Ключевые слова: centos
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  • 1.1, Аноним (1), 21:52, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >666


     
     
  • 2.2, A.Stahl (ok), 21:55, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    #chmod Universum ⛧
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:14, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    И слава богу, меньше вопросов от пользователей говна мамонта.
     
  • 1.4, Аноним (4), 22:20, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не страшно. Я ведь на Dlang пишу.
     
  • 1.5, Аноним (5), 22:27, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уходит эпоха. Любил Сцинтифик 6 лайв на флешке брать с собой на дежурство чтобы смотреть фильмы на корпоративном пк. Эхх
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:42, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что, 6-й умел что-то кроме .fli анимациии и звука pc speaker'ом?
     

  • 1.6, Аноним (6), 22:32, 30/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё, уходит релиз без systemd...
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:35, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Славное было время. Ещё славнее был год так 2005.
     
  • 2.9, Аноним (9), 22:47, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...приходит демократия и свобода по-поттерингски.
     
  • 2.10, Аноним (10), 22:56, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уходит не только релиз без systemd. Уходят также и сисадмины с устаревшими знаниями, отказывающиеся изучать новые технологии. Уходят они на мороз. Мы с RHCSA-братанами их помянем.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:01, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шлак стал новыми технологиями? Мир сошел с ума.
     
     
  • 4.12, Аноним (10), 23:06, 30/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    JavaScri^W BashScript-киддис не осилил юнит-файлы?
     
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