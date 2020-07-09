Прекращена LTS-поддержка Debian 8.0 "jessie"

Подошёл к концу срок сопровождения LTS-ветки дистрибутива Debian 8 Jessie, сформированного в 2015 году. Выпуск обновлений для LTS-ветки осуществлялся отдельной группой разработчиков LTS Team, сформированной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. Инициативная группа уже приступила к формированию новой LTS-ветки на базе Debian 9 "Stretch", штатная поддержка которого истекает 18 июля 2020 года. Команда LTS Team приняла эстафету от Security Team и продолжит сопровождение без перерыва. Выпуск обновлений для Debian 9 будет продлён до 30 июня 2022 года (в дальнейшем LTS-поддержка будет предоставлена для Debian 10, обновления для которого будут выпускаться до 2024 года). Как и для Debian 8, LTS-поддержка Debian 9 и Debian 10 будет распространяться только на архитектуры i386, amd64, armel и armhf, а общий срок поддержки составит 5 лет. При этом окончание LTS-поддержки ещё не означает прекращение жизненного цикла Debian 8.0 - в рамках расширенной программы "Extended LTS" компания Freexian выразила готовность до 30 июня 2022 года выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов для архитектур amd64, armel и i386. Поддержка не будет охватывать такие пакеты как ядро Linux 3.16 (будет предложено ядро 4.9, бэкпортированное из Debian 9 "Stretch"), openjdk-7 (будет предложен openjdk-8), mariadb-10.0, libav и tomcat7 (сопровождение продлится до марта 2021 года). Обновления распространяются через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ бесплатный для всех желающих, а спектр поддерживаемых пакетов зависит от общего числа спонсоров и интересующих их пакетов. Напомним, что незначительный и непредсказуемый срок поддержки Debian, который в среднем составлял три года и зависел от активности разработки нового выпуска, был одним из главных препятствий, мешающих внедрению Debian на предприятиях. С введением в практику LTS-выпусков данное препятствие устранено и время поддержки Debian доведено до пяти лет со дня релиза, что аналогично LTS-выпускам Ubuntu, но в два раза меньше, чем Red Hat Enterprise Linux и SUSE Linux Enterprise, которые поддерживаются 10 лет.







