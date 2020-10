Представлен дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.3

Компания Red Hat анонсировала дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 8.3. Установочные сборки пока не сформированы, но их на следующей неделе обещают подготовить для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le и Aarch64. Сборки будут доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal. Исходные тексты rpm-пакетов Red Hat Enterprise Linux 8 распространяются через Git-репозиторий CentOS. Ветка 8.x развивается в соответствии с новым предсказуемым циклом разработки, подразумевающим формирование релизов раз в полгода в заранее определённое время. Новый цикл разработки продуктов RHEL охватывает несколько уровней, включая Fedora как плацдарм для реализации новых возможностей, CentOS Stream для доступа пакетам, формируемым для следующего промежуточного выпуска RHEL (rolling-вариант RHEL), минималистичный универсальный базовый образ (UBI, Universal Base Image) для запуска приложений в изолированных контейнерах и RHEL Developer Subscription для бесплатного использования RHEL в процессе разработки. Ветка RHEL 8.x будет поддерживаться как минимум до 2029 года. Ключевые изменения: В репозиторий AppStream добавлены модули с новыми ветками GCC 10, LLVM 10, Rust 1.43, nginx 1.18, Node.js 14, Perl 5.30, PHP 7.4, Ruby 2.7. Обновлены пакеты с Git 2.27, Go 1.14.4, Python 3.8.3 и Squid 4.11.

Инсталлятор Anaconda обновлён до версии 33.16.3.1, в которой реализован показ размера сектора для NVDIMM, улучшена настройка IPv6, разрешено использовать не ASCII символы в пароле для шифрования диска, показаны корректные рекомендации по выбору ФС для /boot, /tmp, /var и /usr, для шифрованных контейнеров по умолчанию задействован LUKS2. В окне с суммарными сведениями предоставлена возможность установить пароль для root и создать нового пользователя на этапе до начала установки (ранее данные действия выполнялись после начала установки).

По умолчанию отключено использование расширений Intel TSX (Transactional Synchronization Extensions), предоставляющих средства для повышения производительности многопоточных приложений за счёт динамического исключения лишних операций синхронизации. Расширения отключены из-за возможности совершения атак Zombieload, манипулирующих утечкой сведений по сторонним каналам, возникающей при работе механизма асинхронного прерывания операций (TAA, TSX Asynchronous Abort). Для включения поддержки TSX следует загрузить ядро с параметром "tsx=on".

В инструментах для управления идентификацией объявлена устаревшей поддержка набора шифров RC4, который по умолчанию использовался для шифрования при взаимодействии между доменами Active Directory (AD). Для сохранения совместимости предоставлена новая политика DEFAULT:AD-SUPPORT (update-crypto-policies --set DEFAULT:AD-SUPPORT) для выборочного включения RC4 в RHEL Identity Management (IdM) и SSSD Active Directory.

В окружении GNOME Classic кнопка для переключения виртуальных рабочих столов перемещена в нижний правый угол и оформлена в виде полоски с миниатюрами.

Графическая подсистема DRM (Direct Rendering Manager) синхронизирована с версией ядра Linux 5.3. Обновлены графические драйверы.

Заменён бэкенд в сборщике образов osbuild-composer. Из поддерживаемых типов образов отмечаются TAR (.tar), QEMU QCOW2 (.qcow2), VMware Virtual Machine Disk (.vmdk), Amazon Machine Image (.ami), Azure Disk Image (.vhd) и OpenStack Image (.qcow2). Пока недоступны ext4, partitioned-disk, Alibaba Cloud и Google GCE. Добавлена возможность размещения образа в облаке.

В ядро добавлены параметры: cpuidle.governor для выбора обработчика состояния простоя CPU (cpuidle governor). kvm.nx_huge_pages для обхода ошибки X86_BUG_ITLB_MULTIHIT. kvm.nx_huge_pages_recovery_ratio для управления переводом 4KiB страниц памяти в huge pages. page_alloc.shuffle для управления рандомизацией списка свободных страниц. panic_print и /proc/sys/kernel/panic_print для настройки сведений, выводимых в случае краха системы (состояния panic). rcutree.sysrq_rcu, rcutorture.fwd_progress, rcutorture.fwd_progress_div, rcutorture.fwd_progress_holdoff, rcutorture.fwd_progress_need_resched для настройки параметров RCU (Read-copy update). intel_iommu - для управления Intel IOMMU DMAR (Direct Memory Access Remapping). tsc - для отключения проверки стабильности таймера для Time Stamp Counter (TSC). isolcpus - для изоляции CPU от обработки прерываний. mitigations, tsx, tsx_async_abort, mds для управления защитой от атак на механизм спекулятивного выполнения CPU. mem_encrypt для управления включением расширений AMD SME (Secure Memory Encryption). /proc/sys/kernel/sched_energy_aware для отключения планирования задач с учётом оптимизации энергопотребления. /proc/sys/kernel/threads-max для определения максимального числа потоков, которые может создать функция fork(). /proc/sys/net/bpf_jit_enable для управления включением JIT-компилятора для BPF.

В dnf по умолчанию отключена возможность обновления пакета при помощи команды 'dnf install пакет', (параметру best присвоено значение False).

Обновлены версии NetworkManager 1.26.0, bind 9.11, samba 4.12, gnutls 3.6.14 (с поддержкой OCSP-stapling), USBGuard 0.7.8 (с поддержкой GUI-уведомлений), smartmontools 7.1, Libreswan 3.32 (вместо SHA-1 и RSA-PKCS v1.5 теперь применяются SHA-2 и RSA-PSS, добавлена поддержка виртуальных интерфейсов XFRMi), powertop 2.12 (с поддержкой Intel Comet Lake, Skylake и Jasper Lake), tuned 2.14.0 (добавлены профиль optimize-serial-console и плагин irqbalance, а также оптимизации для Marvell ThunderX и систем AMD), tcpdump 4.9.3, libpcap 1.9.1, memcached 1.5.22, libssh 0.9.4, stunnel 5.56, libkcapi 1.2.0, setools 4.3.0, OpenSCAP 1.3.3, scap-security-guide 0.1.50, clevis 13, fapolicyd 1.0, libseccomp 2.4.3, firewalld 0.8.2, tpm2-tools 4.1.1, pacemaker 2.0.4, krb5 1.18.2, OpenDNSSEC 2.1, tigervnc 1.10.1.

В iperf3 добавлена возможность использования протокола SCTP вместо TCP при тестировании пропускной способности, а также поддержка аутентификации соединения с сервером при помощи SSL.

В Cyrus SASL добавлена поддержка привязки каналов при помощи плагинов SASL/GSSAPI и SASL/GSS-SPNEGO.

Реализована возможность прикрепления меток SELinux к отдельным файлам и каталогам в CephFS.

В Ansible добавлены роли для автоматического развёртывания клиентов Clevis и серверов Tang. Добавлены модули ansible-freeipa для выполнения типовых задач IdM (Identity Management).

Модули для отслеживания соединений nf_conntrack_ipv4 и nf_conntrack_ipv6 объединены в один модуль nf_conntrack.

Продолжена работа по стабилизации подсистем eBPF. Добавлена полная поддержка libbpf. В RHEL 8.3 стабильными заявлены: инструментарий и библиотека BCC (BPF Compiler Collection) для создания BPF-программ трассировки и отладки, поддержка eBPF в tc (Traffic Control) для классификации пакетов и обработки входящих и исходящих очередей. На стадии Technology Preview остаются компоненты bpftrace и eXpress Data Path (XDP).

Добавлена поддержка отслеживания владельцев страниц памяти, позволяющая отдельно отслеживать потребление памяти ядра для упрощения отладки утечек памяти в ядре и выявления райверов, потребляющих слишком много памяти.

В утилите perf реализована визуализация статистики о производительности системы через FlameGraph.

В режиме FIPS устройства /dev/random и /dev/urandom переведены на использование при формировании энтропии генератора псевдослучайных чисел DRBG (Deterministic Random Bit Generator), предоставляемого в Kernel Crypto API.

В утилите lshw обеспечен вывод дополнительных сведений о CPU, таких как семейство, модель и степпинг.

Компоненты для работы в режиме реального времени (kernel-rt) синхронизированы с набором патчей для ядра v5.6.14-rt7 (было 5.2.21-rt13).

Обеспечена полная поддержка сетевых адаптеров Mellanox ConnectX-6 Dx.

В Apache httpd перенесена новая версия mod_http2, добавлена директива H2Padding и добавлена возможность сохранения логов, определённых через директиву CustomLog, в подсистеме journald.

В web-консоли предоставлена возможность переключения между привилегиями администратора и ограниченного пользователя без смены сеанса.

Добавлена поддержка создания дисковых образов QCOW2 в хранилищах RBD (виртуальные машины могут использовать серверы RBD в своих бэкендах хранения).

Лимит на число устройств VFIO увеличен с 32 до 64.

В QEMU/KVM перенесена поддержка команд discard и write-zeroes, а также механизма упакованных виртуальных очередей (virtqueue) для обмена данными с виртуальным устройством ввода/вывода в пакетном режиме.

Добавлена поддержка движка IBM POWER 9 XIVE (External Interrupt Virtualization Engine), который позволяет на системах IBM POWER9 поднять производительности при интенсивном вводе/выводе в виртуальной машине.

Для виртуальных машин предоставлена поддержка cgroup v2.

В KVM добавлена возможность миграции виртуальных машин с включённым дисковым кэшем и реализована поддержка векторных инструкций AVX512_BF16 (Vector Neural Network Instructions BFLOAT16).

Предоставлена возможность обновления драйверов Windows Virtio для виртуальных машин Windows 10+, Windows Server 2016 и Windows Server 2019+ через сервис Windows Updates.

Добавлены команды "virsh guestinfo" и "virsh pool-capabilities" для предоставления информации о гостевой системе и хранилище.

Добавлен экспериментальный Netfilter-модуль xt_u32, позволяющий перенаправлять пакеты на основе произвольной информации, недоступной в фильтрах пакетов, учитывающих протоколы.

В режиме Technology Preview предложен фреймворк OPAE (Open Programmable Acceleration Engine), развиваемый компанией Intel для управления и доступа к FPGA, интегрированных в CPU Intel Xeon или в Intel Programmable Acceleration Card (PAC) на базе Arria 10 GX.

В режиме Technology Preview реализована поддержка MPTCP (MultiPath TCP), расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам. Для сетевых приложений подобное агрегированное соединение выглядит как обычное TCP-соединение, а вся логика разделения потоков выполняется силами MPTCP. Multipath TCP может использоваться как для расширения пропускной способности, так и для увеличения надёжности. Например, MPTCP можно применять для организации передачи данных на смартфоне с использованием одновременно линков WiFi и 4G или для сокращения расходов за счёт подключения сервера с использованием нескольких дешёвых линков вместо одного дорогого.

Добавлены новые драйверы, в том числе gVNIC Driver (gve.ko.xz), Broadcom UniMAC MDIO (mdio-bcm-unimac.ko.xz), Software iWARP (siw.ko.xz), Clustered MD (md-cluster.ko.xz), DRM VRAM memory-management (drm_vram_helper.ko.xz), Intel Trace Hub (intel_th_*.ko.xz), Device DAX (dax_pmem_core.ko.xz), PMEM DAX (dax_pmem.ko.xz), Intel PMC Core (intel_pmc_core_pltdrv.ko.xz) Intel RAPL (Running Average Power Limit, intel_rapl_*.ko.xz).

Обновлены драйверы: VMware vmxnet3, Intel 10 Gigabit Virtual Function Network Driver, Intel 10 Gigabit PCI Express Network, Intel Ethernet Connection E800 Series, Netronome Flow Processor (NFP), Elastic Network Adapter (ENA), HPE watchdog, Intel I/OAT DMA, HPE Smart Array Controller, LSI MPT Fusion SAS 3.0, QLogic FCoE Driver, Emulex LightPulse Fibre Channel SCSI, QLogic FastLinQ 4xxxx FCoE, QLogic Fibre Channel HBA, Microsemi Smart Family Controller, QLogic FastLinQ 4xxxx iSCSI, Broadcom MegaRAID SAS.

Объявлен устаревшим протокол для удалённого доступа к экрану SPICE. В ветке RHEL 8 поддержка SPICE сохранится, но в RHEL 9 будет прекращена. Вмето SPICE рекомендовано перейти на VNC, RDP, HP RGS или Mechdyne TGX.

Продолжено предоставление экспериментальной (Technology Preview) поддержки nmstate, AF_XDP, XDP, KTLS, dracut, kexec fast reboot, eBPF, igc, NVMe over TCP/IP, DAX в ext4 и xfs, OverlayFS, Stratis, DNSSEC, GNOME на системах ARM, AMD SEV для KVM, Intel vGPU.