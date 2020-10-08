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Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.9 и Oracle Linux 7.9

08.10.2020 09:14

Компания Red Hat выпустила дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 7.9 (о новой версии неделю назад объявлено только на портале access.redhat.com, в списке рассылки и в разделе пресс-релизов анонс так и не появился). Установочные образы RHEL 7.9 доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal и подготовлены для архитектур x86_64, IBM POWER7+, POWER8 (big endian и little endian) и IBM System z. Исходные тексты пакетов можно загрузить из Git-репозитория проекта CentOS.

Ветка RHEL 7.x сопровождается параллельно с веткой RHEL 8.x и будет поддерживаться до июня 2024 года. Первая стадия поддержки для ветки RHEL 7.x, подразумевающая включение функциональных улучшений, завершена. Выпуск RHEL 7.9 подготовлен после перехода на стадию сопровождения, на которой приоритеты сместились в сторону исправления ошибок и безопасности, с внесением незначительных улучшений, связанных с поддержкой важных аппаратных систем.

Среди изменений:

  • Обновлены версии некоторых пакетов (SSSD 1.16.5, pacemaker 1.1.23, FreeRDP 2.1.1, MariaDB 5.5.68);
  • Добавлен драйвер EDAC (Error Detection and Correction) для систем Intel ICX;
  • Реализована поддержка сетевых адаптеров Mellanox ConnectX-6 Dx;
  • Обновлены драйверы (QLogic FCoE, HP Smart Array Controller, Broadcom MegaRAID SAS, QLogic Fibre Channel HBA Driver, Microsemi Smart Family Controller);
  • Обеспечена поддержка технологий SCSI T10 DIF/DIX (Data Integrity Field/Data Integrity Extension) и Intel Omni-Path Architecture (OPA).
  • В ядро добавлены параметры bert_disable и bert_enable для управления включением BERT (Boot Error Record Table) в проблемных BIOS, а также параметр srbds для включения защиты от уязвимости SRBDS (Special Register Buffer Data Sampling).

По горячим следам компания Oracle сформировала релиз дистрибутива Oracle Linux 7.9, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 7.9. Для загрузки без ограничений распространяется установочный iso-образ, размером 4.7 Гб, подготовленный для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Для Oracle Linux также открыт неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности.

Помимо пакета с ядром из состава RHEL (3.10.0-1160) в Oracle Linux поставляется выпущенное весной ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6 (kernel-uek-5.4.17-2011.6.2.el7uek), которое предложено по умолчанию. Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, доступны в публичном Git-репозитории Oracle. Ядро позиционируется в качестве альтернативы штатному пакету с ядром, поставляемому в Red Hat Enterprise Linux, и предоставляет ряд расширенных возможностей, таких как интеграция DTrace и улучшенная поддержка Btrfs. Кроме ядра, по функциональности Oracle Linux 7.9 аналогичен RHEL 7.9.

  1. Главная ссылка к новости (https://access.redhat.com/anno...)
  2. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U4
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.2
  4. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6
  5. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.8
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53851-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.3, ДмитрийСССР (?), 12:15, 08/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    А если не секрет, на чём зарабатывает Red Hat с этого дистрибутива, если Oracle берёт их исходники и собирает бесплатную версию (как и CentOS), а исходя из новостей с opennet'a, Red Hat очень много пакетов сопровождает. В чём профит?
     
     
  • 2.4, Атон (?), 12:33, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    настоящий энтерпрайз платит за расширенную поддержку основных пакетов, за поддержку огромного числа пакетов НЕ входящих в основной дистрибутив (и недоступных в бесплатной подписке), энтерпрайзные админы проходят платные за курсы каждые три года, ежегодные редхатфест/редхатконф с платным участием зрителей.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:51, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Корпорат не использует центось, потому что саппорта нет.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:59, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на чем тогда зарабатывает Oracle?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:34, 08/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    CentOS 7.9 когда? Ближе к новому году?
     
  • 1.6, Атон (?), 12:37, 08/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    Для загрузки без ограничений, и БЕЗ регистрации, распространяются установочные iso-образы,

    http://yum.oracle.com/oracle-linux-isos.html

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:48, 08/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пацаны не качайте там вирус пишу с тостера
     

  • 1.8, Аноним (-), 14:23, 08/10/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Реткостный Гад и Оракул теперь вместе релизятся.
     

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