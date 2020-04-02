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Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.8

02.04.2020 12:39

Компания Red Hat выпустила дистрибутив Red Hat Enterprise Linux 7.8. Установочные образы RHEL 7.8 доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal и подготовлены для архитектур x86_64, IBM POWER7+, POWER8 (big endian и little endian) и IBM System z. Исходные тексты пакетов можно загрузить из Git-репозитория проекта CentOS.

Ветка RHEL 7.x сопровождается параллельно с веткой RHEL 8.x и будет поддерживаться до июня 2024 года. Первая стадия поддержки для ветки RHEL 7.x, подразумевающая включение функциональных улучшений, завершена. Выпуск RHEL 7.8 ознаменовал переход на стадию сопровождения, на которой приоритеты сместились в сторону исправления ошибок и безопасности, с внесением незначительных улучшений, связанных с поддержкой важных аппаратных систем. Для желающих перейти на новую ветку, после публикации выпуска Red Hat Enterprise Linux 8.2 пользователям будет предоставлена возможность обновления системы с Enterprise Linux 7.8.

Наиболее заметные изменения:

  • Изменён интерфейс переключения виртуальных рабочих столов в окружении GNOME Classic, кнопка для переключения перемещена в нижний правый угол и оформлена в виде полоски с миниатюрами.
  • Добавлена поддержка новых параметров ядра Linux (в основном связаны с управлением включением защиты от новых атак на механизм спекулятивного выполнения CPU): audit, audit_backlog_limit, ipcmni_extend, nospectre_v1, tsx, tsx_async_abort, mitigations.
  • Для гостевых систем с Windows, использующих драйверы ActivClient, реализована возможность предоставления совместного доступа к смаркартам.
  • Обновлён пакет samba 4.10.4.
  • Добавлена реализация алгоритма SHA-2, оптимизированная для процессоров IBM PowerPC.
  • В OpenJDK добавлена поддержка шифрования с использованием эллиптических кривых secp256k1.
  • Обеспечена полная поддержка SAS-адаптеров Aero (драйверы mpt3sas и megaraid_sas).
  • Добавлен драйвер EDAC (Error Detection and Correction) для систем Intel ICX.
  • Реализована возможность монтирования разделов с использованием механизма FUSE в пространствах имён идентификаторов пользователей (user namespace), что, например, позволяет использовать команду fuse-overlayfs в контейнерах без root.
  • Ограничение на число IPC-идентификаторов (ipcmin_extend) увеличено с 32 тысяч до 16 миллионов.
  • Обеспечена полная поддержка Intel Omni-Path Architecture (OPA).
  • Добавлена новая роль "storage" (RHEL System Roles), которую можно использовать для управления локальным хранилищем (файловыми системами, LVM томами и логическими разделами) при помощи Ansible.
  • В SELinux разрешён запуск графического сеанса для пользователей группы sysadm_u.
  • Добавлена поддержка DIF/DIX (Data Integrity Field/Data Integrity Extension) для некоторых хост-адаптеров шины (HBA). В Qlogic HBA добавлена полная поддержка NVMe/FC (NVMe over Fibre Channel).
  • Обеспечена экспериментальная (Technology Preview) поддержка OverlayFS, Btrfs, eBPF, HMM (heterogeneous memory management), kexec, SME (Secure Memory Encryption), criu (Checkpoint/Restore in User-space), Cisco usNIC, Cisco VIC, Trusted Network Connect, SECCOMP в libreswan, USBGuard, blk-mq, YUM 4, USB 3.0 в KVM, No-IOMMU для VFIO, преобразования образов Debian и Ubuntu через virt-v2v, OVMF (Open Virtual Machine Firmware), systemd-importd, DAX (прямой доступ к ФС в обход страничного кэша без применения уровня блочных устройств) в ext4 и XFS, запуска рабочего стола GNOME с использованием Wayland, дробного масштабирования в GNOME.
  • В состав включены новые драйверы:
    • halt poll cpuidle (cpuidle-haltpoll.ko.xz).
    • Intel Trace Hub controller (intel_th.ko.xz).
    • Intel Trace Hub ACPI controller (intel_th_acpi.ko.xz).
    • Intel Trace Hub Global Trace Hub (intel_th_gth.ko.xz).
    • Intel Trace Hub Memory Storage Unit (intel_th_msu.ko.xz).
    • Intel Trace Hub PCI controller (intel_th_pci.ko.xz).
    • Intel Trace Hub PTI/LPP output (intel_th_pti.ko.xz).
    • Intel Trace Hub Software Trace Hub (intel_th_sth.ko.xz).
    • dummy_stm (dummy_stm.ko.xz).
    • stm_console (stm_console.ko.xz).
    • System Trace Module (stm_core.ko.xz).
    • stm_ftrace (stm_ftrace.ko.xz).
    • stm_heartbeat (stm_heartbeat.ko.xz).
    • Basic STM framing protocol(stm_p_basic.ko.xz).
    • MIPI SyS-T STM framing protocol (stm_p_sys-t.ko.xz).
    • gVNIC (gve.ko.xz): 1.0.0.
    • Failover для паравиртуальных драйверов (net_failover.ko.xz).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/archive...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.1
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 12 SP5
  4. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 7.7
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52661-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:42, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Гав-гав эта ваша мифология. После SUSE 9.2 и RHEL 4 нормальных линуксов не было. Жаль что на Ryzen они не заводятся
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:47, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    лучший линукс собранный своими руками.
     

  • 1.2, Аноним (4), 12:44, 02/04/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –7 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:46, 02/04/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:07, 02/04/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.9, Аноним (7), 13:26, 02/04/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, Я (??), 12:47, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а тут пока нет
    https://developers.redhat.com/products/rhel/download
     
  • 1.6, Gemorroj (ok), 12:54, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    в 8 rhel-е со своими модулями они пошли куда-то не туда. придется сидеть на 7 еще оч долго.
     
     
  • 2.8, Я (??), 13:21, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да под 8-ой нифига не работает :)
     
  • 2.16, Rhelik (?), 16:15, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От некоторых приближенных слышно, что модули не зашли. Возможно, в ближайшей перспективе их отключат в Fedora, а там и до старшего брата недалеко.
     
  • 2.17, Аноним (17), 16:19, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрыто(не очень) разводят на деньги.
     

  • 1.10, GNU головного мозга (?), 13:36, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    сорри, но у всех CENTOS. никто не хочет платить.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 15:10, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RHEL: Платишь за профессиональную поддержку, оказываемую теми, кто этот самый RHEL и пилит.

    CentOS: Платишь за непрофессиональную поддержку своим сотрудникам за то, что те будут гуглить текст ошибок в StackOverflow.

    Платить придется все равно, вопрос лишь кому. Скупой платит дважды.

     
     
  • 3.15, Аноним (17), 16:14, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да поскупился заплатить собственным сотрудникам плати айбиэмовским.
     

  • 1.11, timur.davletshin (ok), 14:29, 02/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вернули btrfs? Они же её выпиливали недавно.
     
     
  • 2.13, Аноним (1), 15:16, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде только из RHEL 6, потому что устали бэкпортировать патчи
     
  • 2.14, Annoynymous (ok), 15:36, 02/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Из 7-й ветки никто не выпиливал, убрали из 8-й. Вместе с KDE и пачкой других устаревших технологий.
     

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